3-уровневая система бухучета с 2026: что меняется и как адаптировать 1С

Что такое 3-уровневая система бухучета и кого она касается

Трехуровневая система выстроена по принципу строгой иерархии, где каждый последующий уровень детализирует предыдущий и не может ему противоречить:

1. Основным регламентирующим документом выступает Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», который устанавливает общие понятия и требования ко всем экономическим субъектам.

2. Второй уровень — федеральные стандарты, которые раскрывают конкретные правила бухучета объектов и утверждают Единый план счетов для организаций государственного сектора.

3. Третий, самый детальный уровень — методические рекомендации Минфина, где содержатся обязательные корреспонденции и допустимые проводки, которые раньше были разнесены по разным инструкциям.

Новая система обязательна к исполнению во всех организациях государственного сектора: органах власти, бюджетных и автономных учреждениях. Для субъектов бизнеса с 2026 года окончательно вступают в силу федеральные стандарты, которые меняют подход к составлению отчетности и проведению инвентаризации. Таким образом, реформа затрагивает практически всех субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет.

Основные изменения в рамках реформы сведены в таблицу: