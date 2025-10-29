Отмена льгот по страховым взносам в 2026 году: как это скажется на вашем бизнесе

Самое главное:
Пониженный тариф МСП оставят не всем — повезет только приоритетным отраслям.
Вырастет нагрузка на ФОТ — чем выше зарплата, тем больше взносов.
Для безболезненного перехода бизнесу нужно выбрать верную стратегию адаптации.
Льгота уходит: что дальше
В 2020 году для ИП и компаний, включенных в реестр МСП, ввели пониженный тариф страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ — 15% для части выплаты, превышающей размер федерального МРОТ, а общий тариф 30% применялся только к доходу в пределах МРОТ. Целью этой меры была поддержка малого бизнеса и предотвращение роста безработицы в период пандемии, но позднее тариф сделали бессрочным.
В 2025 году субъекты МСП ежемесячно начисляют страховые взносы так (пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК):
по общему тарифу 30% — с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ;
по пониженному тарифу 15% — с части выплаты, которая превышает 1,5 МРОТ.
МСП на УСН, основная деятельность которых по ОКВЭД относится к обрабатывающим производствам (кроме производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, кокса, металлургии), вместо тарифа 15% применяют более низкий тариф 7,6%.
Теперь Минфин считает, что данная мера утратила свое значение, и предлагает с 2026 года для субъектов МСП из большей части отраслей отменить пониженный тариф 15% и платить взносы в общем порядке:
по тарифу 30% — пока выплаты физлицу с начала года не превысят облагаемый лимит базы по страховым взносам;
по тарифу 15,1% — с выплат, которые превысили облагаемый лимит базы по взносам.
Законопроект № 1026190-8 сейчас рассматривают в Госдуме. Если его примут, новые правила заработают с 1 января 2026 года.
В таких условиях малый и средний бизнес задается неизбежным вопросом: насколько вырастут расходы на персонал, и где взять ресурсы для этого?
Разберемся, кого коснется рост страхового тарифа, посчитаем на примерах, как увеличатся расходы, и обсудим, что можно сделать бизнесу в такой ситуации.
Отчитывайтесь в ИФНС с помощью модуля 1С-Отчетность — это привычный интерфейс программы учета с новыми возможностями, который позволяет контролировать все этапы сдачи отчетов и отслеживать их перемещение.
Кого это касается: проверьте свой ОКВЭД
Если в законопроект не внесут изменения, права на льготный тариф для МСП с 2026 года могут лишиться ИП и компании, которые относятся к сферам:
оптовой и розничной торговли;
общепита;
страхования;
финансов;
добычи полезных ископаемых;
операций с недвижимостью;
строительства;
прочих услуг.
Льготный тариф 15% сохранят лишь для некоторых приоритетных отраслей. Какие это отрасли, пока точно неизвестно. Правительство должно утвердить перечень конкретных кодов ОКВЭД по видам льготной деятельности.
Большая вероятность, что сохранят пониженный тариф в 2026 году для таких отраслей:
сельское хозяйство;
производство и обработка;
логистика и транспорт;
производство электроники.
Определять принадлежность к приоритетной отрасли будут по коду ОКВЭД, указанному в ЕГРЮЛ / ЕГРИП в качестве основного. Причем, доля дохода от такой деятельности должна составлять не менее 70% от суммы всех поступлений в отчетном периоде.
Отслеживайте официальные публикации проекта правительственного перечня приоритетных отраслей, чтобы заранее определить, подходит ОКВЭД вашего основного бизнеса под льготу или нет.
Отчетность по налогам и страховым взносам удобно сдавать с помощью решений от компании Астрал. Сервис Астрал Отчет 5.0 позволяет сформировать отчеты на любом устройстве с доступом к интернету, а затем своевременно отправить их в налоговую инспекцию.
Считаем на калькуляторе: новая нагрузка на ФОТ
Помимо того, что в два раза увеличится ставка взносов с части зарплаты, превышающей 1,5 МРОТ, в 2026 году вырастут и такие ключевые показатели как МРОТ и лимит базы, облагаемой страховыми взносами.
Федеральный МРОТ:
в 2025 году — 22 440 руб.,
в 2026 году — 27 093 руб.
Единая предельная база по страховым взносам:
в 2025 году — 2 759 000 руб.,
в 2026 году — 2 979 000 руб.
На что это повлияет:
Сотрудникам, оплата труда которых сейчас не превышает 22 440 рублей, с 1 января 2026 года необходимо повысить зарплату минимум на 4 653 рубля — до нового уровня минималки 27 093 рубля (или больше, если в регионе действует более высокий МРОТ). Соответственно вырастет и сумма страховых взносов — на 1 395,90 рублей (4 653 х 30%).
Если руководитель коммерческой организации не получает зарплату, или его заработок меньше МРОТ, с 1 января 2026 года страховые взносы за него должны начисляться ежемесячно с базы, равной размеру федерального МРОТ. При полностью отработанном месяце сумма взносов за гендиректора составит 8 127,90 рублей (27 093 х 30%), а за весь 2026 год — 97 534,80 рублей (8 127,90 х 12 мес.).
Нагрузка увеличится и при высоких зарплатах (более 229 917 рублей в месяц). В 2026 году применять ставку 30% придется, пока облагаемый доход сотрудника с начала года не превысит лимит 2 979 000 рублей. Это на 220 000 рублей больше, чем в 2025 году, а значит дополнительные 32 780 рублей взносов с каждого высокооплачиваемого работника ((220 000 х 30%) — (220 000 х 15,1%)).
Рассмотрим на примерах, как по сравнению с сегодняшним днем в 2026 году изменится нагрузка на фонд оплаты труда при отмене льготного тарифа 15% для МСП.
Пример 1. Ежемесячная зарплата сотрудника — 50 000 рублей. В течение года зарплата не превысит предельную базу (50 000 х 12 мес. = 600 000 руб.).
Страховые взносы в 2025 году:
(22 440 х 1,5) х 30% = 10 098 руб. — взносы с части зарплаты в пределах 1,5 МРОТ.
(50 000 — 22 440 х 1,5) х 15% = 2 451 руб. — взносы с части зарплаты, превышающей 1,5 МРОТ.
10 098 + 2 451 = 12 549 руб. — итого ежемесячная сумма взносов с зарплаты работника.
12 549 х 12 мес. = 150 588 руб. — сумма взносов за работника за весь 2025 год.
Нагрузка на ФОТ = 12 549 / 50 000 х 100 = 25,1%
Страховые взносы в 2026 году:
50 000 х 30% = 15 000 руб. — сумма взносов с зарплаты работника за месяц;
15 000 х 12 мес. = 180 000 руб. — общая сумма взносов за весь 2026 год.
Рост нагрузки на ФОТ в 2026 году составит:
2 451 руб. в месяц (15 000 - 12 549);
29 412 руб. в год (180 000 - 150 588);
в процентах - 4,9% (25% - 30%).
Пример 2. Ежемесячная зарплата сотрудника — 150 000 рублей. Сумма зарплаты с начала года не превышает предельную базу по взносам (150 000 х 12 мес. = 1 800 000).
Страховые взносы в 2025 году:
(22 440 х 1,5) х 30% = 10 098 руб. — взносы с зарплаты в пределах 1,5 МРОТ;
(150 000 — 22 440 х 1,5) х 15% = 17 451 руб. — взносы с части зарплаты, свыше 1,5 МРОТ;
10 098 + 17 451 = 27 549 руб. — итого ежемесячная сумма взносов за работника;
27 549 х 12 мес. = 330 588 руб. — всего взносов за 2025 год.
Нагрузка на ФОТ = 27 549 / 150 000 х 100 = 18,4%
Страховые взносы в 2026 году:
150 000 х 30% = 45 000 руб. — ежемесячная сумма взносов с зарплаты работника;
45 000 х 12 мес. = 540 000 руб. — всего взносов за 2026 год.
Рост нагрузки на ФОТ в 2026 году:
17 451 руб. в месяц (45 000 - 27 549);
209 412 руб. в год (540 000 - 330 588);
в процентах - 11,6% (30% - 18%).
Пример 3. Для наглядности приведем таблицу сравнений, как вырастет нагрузка на ФОТ после отмены пониженного тарифа для МСП при разном уровне зарплат:
Ежемесячная зарплата, руб.
2025 год
2026 год
Изменение нагрузки на ФОТ
Сумма взносов, руб. (1,5 МРОТ х 30%) + (ЗП – 1,5 МРОТ) х 15%)
Нагрузка на ФОТ, % (Сумма взносов / ЗП х 100)
Сумма взносов, руб. (ЗП х 30%)
Нагрузка на ФОТ, % (Сумма взносов / ЗП х 100)
В руб.
В %
40 000
11 049
27,6%
12 000
30%
+951
+2,4%
80 000
17 049
21,3%
24 000
30%
+6 951
+8,7%
160 000
29 049
18,2%
48 000
30%
+18 951
+11,8%
200 000
35 049
17,5%
60 000
30%
24 951
12,5%
Вывод: выросший вдвое тариф взносов с части ежемесячного заработка свыше 1,5 МРОТ увеличит нагрузку на ФОТ. Чем выше уровень зарплаты сотрудника, тем больше придется платить страховых взносов.
Что делать: стратегии адаптации
У малого и среднего бизнеса еще есть время подготовиться к изменениям. Разбираемся, что можно сделать уже сейчас.
1. Изменение основного кода ОКВЭД. Проверьте все свои коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, по которым вы действительно работаете, и определите объем доходов по этим видам деятельности. Если по какому-либо направлению доля доходов составляет не менее 70% от всех поступлений, а соответствующий ему код ОКВЭД внесен в правительственный перечень приоритетных отраслей (например, производство), вы можете заявить этот код как основной.
2. Финансовое планирование. В бюджет компании на 2026 год заложите увеличившиеся страховые взносы. Рассчитайте общую налоговую нагрузку, обратите внимание, как вырастет нагрузка на ФОТ.
3. Оптимизация ФОТ законными методами:
Пересмотрите систему мотивации: можно ли часть оклада перевести в премию, зависящую от KPI, то есть от реальных результатов работы. Если препятствий для введения переменной части зарплаты нет, так можно сэкономить расходы на ФОТ, включая страховые взносы.
Проведите анализ штатного расписания: все ли единицы эффективны. Выясните, насколько корректно распределены обязанности между сотрудниками, и оправданы ли расходы на оплату труда. Проведите оценку производительности персонала и вклад каждого из сотрудников в достижение целей компании. Количество штатных единиц сравните с фактической потребностью. Когда должность неэффективна либо ее функции дублируются, подумайте — возможно, ее стоит сократить или объединить с другой должностью.
Используйте аутсорсинг, привлекайте самозанятых. Вместо найма работников по трудовым договорам, можно передать часть задач аутсорсинговой компании или заключить договоры ГПХ с самозанятыми. В этом случае вообще не придется платить страховые взносы, что, несомненно, выгодно. Но не забывайте о рисках: если налоговики заметят подмену трудовых отношений гражданско-правовыми, договор переквалифицируют в трудовой, доначислив все неуплаченные страховые взносы и НДФЛ за весь период его действия. Чтобы этого не произошло, привлекать исполнителей можно только для выполнения конкретных задач, а не передавать трудовую функцию в целом. В этом случае важен конкретный результат, а не сам процесс работы.
4. Повышение эффективности. Рост расходов на персонал может стать мощным стимулом для внедрения в компании новых технологий и автоматизации процессов продаж, маркетинга, обслуживания клиентов. Продуманная логистика, внедрение программ складского учета, CRM и т. п. позволяет увеличивать объемы работы, не раздувая штат компании, а возможно даже сокращая часть персонала и расходы на ФОТ.
Подготовьтесь к отмене льготной ставки страховых взносов вместе с нами
Отчеты по налогам и страховым взносам легко и без ошибок
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Предупрежден — значит вооружен
Отмена льготной ставки страховых взносов — неприятная новость, но если подойти к вопросу системно и подготовиться заранее, переход к общему тарифу не будет для компании критичным.
Подведем краткие итоги:
Проверьте все свои коды ОКВЭД. Если код, заявленный вами в качестве основного, не относится к приоритетным отраслям, возможно другой вид вашей деятельности поможет сохранить льготу.
Просчитайте свои будущие расходы. Учитывайте, что нагрузка на ФОТ вырастет не только из-за отмены льготного тарифа, но и в связи с повышением МРОТ, а также лимита предельной базы по взносам.
Планируйте изменения уже сейчас. Рост затрат включите в бюджет будущего года, оптимизируйте фонд оплаты труда, автоматизируйте работу, чтобы повысить ее эффективность.
Отчитывайтесь по налогам и страховым взносам легко и без ошибок с помощью сервиса Астрал Отчет 5.0. Работайте в привычной системе учета и сдавайте отчетность с любого рабочего места сразу за несколько компаний. Все отчеты тщательно проверяются перед отправкой в ИФНС. А если вам привычнее работать в программе «1С:Предприятие», воспользуйтесь модулем 1С-Отчетность. Для этого не требуется никакого дополнительного программного обеспечения, а подключиться к сервису можно с любой УКЭП.
Читайте также:
Повышение НДС до 22%: как подготовить свой бизнес и не потерять клиентов.
Ценообразование у клиентов на УСН из-за перехода на НДС: как консультировать бизнес.
НДС для «упрощенцев» с оборотом от 10 млн рублей: пошаговая инструкция по переходу.
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: 2W5zFHFESGp
Начать дискуссию