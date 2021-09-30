Два пишем, три в уме или Как на УСН считать квартальный налог

УСН называют спецрежимом и считается, что не только работать, но и считать налог по нему довольно просто. И все же каждый квартал бухгалтеры «гуглят» расчеты по УСН и задаю вопросы, связанные с единым налогом. Мы решили на примерах показать, как посчитать налог за квартал и с какими трудностями можно столкнуться.

Ставка налога

Напомним, что на УСН есть выбор объекта налогообложения:

Доходы со стандартной ставкой 6%;

Доходы минус расходы со стандартной ставкой 15%.

Почему со стандартной? Потому что на региональном уровне размер ставки может быть снижен. В отдельных случаях даже до 0%. Например, для ИП Налоговый кодекс позволяет установить налоговые каникулы — не платить налог в течение первых двух налоговых периодов после регистрации. при условии, что ИП впервые зарегистрировался в качестве предпринимателя или зарегистрировался вновь как ИП после перерыва, но после того, как был принят региональный закон о каникулах. Доступна эта льгота для ИП на УСН и патенте.

Итак, важный момент — еще до расчета налога (а по-хорошему до перехода на УСН) стоит заглянуть в региональный закон и узнать, какая ставка по единому налогу в нем установлена и нет ли дифференциации по видам деятельности и другим параметрам. Возможно для вас она будет ниже.

Пример 1: ИП Петрова впервые зарегистрировалась предпринимателем в г. Санкт-Петербурге в августе 2021 года и выбрала режим налогообложения «Доходы минус расходы». По виду деятельности (торговля косметикой) она под налоговые каникулы не попала, а расходов в новом бизнесе много. Заглянув в закон Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36 с последними изменениями, она узнала, что ставка на УСН «Д-Р» в городе составляет 7%.

Узнать ставку проще всего на сайте ФНС. В разделе об УСН региональное законодательство найдется в самом конце страницы, только не забудьте вверху поменять регион СПб на свой.

А теперь внимание! Ставки могут быть не только снижены, но и наоборот — оказаться выше. Если перешагнуть определенные лимиты.

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Лимиты

Сейчас, когда уже подходит к концу третий квартал, пора присмотреться к показателям, которые ограничивают применение УСН. Хотя на самом деле делать это нужно постоянно, чтобы не нарушить лимиты и не слететь на ОСНО.

С 1 января 2021 года изменился подход к ограничениям на применение УСН. Неизменными остались:

Лимит по основным средствам — организации (и ИП!), у которых остаточная стоимость основных средств превысит 150 млн. рублей, должны перейти на общую систему с начала того квартала, когда произошло превышение (как и в случае превышения других ограничений);

Если доля участия других организаций в компании-налогоплательщике превысит 25%.

Пример 2: Компания «Кнут и пряник» применяет УСН «Доходы минус расходы» и владеет производственными помещениями и складами, по бухгалтерскому учету их остаточная стоимость составляет 135 млн рублей. Организация купила в июле 2021 года для производства новое оборудование и еще два грузовых автомобиля, чтобы самостоятельно развозить клиентам продукцию. Автомобили и оборудование ввели в эксплуатацию в том же месяце, стоимость новых основных средств составила 22 млн. рублей. Т.к.остаточная стоимость ОС в июле превысила сумму 150 млн. (135 + 22 = 157 млн > 150 млн.), то с третьего квартала 2021 года организация должна применять общую систему.

Что изменилось с 1 января 2021 года? Закон № 266-ФЗ от 31 июля 2020 г. внес изменения в Налоговый кодекс:

Ограничение по годовому доходу упрощенцев увеличили до 200 млн рублей (было — 150 млн), а среднюю численность до 130 сотрудников (было — 100 человек).

Изменились ставки налога: если доход попал в диапазон от 150 до 200 млн рублей и/или численность сотрудников в диапазон от 100 до 130 человек, то применяются повышенные ставки. 8% для УСН «Доходы» и 20% для УСН «Доходы минус расходы».

Повышенные ставки налога применяются к разнице между "старым" и "новым" лимитами. Они также могут быть снижены по местному законодательству.

Пример 3: ООО «Росиночка», которое применяет УСН «Доходы», в июне 2021 года заключило выгодный контракт на поставку своих товаров. Сумма контракта 90 млн рублей. В июле товары были поставлены и полностью оплачены заказчиком. Бухгалтер «Росиночки» обнаружил, что в июле сумма доходов организации с начала года превысила 150 млн. рублей и составила 182 млн. Как рассчитать налог?

По данным «Росиночки» за полугодие уплачено 3,7 млн. рублей единого налога. Доход нарастающим итогом за 9 месяцев составил 182 млн. Сумма страховых взносов, уплаченных в течение 9 месяцев 2021 года — 440 тыс. рублей.

Допустим, что компания применяет обычную ставку налога и никакими привилегиями не обладает.

Итак, берем наш доход с начала года, он равен 182 млн. рублей. Из них 150 млн будут облагаться налогом по ставке 6%, а 32 млн. по ставке 8%.

Считаем налог:

150 млн * 6% = 9 млн. рублей 32 млн * 8% = 2 млн 560 тысяч рублей

Всего налог: 11 млн 560 тыс рублей

Сумму налога уменьшаем на уплаченные страховые взносы:

11 млн 560 тыс. — 440 тыс. = 11 млн 120 тыс. рублей

Теперь из этой суммы вычтем уже уплаченный за полугодие налог:

11 млн 120 тыс. — 3 млн 700 тыс. = 7 млн 420 тыс.

Значит налог по УСН «Росиночки» к уплате за 9 месяцев: 7,42 млн рублей.

Аналогично будет рассчитываться и налог за год. Главное, чтобы в четвертом квартале у «Росиночки» сумма доходов не перевалила за 200 млн рублей, ведь тогда с 1 октября 2021 года она окажется на ОСНО.

Обратите внимание! Срок уплаты налога по УСН за 3 квартал 2021 года — 25 октября, т.к. это понедельник, никаких переносов по сроку оплаты нет.

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Средняя численность — что надо учесть

Разберемся со средней численностью сотрудников, превышение которой тоже грозит увеличением ставки и утратой право на применение спецрежима.

Обратим ваше внимание на то, что часто этот показатель путают с двумя другими: среднесписочной численностью (ССЧ) и просто количеством сотрудников. Хотя различия кажется очевидны.

В ССЧ, не попадают сотрудники, которые не относятся полностью к штату этой организации. А это: внешние совместители и работники по гражданско-правовым договорам.

А количество работников — это вообще субъективный показатель, который каждый руководитель или бухгалтер понимает по своему. Кто-то считает тут всех сотрудников — и штатных и тех, кто заключил договора подряда или оказания услуг, и совместителей, и даже самозанятых. Другие считают только тех, кто работает в компании постоянно по трудовому договору. В общем согласия тут нет.

Среднюю численность для целей УСН нужно считать по правилам п. 75 Указаний, являющихся приложением к Приказу Росстата № 711 от 27.11.2019.

Сначала нужно сложить три показателя за каждый месяц периода:

среднесписочную численность работников,

среднюю численность внешних совместителей;

среднюю численность работников, которые заключили ГПХ договоры

Не нужно включать в расчет:

работниц, находящихся в отпуске по беременности и родам;

сотрудников (это могут быть и мужчины), которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

ИП, если считаем среднюю численность для предпринимателя.

После того, как сложены показатели, делим их на количество месяцев в выбранном периоде. Получаем среднюю численность.

Примечание: согласно п. 76 Указаний ССЧ считается путем сложения списочной численности работников за каждый календарный день месяца (с 1 по 30 или 31 число (для февраля — по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни), и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Может сложится ситуация, когда в организации в какие то месяцы количество сотрудников было больше 130 человек, а среднесписочная численность порог в 130 человек не превысила. Вот смотрите.

Пример 4: В организации ООО «Скрепка» с января по август численность работников составляла 116 человек. С 1 сентября в штат на постоянной основе приняли 20 новых работников, отчего общее количество сотрудников увеличилось до 136 человек. А с 13 сентября приняли еще 3-х сотрудников. Посчитаем среднюю численность по данным на конец сентября, за 9 месяцев — ведь это как раз конец очередного отчетного периода.

Считаем среднесписочную численность за период с января по август включительно. В эти месяцы количество сотрудников не изменялось: 116 * 8 = 928.

В сентябре считаем среднесписочную численность. За 12 дней численность сотрудников составляла 136 человек, а еще за 18 дней уже 139 (136 + 3 человека, принятых на работу с 13 сентября):

((136*12) + (139*18)) / 30 = 138 (округляем десятые — до 0,5 отбрасываем, более 0,5 считаем как единицу).

(928 + 138) / 9 = 118 человек — это наша средняя численность.

Как видите, несмотря на изменение количества сотрудников до 139 человек, средняя численность лимит в 130 не перешагнула.

Если будем считать, что до конца года организация больше сотрудников не нанимала и не увольняла, то за год средняя численность составит:

(928 + 138 + 139 + 139 + 139) / 12 = 124 человека. Даже по итогам года компания не теряет право на применение УСН, хотя работников у нее более 130 человек.

Расчет налога на УСН «Доходы минус расходы»

Теперь посмотрим, как будет выглядеть расчет налога, если организация применяет УСН с объектом «Доходы минус расходы».

Пример 5: Компания ООО «Кубик» занимается строительными работами и использует УСН «Д-Р». За 6 месяцев 2021 года она получила доход в сумме 100 млн рублей, а расходы составили 90 млн рублей, уплачен налог за полугодие 1 млн рублей (уплачен не полностью). В третьем квартале компания получила доход 64 млн рублей, а расходы составили 30 млн рублей. Как рассчитать налог за 9 месяцев 2021 года?

Напомним, что ставки налога (если организация не имеет право на применение пониженных ставок), составляют 15 % до и 20 % после превышения порога в 150 млн. рублей. Повышенная ставка применяется к части налоговой базы, которая рассчитывается так:

Налоговая база, с которой удерживается повышенная ставка = налоговая база за отчетный (налоговый) период — налоговая база за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором допущено превышение доходов или численности сотрудников

Рассчитаем налоговую базу, исходя из этой формулы:

100 + 64 = 164 млн. — доход за 9 месяцев 90 + 30 = 120 млн — расходы за 9 месяцев 164 — 120 = 44 млн — налоговая база за 9 месяцев 100 — 90 = 10 млн — налоговая база за 6 месяцев 10 млн * 15% = 1,5 млн — налог за 6 месяцев по обычной ставке 15% 44 — 10 = 34 млн — разница между базой за 9 и за 6 месяцев, с которой надо удержать налог по ставке 20% 34 млн * 20 % = 6,8 млн рублей — налог, рассчитанный по повышенной ставке (1,5 + 6,8) — 1 (уплаченный фактически налог) = 7,8 — налог, который нужно заплатить по итогам 9 месяцев.

Налог на УСН «Доходы минус расходы» нужно еще сравнивать с одной величиной: минимальным налогом. Он считается как 1% от суммы дохода за год.

Если 1% от дохода окажется больше, чем налог, рассчитанный привычным способом, то нужно будет уплатить именно минимальный налог. Год еще не закончен, как для нас с вами, так и для ООО «Кубик», но попробуем сравнить суммы налога и проверить, не слишком ли высокие у «Кубика» расходы.

164 млн * 1% = 1,64 млн рублей

Налог за 9 месяцев явно превышает эту сумму: (1,5 + 6,8) > 1,64. Значит доходы компании превышают расходы довольно значительно. Приближение к сумме минимального налога означает, что расходы высокие и организация может привлечь внимание налоговиков.