Иностранные работники и изменения 2025 года

Цифровизация миграционного учета
Процесс цифровизации должен глобально изменить систему миграционного учета и сделать ее максимально эффективной.
Создание цифрового профиля иностранного гражданина
Согласно указу президента от 09.07.2025 № 467 в России до 30 июня 2026 года должен начать работу государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Его создание и функции оператора возложены на МВД.
В профиле иностранца будут присутствовать следующие сведения о нем:
о миграционном учете;
о пересечении государственной границы РФ;
о судимостях и наличии ограничений на въезд в Россию;
о принадлежащих ему транспортных средствах, объектах недвижимости в РФ;
о трудовой деятельности;
об учетной записи на Госуслугах (ЕСИА), номере СНИЛС, телефонных номерах, наличии медкнижки, полиса медстрахования;
о наличии опасных заболеваний;
о наличии долгов по российским налогам;
результаты тестирования на знание русского языка при поступлении в образовательные учреждения;
об обучении в российских образовательных учреждениях.
В ноябре 2024 года был запущен эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в нашу страну (постановление Правительства от 07.11.2024 № 1510).
Пилотный проект по формированию цифровых профилей проходит с 30 июня 2025 года.
Уже с 2021 года иностранцы, которые прибыли в Россию в безвизовом режиме и находятся в стране более 90 дней в течение календарного года, обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и последующую биометрическую идентификацию, а также медицинское освидетельствование. Сделать это необходимо в течение 30 календарных дней с момента въезда.
Теперь уже въезжающим в РФ без виз иностранцам надо зарегистрироваться в приложении ruID как минимум за 72 часа до пересечения границы, снять свою фотографию и записать образец голоса, а уже в России — подтвердить данные в МФЦ.
Эксперимент по безвизовому въезду и мобильное приложение «ruID»
С 30 июня 2025 года прибывающий в безвизовом порядке иностранец должен заранее, не менее чем за 72 часа до въезда в РФ, подать заявление о поездке через приложение «ruID», устанавливаемое на телефон. Приложение позволяет сдать биометрию, проверить наличие ограничений на въезд.
С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области на иностранцев, безвизово въехавших в РФ с целью трудоустройства, распространят новые экспериментальные правила миграционного учета (ст. 5 закона от 23.05.2025 № 121-ФЗ). В рамках эксперимента иностранные работники должны:
зарегистрироваться в приложении «ruID»;
через приложение уведомлять органы МВД обо всех изменениях места своего фактического нахождения в течение трех рабочих дней. Те, у кого на мобильном отсутствует геолокация свыше этого срока, будут сняты с учета.
С 1 сентября 2026 года эти правила распространят и на тех, кто прибывает в Россию не для работы на период свыше 90 дней.
Экспериментальные правила и цифровые профили не применяются к:
дипломатам, сотрудникам диппредставительств, членам их семей;
работникам международных организаций, аккредитованным в России, и членам их семей.
гражданам Белоруссии;
детям младше 6 лет.
Ужесточение контроля и новые ограничения
Сократили срок пребывания без визы
С 1 января 2025 года в два раза сокращен срок максимального безвизового пребывания в России. Если раньше иностранцы без виз могли находиться в стране до 90 суток в течение полугодия, то теперь этот срок составляет 90 суток за весь календарный год (ст. 7 закона от 08.08.2024 № 260-ФЗ).
Реестр контролируемых лиц
5 февраля 2025 года заработал реестр контролируемых лиц, в котором фиксируются персональные данные и иные сведения об иностранцах, находящихся в России незаконно.
Реестр размещен на сайте МВД — это общедоступная актуальная электронная база, сведения в которой обновляются каждые 4 часа. Плата за пользование реестром не взимается.
Включить в реестр иностранца могут по разным причинам, в том числе:
истечение срока действия визы, патента, разрешения на работу, трудового договора и прочих документов, дающих право законно находиться в стране;
вынесение решения о прекращении гражданства РФ или об административном выдворении из страны;
признание виновным в совершении преступления и т.д.
С момента включения в реестр к иностранцу применяется режим высылки, при котором ему запрещается (ст. 9.1, 31.1 закона № 115-ФЗ):
выезжать из региона проживания (кроме выезда из РФ);
менять место жительства или пребывания без разрешения контролирующего органа;
регистрировать ИП или юрлицо;
приобретать и регистрировать в России недвижимость, транспортные средства;
открывать счета в банках и совершать банковские операции, кроме платежей по налогам и штрафам, а также получения наличных или переводов на сумму до 30 тыс. рублей в месяц;
заключать брак.
Работодатели при приеме на работу мигрантов должны самостоятельно проверять их наличие в реестре через сервис на сайте МВД или на Госуслугах:
Это поможет заранее выяснить, насколько «проблемным» является потенциальный работник. Лиц, включенных в реестр, принимать на работу нельзя.
Если работодатель обнаружит в списках уже принятого работника, причина попадания в реестр, скорее всего, станет законным поводом для его увольнения — например, при истечении срока действия патента или разрешения на работу.
Усиление ответственности работодателей
Привлечение к работе иностранца, имеющего проблемы с легальным пребыванием в России, обернется для работодателя штрафами за каждого такого работника (п. 1 ст. 18.15 КоАП):
2000 — 5000 рублей для граждан;
25 000 — 50 000 рублей для должностных лиц;
250 000 — 800 000 рублей, либо приостановление деятельности на 14–90 суток, для организаций.
За предоставление жилья, транспортного средства и оказание иных услуг иностранцу, включенному в реестр контролируемых лиц, тоже предусмотрены административные штрафы (п. 3 ст. 18.9 КоАП):
2000 — 5000 рублей для граждан;
35 000 — 50 000 рублей для должностных лиц;
400 000 — 500 000 рублей для организаций.
Работодателей, у которых выявлены факты нелегального трудоустройства мигрантов, с 1 января 2025 года включают в специальный реестр (постановление правительства от 27.12.2024 № 1927). Основание для включения в него — вступившее в силу постановление по делу об уклонении от заключения трудового договора или подмене трудовых отношений гражданско-правовыми.
Изменения в налогообложении
Налоговая реформа коснулась и работников-иностранцев.
Прогрессивная шкала НДФЛ для резидентов
Для иностранных работников-резидентов РФ с 1 января 2025 года действует стандартная пятиступенчатая прогрессивная шкала ставок по НДФЛ (п. 1 ст. 224 НК):
Сумма годового дохода, руб.
Ставки НДФЛ
до 2,4 млн (включительно)
13%
от 2,4 млн до 5 млн (включительно)
312 тыс. руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб.
от 5 млн до 20 млн (включительно)
702 тыс. руб. + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб.
от 20 млн до 50 млн (включительно)
3402 тыс. руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн руб.
более 50 млн (включительно)
9402 тыс. руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн руб.
Прогрессивные ставки, указанные в таблице, применяют также к трудовым доходам следующих категорий, независимо от наличия у них статуса резидента (п. 3.1 ст. 224 НК):
иностранцев, работающих по патенту;
ВКС (высококвалифицированных специалистов);
граждан стран ЕАЭС;
беженцев и лиц, получивших временное убежище.
НДФЛ для нерезидентов
Для остальных доходов иностранцев-нерезидентов РФ в 2025 году действует ставка НДФЛ 30%.
Известно, что в марте в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается введение ставки НДФЛ 30% для всех работающих на патенте иностранцев, включая резидентов РФ (законопроект № 872440-8).
Цель данной инициативы — получение дополнительных доходов в бюджет, но при этом неизбежен рост стоимости труда таких работников, что невыгодно работодателям.
Если законопроект рассмотрят и примут до конца года, есть вероятность, что он вступит в силу уже с начала 2026 года.
Увеличение стоимости патента
Для работы на патенте иностранец должен уплатить его стоимость — сумму НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. На основании уведомления из ИФНС на сумму этого платежа работодатель может уменьшить налог, который он исчисляет из заработка мигранта (п. 6 ст. 227.1 НК).
Фиксированный авансовый платеж составляет 1200 рублей в месяц, он индексируется на ежегодно устанавливаемый индекс-дефлятор и на региональный коэффициент (п. 2 ст. 227.1 НК).
В 2025 году дефлятор вырос до 2,594 (в 2024 году — 2,400). Соответственно, по регионам стоимость патента с 1 января 2025 года составила от 3113 (Чеченская Республика) до 17 120 (Краснодарский край) рублей в месяц.
С 1 сентября 2025 года, получив патент в одном субъекте РФ, иностранцы смогут работать в другом субъекте РФ, если между этими регионами заключено соответствующее соглашение.
Госпошлины
С 1 сентября 2025 года начнут действовать новые госпошлины (ст. 1 закона от 31.07.2025 № 271-ФЗ):
за постановку на учет по месту пребывания иностранца — 500 руб.;
за продление срока временного пребывания иностранца в РФ — 1000 руб.;
за продление срока действия разрешения на работу — 4200 руб.;
за выдачу и переоформление патента — 4200 руб.
Процедурные изменения
В 2025 году действуют следующие процедурные правила для иностранных работников:
Обязательная дактилоскопия и медицинское освидетельствование
Иностранцы, прибывшие в РФ для работы, должны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографированиев течение 30 дней с даты въезда, либо при подаче заявления на патент или при получении разрешения на работу (ст. 5 закона № 115-ФЗ).
Повторное прохождение процедур дактилоскопии и фотографирования обязательно для иностранцев:
изменивших свои личные данные (ФИО, пол, гражданство и т. д.);
изменивших внешность (появились шрамы, татуировки, дефекты кожи и т.п.);
если с прошлого фотографирования прошло 5 лет.
Медицинское освидетельствование прибывших для работы в РФ проводится также в течение 30 дней с даты въезда. Цель процедуры — выявление наличия различных инфекционных заболеваний, ВИЧ, наркотической зависимости (ст. 5 закона № 115-ФЗ).
Срок повторного освидетельствования — 30 дней по истечении 1 года с даты прохождения первичного медосвидетельствования.
Если цель въезда изначально не была связана с работой, но потом изменилась на трудовую, медосвидетельствование надо пройти в течение 30 дней с даты заключения трудового договора.
Экзамен на знание языка, истории и основ законодательства
Постановлением от 04.12.2024 № 1718 Правительство утвердило требования к ВУЗам, которые могут экзаменовать мигрантов на знание русского языка, основ законодательства и истории России. Установлены требования к таким госучреждениям, в частности:
в штате ВУЗа должны состоять специалисты по филологии или лингвистике, по истории и юриспруденции;
обязательно наличие оборудования для ведения видеозаписи экзамена;
у ответственных за процедуру экзамена лиц не должно быть судимостей за организацию незаконной миграции по ст. 322.1 УК.
Уведомление МВД
Как и прежде, работодатели должны уведомлять органы МВД в течение трех рабочих дней о заключении и расторжении договоров с иностранцами, включая уведомление через электронные сервисы.
С 5 февраля 2025 года изменен административный регламент МВД РФ по миграционному учету иностранцев, в том числе (приказ МВД от 10.12.2020 № 856 в ред. от 22.10.2024):
Разработаны новые формы для уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, для заявлений о снятии иностранца с учета по месту пребывания и с регистрации по месту жительства.
Установлен порядок подачи уведомлений о прибытии иностранцами самостоятельно через Госуслуги.
Что это значит для работодателей и иностранных работников
Работодателям и работникам-иностранцам нужно учитывать последние изменения и нововведения в миграционном законодательстве.
Работодателям следует:
Тщательно проверять через реестр контролируемых лиц статус иностранцев, принимаемых на работу.
Учитывать риск высоких штрафов, которые неизбежно последуют при выявлении нарушений миграционного законодательства.
Привести свой кадровый и налоговый учет в соответствие с новыми правилами миграционного и налогового законодательства.
Работникам-иностранцам нужно:
Строго соблюдать сроки своего пребывания и помнить, что все нелегально находящиеся в России мигранты теперь попадают в реестр контролируемых лиц, при этом к ним применяется режим высылки.
Оформлять все документы вовремя, не допуская просрочек.
Учитывать рост финансовой нагрузки при работе на патенте — увеличение стоимости патента, а в будущем, возможно, и ставки НДФЛ до 30%.
Подведем итоги
Российская миграционная политика в 2025 году становится более жесткой. В дальнейшем можно прогнозировать еще большее усиление контроля, в котором значительно вырастет роль работодателя, а также перевод взаимодействия с иностранцами в цифровой формат. И мигранты, и работодатели должны отслеживать изменения законодательства, чтобы соответствовать новым требованиям.
