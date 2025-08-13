Изменения в законодательстве по премиям с 1 сентября 2025

Что произошло
Мы привыкли жить в мире, где премия — это не гарантированная выплата, а работодатель по своему усмотрению может снижать ее или отменять вовсе. А если имеет место дисциплинарное взыскание, то о премиях вообще можно забыть надолго. При этом все в рамках закона, который только предусматривает возможность выплат стимулирующего и поощрительного характера, но не регулируют порядок их начисления.
Но Конституционный суд признал, что действующая редакция трудового кодекса противоречит Конституции и позволяет работодателям творить произвол в отношении премий работников с дисциплинарными взысканиями
Результат — с 1 сентября 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ. Он дополнил ст. 135 ТК нормами, которые позволят защитить работников от несправедливости при премировании и депремировании, а также сделать эти процессы прозрачными.
Ключевые изменения в системе премирования
Если в компании предусмотрена система поощрения работников, с 1 сентября 2025 года она должна соответствовать требованиям ст. 135 ТК в редакции 144-ФЗ, а именно:
Условие
Подробнее
Система премирования и депремирования должна быть прозрачна
В локальных актах (положении об оплате труда, коллективном договоре, положении о премировании) должны быть четкие и понятные критерии установления премий. Нужно указывать виды премий, их размеры и алгоритмы расчета, основания и условия начисления, критерии оценки результата и качества работы, зависимость от дисциплинарных взысканий.
Нельзя снижать премию в течение нескольких месяцев из-за одного дисциплинарного проступка
Если к работнику применено дисциплинарное взыскание, размер его премии может быть уменьшен только за тот период, к которому относится это взыскание. Нельзя отобрать уже выплаченное, а уменьшить премию можно только за тот период, когда было совершено нарушение и применено взыскание. Например, если работник совершил проступок в сентябре, а выговор ему оформили в октябре, то премию за сентябрь уменьшить нельзя.
Депремирование применяется только к регулярным премиям
Лишить премии, выплачиваемой к празднику, юбилею, памятной дате нельзя.
Если зарплата состоит из оклада и премии, то сама премия может быть снижена на сумму, не превышающую 20% от общей суммы зарплаты за месяц.
Например, работнику установлен оклад 100 000 рублей и ежемесячная премия 50 000 рублей. Общий заработок — 150 000 рублей. Максимальная сумма снижения премии из-за взыскания составит 30 000 рублей (150 000 * 20%).
Премия должна быть зафиксирована в ЛНА
В ст. 135 ТК теперь четко прописано, что система премирования должна быть зафиксирована в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте.
Что нужно сделать работодателям
До 1 сентября 2025 года всем работодателям нужно:
Шаг 1. Провести аудит локальных актов.
Проверьте, какие внутренние документы, предусматривающие выплату премий, есть в организации. Это может быть самостоятельное Положение о премировании, стимулирующих и поощрительных выплатах, а может быть раздел в Положении об оплате труда или коллективном договоре.
Пересмотру подлежат все виды стимулирующих выплат, которые входят в систему оплаты труда, а не только те, которые называют «премиями».
Проанализируйте, какие премии прописаны в локальных актах, а какие выплачиваются фактически.
Обратите внимание на формулировки: какие есть пробелы и недочеты. Все, что противоречит новым требованиям ст. 135 ТК, нужно изменить.
Шаг 2. Внести изменения в локальные акты.
Максимально детально пропишите порядок премирования и депремирования работников с учетом новых требований:
Какие премии будут выплачиваться, например, ежемесячная, квартальная, годовая, за конкретный проект.
Когда именно и на основании чего будут начисляться премии. Например: «Премии за прошедший месяц рассчитываются не позднее 15 числа следующего месяца на основании оценочных листов, выплата премии — до 20 числа».
Для каждого вида поощрительной или стимулирующей выплаты определите, какую сумму или процент от зарплаты получит сотрудник. Еще вариант — разработать комплексную формулу с учетом стажа, достижения ключевых показателей, показателей результативности, выполнения срочных задач, рационализаторских предложений и т. д. Например, квартальная премия — 75% от оклада, годовая премия — три оклада и далее по окладу за каждые пять лет стажа работы в организации.
Если вы привязываете премии к показателям, то их тоже нужно конкретизировать, например, выполнение производственного плана на 100%, доля брака — не более 0,5% и т. д.
Перечень нарушений, которые снижают размер премии. Например, например, нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, выразившееся в опоздании без уважительной причины более, чем на 30 минут.
Влияние дисциплинарных взысканий на премию: привязка к периоду наложения взыскания, размер снижения с учетом ограничения о сохранении 80% заработной платы. Например: «При вынесении работнику замечания размер премии снижается на 10%, при объявлении выговора — на 30%, но не более 20% от суммы оплаты труда за месяц, в котором издан приказ о наказании».
Необходимость согласования с профсоюзом снижение размера премии работнику.
Шаг 3. Направить проекты новых документы в профсоюз, если он есть в организации.
Работодатель обязан учитывать мнение выборного профсоюзного органа при принятии локальных актов.
Профсоюз в течение пяти рабочих дней представляет мотивированное мнение в письменной форме. При согласии работодатель принимает документ. При несогласии работодатель может скорректировать проект или провести дополнительные консультации. При недостижении согласия работодатель принимает документ, а профсоюз может обжаловать его в ГИТ или суде, либо инициировать коллективный трудовой спор.
Шаг 4. Ознакомить работников с новыми локальными актами.
Удобнее сделать лист ознакомления, где каждый сотрудник распишется напротив своей фамилии.
Что нужно знать работникам
С 1 сентября 2025 года работники получают дополнительные правовые гарантии в отношении премий.
Теперь если работнику снизили премию, он может проверить:
за какой период ее начислили;
было ли в этом периоде наказание;
на сколько в процентном соотношении снижение премии уменьшает месячную зарплату.
При несогласии со снижением премии сотрудник вправе обратиться в трудовую инспекцию или судебную инстанцию для проверки законности действий работодателя.
За необоснованное лишение или снижение размера премии работник вправе потребовать компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа (ст. 236 ТК).
Также помните, что если работодатель не выплачивает положенную сотруднику премию (а теперь система премирования должна быть четко прописана в ЛНА), ему грозит штраф по ч. 6 ст. 5.27 КоАП:
для ИП: 1000–5000 рублей;
для организации: 30 000–50 000 рублей;
для должностных лиц (руководителя, бухгалтера): 10 000–20 000 рублей.
