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НДС в 2024 году: основные нововведения

Какие изменения НДС в 2024 году коснуться нулевой ставки? Какими будут размеры основных и расчётных ставок налога на добавленную стоимость, детально разбираем в новой статье. Присоединяйтесь!
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НДС в 2024 году: основные нововведения
Иллюстрация: Астрал

Что такое НДС

Так называется налоговая ставка, включенная в цену товаров и услуг. Сокращение «НДС» расшифровывается как «налог на добавленную стоимость».

Иными словами, это часть стоимости товара или услуги, которую продавец обязуется передать в государственную казну. Она включается в цену товара или услуги и уплачивается покупателем.

При этом средства продавца остаются неизменными, то есть, если товар стоит 500 рублей, а ставка НДС составляет 20%, то к его цене прибавляется 100 рублей. Тогда общая цена для покупателя составит 600 рублей. Из этих денег 500 рублей — это стоимость товара, а 100 рублей и есть та самая сумма налога, которую продавец обязуется уплачивать в государственный бюджет.

Есть ряд товаров и услуг, на которые НДС не распространяется, и этот перечень приведен в статье 146 НК.

Отметим, что этот налог не имеет стандартной одной ставки и по этой причине применяется несколько видов тарифов, в зависимости от типа товара или услуги.

Самая распространенная ставка НДС составляет 20%, но также существуют тарифы в 10% для определенных категорий товаров и услуг, а также ставка 0% для экспорта и некоторых других видов операций.

Внимание! Декларация по НДС за 2024 год должна быть подана не позднее 27 февраля 2025 года, а уплата НДС по единому налогу на вмененный доход должна быть произведена не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным.

Также стоит отметить, что в определенных случаях налогоплательщики могут быть освобождены от уплаты НДС. Например, компании, зарегистрированные менее чем за 3 месяца и за этот период не превысившие доход в 2 миллиона рублей, а также не продававшие подакцизные товары, могут быть освобождены от уплаты этого налога.

Компания «Астрал Софт» представляет сервисы для сдачи отчетности: «Астрал Отчет 5.0»,  и «1С-Отчетность». Благодаря им можно сдавать готовить отчетную документацию в модуле «1С», с актуальными формами для сдачи декларации НДС, а также вести отчетность сразу нескольких компаний.

Изменения в НДС с 1 января 2024 года

В 2024 году был введен новый порядок применения ставки НДС 0%. Она применяется к экспорту товаров, международным перевозкам, некоторым финансовым операциям и другим специальным случаям. Также новшества коснулись применения ставки 10%, и использования некоторой таможенной документации.

Новый порядок начисления налога

С января 2024 года НДС вместе с другими налогами единого платежа перечисляется платежкой ЕНП. При е е заполнении нужно указать статус плательщика «01» в поле 101, а также вписать код КБК в поле 104, а в полях 105—109 указать нули.

Расширение перечня товаров, для которых действует ставка 10%

С этого года в категорию товаров, облагаемых НДС 10%, вошли детские товары. Велосипеды, горшки, детские механические удерживающие устройства, а также пеленки, детские манежи, стульчики для кормления, пустышки теперь продаются со сниженной ставкой.

Изменения в НДС с 1 января 2024 года в сфере общественного питания

Теперь для компаний с общим годовым доходом до 2 миллиардов рублей и 70% долей бизнеса в сфере общественного питания, кроме условий предоставления нулевой ставки, которые действовали до этого, нужно установить среднемесячные выплаты работникам за прошлый год, соответствующие размеру региональной среднемесячной начисленной зарплаты по отрасли.

Упрощение сбора подтверждающей экспортной документации

Для упрощения подтверждения применения 0% НДС компании-экспортеры могут отправлять в ИФНС электронные реестры документов: экспортные контракты, декларации на вывоз товара или договоры комиссии сопутствующих контрактов.

Внимание! Новые правила подтверждения НДС 0% действуют только для экспорта, осуществляемого с начала 2024 года. До этого времени для подтверждения льготной ставки использовались оригиналы контрактов с компаниями из других стран.

Изменения в НДС с 1 января 2024 года в сфере экспорта

Экспорт еры могут не платить пени и не подавать уточненные декларации, поскольку налоговая база определяется последней календарной датой квартала с истекающей датой срока в 180 дней со дня отгрузки товаров в таможенном экспорте. Такой подход устанавливает единый момент установления налоговой базы по обоим видам экспорта: подтвержденному и неподтвержденному.

Отсутствие таможенной отметки для применения ставки НДС 0%

Дополнительная отметка таможенной службы на поручениях для отгрузки товаров не требуется для услуг:

  • всех видов водных перевозок;

  • доставка товаров, перевозимых через границы РФ водными видами сообщения, при условии, что в дорожной ведомости прописан иностранный пункт отправления или получения;

  • внутренней транспортировки товаров по РФ;

  • по перевозке товаров в пределах России с перспективой последующего вывоза за границу;

  •  по сопровождению судов ледоколами.

Чтобы подтвердить использование нулевой ставки, налоговая служба сравнивает данные от налогоплательщиков с теми данными, которые поступают из Федеральной таможенной службы.

Если в них обнаруживаются расхождения, то возможность налогоплательщику использовать нулевую ставку по НДС не будет подтверждена.

Одномоментное определение базы подтвержденного и неподтвержденного экспорта

Теперь база подтвержденного и неподтвержденного экспорта устанавливается одновременно.

Экспорт еры больше не уплачивают пени и не представляют уточненные декларации, поскольку налоговая база устанавливается последней календарной датой квартала с окончанием срока в 180 дней от дня отправки товаров в таможенный экспорт.

Такой подход устанавливает единый момент определения налоговой базы для обоих видов экспорта: подтвержденного и неподтвержденного.

Товарная декларация действует отдельно от таможенной

С 2024 года в таможенном документообороте вводится новое понятие — товарная декларация. Напомним, что до этого декларирование товаров осуществлялось таможенной декларацией.

Еще одно нововведение в начислении НДС, действующее с 2024 года — освобождение от уплаты НДС для услуг в строительстве, подразумевающих долевое участие.

НДС в 2024 году: размеры ставок

Ставки по НДС бывают основными и расчетными. Ниже подробнее рассмотрим особенности каждого вида.

Основные ставки

Они применяются к товарам и услугам, международным транспортным услугам, когда базой для налога является стоимость этих товаров и услуг. Основные ставки НДС в России в 2024 году составляют 20%, 10% и 0%.

Сколько процентов НДС, и к каким товарам или услугам он применяется, смотрите в таблице.

Таблица 1. Ставки НДС, а также товары и услуги, к которым они применяются.

Размер ставки

Сфера применение

0%

Применяется в ряде случаев:

  • товарный экспорт;

  • перевозка товаров, пассажиров и грузов международного формата;

  • транспортно-экспедиционные услуги;

  • перевозка углеводородов.

Налогоплательщик, применяющий 0%, обязательно подтверждает свое право на применение такой ставки.

10%

Применяется для строго определенных видов товаров:

  • детских и продовольственных;

  • научной и образовательной литературы;

  • медицинских товаров.

20%

Используется для всех остальных товаров и услуг, на которые распространяется действие налога на добавленную стоимость.

Расчетные ставки

Они применяются в тех случаях, когда базой для расчета налога является стоимость товара с учетом НДС. В России действуют расчетные ставки 10/110 и 20/120.

Они используются, когда выполняются два условия: к товарам применяется налоговая ставка в 10% или 20% и налоговой базой для этих товаров или услуг является их цена плюс НДС.

Налоговые ставки 10/110 и 20/120 применяются при:

  • уплате НДС для организаций, работающих с вторсырьем;

  • получение компанией аванса за свои товары или услуги;

  • продаже имущества, облагаемого налогом на добавленную стоимость;

  • реализации сельхозпродукции или транспорта, выкупленного у населения.

Помимо этих ставок НДС, в нашей стране действует специальная налоговая ставка 16,67%. Она применяется при оказании электронных услуг иностранным организациям, а также при продаже действующей компании в статусе имущественного комплекса.

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