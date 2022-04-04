Как защищен ЭДО по сравнению с бумажными документами

Защита от перехвата, подделок и полной гибели
Вспомним Глеба Жеглова и его тезис о том, что за каждую бумажку на столе оперативника бандит полжизни отдаст. И пусть не у каждой фирмы имеются в обороте столь ценные бумаги, вопрос конфиденциальности игнорировать нельзя.
Чем цифровые документы в этом смысле выгодно отличаются от бумажных? Вот несколько тезисов:
- Документы передаются по зашифрованным каналам связи. Чтобы перехватить или сфальсифицировать данные, желающему придется искать выдающихся хакеров. Если же в систему внедрен блокчейн, т.е. данные хранятся во взаимоувязанных блоках информации, то подделка исключена (она требует изменения всей системы).
- ЭДО предполагает использование квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую невозможно ни подделать, ни проставить там, где не надо. Конечно, если сам пользователь не проявит халатность и не будет «разбрасываться» КЭПами как заблагорассудится.
- Подчистки-подделки содержимого исключены: после подписания КЭП документ невозможно откорректировать извне.
- Ключом от сейфа с документацией можно завладеть, равно как и узнать код от сейфа (некоторые до сих пор пишут его на липучке и держат в «надежном» месте — под столешницей, например). В ЭДО можно настроить уже привычную двухфакторную аутентификацию (с подтверждением входа по смс) в качестве дополнительной меры защиты.
- Бумажные документы горят, «плывут» при заливе, случайно попадают в шредеры и т.п. Если бумажный документ изготовлен в единственном экземпляре, то это локальная катастрофа (или глобальная, зависит от содержимого). В современных системах ЭДО формируется не менее трех резервных копий каждого документа, а также и технологического файла. Плюс регулярные бэкапы всех баз данных, что практически исключает риск утраты документации.
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«Опасности» ЭДО
Критически настроенный пользователь ПК немедленно хмыкнет: так уж электронная документация надежно защищена? А ошибки при открытии? Сетевые атаки? Слив данных? Взлом доступа?
Разумеется, в ЭДО не исключены специфические «компьютерные» угрозы, а именно:
- повреждение целостности данных;
- ошибки с доступом;
- утрата конфиденциальности,
но, перефразируя того же Жеглова, парируем: безопасность ЭДО гарантируется не отсутствием угроз, а умением провайдера их блокировать.
На законодательном уровне вопрос защиты данных, в т. ч. ЭДО, установлен законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», требования которого скрупулезно соблюдают все провайдеры. Технически же безопасность ЭДО гарантируется грамотным использованием:
- современного оборудования;
- регулярного и правильного резервного копирования;
- антивирусного ПО;
- системы распознавания ответственных лиц;
- криптографии;
- квалифицированной электронной подписи (КЭП),
и от того, насколько правильно провайдер оперирует всеми этими инструментами, зависит его эффективность.
Глобально все инфоугрозы можно разделить на внешние и внутренние. К внешним (т. е. тем, которые не связаны с внутренними бизнес-процессами) традиционно относят:
- естественные (стихии, аварии, пожары, прочие катаклизмы);
- искусственные (DoS-атаки, заражения вирусами, взлом и т. п.),
к внутренним угрозам — преднамеренные (например, осознанное заражение системы, уничтожение данных, «слив» информации посторонним и т. п.) и непреднамеренные (все то же, но совершенное по незнанию или неосторожности).
С естественными бедами справляться проще, особенно если у выбранного провайдера:
- данные хранятся в защищенных современных дата-центрах;
- все документы копируются три раза;
- регулярно делаются бэкапы;
- срок хранения электронных документов на серверах неограничен и т. п.
С самыми страшными — преднамеренными, — угрозами можно справиться лишь при правильном выборе защищенной системы ЭДО.
В частности, провайдер ЭДО обязательно должен гарантировать безопасную работу с КЭП и программы криптошифрования.
Так, «КриптоПро», который используется для организации ЭДО в Калуга Астрал — это ПО, сертифицированное ФСБ России. Это современный инструмент, который при подписании документа проверяет подлинность КЭП, подтверждает ее корректность, формирует ключ проверки, шифрует данные и отправляет документ при 100%-ной конфиденциальности.
И при всем этом, не снижая уровня информационной безопасности, провайдер должен гарантировать простой доступ к системе ЭДО специалиста с определенным правом доступа в любой момент.
Самый страшный враг
Это необученный или, что еще хуже, обученный и очень обиженный сотрудник. Ни один, даже самый продвинутый провайдер ЭДО не сможет помочь справиться с внутренним врагом. Правда, цифровые системы все-таки защищены лучше, восстанавливаются быстрее, и злоумышленник оставляет куда больше следов. Вот необходимый минимум мероприятий для безопасного ЭДО, защищенного от внутреннего саботажа.
- Настройка регулярного резервного копирования. Да, провайдер также будет этим заниматься, но бэкапов много не бывает. Даже если ноут «случайно» будет залит серной кислотой, или обиженный админ по ошибке «уронит» систему — резервное копирование поможет в считанные часы восстановить работоспособность и документооборот.
- Четкое распределение сфер ответственности и учет хранения данных. Умный человек никогда не пойдет на риск, зная, как легко его вычислить.
- Генерация по-настоящему сложных паролей (никаких дат рождения и «12345»!) как на рабочих станциях, так и на жестких дисках, серверах.
- Использование антивирусных системы (без возможности отключения их сотрудниками).
- Установка уровней доступа к конфиденциальным данным (например, с помощью Active Directory). Если сотруднику не нужна та или иная информация по работе, то пусть он и не имеет к ней доступа.
- Внедрение шифрования как на рабочих станциях, так и на серверах и маршрутизаторах. Перехват документации теряет всякий смысл — расшифровка, по сути, невозможна.
Ну и, как говорится, last but not least, или, точнее, последнее, оно же главное: доступ к ЭП и особенно КЭП. Что бы не утверждали «бывалые» на форумах, подделать ее невозможно. Зато можно выкрасть или подделать документы для получения образцов. Рецепт от напастей один: максимально ограниченный доступ к КЭП и вообще всем ЭП. В том числе:
- хороший антивирус на рабочей станции, на которой хранится токен;
- защита личных данных (особенно копий паспортов);
- контроль оборота ЭП. Небольшой лайфхак: на «Госуслугах» есть раздел с настройками безопасности и вкладкой «Электронная подпись», в которой значатся все ЭП, выпущенные на ваше ФИО. Проверяйте ее периодически и немедленно отзывайте те, что не заказывали.
Итак, при соблюдении ряда обязательных правил и верном выборе провайдера цифровой ЭДО в самом деле надежнее бумажного, и риск случайного, непреднамеренного уничтожения документов сведен к минимуму. И даже внутреннему злоумышленнику куда проще уничтожить нужные бумаги, нежели документы, циркулирующие в рамках ЭДО.