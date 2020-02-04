Дивиденды: мануал по 1С

Бизнес может принадлежать нескольким владельцам. Каждый из них получает часть прибыли от компании — дивиденды. Доли учредителей и сроки получения выплат устанавливаются политикой компании. Задача бухгалтера вовремя производить перерасчет и выплаты.

Налоговая ставка

Дивиденды — это доход, который тоже облагается НДФЛ, как и зарплата. Процентная ставка зависит от статуса учредителя: 13% — резиденты и 15% — нерезиденты. Прибыль рассчитывается из суммы дохода предприятия после налогообложения, затем распределяется в зависимости от доли участников (с. 43 НК РФ).

Начисление в 1С

Выплаты по дивидендам формируются в ручном режиме. Зайдите в меню «Операции», затем в разделе «Бухгалтерский учет» нажмите на гиперссылку «Операции, введенные вручную».

Выбираем учредителей.

Меняем числовое значение и переходим к НДФЛ.

Возвращаемся в начальное меню для расчета налога. Заходим в раздел «Зарплата и кадры», «Все документы по НДФЛ».

В новом окне нажмите «Создать», а затем — «Операция учета НДФЛ».

После этого появится новое окно, где нужно проверить название организации и ввести дату перечислений.

Снизу отразится строка с суммой зачисления, датой и НДФЛ.

Если вы пролистнете таблицу вправо, то увидите графы с датой перечислений и итоговой суммой.

Осталось провести операцию и списать деньги со счета.

Дивиденды могут выплачиваться в разное время. Оно зависит от политики компании. Бухгалтеру нужно рассчитать правильную сумму, НДФЛ, а затем провести начисление. Поскольку все операции происходят в ручном режиме, не забудьте проверить данные. Зачисление должно произойти не позднее установленного срока.