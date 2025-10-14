Ценообразование у клиентов на УСН из-за перехода на НДС: как консультировать бизнес

Новая реальность для УСН — цена с НДС
Правки, которые Правительство планирует внести в Налоговый кодекс с 1 января 2026 года, включены в законопроект № 1026190-8. В данный момент он находится на рассмотрении в Госдуме.
Для многих упрощенцев 2026 год станет годом перехода на работу с НДС. Это связано с изменением лимита дохода, при котором налог нужно уплачивать на УСН — он снизится с 60 млн рублей до 10 млн рублей в год. Также с 1 января 2026 года планируется повышение основной ставки НДС с 20% до 22%.
Обязанность уплаты НДС отразится на стоимости товаров и услуг, поэтому уже сейчас необходимо пересмотреть ценовую политику и определить оптимальные цены с учетом нового налога.
Задача любого продавца — реализовать свой товар или услугу с выгодой для себя, чтобы получить прибыль. В то же время, при определении цены продавец должен учесть и интересы покупателей. Правильное ценообразование позволяет продавцам:
привлекать и удерживать покупателей;
получать прибыль;
покрывать расходы компании.
Упрощенцам, которые станут налогоплательщиками НДС в 2026 году, следует учесть, что нельзя просто добавить сумму НДС к «старой» цене — так можно легко потерять клиентов и снизить маржинальность бизнеса. Рассмотрим методику расчета конечной цены и разберем, как донести ее до руководителя.
Почему нельзя просто прибавить ставку НДС к цене
Налог на добавленную стоимость — это косвенный налог: он не взимается с дохода налогоплательщика напрямую, а включается в стоимость товаров (работ, услуг). Фактически, заложенный в стоимость НДС платит покупатель, когда оплачивает покупку.
Прежде чем товар будет реализован конечному покупателю, он обычно проходит несколько этапов. Например:
Фермерское хозяйство продает сырое молоко на молокозавод, начисляя на стоимость молока НДС, и уплачивает налог в бюджет.
Молокозавод производит творог, сыр, сливочное масло и прочую молочную продукцию, которую реализует магазинам. НДС молокозавод платит в бюджет с разницы от стоимости произведенной молочной продукции и сырого молока, закупленного у фермера.
Магазин реализует молочную продукцию розничным покупателям. НДС магазин платит с разницы между ценой продажи и ценой, по которой закупает продукцию у молокозавода.
Получается, что каждый из участников процесса производства и реализации, добавляя товару свою стоимость, должен перечислить с этой добавленной стоимости налог в бюджет. А НДС, который заплатит конечный покупатель, будет тем выше, чем больше промежуточных звеньев между ним и производителем сырья.
Разница между «начислением НДС сверху» и «выделением НДС из цены»
НДС можно начислять «сверху» цены или выделять из цены товара:
Чем отличается
НДС начисляется «сверху»
НДС выделяется из цены
Формулировка условия о цене в договоре
«Цена товара составляет 10 000 руб. плюс НДС по ставке 5%»
«Стоимость услуги — 5 000 руб., НДС — 22% сверх стоимости. Итого — 6 100 руб.»
«Цена товара 3 000 руб., а также НДС 7% — 210 руб.»
«Цена товара 10 000 руб., в том числе НДС по ставке 5%»
«Стоимость услуги — 5 000 руб., в том числе НДС 22% — 901,64 руб. Итого стоимость — 5 901,64 руб.»
«Цена товара — 3 000 руб., с учетом НДС по ставке 7% — 196,26 руб.»
Ставки для расчета
Налоговые ставки: 22%, 10%, 7%, 5%
Расчетные ставки: 22/122, 10/110, 7/107, 5/105
Формулы расчета
НДС = Стоимость без НДС х Ставка налога
НДС = Стоимость с НДС х Расчетная ставка
Обратите внимание! Если продавец, являющийся налогоплательщиком по НДС, не отразил налог в договоре, считается, что НДС по умолчанию включен в стоимость и должен определяться расчетным методом по ставкам 22/122, 10/110, 7/107, 5/105. При этом то, что цена не включает налог, не должно следовать из иных условий договора (п. 17 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).
На примере рассмотрим, чем отличаются два варианта начисления НДС:
1. Вариант 1. В договоре на оказание услуг условие о цене сформулировано так: «Стоимость составляет 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС начисляется сверх стоимости по ставке 22%».
Сумма НДС составляет:
НДС = 220 000 х 22% = 48 400 руб.
Всего покупатель услуги должен уплатить по договору:
220 000 + 48 400 = 268 400 руб.
2. Вариант 2. Условие о цене в договоре поставки звучит так: «Стоимость товаров по договору составляет 366 000 (триста шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС по ставке 22%».
Всего заказчик должен уплатить исполнителю 366 000 руб. При этом сумма НДС составляет:
НДС = 366 000 х 22 / 122 = 66 000 руб.
Стоимость поставки без НДС = 366 000 — 66 000 = 300 0000 руб.
Риски бизнеса при неправильном ценообразовании
При установлении цены учитывается себестоимость товара или услуги, расходы продавца и ожидаемая прибыль.
Но этого мало: при формировании цен необходимо принимать во внимание множество других факторов — уровень цен конкурентов, особенности спроса, сезонность и т. д. При этом далеко не всегда повышение цены ведет к росту прибыли, а снижение цен — к убыткам.
Если не учитывать все факторы, ошибки, допущенные при ценообразовании, могут стать причиной кассовых разрывов и снижения чистой прибыли.
Кассовый разрыв — это временная нехватка денег для оплаты постоянных расходов (зарплат, налогов, аренды, процентов по кредитам и т. п.), которая возникает, если поступление денег от покупателей (клиентов, заказчиков) не совпадает по времени с текущими выплатами.
Причиной разрыва может стать:
завышение цен на товары, из-за чего они будут плохо раскупаться;
неверный расчет издержек при формировании цены — на неучтенные расходы может не хватить вырученных денег;
неучтенные факторы снижения спроса, например — сезонность.
Кассовый разрыв может привести:
к приостановлению производственного процесса, если не оплачены вовремя поставки сырья, материалов и т. п.;
к штрафам и пеням за просрочку платежей в бюджет, за несоблюдение сроков уплаты по договорам, за задержку зарплат и т. п.;
к утрате доверия со стороны контрагентов.
Из-за неправильно сформированной цены может снизиться чистая прибыль. Риск потерять прибыль возникает, если цена оказалась:
Слишком высокой — покупатели отказываются приобретать товары по завышенной стоимости, падает спрос, соответственно, снижаются объемы продаж и прибыль.
Слишком низкой — доходы не покрывают затраты продавца на производство или закупку товаров, в итоге снижается прибыль, получаемая с каждой единицы товара или продукции.
Расчет нового ценника
Рассмотрим, как бизнесу на УСН формировать цены в новых условиях.
Модель 1. УСН с НДС 22% (с правом на вычеты)
Если бизнес на УСН в 2026 году выберет общую ставку НДС 22%, формула расчета конечной цены товара или услуги будет такой:
Цена = (Себестоимость без НДС + Желаемая прибыль) х 1,22
Сумма себестоимости без НДС и желаемой прибыли образует базовую стоимость — начальную цену с учетом всех затрат и ожидаемых наценок.
Коэффициент 1,22 добавляет к базовой стоимости НДС в размере 22%.
Учтите, что с повышением ставки до 22% поставщики тоже начнут платить больше НДС, поэтому в целом себестоимость товаров и услуг вырастет.
Применяя ставку 22%, можно уменьшать налог на сумму «входного» НДС, предъявленного поставщиками. Чтобы принять налог к вычету, должны соблюдаться условия:
от поставщика получен правильно оформленный счет-фактура;
приобретенные товары (работы, услуги) оприходованы;
приобретенные товары (работы, услуги) предназначены для деятельности, облагаемой НДС.
Если все условия соблюдены:
«входной» НДС принимают к вычету;
счет-фактуру от поставщика регистрируют в книге покупок.
По итогам квартала в декларации по НДС отражают:
стоимость реализации и начисленный с этой суммы налог;
сумму принятого к вычету «входного» налога.
Разница между начисленным и принятым к вычету НДС уплачивается в бюджет.
Если «входной» налог больше, чем начисленный, разница возмещается налогоплательщику из бюджета.
Модель 2. УСН с НДС 5% или 7% (без вычетов)
При выборе пониженных ставок НДС применяются следующие формулы расчета конечной цены:
Цена при ставке НДС 5% = (Себестоимость полная + Желаемая прибыль) / (1 — 0,05)
Цена при ставке НДС 7% = (Себестоимость полная + Желаемая прибыль) / (1 — 0,07)
Ставки 5% и 7% не дают права на вычет «входного» налога, поэтому он учитывается в стоимости приобретенных товаров и услуг, и входит в показатель полной себестоимости. То есть, НДС уже «сидит» внутри цены.
Покажем на примере, как будет отличаться конечная цена для потребителя в зависимости от применяемой ставки НДС.
Пример. Работающее на УСН ООО «Спецодежда» шьет туристические палатки:
себестоимость одной палатки без НДС — 30 000 рублей;
НДС «входной» — 6 600 рублей;
на каждую палатку планируется получить прибыль — 6 000 рублей.
Показатель
Ставка НДС на УСН
5%
7%
22%
Себестоимость без НДС, руб.
30 000
30 000
30 000
Себестоимость с НДС, руб.
36 600
36 600
36 600
Желаемая прибыль, руб.
6 000
6 000
6 000
Расчет
(36 600 + 6 000) / (1 — 0,05)
(36 600 + 6 000) / (1 — 0,07)
(30 000 + 6 000) х 1,22
Цена единицы товара, руб.
44 842
45 806
43 920
Самой низкой оказалась цена, рассчитанная с учетом ставки НДС 22%, при которой «входной» налог можно принять к вычету, не включая его в себестоимость. При пониженных ставках НДС налог учитывается в себестоимости, влияя на конечную цену товара в сторону удорожания.
Как подготовиться к изменению цен
Большая часть работы по переходу на работу с НДС ложится на бухгалтеров, которым предстоит не только организовать правильный налоговый и бухгалтерский учет, но и стать финансовыми советниками для своих руководителей. Необходимо разъяснить руководству, что перед сменой ценников необходимо провести серьезную подготовительную работу, чтобы получить положительный результат:
В процессе ценообразования фокусируйтесь на сохранении чистой прибыли, а не на удержании старой цены. Увеличение стоимости может стать причиной убытков, а снижение — принести еще большую прибыль.
Проведите анализ конкурентов — как действуют другие игроки на рынке? Повышают они цены на аналогичный товар или, наоборот, предлагают более низкую стоимость? Необдуманное изменение цены без учета ситуации на рынке может привести к тяжелым финансовым потерям.
Важна и сегментация клиентов — выясните, для кого из ваших покупателей важен НДС, а для кого нет. Если ваши товары или услуги имеют уникальные свойства и преимущества перед другими предложениями, за них будут готовы платить, невзирая на необходимость уплаты НДС и повышение стоимости. Если же ваша цель — привлечь как можно больше покупателей, возможно, стоит обратиться к стратегии низких цен.
Чтобы сохранить своих постоянных покупателей, предупредите их о предстоящем повышении цен, объяснив причину — необходимость уплаты НДС. Это поможет сохранить их доверие и снизит негатив от не очень приятной новости, а также позволит им подготовиться и принять необходимые меры. Если рост цен умеренный, а качество предлагаемых услуг или товаров при этом остается на прежнем уровне, постоянные клиенты, скорее всего не захотят искать новых продавцов и останутся с вами.
Заключение: ценообразование — это не бухгалтерия, а стратегия
Помните, что правильный расчет цен поможет бизнесу на УСН не только выжить, но и стать более конкурентоспособным в новых условиях, а необдуманные действия могут привести к уходу покупателей, потере прибыли и утрате доверия. В такой ситуации возрастает роль бухгалтера, которому нужно не только самому разобраться с НДС, но и перейти от роли простого исполнителя к консультированию руководителя в части налоговой политики и грамотного ценообразования в компании.
