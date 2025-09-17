Используя методику CNews, мы поможем разобраться, какие критерии важны для выбора, и покажем, какую позицию в рейтинге занимает 1С-Отчетность. Баллы рассчитаны на основе данных обзора.

Выбор сервиса для автоматизации бухгалтерского и налогового учета — это баланс между функциональностью, безопасностью, стоимостью и поддержкой. Обзор CNews «Рейтинг онлайн-сервисов для ведения учета и сдачи отчетности 2025» анализирует восемь платформ. Среди них: 1С-Отчетность (ГК Астрал), Контур.Экстерн (СКБ Контур), Saby Bu (Тензор), Мое дело, Бухгалтерское обслуживание от Т-Бизнеса (Т-Банк), БухСофт Онлайн, Облачная бухгалтерия (Инфо-бухгалтер) и Небо.

Фундамент работы: на что обратить внимание в функциональности

Главное требование к сервису — полный охват отчетности. Возможность сдавать отчеты в ФНС, СФР, Росстат, РПН, Росалкогольтабакконтроль и военкоматы (формы 6, 18, сведения о приеме/увольнении) минимизирует риски штрафов. Автоматизация массовой загрузки, проверок, календаря отчетности и работы с требованиями госорганов экономит время. Согласно методике CNews, за функциональность начисляется до 190 баллов (19 критериев × 10). 1С-Отчетность поддерживает 17 критериев, получая 170 баллов, что ставит ее в один ряд с лидерами. Поддерживаемые функции: Отчетность в ФНС, СФР, Росстат, РПН, Росалкогольтабакконтроль, военкоматы.

Массовая загрузка, проверка и отправка отчетов.

Расчет зарплаты, кадровый и бухгалтерский учет.

Проверка благонадежности контрагентов.

Календарь отчетности с индикаторами.

Единый список требований ФНС и СФР с фильтрами и статусами.

Междокументные проверки.

Автоматическое обновление данных по ЕНС.

Массовые действия с требованиями. Отсутствуют лишь отчетность в МВД по иностранным сотрудникам и мобильные NFC-сценарии.

Работа с МЧД: поддержка современных стандартов

Машиночитаемые доверенности — ключ к автоматизации документооборота в 2025 году. Они позволяют подписывать документы от лица компании, используя sig-файл подписи для машиночитаемой доверенности, который подтверждает юридическую силу МЧД XML формата 003. 1С-Отчетность поддерживает все аспекты работы с МЧД: бесплатное оформление для ФНС и СФР, формат 003, единый реестр и подписание отчетности бумажными и электронными МЧД. Sig-файл создается автоматически при подписании МЧД усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) через КриптоПро CSP и скачивается из интерфейса сервиса. По методике CNews за этот блок начисляется 40 баллов (4 × 10), и 1С-Отчетность получает максимум, наравне с Контур.Экстерн и Saby Bu.

Электронная подпись: удобство и доступность

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) необходима для отчетности и закупок. 1С-Отчетность позволяет выпускать любой тип КЭП в интерфейсе и включает КЭП для руководителей и физлиц в любой платный тариф, что экономит время и деньги. По методике CNews за КЭП начисляется 20 баллов (2 × 10), и 1С-Отчетность получает максимум, как Контур.Экстерн.

Совместная работа: управление пользователями

Эффективная работа команды требует гибкости. 1С-Отчетность поддерживает многопользовательский доступ, разграничение прав, передачу документов на подпись руководителю и совместную работу над документами. Это обеспечивает 40 баллов (4 × 10) по методике CNews, что соответствует лидерам рынка.

Экосистема и интеграции: связь с бизнесом

Интеграция с банками (включая Сбербанк), маркетплейсами, ОФД, ЭДО и сервисами розничной автоматизации делает сервис частью бизнес-экосистемы. Собственный аккредитованный удостоверяющий центр (АУЦ) и API усиливают гибкость. 1С-Отчетность поддерживает 7 из 8 критериев (кроме функции поиска бухгалтера), получая 140 баллов (7 × 20), на уровне Контур.Экстерн.

Безопасность и хранение данных: защита бизнеса

Безопасность — критический фактор. 1С-Отчетность поддерживает двухфакторную аутентификацию, вход с КЭП, бессрочное хранение данных в зашифрованном виде, S3-хранилище, гео-распределенное хранение и локальное хранение базы данных. Отсутствует лишь подтверждение входа без СМС через мобильное приложение, что дает 105 баллов (7 × 15) из 120, опережая большинство конкурентов.

Экономика бизнеса: как не переплачивать за сервис

Для компаний с несколькими юрлицами или аутсорсеров важна гибкость тарифов. 1С-Отчетность предлагает тарифы для одиночных и нескольких компаний, онлайн-оплату, бесплатные выписки из ЕГРЮЛ, отправку документов в любые ИФНС без доплат, а также включение КЭП, ЭДО, начисления зарплаты, учета, отчетности и сверки с ЕНС. Это уникальные преимущества, которые обеспечивают 200 баллов ((4 × 15) + (1 × 15) + (6 × 15)), что выше, чем у большинства сервисов, включая Контур.Экстерн (170 баллов).

Сервис и поддержка: помощь на каждом этапе

Качественная поддержка экономит время. 1С-Отчетность предлагает поддержку 24/7, онлайн-чат, мессенджеры, телефон, библиотеку знаний, Telegram-канал, дайджесты, вебинары, конференции с госорганами и статьи по карьере/психологии. Это дает максимальные 130 баллов (13 × 10), на уровне Контур.Экстерн и Saby Bu.

Общие характеристики: технологическая база

Сервис должен быть удобным и современным. 1С-Отчетность входит в реестр отечественного ПО, работает как облачный сервис, поддерживает автоматическую настройку, однократную авторизацию и API. Отсутствует только мобильное приложение, что дает 75 баллов (5 × 15) из 90.

Тестовый период: возможность попробовать

Длительный тестовый период позволяет оценить сервис без затрат. 1С-Отчетность предлагает 180 дней, получая максимальные 20 баллов.

Точки роста и будущее развитие