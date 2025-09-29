ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Цифровая репутация бизнеса: как подготовиться к тотальной прозрачности 2026 года

С 1 января 2026 года ФНС начнет официально оценивать бизнес. Рассказываем, как цифровизация и новые отчеты повлияют на ваш рейтинг и что нужно сделать уже сейчас, чтобы репутация работала на вас.

Новая реальность с 2026 года — бизнес как на ладони

Государство продолжает внедрять новые инструменты контроля и анализа. С развитием технологий все активнее в сферу бизнеса и налогообложения проникает цифровизация, в том числе и при оценке репутации.

В 2026 году налогоплательщиков ожидает переход от отдельных отчетов к единому цифровому профилю, который будут анализировать и оценивать налоговики. Но это не просто «еще одна проверка», а фундаментальное изменение.

В чем оно заключается? У вашей компании или ИП появится официальный рейтинг надежности, который будет доступен не только вам, но и вашим партнерам, контрагентам, банкам, госорганам. Если этот рейтинг будет низким, у вас могут возникнуть сложности: например вы обращаетесь в банк за кредитом, но вам отказывают либо предъявляют повышенные требования, контрагенты ужесточают условия договоров или вовсе отменяют заключение сделок с вами, вы теряете доступ к госзакупкам и тендерам и т.п. 

Хорошая новость: у вас еще есть время повлиять на свой рейтинг надежности, и чем раньше вы это сделаете — тем лучше.

Цифровая репутация бизнеса — это совокупность показателей, которые характеризуют надежность и добросовестность компании или ИП, включая:

  • налоговую дисциплину — своевременность уплаты налогов, сборов, страховых взносов и представления отчетности;

  • соблюдение правовых норм — выполнение в процессе деятельности норм гражданского, уголовного, трудового, административного права;

  • финансовую прозрачность — своевременное предоставление заинтересованным сторонам точной, не искаженной, полной информации о финансовых операциях, доходах, расходах, активах и обязательствах.

Отчетность по налогам и страховым взносам удобно сдавать с помощью решений от компании Астрал. 

Попробовать бесплатно

Главный элемент системы: официальная оценка бизнеса от ФНС

Рейтинг надежности ИП и компаний, а именно — комплексную официальную оценку их финансово-хозяйственного состояния, с 1 января 2026 года будет формировать ФНС (новая ст. 6.3 закона от 21.03.1991 № 943-1, введенная законом от 23.07.2025 № 254-ФЗ).

Налоговая будет анализировать сведения о бизнесе на основе имеющихся у нее показателей и данных, а результат оценки предоставлять как самим ИП и компаниям, так и третьим лицам — партнерам, контрагентам, клиентам, заказчикам, банкам, госорганам и т. д.

Процесс оценки автоматический — она проводится по специальным алгоритмам и комплексно учитывает множество данных, в числе которых:

  • сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП о госрегистрации, составе участников и т. п.;

  • сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

  • история платежей в бюджет, регулярность перечислений, наличие / отсутствие недоимок;

  • результаты налоговых проверок, показатели бухгалтерской и налоговой отчетности;

  • наличие и размер кредиторской задолженности;

  • среднесписочная численность работников, размер среднемесячной зарплаты, наличие фактов нелегальной занятости;

  • факты привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства, наличие решений о приостановлении операций по счетам и т. п.

Система анализирует собранные данные, выявляет отклонения и закономерности в них, например:

  • отклонение заявленной в отчетности выручки от фактических поступлений;

  • соответствие затрат компании или ИП средним значениям по отрасли;

  • частота судебных разбирательств с участием компании или ИП в качестве ответчика.

Результат оценки — оформленный в виде выписки вывод о соответствии либо несоответствии сведений и показателей о проверяемом лице определенным критериям. 

Запросить такую выписку может как сам проверяемый субъект, так и любое заинтересованное лицо, например, контрагент. Для этого через «Личный кабинет налогоплательщика» нужно обратиться к «Сервису оценки юридических лиц» или к «Сервису оценки ИП», которые сейчас работают в экспериментальном режиме.

Чтобы проверить свой бизнес, запросите выписку с оценкой своей компании или ИП уже сейчас. Если не согласны с полученным результатом, направьте налоговикам заявление о корректировке показателей, приложив подтверждающие документы.

Чем выше рейтинг цифровой репутации бизнеса, сформированный по результатам комплексной оценки, тем привлекательнее это предприятие для контрагентов и инвесторов, и тем больше конкурентных преимуществ можно получить, например:

  • преференции при участии в тендерах;

  • субсидии и кредиты на льготных условиях;

  • упрощение налогового контроля;

  • заключение контрактов с крупными заказчиками.

Низкий уровень рейтинга, напротив, повышает риск оказаться в категории «неблагонадежных», что может привести к негативным для бизнеса последствиям:

  • утрате доверия со стороны контрагентов;

  • отказу в доступе к госзакупкам;

  • сложностям при получении кредитов и т. д.

«Топливо» для оценки: откуда ФНС будет брать данные

Комплексная оценка, на основе которой формируется цифровой рейтинг, это результат анализа многих факторов, среди которых существенную часть составляют показатели отчетности ИП и компаний.

Практически каждый отчет, подаваемый в ИФНС или в другие госорганы, имеет значение, влияя на цифровую репутацию бизнеса. Например:

  • Бухгалтерская (финансовая) отчетность — отражает активы и пассивы компании, положительный или отрицательный финансовый результат за соответствующий период.

  • Декларации по налогу на прибыль, по УСН, по ЕСХН — позволяют определить структуру доходов и расходов, применение льгот, наличие прибыли или убытка.

  • Декларация по НДС — отражает налог и вычеты по НДС.

  • Расчет по страховым взносам — дает представление об исполнении обязанностей работодателя по начислению и уплате обязательных страховых взносов, уровню заработка работников и т. д.

Отчитывайтесь в налоговые органы с помощью модуля 1С-Отчетность — это привычный интерфейс программы учета с новыми возможностями, который позволяет контролировать все этапы сдачи отчетов и отслеживать их перемещение.

Попробовать бесплатно

В конце 2025 и в начале 2026 года вступят в силу обновленные формы Росстата по зарплате и кадрам, сведения из которых тоже влияют на результат оценки (приказ Росстата от 22.07.2025 № 348). Перечислим основные из них.

Новые годовые формы статистики, действующие с отчетности за 2025 год:

  • № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»;

  • № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда»;

  • № 1 (рабочая сила) «Сведения о составе затрат организации на рабочую силу».

Что увидит ФНС из этих отчетов:

  • соответствует ли уровень средней зарплаты размеру МРОТ и среднеотраслевым показателям;

  • насколько стабилен штат сотрудников;

  • каковы реальные затраты на персонал.

Новые квартальные и ежемесячные формы, действующие с отчетности за периоды 2026 года:

  • № 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы»;

  • № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате»;

  • № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников».

Из этих отчетов ФНС получит оперативные данные для оценки стабильности бизнеса:

  • есть ли в компании текучка кадров;

  • наличие скрытых сокращений;

  • попытки дробления бизнеса.

Общая цифровизация как тренд

Финальным штрихом, подтверждающим, что весь объем информации о компании или ИП будет существовать в едином связанном цифровом поле, станет отмена бумажных свидетельств о постановке на учет (ст. 1 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ).

С 1 января 2026 года основным документом, подтверждающим регистрацию физлица или организации в ИФНС, признается выписка из ЕГРН (Единого госреестра налогоплательщиков).

Свидетельства о постановке на учет (свидетельства ИНН), выданные ранее 2026 года, останутся в силе, менять их не требуется.

Также с 1 января 2026 года отменят уведомления о постановке на учет и снятии с учета в налоговом органе — данные об этом тоже будут включаться в выписку из ЕГРН вместе с регистрационными сведениями из ЕГРЮЛ / ЕГРИП и госреестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных компаний.

Электронную выписку из ЕГРН можно сформировать на сайте ФНС. Выписка подписывается УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) налогового органа и имеет равную с бумажным документом силу.

Практикум: план действий на IV квартал 2025 года

Подготовиться к тотальной прозрачности и цифровизации вы можете уже сейчас, не откладывая это на начало 2026 года. Что нужно сделать:

Шаг 1. Проведите «генеральную уборку» в своих данных

1. Сверьте данные в отчетах, сданных за три последних года.

  • Убедитесь, что отсутствуют расхождения и несоответствия между сданными налоговыми декларациями, отчетными формами РСВ, 6-НДФЛ и данными бухгалтерского и налогового учета. 

  • Проверьте свою учетную и налоговую политику на предмет возможных вопросов от ИФНС.

2. Проанализируйте среднюю зарплату по компании.

  • Проверьте, соответствует ли оплата труда региональным и отраслевым показателям.

  • Проверьте правильность оформления трудовых договоров, начисления зарплат, удержания из них НДФЛ и начисления страховых взносов.

Шаг 2. Оцените свои «красные флаги»

Посмотрите на свой бизнес глазами налогового инспектора, чтобы выявить свои слабые стороны. Подумайте, что может вызвать у него подозрения в ненадежности компании, например: 

  • высокая текучка кадров; 

  • частая смена юридического адреса; 

  • низкий уровень зарплат;

  • доля вычетов по НДС, превышающая среднее значение по региону;

  • низкая налоговая нагрузка (ее можно рассчитать с помощью налогового калькулятора в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»);

  • частое нарушение сроков сдачи отчетности и уплаты налогов.

Если участвовали в госзакупках, проверьте, не включены ли вы в реестр недобросовестных поставщиков.

Убедитесь, что ваша компания и ее учредители не нарушают положения «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ от 07.08.2021.

Шаг 3. Подготовьтесь технически и организационно

  • Убедитесь, что ваши учетные программы будут готовы к работе с новыми отчетными формами в 2026 году. При необходимости установите новую программу, или обновите имеющееся ПО.

  • Проведите инструктаж для бухгалтерии: объясните, что теперь любая ошибка влияет не только на размер штрафа, но и на репутацию компании.

  • Разработайте систему внутреннего контроля для максимально быстрого обнаружения и исправления ошибок в учете и отчетности.

Шаг 4. Запланируйте бюджет на 2026 год

Чтобы избежать еще большего количества ошибок и других нарушений, которые могут повлиять на рейтинг, заложите ресурсы на возможный внешний аудит, экспертные консультации или бухгалтерское сопровождение бизнеса.

Управляйте репутацией, а не ждите оценки

Для российского бизнеса начинается стадия максимальной цифровизации и полной прозрачности. В наступающей эре проактивного управления данными и деловой репутацией уже будет невозможно вручную «поправить» отчетность перед ее сдачей. 

Чтобы получить неоспоримое преимущество в 2026 году, выстраивайте свою безупречную цифровую репутацию уже сегодня. Начав эту работу прямо сейчас, вы сможете избежать негативных последствий и укрепить свой бизнес. Положительный рейтинг поможет привлечь новых контрагентов и сохранить отношения с действующими партнерами, повысить доверие инвесторов, увеличив шанс на финансирование вашего бизнеса, получать банковские кредиты и государственное финансирование на льготных условиях.  

Отчитывайтесь по налогам и страховым взносам легко и без ошибок с помощью сервиса Астрал Отчет 5.0. Работайте в привычной системе учета и сдавайте отчетность с любого рабочего места сразу за несколько компаний. Все отчеты тщательно проверяются перед отправкой в ИФНС. А если вам привычнее работать в программе «1С:Предприятие», воспользуйтесь модулем 1С-Отчетность. 

Читайте также:

Интеграция с личным кабинетом ФНС в 1С-Отчетности

Автоматизация взаимодействия с налоговым органом и исключение ошибок

