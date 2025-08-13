Изменения в законодательстве по премиям с 1 сентября 2025

Что произошло

Мы привыкли жить в мире, где премия — это не гарантированная выплата, а работодатель по своему усмотрению может снижать ее или отменять вовсе. А если имеет место дисциплинарное взыскание, то о премиях вообще можно забыть надолго. При этом все в рамках закона, который только предусматривает возможность выплат стимулирующего и поощрительного характера, но не регулируют порядок их начисления.

Но Конституционный суд признал, что действующая редакция трудового кодекса противоречит Конституции и позволяет работодателям творить произвол в отношении премий работников с дисциплинарными взысканиями

Результат — с 1 сентября 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ. Он дополнил ст. 135 ТК нормами, которые позволят защитить работников от несправедливости при премировании и депремировании, а также сделать эти процессы прозрачными.