3-уровневая система бухучета с 2026: что меняется и как адаптировать 1С

С 2026 года в России начинает действовать трехуровневая система бухгалтерского учета, которая вводит новые правила для бухгалтерии государственных и коммерческих предприятий. Вместо привычных инструкций в силу вступают федеральные стандарты с однозначной классификацией счетов в разрезе «активный-пассивный». Чтобы работать по введенным правилам, в 1С необходимо своевременно обновить конфигурацию до актуального релиза, проверить настройки, внести необходимые корректировки в учетную политику, а также изучить возможности программы по поддержке актуальных стандартов. Подробнее об актуальных требованиях — в этой статье.
Что такое 3-уровневая система бухучета и кого она касается
Трехуровневая система выстроена по принципу строгой иерархии, где каждый последующий уровень детализирует предыдущий и не может ему противоречить:
1. Основным регламентирующим документом выступает Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», который устанавливает общие понятия и требования ко всем экономическим субъектам.
2. Второй уровень — федеральные стандарты, которые раскрывают конкретные правила бухучета объектов и утверждают Единый план счетов для организаций государственного сектора.
3. Третий, самый детальный уровень — методические рекомендации Минфина, где содержатся обязательные корреспонденции и допустимые проводки, которые раньше были разнесены по разным инструкциям.
Новая система обязательна к исполнению во всех организациях государственного сектора: органах власти, бюджетных и автономных учреждениях. Для субъектов бизнеса с 2026 года окончательно вступают в силу федеральные стандарты, которые меняют подход к составлению отчетности и проведению инвентаризации. Таким образом, реформа затрагивает практически всех субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет.
Основные изменения в рамках реформы сведены в таблицу:
Критерий
Было
Стало
Количество уровней
Двухуровневая система
Трехуровневая система
Верхний уровень
Закон № 402-ФЗ
Средний уровень
Инструкции Минфина (№ 157н, 162н, 174н, 183н) — строгие, единые для всех
Федеральные стандарты (СГС) — устанавливают принципы и Единый план счетов
Нижний уровень
Учетная политика учреждения, дающая право на выбор проводок
Методические рекомендации Минфина с перечнем обязательных корреспонденций
Гибкость
Учреждения могли самостоятельно разрабатывать проводки в рамках инструкций
Проводки строго регламентированы, применение нетиповых вариантов исключено
Ключевое отличие
Централизованные инструкции на все случаи
Строго выстроенная иерархия: стандарты устанавливают общие рамки, методрекомендации дают конкретные схемы работы
Что меняется в учете с 2026 года
С 1 января текущего года вступили в силу изменения, которые перестраивают систему бухучета в государственном секторе. Вместо привычных инструкций вводится система из федеральных стандартов, методических рекомендаций и учетной политики.
Единый план счетов и введенные счета
В 2026 году для организаций госсектора вводится Единый план счетов бухгалтерского учета государственных финансов, утвержденный приказом Минфина России от 30 августа 2024 года № 121н. Этот документ обязателен для всех без исключения субъектов: органов власти, казенных, бюджетных и автономных учреждений. Главная цель нововведения — сделать учет прозрачным, максимально достоверным и сопоставимым, доступным для сравнения групп показателей между собой. В рамках стандарта уточнены правила для сч. 109.00 «Затраты», 209.00 «Расчеты по ущербу», 210.02 «Расчеты с финансовым органом», а также введен забалансовый сч. 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья».
Классификация счетов (активный/пассивный, сторона сальдо)
Основное отличие стандарта № 121н от прежней Инструкции № 157н — в строгой маркировке каждого счета: «А» (активный), «П» (пассивный) или «А, П» (активно-пассивный). Она позволяет бухгалтеру мгновенно проверять корректность проводок в автоматизированной системе бухучета и не допускать ошибок при составлении и проверке баланса. На активных счетах отражается имущество компании, их увеличение идет по дебету, а сальдо на конец периода может быть только дебетовым или нулевым. Кредитовый остаток здесь считается грубой ошибкой. На пассивных счетах учитываются обязательства, и здесь недопустимо дебетовое сальдо. Аналогичная классификация также применяется в коммерческом бухучете на основе Плана, утвержденного приказом № 94н.
Какие инструкции отменяются и какие приказы применяются
С 1 января утратили силу все действовавшие ранее инструкции по бюджетной бухгалтерии: № 157н, 162н, 174н и 183н. Вместо них учреждения переходят исключительно на работу по федеральным стандартам, утвержденным приказами Минфина. Для государственного сектора вводятся три стандарта: «Единый план счетов» (приказ № 121н), «План счетов бюджетного учета» (приказ № 132н) и «План счетов бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений» (приказ № 133н). Методические рекомендации по переходу на актуальные стандарты Минфин закрепил письмом от 30 июня 2025 года № 02-07-09/63940.
Как адаптировать 1С под измененные правила
Чтобы привести систему бухучета в соответствие с актуальными требованиями, выполните следующие действия.
Обновление конфигурации
Первый обязательный шаг — установка актуального релиза системы автоматизации бухучета. Для «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» переход на редакцию 2 является критически важным, так как поддержка редакции 1.0 уже приостановлена. В конфигурации реализована поддержка Единого плана с маркировкой по типу «Активный», «Пассивный» или «Активно-пассивный». Также требуется обновление для корректной обработки запросов и взаимодействия с модулем сбора данных ГИИС «Электронный бюджет» — для этого выпущена версия 2.0.104.41. В коммерческих конфигурациях поддержка ФСБУ, включая автозаполнение обновленных форм пояснений, внедрена с версии 3.0.183.
Настройка рабочего плана счетов и учетной политики
После обновления необходимо сформировать рабочий план счетов в соответствии с действующими стандартами. В программе уже выполнена настройка вида по отношению к балансу: активные (разделы 1 и 2 ЕПСБУ, за исключением отдельных субсчетов), пассивные (раздел 3) и активно-пассивные ( 205, 208, 209, 303 и др.). В учетной политике на 2026 год нужно закрепить рабочий план, правила документооборота и порядок внутреннего контроля. Для коммерческих организаций важно актуализировать УП в соответствии с ФСБУ 4/2023, закрепив порядок определения операционного цикла и критерии существенности информации.
Перенос входящих остатков и проверка
При переходе на единую бюджетную платформу перенос остатков по сч. 201.11 рекомендуется отражать через сч. 304.06 двумя проводками: сначала — подтверждение поступления средств, затем — признание уменьшения обязательства. В 1С предусмотрены возможности для настройки автоматического переноса итогов без ручных операций. При обнаружении отрицательного сальдо по сч. 302 (например, переплаты контрагенту) его необходимо перенести на сч. 206.00 «Расчеты по выданным авансам».
Контроль ошибок после перехода
Основополагающее требование введенного стандарта — недопустимость дебетового остатка на пассивных счетах и кредитового на активных. Например, сч. 302.00 и 502.00 не могут иметь дебетового сальдо, а 101.00 и 106.00 — кредитового. В 1С:БГУ в регламентированных регистрах учета и стандартных отчетах сальдо по кредиту активных и дебету пассивных счетов выделяется на картинке экрана красным цветом, что позволяет оперативно отслеживать ошибки.
Также недопустимо отражать выплату аванса по заработной плате без предварительного отражения его начисления. Для проверки рекомендуется формировать оборотно-сальдовые ведомости в разрезе субсчетов, контрагентов и договоров.
Чек-лист перехода на новую систему в 1С
Чтобы переход на обновленную автоматизированную систему бухучета прошел быстро и безболезненно, придерживайтесь рекомендаций следующего чек-листа:
Шаг
Что сделать
Где найти в 1С
Признак готовности
1
Обновить конфигурацию
Меню «Справка» → «О программе» — проверить релиз. Установить через Конфигуратор: «Конфигурация» → «Поддержка» → «Обновить конфигурацию»
В базе указан актуальный релиз (для БГУ — редакция 2.0, для коммерческой — не ниже 3.0.183). Ошибки при запуске базы отсутствуют.
2
Настроить учетную политику на 2026 год
«Главное» → «Настройки» → «Учетная политика». Заполнить параметры бухгалтерского и налогового учета с учетом новых ФСБУ
Приказ об УП утвержден. Параметры в 1С соответствуют принятым решениям (способ оценки МПЗ, учет ОС и аренды и др.).
3
Сформировать и проверить рабочий план счетов
«Учет и отчетность» → «План счетов» → «Рабочие счета организаций». Проверить актуальность на текущий год
Счета имеют маркировку «А»/«П»/«АП». Устаревшие счета отсутствуют. Печатная форма плана счетов сформирована и сохранена.
4
Перенести остатки с устаревших на новые счета бухучета с 2026 года
Обработка «Помощник переноса остатков с устаревших счетов» (для БГУ) или «Перенос остатков по КПС» («Учет и отчетность»)
Остатки перенесены на новые счета. Введены и корректно заполнены забалансовые сч. 10, 35, 17.22, 18.22).
5
Проверить остатки на ошибки по классификации А/П
Сформировать ОСВ («Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость»). Проверить: на активных счетах (101, 106) нет кредитовых сальдо, на пассивных (302, 502) — дебетовых
В отчетах отсутствуют красные пометки. Все ошибки исправлены корректирующими проводками.
6
Настроить ставки НДС
«Справочники» → «Номенклатура» — указать ставку НДС 22% для новых товаров/услуг. Проверить настройки для УСН при превышении лимитов
При создании документов автоматически подставляется ставка 22%. Авансы 2025 года корректно закрываются отгрузками 2026 года.
7
Провести тестовый запуск операций
Создать и провести типовые документы: поступление, выбытие, начисление зарплаты, выплата аванса, операции с НДС
Документы проводятся без ошибок. Проводки формируются по новым корреспонденциям из методических рекомендаций Минфина.
8
Создать резервную копию базы
«Администрирование» → «Выгрузить информационную базу» → выбрать путь и имя файла
Резервная копия создана до начала работы в новом периоде. Дата и размер файла зафиксированы.
Если вы размещаете свою базу 1С в облаке и используете типовое программное решение, его своевременное обновление и поддержание актуальной версии обеспечивает компания-поставщик услуги. При необходимости сделать копию и скачать архив базы можно в личном кабинете или по запросу в техподдержку.
Если у вас есть вопросы по правильному проведению операций и соответствию базы требованиям законодательства 2026 года, задайте их консультантам поставщика. В компании «Деловые решения» клиентам предлагаются три бесплатные консультации в месяц для получения разъяснений по актуальным требованиям к ведению учета.
Частые ошибки и способы их избежать
При переходе на новый формат работы важно исключить следующие распространенные ошибки.
Неправильные остатки на активных и пассивных счетах
С 2026 года каждый счет получил маркировку «А», «П» или «А, П». Активные (101, 106) не могут иметь кредитового остатка, пассивные (302, 502) — дебетового. Даже одно несоответствие — ошибка, которую проверяющие обязательно зафиксируют и потребуют исправить. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость в разрезе субсчетов, контрагентов и договоров. При обнаружении отрицательного сальдо по сч. 302 переплату перенесите на сч. 206.00 «Расчеты по выданным авансам».
Некорректный перенос остатков через 304.06
Многие используют упрощенную проводку, но методические рекомендации требуют двойного отражения: сначала ДЕБЕТ 201.11 КРЕДИТ 304.06 (признание поступления), затем ДЕБЕТ 304.06 КРЕДИТ 201.11 (уменьшение обязательства). Для исключения ошибки настройте в 1С автоматический перенос остатков без ручных операций.
Неверная ставка НДС в переходных операциях
Ставка определяется датой отгрузки: отгружено 31.12.2025 — 20%, с 01.01.2026 — уже 22%, даже если договор заключен в прошлом году. Особенно внимательно проверяйте зачет авансов 2025 года при отгрузке в 2026-м. В карточке номенклатуры укажите актуальную ставку. При копировании документа из 2025 года повторно выберите номенклатуру, чтобы ставка обновилась. Авансовые счета-фактуры со ставкой 20/120 должны закрываться отгрузочными со ставкой 22%.
Аванс по зарплате без предварительного начисления
Недопустимо отражать выплату аванса по заработной плате без предварительного начисления. Это приводит к дебетовому сальдо на сч. 302.10. Своевременно отражайте расчет зарплаты за первую половину месяца через документ «Отражение зарплаты в учете» — тогда на сч. 302.10 не возникнет дебетового сальдо.
Использование устаревших проводок из инструкций
Применение корреспонденций, которые не предусмотрены новыми методическими рекомендациями Минфина, считается нарушением. Самостоятельное формирование проводок запрещено. Используйте только схемы из утвержденных методических рекомендаций и обязательно проверяйте каждую корреспонденцию по новым справочникам.
Несвоевременное обновление учетной политики
Без повторно утвержденной УП работа по новым правилам считается нарушением. Закрепите в УП на 2026 год рабочий план счетов, правила документооборота и порядок внутреннего контроля. Утвердите приказ до начала отчетного периода.
Отсутствие или неполное оформление пояснений к отчетности
С 2026 года пояснения стали обязательным элементом отчетности. Включите их в состав годовой отчетности согласно ФСБУ 4/2023. Используйте новые формы и детально раскрывайте в них всю важную информацию.
Частые вопросы (FAQ)
Вопрос 1. Зачем менять учетную политику, если учреждение работает по старым правилам до 2026 года?
Учетную политику на текущий год необходимо переделать и утвердить в обязательном порядке. Это необходимо, чтобы закрепить рабочий план счетов, сформированный по новым требованиям, порядок применения обязательных проводок из методических рекомендаций и правила внутреннего контроля. Без этого работа по новым стандартам будет считаться нарушением.
Вопрос 2. Можно ли оставить старые проводки в автоматизированном виде системы бухучета, если они удобны и не противоречат новым правилам?
Нет, с 2026 года использование любых корреспонденций, кроме утвержденных Минфином в методических рекомендациях, запрещено. Даже если проводка кажется логичной и не нарушает экономический смысл операции, ее применение будет расценено как нарушение. Все допустимые варианты централизованно закреплены на федеральном уровне.
Вопрос 3. Что делать, если в 1С после обновления появились красные остатки в отчетах?
Красное выделение в оборотно-сальдовой ведомости указывает на допущенное нарушение в классификации счетов: кредитовом остатке на активном или дебетовом на пассивном. Это не технический сбой, а индикатор ошибки, которую необходимо исправить корректирующими проводками. Если остаток возник из-за переплаты контрагенту, его нужно перенести на соответствующий счет по авансам.
Вопрос 4. Затронут ли изменения коммерческие организации или только бюджетную сферу?
Изменения в полной мере касаются и коммерческого сектора. С 2026 года окончательно вступают в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», которые меняют подходы к составлению отчетности и проведению инвентаризации. Также все организации обязаны применять обновленные правила по НДС, включая ставку 22% с 2026 года.