Новый отчет об удаленной работе: тонкости

Начиная с 12 октября текущего года, все работодатели Москвы, согласно Указу № 97-УМ, обязаны перевести на удаленный формат работы не менее 30% сотрудников. В этом же документе закреплена обязанность работодателей на еженедельной основе отправлять сведения о работниках переведенных и не переведенных на «удаленку».

Помимо того, что есть проблемы с работоспособностью самого сайта, возникает ряд вопросов, как заполнять или сдавать сам отчет.

Мы постарались собрать максимально подробную инструкцию о том, как это сделать.

Для отправки отчета в первую очередь необходимо:

Быть зарегистрированным в качестве юридического лица на сайте mos.ru. Если у вас еще нет личного кабинета, воспользуйтесь инструкцией по его созданию. Иметь электронно-цифровую подпись. Подойдет та же, которую вы используете в сервисах 1С-ЭДО и 1С-Отчетность. Если у вас до сих пор нет ЭЦП, придется ее получить. Как это сделать самостоятельно, написано здесь или вы можете обратиться к нашим специалистам.

Обратите внимание, что входить в личный кабинет лучше через ЭЦП.

Далее необходимо заполнить форму отчета, с указанием данных самой организации, численности сотрудников, не подлежащих переводу на «удаленку», численности сотрудников переведенных на «удаленку» и дополнительной информации о них (номер мобильного телефона, социальной карты, электронных проездных документов, госномере автомобиля).

При этом название организации, ИНН и ОГРН в отчете и личном кабинете обязательно должны совпадать. Заранее обратите внимание на корректность данных, в том числе лишние символы и пробелы, иначе система не примет отчет.

Заполнить данные сотрудников можно двумя способами:

Вручную по форме Приложения 4.

Воспользовавшись расширением «МоскваОтчетПоУказу97УМ» от компании 1С.

Оно автоматически заполняет необходимые данные, позволяет выбрать сразу несколько сотрудников, выдает при загрузке список сотрудников старше 65 лет, а также показывает какой процент сотрудников уже переведен на дистанционный режим и позволяет заполнить недостающие данные сотрудников (гос.номер автомобиля, номера проездных документов) и сформировать отчет для отправки в личном кабинете на сайте mos.ru.

Тем самым установка расширения существенно сократит время составления отчета и вероятность ошибок. Особенно это актуально будет в компаниях с большим штатом, а также тем, у кого список «удаленных» сотрудников будет периодически меняться.

Расширение доступно в следующих версиях программы 1С:

1С:Зарплата и управление персоналом 8, ред.3 версии КОРП и ПРОФ (скачать);

1С:Бухгалтерия 8, ред. 3.0 (скачать);

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, ред. 3, версии КОРП и ПРОФ (скачать);

1С:Комплексная автоматизация 2.0 (скачать).

Устанавливается расширение в разделе Администрирование-Печатные формы, отчеты и обработки-Расширения. После установки расширения и перезапуска 1С, оно станет доступно на главной странице в разделе «Сервис».

Если у вас еще нет ЭЦП, необходимой версии 1С или у вас возникли трудности с установкой расширения, вы можете обратиться к нашим специалистам. Стоимость оформления ЭЦП составляет 600 руб/год, с тарифами на облачные версии программ 1С вы можете ознакомиться здесь.