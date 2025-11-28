АУСН — последний вагон: пошаговая инструкция по переходу для тех, кто не хочет платить НДС

НДС неизбежен?

Не для всех! У вас есть еще целый месяц, чтобы запрыгнуть в последний вагон, и остаться в числе освобожденных от НДС.

Если вы посчитали и поняли, что с 1 января 2026 года налоговая нагрузка вырастет в разы, не спешите закрывать бизнес. Есть легальный способ сохранить работу без НДС еще на два года. Это автоматизированная УСН — режим, на котором нет никакой отчетности, страховых взносов, а главное — нет НДС. Но времени на раздумья почти не осталось