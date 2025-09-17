Выбор сервиса для автоматизации бухгалтерского и налогового учета — это баланс между функциональностью, безопасностью, стоимостью и поддержкой. Обзор CNews «Рейтинг онлайн-сервисов для ведения учета и сдачи отчетности 2025» анализирует восемь платформ. Среди них: 1С-Отчетность (ГК Астрал), Контур.Экстерн (СКБ Контур), Saby Bu (Тензор), Мое дело, Бухгалтерское обслуживание от Т-Бизнеса (Т-Банк), БухСофт Онлайн, Облачная бухгалтерия (Инфо-бухгалтер) и Небо.
Используя методику CNews, мы поможем разобраться, какие критерии важны для выбора, и покажем, какую позицию в рейтинге занимает 1С-Отчетность. Баллы рассчитаны на основе данных обзора.
Фундамент работы: на что обратить внимание в функциональности
Главное требование к сервису — полный охват отчетности. Возможность сдавать отчеты в ФНС, СФР, Росстат, РПН, Росалкогольтабакконтроль и военкоматы (формы 6, 18, сведения о приеме/увольнении) минимизирует риски штрафов. Автоматизация массовой загрузки, проверок, календаря отчетности и работы с требованиями госорганов экономит время.
Согласно методике CNews, за функциональность начисляется до 190 баллов (19 критериев × 10). 1С-Отчетность поддерживает 17 критериев, получая 170 баллов, что ставит ее в один ряд с лидерами.
Поддерживаемые функции:
Отчетность в ФНС, СФР, Росстат, РПН, Росалкогольтабакконтроль, военкоматы.
Массовая загрузка, проверка и отправка отчетов.
Расчет зарплаты, кадровый и бухгалтерский учет.
Проверка благонадежности контрагентов.
Календарь отчетности с индикаторами.
Единый список требований ФНС и СФР с фильтрами и статусами.
Междокументные проверки.
Автоматическое обновление данных по ЕНС.
Массовые действия с требованиями.
Отсутствуют лишь отчетность в МВД по иностранным сотрудникам и мобильные NFC-сценарии.
Работа с МЧД: поддержка современных стандартов
Машиночитаемые доверенности — ключ к автоматизации документооборота в 2025 году. Они позволяют подписывать документы от лица компании, используя sig-файл подписи для машиночитаемой доверенности, который подтверждает юридическую силу МЧД XML формата 003.
1С-Отчетность поддерживает все аспекты работы с МЧД: бесплатное оформление для ФНС и СФР, формат 003, единый реестр и подписание отчетности бумажными и электронными МЧД. Sig-файл создается автоматически при подписании МЧД усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) через КриптоПро CSP и скачивается из интерфейса сервиса. По методике CNews за этот блок начисляется 40 баллов (4 × 10), и 1С-Отчетность получает максимум, наравне с Контур.Экстерн и Saby Bu.
Электронная подпись: удобство и доступность
Квалифицированная электронная подпись (КЭП) необходима для отчетности и закупок. 1С-Отчетность позволяет выпускать любой тип КЭП в интерфейсе и включает КЭП для руководителей и физлиц в любой платный тариф, что экономит время и деньги. По методике CNews за КЭП начисляется 20 баллов (2 × 10), и 1С-Отчетность получает максимум, как Контур.Экстерн.
Совместная работа: управление пользователями
Эффективная работа команды требует гибкости. 1С-Отчетность поддерживает многопользовательский доступ, разграничение прав, передачу документов на подпись руководителю и совместную работу над документами. Это обеспечивает 40 баллов (4 × 10) по методике CNews, что соответствует лидерам рынка.
Экосистема и интеграции: связь с бизнесом
Интеграция с банками (включая Сбербанк), маркетплейсами, ОФД, ЭДО и сервисами розничной автоматизации делает сервис частью бизнес-экосистемы. Собственный аккредитованный удостоверяющий центр (АУЦ) и API усиливают гибкость. 1С-Отчетность поддерживает 7 из 8 критериев (кроме функции поиска бухгалтера), получая 140 баллов (7 × 20), на уровне Контур.Экстерн.
Безопасность и хранение данных: защита бизнеса
Безопасность — критический фактор. 1С-Отчетность поддерживает двухфакторную аутентификацию, вход с КЭП, бессрочное хранение данных в зашифрованном виде, S3-хранилище, гео-распределенное хранение и локальное хранение базы данных. Отсутствует лишь подтверждение входа без СМС через мобильное приложение, что дает 105 баллов (7 × 15) из 120, опережая большинство конкурентов.
Экономика бизнеса: как не переплачивать за сервис
Для компаний с несколькими юрлицами или аутсорсеров важна гибкость тарифов. 1С-Отчетность предлагает тарифы для одиночных и нескольких компаний, онлайн-оплату, бесплатные выписки из ЕГРЮЛ, отправку документов в любые ИФНС без доплат, а также включение КЭП, ЭДО, начисления зарплаты, учета, отчетности и сверки с ЕНС. Это уникальные преимущества, которые обеспечивают 200 баллов ((4 × 15) + (1 × 15) + (6 × 15)), что выше, чем у большинства сервисов, включая Контур.Экстерн (170 баллов).
Сервис и поддержка: помощь на каждом этапе
Качественная поддержка экономит время. 1С-Отчетность предлагает поддержку 24/7, онлайн-чат, мессенджеры, телефон, библиотеку знаний, Telegram-канал, дайджесты, вебинары, конференции с госорганами и статьи по карьере/психологии. Это дает максимальные 130 баллов (13 × 10), на уровне Контур.Экстерн и Saby Bu.
Общие характеристики: технологическая база
Сервис должен быть удобным и современным. 1С-Отчетность входит в реестр отечественного ПО, работает как облачный сервис, поддерживает автоматическую настройку, однократную авторизацию и API. Отсутствует только мобильное приложение, что дает 75 баллов (5 × 15) из 90.
Тестовый период: возможность попробовать
Длительный тестовый период позволяет оценить сервис без затрат. 1С-Отчетность предлагает 180 дней, получая максимальные 20 баллов.
Точки роста и будущее развитие
Рынок движется к мобильным технологиям, таким как NFC и мобильная подпись. 1С-Отчетность пока не поддерживает NFC и мобильное приложение, как и Контур.Экстерн (без NFC). Однако собственный АУЦ создает базу для быстрой интеграции мобильной подписи, которая с июня 2025 года станет стандартом для счетов-фактур и УПД, обеспечивая готовность к будущим требованиям.
Итоговый рейтинг и сравнение
Итоговые баллы подтверждают, что на рынке сформировалась тройка лидеров, которая значительно опережает остальных участников. Анализ выявляет огромный разрыв между топ-3 («Контур.Экстерн» — 930, «1С-Отчетность» — 920, «Saby Bu» — 880 баллов) и другими сервисами, набравшими менее 550 баллов. Это говорит о том, что только лидеры предлагают действительно комплексные решения, в то время как выбор иных платформ может привести к компромиссам в функциональности или безопасности.
Ниже мы приводим детальные таблицы для сравнения.
Итоговый рейтинг сервисов для сдачи отчетности в 2025 году
Сервис
Функциональность
МЧД
КЭП
Пользователи
Интеграции
Безопасность
Тарифы
Поддержка
Общие характеристики
Тестовый период
Итого
Контур.Экстерн
180
40
20
40
140
120
170
130
90
20
930
1С-Отчетность
170
40
20
40
140
105
200
130
75
20
920
Saby Bu
190
40
10
40
160
90
130
130
90
20
880
Мое дело
140
20
10
30
120
15
130
60
60
20
545
Т-Бизнес
120
15
10
30
105
15
115
40
60
20
450
БухСофт Онлайн
110
15
10
20
125
15
100
40
60
20
435
Облачная бухгалтерия
100
15
10
20
105
15
100
40
60
20
410
Небо
50
15
10
10
75
15
100
10
45
20
215
Детальное сравнение функциональности сервисов
Критерий
1С-Отчетность
Контур.Экстерн
Saby Bu
Мое дело
Т-Бизнес
БухСофт Онлайн
Облачная бухгалтерия
Небо
Отчетность в ФНС, СФР, Росстат, РПН, Росалкогольтабакконтроль
Да
Да
Да
Да (кроме Росалкогольтабакконтроль)
Да (кроме РПН, Росалкогольтабакконтроль)
Да
Да (кроме Росалкогольтабакконтроль)
Да (кроме РПН, Росалкогольтабакконтроль)
Отчетность в МВД
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Формы 6 и 18, сведения о приеме/увольнении
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Массовая загрузка, проверка и отправка отчетов
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Расчет зарплаты и кадровый учет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Ведение бухгалтерского учета
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Проверка благонадежности контрагентов
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Календарь отчетности с индикаторами
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Единый список требований ФНС и СФР с фильтрами
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Междокументные проверки
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Мобильные сценарии с NFC
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Автоматическое обновление данных по ЕНС
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Массовые действия с требованиями
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Управление рабочим процессом и безопасность
Критерий
1С-Отчетность
Контур.Экстерн
Saby Bu
Мое дело
Т-Бизнес
БухСофт Онлайн
Облачная бухгалтерия
Небо
Работа с МЧД
Подписание отчетности с бумажными и электронными МЧД
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Бесплатное оформление МЧД для ФНС и СФР
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Поддержка МЧД формата 003
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Единый реестр МЧД
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Работа с пользователями
Многопользовательский доступ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Разграничение прав доступа
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Передача документов на подпись
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Совместная работа над документом
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Безопасность и хранение данных
Двухфакторная аутентификация и вход с КЭП
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Бесплатное хранение данных
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Хранение данных в зашифрованном виде
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Бессрочное хранение данных
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Поддержка S3-хранилища
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Гео-распределенное хранение данных
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Хранение базы данных на рабочем месте пользователя
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Подтверждение входа без СМС через моб. приложение
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Сравнение тарифной политики и включенных опций
Критерий
1С-Отчетность
Контур.Экстерн
Saby Bu
Мое дело
Т-Бизнес
БухСофт Онлайн
Облачная бухгалтерия
Небо
Тарифы для одиночных компаний
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Тарифы для нескольких компаний
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Работа с несколькими компаниями в одном тарифе
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Онлайн-оплата сервиса
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Выписки из ЕГРЮЛ с подписью ФНС
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Отправка документов в любые ИФНС без доплат
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
КЭП с лицензией СКЗИ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
ЭДО
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Начисление зарплаты
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Ведение учета
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Сдача отчетности
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Автоматическая сверка с ЕНС
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Заключение
Выбор системы для сдачи отчетности — это баланс между функциональностью, ценой и удобством. Анализ по методике CNews показывает: 1С-Отчетность с 920 баллами занимает второе место, уступая лишь Контур.Экстерн (930 баллов). Сервис лидирует в тарифной политике (200 баллов), предлагая бесплатные выписки из ЕГРЮЛ, отправку в любые ИФНС без доплат и полный набор модулей (КЭП, ЭДО, зарплата, учет, отчетность, сверка с ЕНС). Поддержка МЧД с sig-файлом подписи для машиночитаемой доверенности, созданным через КриптоПро МЧД, обеспечивает юридическую силу документов. Несмотря на отсутствие NFC и мобильного приложения, собственный АУЦ гарантирует готовность к новым стандартам, таким как мобильная подпись. Тестовый период до 180 дней делает 1С-Отчетность одним из лучших решений для бизнеса в 2025 году.
