Ценообразование у клиентов на УСН из-за перехода на НДС: как консультировать бизнес

Новая реальность для УСН — цена с НДС

Правки, которые Правительство планирует внести в Налоговый кодекс с 1 января 2026 года, включены в законопроект № 1026190-8. В данный момент он находится на рассмотрении в Госдуме.

Для многих упрощенцев 2026 год станет годом перехода на работу с НДС. Это связано с изменением лимита дохода, при котором налог нужно уплачивать на УСН — он снизится с 60 млн рублей до 10 млн рублей в год. Также с 1 января 2026 года планируется повышение основной ставки НДС с 20% до 22%.

Обязанность уплаты НДС отразится на стоимости товаров и услуг, поэтому уже сейчас необходимо пересмотреть ценовую политику и определить оптимальные цены с учетом нового налога.

Задача любого продавца — реализовать свой товар или услугу с выгодой для себя, чтобы получить прибыль. В то же время, при определении цены продавец должен учесть и интересы покупателей. Правильное ценообразование позволяет продавцам:

привлекать и удерживать покупателей;

получать прибыль;

покрывать расходы компании.

Упрощенцам, которые станут налогоплательщиками НДС в 2026 году, следует учесть, что нельзя просто добавить сумму НДС к «старой» цене — так можно легко потерять клиентов и снизить маржинальность бизнеса. Рассмотрим методику расчета конечной цены и разберем, как донести ее до руководителя.