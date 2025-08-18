Иностранные работники и изменения 2025 года

Цифровизация миграционного учета

Создание цифрового профиля иностранного гражданина

Согласно указу президента от 09.07.2025 № 467 в России до 30 июня 2026 года должен начать работу государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Его создание и функции оператора возложены на МВД.

В профиле иностранца будут присутствовать следующие сведения о нем:

о миграционном учете;

о пересечении государственной границы РФ;

о судимостях и наличии ограничений на въезд в Россию;

о принадлежащих ему транспортных средствах, объектах недвижимости в РФ;

о трудовой деятельности;

об учетной записи на Госуслугах (ЕСИА), номере СНИЛС, телефонных номерах, наличии медкнижки, полиса медстрахования;

о наличии опасных заболеваний;

о наличии долгов по российским налогам;

результаты тестирования на знание русского языка при поступлении в образовательные учреждения;

об обучении в российских образовательных учреждениях.

В ноябре 2024 года был запущен эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в нашу страну (постановление Правительства от 07.11.2024 № 1510).

Пилотный проект по формированию цифровых профилей проходит с 30 июня 2025 года.

Уже с 2021 года иностранцы, которые прибыли в Россию в безвизовом режиме и находятся в стране более 90 дней в течение календарного года, обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и последующую биометрическую идентификацию, а также медицинское освидетельствование. Сделать это необходимо в течение 30 календарных дней с момента въезда.

Теперь уже въезжающим в РФ без виз иностранцам надо зарегистрироваться в приложении ruID как минимум за 72 часа до пересечения границы, снять свою фотографию и записать образец голоса, а уже в России — подтвердить данные в МФЦ.