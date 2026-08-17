RPA в 1С: роботизация процессов для бухгалтерии и склада

Несмотря на значительную степень автоматизации бухгалтерского учета, часть рутинных операций до сих пор приходится выполнять в ручном режиме. Перенос данных, внесение первичных документов в базу — из-за этих и некоторых других задач рабочий день бухгалтера заполнен до отказа.

Несмотря на значительную степень автоматизации бухгалтерского учета, часть рутинных операций до сих пор приходится выполнять в ручном режиме. Перенос данных, внесение первичных документов в базу — из-за этих и некоторых других задач рабочий день бухгалтера заполнен до отказа. Может показаться, что так надежнее, однако, опыт доказывает обратное: целые часы тратятся с минимальной эффективностью, из-за однообразного труда число ошибок возрастает, а времени на решение важных вопросов практически не остается.

Если бухгалтерия тонет в однообразной работе, на помощь придет RPA-робот. Он готов взять на себя целый набор рутинных задач, которые приходится выполнять вручную. Работая по заданному алгоритму, такой «специалист» будет автоматически повторять работу сотрудника, решая порученные ему задания в считанные минуты и с гарантией нужного результата. Такая автоматизация рутинных задач в 1С освободит время штатных специалистов и сделает их повседневный труд максимально продуктивным.

Что такое RPA в 1С и чем отличается от доработки конфигурации

Аббревиатурой RPA (Robotic Process Automation) обозначается работа специальных программных роботов. Они способны с идеальной точностью имитировать действия пользователя в системе 1С: открывать приложения, создавать и обрабатывать файлы, переносить и проверять данные, инициировать и согласовывать те или иные процессы. При этом количество случайных ошибок сводится к нулю, а скорость работы возрастает в несколько раз, помогая справляться с ворохом документов и своевременно готовиться к наступлению отчетного периода.

Обратите внимание: роботизация бухгалтерии не подразумевает внесение изменений в код или конфигурацию 1С, что упрощает и ускоряет ее интеграцию, а также снижает возможные риски сбоя. Внедрение RPA осуществляется в уже настроенную учетную базу, а работа автоматизированного «сотрудника» осуществляется через интерфейс. Это оптимальное решение для повседневных процессов с определенным алгоритмом действий. Достаточно настроить последовательность манипуляций, и робот легко справится с ними, не уставая и не допуская случайных ошибок по причине собственной «невнимательности».

Какие рутинные задачи 1С способен решать RPA-робот

Область применения RPA включает:

обработку первичных документов — получение файлов из электронной почты и системы ЭДО, распознавание их содержания и т. д.;

загрузку и обработку банковских выписок — получение данных из разных банковских систем, сопоставление платежей с данными договоров, автоматическое формирование проводок;

проведение сверок и контрольных расчетов — формирование актов для контрагентов, сопоставление данных, выявление расхождений с уведомлением ответственных сотрудников, контроль отрицательных остатков и своевременное закрытие отчетных периодов;

частичное ведение налогового учета — проверку счетов-фактур, подготовку данных для составления налоговых деклараций и сопоставление контрольных цифр в бланках отчетов;

ведение кадрового учета — расчет заработной платы, формирование соответствующей документации, составление отчетов;

ведение документации и работа со справочниками — составление типовых документов, обновление справочных данных, формирование заданных отчетов;

обнаружение дублирующих записей и ошибок в системе 1С с уведомлением сотрудников об обнаруженных недостатках.

Использование РПА в 1С позволяет сотрудникам бухгалтерии не тратить время на однообразные рутинные задачи и сосредоточиться на приоритетных вопросах.

Роботизация бухгалтерии в 1С

Благодаря высокой точности и скорости работы RPA можно смело доверить выполнение целого ряда рутинных операций — от составления до распознавания и ввода «первички». Цифровой “сотрудник” досконально повторит действия специалиста, решив поставленную задачу под ключ. При этом его работа не потребует детальной перепроверки.

Роботизация складских процессов в 1С

На складе программные роботы RPA анализируют остатки и продажи, автоматически создают документы на перемещение товаров между складами или магазинами и проводят их по учетной базе, что гарантирует оперативность аналитики и упрощает подготовку к инвентаризации. Такое решение исключает ошибки при сборке заказов и позволяет полностью контролировать товарооборот.

Как робот работает в 1С?

Работа RPA выполняется в строгой последовательности, аналогичной действиям сотрудника бухгалтерии. Так, робот, которому поручен сбор и обработка первичных документов, действует следующим образом:

1. Самостоятельно сканирует почтовый ящик или папку на диске, куда приходят документы от контрагентов, а затем определяет тип документа (счет-фактура, ТОРГ-12, УПД) и запускает нужный сценарий его обработки.

2. Используя технологии компьютерного зрения, извлекает из файлов (PDF, JPG, Excel) все основные реквизиты: дату, номер, названия и ИНН контрагентов, суммы, список товаров или услуг.

3. Сверяет распознанные данные с информацией в справочниках 1С (контрагенты, договоры, номенклатура). Если находится частичное совпадение, RPA-робот предлагает выбрать нужный вариант, а если совпадение полное, то он подставляет информацию автоматически, запоминая выбор для будущих документов.

4. Формирует новый документ (например, «Поступление товаров и услуг»), заполняя все его разделы и проводя его в учетной базе.

Обработанный электронный документ отправляется на хранение в архив, где его можно быстро найти по известным реквизитам.

Что дает роботизация: эффект в цифрах

Практический опыт компаний, уже использующих RPA-роботов, показывает следующие результаты оптимизации:

повышение точности ввода информации до 80-100%%;

ускорение процесса обработки первичных документов в 3 раза;

сокращение времени на выполнение ручных операций – на 80 часов.

Обратите внимание: при своих многочисленных достоинствах RPA не является полноценной заменой штатных бухгалтеров. Его задачи сводятся лишь к росту производительности труда, а также к повышению точности и достоверности данных благодаря исключению ошибок.

Этапы и сроки внедрения RPA в 1С

Сроки внедрения RPA в 1С сильно различаются — от нескольких недель до нескольких месяцев. На продолжительность процесса влияют сразу несколько факторов:

сложность — интеграция с внешними сервисами занимает больше времени, чем настройка RPA для одной системы;

количество задач, которые необходимо автоматизировать — чем больше операций, и чем больше RPA-роботов необходимо подключить, тем длительнее будет период внедрения;

компетенция сотрудников — если штатные специалисты умеют настраивать RPA в no-code режиме, автоматизацию удастся завершить быстрее.

При выборе оптимальной RPA-платформы необходимо учитывать:

совместимость с используемой учетной базой и устойчивость к ее обновлениям;

удобство настройки, чтобы с этой задачей в случае необходимости смогли справиться сотрудники компании-заказчика;

перечень функциональных возможностей — качество работы с документами, поддержка различных сценариев и форматов данных, допустимость интеграции с внешними приложениями для ведения учета;

уровень безопасности и качество технической поддержки со стороны поставщика.

Для успешной интеграции RPA в учетную систему необходимо действовать в строгой последовательности:

проведите аудит и определите, какие рутинные и длительные операции с понятным набором действий можно автоматизировать;

выберите набор задач для пилотного внедрения RPA для оценки возможностей роботизации;

после установки и настройки оцените выбранное решение на предмет безотказной работы, удобства настройки и уровня безопасности;

организуйте обучение сотрудников-пользователей, чтобы они смогли эффективно взаимодействовать с роботом.

После успешного завершения пробного внедрения можно масштабировать использование RPA: добавлять новые сценарии, расширять перечень операций для роботизации и т. д.

RPA-платформы для 1С в России

Рынок RPA-платформ в России активно развивается в рамках импортозамещения. Из-за ухода с рынка западных вендоров (UiPath, Microsoft Power Automate) возникли определенные риски:

несоответствие требованиям Закона 152-ФЗ о защите персональных данных;

отсутствие некоторых программных решений в реестре отечественного ПО;

действующие санкционные ограничения.

Чтобы избежать штрафов за нарушения законодательных требований и продолжить процесс роботизации учета, компании ищут российские альтернативы, способные обеспечить необходимый функционал с учетом актуальных нормативных требований.

В числе лучших отечественных разработок:

Primo RPA. Лидер рейтинга российских RPA-решений 2025, поддерживает работу с 1С и другими российскими приложениями.

Sherpa RPA. Входит в топ-5 российских платформ по рейтингу RPA 2025, имеет проработанные сценарии интеграции с 1С . Платформа включена в реестр отечественного ПО.

ROBIN (SL Soft). Платформа интеллектуальной автоматизации, включенная в реестр Минцифры. Обеспечивает автоматизацию процессов, интеграцию с 1С и высокий уровень безопасности данных.

Puzzle RPA. Отечественная разработка, где, роботы разворачиваются локально внутри защищенного ИТ-контура компании, данные не передаются во внешние облачные сервисы.

OneRPA. RPA-платформа, интегрированная с прикладными решениями на платформе 1С. В 2023 году заняла 10-е место в подборке TAdviser «Крупнейшие поставщики RPA-систем в России».

Частые вопросы (FAQ)

Придется ли перестраивать или дорабатывать 1С, чтобы внедрить роботов?

Нет, перечисленные действия не требуются. RPA-роботы работают на уровне пользовательского интерфейса — они выполняют те же операции, что и человек: открывают окна, нажимают кнопки, вводят данные. При этом сама конфигурация 1С и бизнес-логика остаются неизменными. Это безопасно, а в случае необходимости роботов можно быстро остановить или перенастроить без риска для учетной системы.

Ключевой момент: работа робота в базе 1С требует отдельной лицензии. Чтобы система работала без перебоев, заранее рассчитайте необходимое количество лицензий, учитывая общее число пользователей — как штатных сотрудников, так и виртуальных специалистов.

Какие задачи в 1С автоматизировать проще всего?

Первыми обычно роботизируют повторяющиеся, формализованные операции с четкими правилами и понятной логикой. Это загрузка документов из внешних источников (почта, банк-клиенты, ЭДО), создание типовых документов (счета, акты, накладные) и т. д. Если в бухгалтерии есть процессы, которые сотрудники выполняет ежедневно по одной и той же инструкции, они подходят для RPA.

Как понять, что робот работает корректно и не вносит ошибки в учет?

Один из подходов — использовать логирование (формирование журналов операций) и отчеты. Робот может фиксировать каждый свой шаг: какие документы создал, какие данные обработал, а также помечать нестандартные ситуации, требующие внимания человека. Дополнительно рекомендуется сначала запускать робота в тестовом режиме с параллельной ручной проверкой, а после подтверждения корректности переводить в формат самостоятельной работы.