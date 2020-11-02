Что готовит нам новый месяц?

«Мир» всем агрегаторам

Согласно ФЗ № 290-ФЗ от 31.07.2020 г., начиная с 1 ноября текущего года, все торговые интернет-площадки, на сайте которых предусмотрена оплата товара или услуги банковской картой, обязаны принимать карты «Мир».

Действие закона распространяется на всех агрегаторов, выручка от реализации товаров (работ, услуг) которых за 2019 год превысила 40 млн рублей. Отсутствие указанной возможности приравнивается к нарушению прав потребителей и предусматривает оплате штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей

Каждой шине по штрих-коду

С 1 ноября начинается действие запрета на производство и ввоз в страну немаркированных шин. Продукция, которую успели ввезти или произвести ранее, должна быть промаркирована до 1 марта 2021 года. При этом, запрет на оптово-розничную торговлю немаркированной продукцию вступает в силу с 15 декабря 2020 года.2020 г

Учет алкоголя — поштучно

С началом ноября производители и продавцы алкогольной продукции должны полностью перейти на учет в ЕГАИС маркированной алкогольной продукции поштучно. При этом, для розничных продавцов, перевод в новую систему учета остатков продукции не обязателен. Учет алкоголя поштучно необходимо производить исключительно в момент ее розничной реализации.

Трудовые договоры в электронном виде

Ноябрь — последний месяц приема заявлений от работодателей на добровольное участие в эксперименте по переходу на электронный кадровый документооборот.

Эксперимент, в рамках которого, работодатели смогут полностью или частично перевести в электронный формат все основные кадровые документы, продлится до конца марта 2021 г.

В рамках него можно будет переводить в электронный вид трудовые и коллективные договоры, заявления и приказы об оформлении отпусков и командировок и документы по охране труда. Важно, что на трудовые книжки эксперимент не распространяется.

Последний месяц подачи заявлений на отсрочку по налогам и взносам

До конца ноября организации и ИП пострадавшими от коронавируса могут подать в ИФНС заявление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов. Решение о ее предоставлении будет принято инспекцией в течение 30 дней со дня получения соответствующего заявления.

Срок действия отсрочки зависит от уровня снижения доходов и может составлять до одного года. При этом заявитель помимо самого заявления должен предоставить обязательство о соблюдении условий и график погашения задолженности.

Напомним, что отсрочка не действует на оплату НДС, акцизов, НДПИ и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Новые декларации

В ноябре вступают в силу три обновленные формы налоговых деклараций, а именно: