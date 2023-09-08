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Как контролировать ЕНС через личный кабинет налогоплательщика прямо из 1С

С сентября этого года в сервисе 1С-Отчетность появилась новая возможность — интеграция с ЛК ФНС. Такая опция позволяет загружать данные из кабинета и видеть их прямо в 1С, нет необходимости заходить отдельно в ЛК ФНС. Пользователи смогут контролировать единый налоговый счет (ЕНС) напрямую из программы. Рассказываем, зачем это нужно и как все работает.
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Как контролировать ЕНС через личный кабинет налогоплательщика прямо из 1С
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему выходит обновление

С начала года действует новый порядок распределения налоговых платежей. У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть виртуальный кошелек ЕНС, который нужно пополнять единым налоговым платежом (ЕНП) до срока уплаты налогов. А затем ФНС сама распределяет суммы на основании отчетов и уведомлений от налогоплательщиков. 

Доступ к ЕНС открывается в личном кабинете на портале налоговой службы. Здесь вы увидите всю информацию по ЕНС:

  • сальдо и детализацию по счету;

  • распределение единого налогового платежа;

  • предстоящие платежи;

  • задолженность.

Вы можете оплатить налоги, вернуть переплату, заказать в один клик справку о сальдо, исполнении обязанностей и распределении платежей.

Если у компании уже есть «1С-Отчетность» и в ней подключено направление ФНС, то работать с ЕНС можно будет напрямую из интерфейса «1С». Вам не понадобится доступ к сторонним ресурсам — все действия проводятся в привычной программе. С октября в сервис добавится еще одна функция — сверка учетных данных с ФНС. Для новых клиентов, у кого пока нет «1С-Отчетность», предлагаем тариф «ПРОМО ЕНС» на 180 дней бесплатно.

Как авторизоваться в личном кабинете ФНС из 1С

Чтобы получить доступ к ЕНС, вам нужно авторизоваться одним из способов:

  • с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

  • на основании согласия на раскрытие налоговой тайны, переданного в налоговую.

Авторизация с помощью КЭП

Используйте КЭП руководителя организации, ИП или КЭП работника, имеющего машиночитаемую доверенность для взаимодействия с налоговой. При таком способе авторизации получить информацию по ЕНС из программы можно только интерактивно.

Что это значит? Пользователь переходит в личный кабинет и делает запрос, чтобы получить данные. Система может потребовать ввести пароль от ключа электронной подписи при отправке запроса и расшифровке полученных сведений.

Воспользуйтесь сервисом КЭП ФНС «под ключ», чтобы получить КЭП для руководителя или ИП без посещения налоговой инспекции. Сэкономьте время на идентификации, регистрации в контролирующих органах и настройке рабочего места.

Оставить заявку

Чтобы получить КЭП физлица для работы с машиночитаемой доверенностью, оставьте заявку здесь.

Авторизация на основе согласия на раскрытие налоговой тайны

В этом случае функции получения данных работают так же, как и в предыдущем варианте авторизации. Но есть и дополнительная опция — информация обновляется в фоновом режиме напрямую в 1С. Для этого вводить пароль ключа электронной подписи не нужно.

Специальный тариф для тех, у кого нет сервиса «1С-Отчетность»

Для знакомства с сервисом вы можете воспользоваться специальным тарифом «Промо ЕНС». Он позволяет:

  • мониторить состояние ЕНС из вашей 1С;

  • отправлять уведомления об исчисленных суммах налогов, заявления о возврате ЕНП, письма в налоговую, запросы о состоянии расчетов с бюджетом, запросы на сверку с налоговой.

Подключить тариф бесплатно одна компания или пользователь может один раз на 6 месяцев. Чтобы начать пользоваться сервисом, потребуется подписать заявление с помощью КЭП. Выпуск сертификата тариф не предусматривает — подписью нужно обзавестись отдельно.

Специалисты компании «Калуга Астрал» — партнера УЦ «Основание» — помогут с получением электронной подписи для ваших задач. Оставьте заявку, чтобы подобрать подходящую КЭП. 

Почему стоит подключить «1С-Отчетность»

Пользователи «1С-Отчетности» получают не только интеграцию с ЛК ФНС, но и множество полезных возможностей. Среди них:

  • сдача электронной отчетности в ФНС, СФР, Росстат, ФСРАР, Росприроднадзор, ФТС и ЦБ;

  • формирование и отправка реестров в ФСС;

  • многопользовательский режим

  • автоматическая проверка отчетности на ошибки;

  • отслеживание пути отчетов: с помощью смс-сообщений вы узнаете о принятии отчета или поступлении нового требования от налоговой;

  • выгрузка бухгалтерских и налоговых документов для банков и др.

Выбирайте оптимальный тариф для вашего бизнеса — ИП или юрлица. Отдельный тариф «Кадровые решения» предназначен для сдачи отчетности в Социальный Фонд России. В рамках каждого бесплатно выпускается подпись на сотрудника. Узнать о сервисе подробнее и рассчитать тариф можно здесь.

1С-Отчетность — ваш помощник при сдаче отчетности

Сервис отправки отчетности прямо из 1С

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