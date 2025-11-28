АУСН — последний вагон: пошаговая инструкция по переходу для тех, кто не хочет платить НДС

Самое главное:
НДС можно отодвинуть на 1–2 года.
На АУСН налоговая нагрузка на бизнес может быть вдвое ниже, чем на УСН с НДС.
ИП на УСН могут перейти на АУСН, не дожидаясь 1 января 2026 года.
При переходе на АУСН, важно отказаться от других спецрежимов: УСН, ПСН, НПД.
НДС неизбежен?
Не для всех! У вас есть еще целый месяц, чтобы запрыгнуть в последний вагон, и остаться в числе освобожденных от НДС.
Если вы посчитали и поняли, что с 1 января 2026 года налоговая нагрузка вырастет в разы, не спешите закрывать бизнес. Есть легальный способ сохранить работу без НДС еще на два года. Это автоматизированная УСН — режим, на котором нет никакой отчетности, страховых взносов, а главное — нет НДС. Но времени на раздумья почти не осталось
Экспресс-тест: подходит ли вам АУСН
На автоматизированной УСН есть ограничения по доходам и работникам, а также организационно-правовые требования. Проверьте, подходит ли вам этот режим.
Ваш доход за 2025 год будет меньше 60 млн рублей? Да, именно меньше 60 млн рублей. Про НДС-порог в 20 млн рублей речь не идет
У вас меньше 6 сотрудников? Посчитайте работников по трудовым и гражданско-правовым договорам. Их может быть максимум 5
Ваш регион участвует в эксперименте по применению АУСН? Проверьте это на сайте ФНС
Ваша деятельность не входит в список запрещенных (не подакцизные товары, не ВЭД, не агентская деятельность, нет филиалов, не КФХ и прочее из п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ)?
Вы не совмещаете УСН и /или ПСН с другим спецрежимом?
Вы готовы работать только через уполномоченные банки? На 01.12.2025 таких банков 12. Полный перечень есть на сайте ФНС.
Если вы ответили «Да» на все вопросы — читайте дальше.
Считаем на пальцах: АУСН vs Новая УСН с НДС
На примере ИП на УСН «Доходы» с доходом 25 млн рублей в год, расходами 17,5 млн рублей рассчитаем, что выгоднее:
остаться на УСН;
перейти на АУСН.
Сценарий 1 «Остаться на УСН»
Предположим, что ИП выбрал ставку НДС 5% без права вычета.
Показатель
Как считать
Результат
Выручка с НДС
Все доходы
25 000 000 рублей
НДС — 5%
Выручка * 5/105
1 190 476,19 рублей
Выручка без НДС
Выручка — НДС
23 809 523,80 рублей
З/п работникам
Начисленная з/п до удержания НДФЛ
5 000 000 рублей
Страховые взносы (в том числе на травматизм)
Расходы на з/п работникам * 30,2%
1 510 000 рублей
Страховые взносы ИП за себя (фиксированные + 1%)
Фиксированные взносы (57 390 рублей) + 1% от выручки свыше 300 тыс. рублей
292 485,24 рублей
Расходы на закупку товаров, работ услуг (в том числе входной НДС 22%)
17 500 000 рублей
Входной НДС — 22%
Расходы на закупку * 22/122
3 155 737,7 рублей
Расходы на закупку без НДС
Расходы на закупку — входящий НДС
14 344 262,30 рублей
Налог на УСН
Выручка без НДС * 6%
1 428 571,43 рублей
Налог на УСН к уплате
Налог на УСН — Страховые взносы, но не более ½ налога на УСН
714 285,72 рублей
НДС к уплате
НДС — 5%
1 190 476,19 рублей
Налоговая нагрузка всего
Налог на УСН к уплате + НДС к уплате + страховые взносы + взносы ИП
3 707 247,15 рублей
Сценарий 2 «Перейти на АУСН «Доходы»
Показатель
Как считать
Результат
Выручка с НДС
Все доходы
25 000 000 рублей
З/п работникам
Начисленная з/п до удержания НДФЛ
5 000 000 рублей
Страховые взносы
Фиксированная сумма
2 970 рублей
Налог на АУСН
Выручка * 8%
2 000 000 рублей
Налоговая нагрузка всего
Налог на АУСН + страховые взносы
2 002 970 рублей
Сценарий 3 «Перейти на АУСН «Доходы минус расходы»
Показатель
Как считать
Результат
Выручка с НДС
Все доходы
25 000 000 рублей
З/п работникам
Начисленная з/п до удержания НДФЛ
5 000 000 рублей
Страховые взносы
Фиксированная сумма
2 970 рублей
Расходы на закупку товаров, работ услуг
17 500 000 рублей
Налог на АУСН
(Выручка — з/п работников — страховые взносы — расходы на закупку) * 20%
499 406 рублей
Это меньше, чем сумма минимального налога 3% — 750 000 рублей
Налоговая нагрузка всего
Налог на АУСН + страховые взносы
752 970 рублей
Из примера мы видим, что переход на АУСН с любым объектом налогообложения сэкономит предпринимателю сотни тысяч рублей в сравнении с УСН «Доходы». Более высокие налоговые ставки компенсируются отсутствием НДС и минимальными страховыми взносами.
Помимо экономии денег, на АУСН снижается административная нагрузка на бизнес. При этом режиме не нужно сдавать отчетность, за исключением сведений о трудовой деятельности и о трудовом стаже по сотрудникам. Упростить сдачу отчетности онлайн поможет сервис 1С-Отчетность — это привычный интерфейс учетной программы с возможностями сдачи отчетов, отслеживания их приемки и перемещения. Вы сможете видеть состояние ЕНС прямо в 1С.
Переход на АУСН: пошаговый план
Шаг 1. Выберите объект налогообложения и уполномоченный банк
От объекта налогообложения зависит ставка налога:
Если объект «Доходы», то ставка налога будет 8%.
Если объект «Доходы минус расходы», ставка — 20%.
Последний вариант выгоден в торговле и другой деятельности, где большие расходы на изготовление продукции. АУСН «Доходы» подходит тем, кто оказывает услуги, например консультационные, или продает товары собственного производства, которые не требуют больших материальных вложений.
При выборе банка нужно учесть:
тарифы на РКО, эквайринг, зарплатный проект, так как АУСН предусматривает отказ от наличных денег;
удобство работы в системах ДБО — личный кабинет на сайте, мобильное приложение;
наличие техподдержки, линий консультации и их доступность по различным каналам связи: телефон, чат в личном кабинете.
Шаг 2. Подайте уведомление в ФНС
Бизнес на УСН может перейти на АУСН с первого числа следующего месяца при условии подачи уведомления до последнего числа текущего месяца. То есть, если подать уведомление в ноябре 2025 года, то работать на АУСН можно начать с 1 декабря. Но стоит поспешить, так как до конца ноября осталось всего несколько дней, чтобы перейти на АУСН уже с декабря 2025 года.
Подать уведомление о переходе на АУСН можно:
через уполномоченный банк;
через личный кабинет налогоплательщика.
Для этого нужна электронная подпись. Астрал выпускает электронную подпись по двум документам за 15 минут и без похода в ФНС.
В уведомлении укажите:
контактный телефон без пробелов и прочерков;
адрес электронной почты;
дату постановки на учет;
отметку об отказе от УСН, ЕСХН;
код объекта налогообложения — «доходы» или «доходы за вычетом расходов».
Шаг 3. Закройте дела по старому режиму
Подайте в ФНС и СФР сведения о работниках, их доходах и налогах, чтобы не запутаться и не забыть об этом, когда уже перейдете на АУСН, так как на этом спецрежиме отчетности нет.
Подготовьте КУДиР к хранению в течение пяти лет, то есть по 2030 год включительно. Книга должна быть прошита и пронумерована.
Сдайте декларацию по УСН — не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, когда подали уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенка (п. 2 ст. 346.23 НК).
Заплатите налог по УСН — не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности.
Страховые взносы ИП за 2025 год уплатите не позднее 29 декабря 2025 года.
Шаг 4. Подготовьтесь к работе на АУСН
1. Оформите работникам зарплатные карты уполномоченного банка.
2. Убедитесь, что в личном кабинете выбранного банка подключена передача данных по АУСН в ФНС и выбран нужный счет.
3. Переведите поступление выручки на счет в выбранном уполномоченном банке:
внесите изменения в договора с заказчиками;
подключите эквайринг к счету в уполномоченном банке.
В экосистеме Астрал большой выбор кассового оборудования: от фискальных регистраторов до терминалов с эквайрингом для обеспечения максимальной прозрачности бизнеса и соблюдения требования законодательства.
4. Протестируйте работу в личном кабинете уполномоченного банка.
Переход на АУСН: пошаговый план
Заключение
АУСН — это не панацея, а временный, но очень выгодный «спасательный круг», который позволит бизнесу сэкономить несколько сотен тысяч рублей, которые могут стать резервом на случай будущих трудностей и низкой маржинальности.
Возможность перейти на АУСН будет не всегда, а в январе вы станете плательщиком НДС. Поэтому не откладывайте расчеты и принятие решения в долгий ящик. «Потом» — может стоить бизнесу больших денег.
Переход на АУСН — не сложный, главное обеспечить полностью безналичное движение денег и убедиться в том, что не забыли подключить передачу данных по АУСН в ФНС.
