Отмена льгот по страховым взносам в 2026 году: как это скажется на вашем бизнесе

Льгота уходит: что дальше

В 2020 году для ИП и компаний, включенных в реестр МСП, ввели пониженный тариф страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ — 15% для части выплаты, превышающей размер федерального МРОТ, а общий тариф 30% применялся только к доходу в пределах МРОТ. Целью этой меры была поддержка малого бизнеса и предотвращение роста безработицы в период пандемии, но позднее тариф сделали бессрочным.

В 2025 году субъекты МСП ежемесячно начисляют страховые взносы так (пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК):

по общему тарифу 30% — с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ;

по пониженному тарифу 15% — с части выплаты, которая превышает 1,5 МРОТ.

МСП на УСН, основная деятельность которых по ОКВЭД относится к обрабатывающим производствам (кроме производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, кокса, металлургии), вместо тарифа 15% применяют более низкий тариф 7,6%.

Теперь Минфин считает, что данная мера утратила свое значение, и предлагает с 2026 года для субъектов МСП из большей части отраслей отменить пониженный тариф 15% и платить взносы в общем порядке:

по тарифу 30% — пока выплаты физлицу с начала года не превысят облагаемый лимит базы по страховым взносам;

по тарифу 15,1% — с выплат, которые превысили облагаемый лимит базы по взносам.

Законопроект № 1026190-8 сейчас рассматривают в Госдуме. Если его примут, новые правила заработают с 1 января 2026 года.

В таких условиях малый и средний бизнес задается неизбежным вопросом: насколько вырастут расходы на персонал, и где взять ресурсы для этого?

Разберемся, кого коснется рост страхового тарифа, посчитаем на примерах, как увеличатся расходы, и обсудим, что можно сделать бизнесу в такой ситуации.