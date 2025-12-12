Учетная политика–2026: конструктор для тех, кто слетел с освобождения от НДС

Самое главное:
Учетная политика должна учитывать специфику деятельности и разрабатываться индивидуально.
Ставки по НДС в учетной политике упрощенца.
Методику признания доходов по УСН и ПСН нужно отразить в учетной политике.
Когда упрощенцам нужен раздельный учет: совмещение спецрежимов, совмещение операций, облагаемых и необлагаемых НДС.
Документооборот в учетной политике.
Почему учетная политика, «скачанная из интернета» убьет бухгалтерию в 2026 году
В 2026 году бизнес ждет налоговая реформа, которая серьезно изменит подход упрощенцев к учетной политике в целях налогообложения (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Теперь недостаточно просто скачать на сайте подходящий типовой шаблон налоговой УП: ИП и компаниям потребуется индивидуальная настройка процессов учета, чтобы соответствовать актуальным требованиям и избежать штрафов.
Почему типовая учетная политика «из интернета» — это риск в 2026 году:
Такая УП не учитывает особенности и специфику деятельности конкретной компании.
Она может быть неполной или содержать устаревшие положения.
Неполная и неактуальная УП может стать причиной грубого нарушения правил учета, что приведет к доначислению налогов, штрафам и пеням.
Среди основных изменений по НДС, которые нужно учитывать упрощенцам:
Снижение до 20 млн руб. порога прошлогодних или текущих доходов, при котором упрощенцы должны платить НДС. В УП следует прописать порядок раздельного учета НДС.
Повышение основной ставки НДС с 20% до 22% с правом на вычет «входящего» налога (ставки 10% и 0% не изменятся). Спецставки для УСН 5% и 7% без права на вычет сохранятся.
ИП, совмещающие УСН и ПСН, должны помнить о снижении лимита доходов, позволяющего применять патент, до 20 млн руб. Платить НДС при ПСН по-прежнему не надо, но если лимит будет превышен, придется работать на УСН с НДС.
Учетную политику по НДС можно оформить в виде новой главы (раздела) уже действующей налоговой УП компании или приложения к ней, либо составив и утвердив отдельный документ.
Рассмотрим ключевые моменты учетной налоговой политики упрощенцев, утративших освобождение от НДС в 2026 году.
Отчитывайтесь в налоговые органы с помощью модуля 1С-Отчетность — это привычный интерфейс программы учета с новыми возможностями, который позволяет контролировать все этапы сдачи отчетов и отслеживать их перемещение.
Ставки НДС
Упрощенцы, доходы которых превысили 20 млн руб. в 2025 году или в течение 2026 года, обязаны платить НДС по общей или специальной ставке (ст. 164 НК):
22% (10%, 0%) — общая ставка, позволяющая применять вычет по «входящему» НДС.
5% и 7% — пониженные ставки без права на вычет «входящего» налога.
Выбранную ставку НДС можно зафиксировать в учетной политике, но учтите, что УП придется корректировать при каждом ее изменении. Налоговикам достаточно того, что налоговая ставка указывается в декларации по НДС.
Также, не обязателен и пункт о том, что ИП или компания освобождены от уплаты НДС — если доходы превысят лимит в 20 млн руб., в УП снова придется вносить правки.
Момент определения налоговой базы: признание доходов для УСН и для НДС в учетной политике
Доходы в целях расчета УСН и НДС признаются по-разному, поэтому «состыковать» их нельзя:
УСН — доходы признаются кассовым методом на дату фактического поступления денег в кассу или на расчетный счет. НДС в составе доходов от реализации не учитывается.
НДС — момент определения налоговой базы при реализации товаров, работ, услуг определяется по наиболее ранней из дат: день оплаты покупателем или день отгрузки (передачи) покупателю.
Даты поступления средств при УСН и отгрузки при НДС могут не совпадать, поэтому в целях налогового учета их необходимо тщательно отслеживать.
Задача упрощенцев — закрепить в учетной налоговой политике методику ведения учета в целях УСН и НДС, которая позволит достоверно определять показатели по каждому из налогов.
Отчетность по налогам и страховым взносам удобно сдавать с помощью решений от компании Астрал. Сервис Астрал Отчет 5.0 позволяет сформировать отчеты на любом устройстве с доступом к интернету, а затем своевременно отправить их в налоговую инспекцию.
Раздельный учет в учетной политике упрощенца
Методику раздельного учета упрощенцам необходимо разрабатывать и отражать в учетной политике, когда:
ИП совмещает УСН и ПСН;
ИП или компания, применяя основную ставку НДС, совмещает операции, облагаемые и необлагаемые налогом (ст. 170 НК).
Не требуется вести раздельный учет по НДС, если применяете пониженные ставки НДС 5% или 7%.
Раздельный учет при совмещении УСН и ПСН
В части УСН и патента в 2026 году будут действовать новые лимиты, которые должны учесть ИП, совмещающие оба спецрежима:
Вид лимита
УСН
ПСН
Лимит доходов для применения спецрежима в 2026 году
490,5 млн руб.* (450 млн х коэффициент-дефлятор 1,090).
*Рассчитывается как сумма доходов от реализации и внереализационных доходов на УСН и доходов от реализации на ПСН.
Если лимит превышен, право на УСН утрачивается с 1 числа месяца, в котором это произошло
20 млн руб.*
*Рассчитывается как сумма доходов от реализации на ПСН и на УСН.
Если лимит превышен по итогам 2025 года, применять ПСН в 2026 году нельзя.
Если лимит превышен в течение 2026 года, право на ПСН утрачивается с начала действия патента
Лимит доходов для перехода на уплату НДС в 2026 году
20 млн руб.
—
Лимит средней численности работников
130 человек
15 человек
ИП должны вести раздельный учет доходов и расходов, имущества, обязательств и хозяйственных операций, относящихся к упрощенке и патенту (п. 8 ст. 346.18, 346.53 НК). Методику учета, которая позволит максимально точно разделить эти спецрежимы, разработайте самостоятельно и закрепите в учетной политике.
Раздельный учет можно вести на отдельных субсчетах бухгалтерских счетов или в собственных налоговых регистрах — таблицах, где отдельно отражаются показатели для ПСН и для УСН. Если решили применять регистры, утвердите их в качестве приложения к учетной политике.
Зафиксируйте в УП, что делать, когда расход одновременно относится к обоим спецрежимам.
Например: «При распределении расходов, которые нельзя однозначно отнести к УСН или ПСН, организация применяет следующий способ:
1. Определяется доля дохода по каждому из спецрежимов по формуле:
Доля дохода по УСН (или ПСН)
=
Доходы от УСН (ПСН)
/
Совокупная сумма доходов от деятельности на УСН и ПСН
2. Расход распределяется между спецрежимами:
Сумма расхода на УСН (или ПСН)
=
Сумма расхода, который одновременно относится к УСН и ПСН
Х
Доля дохода по УСН (или ПСН)»
Раздельный учет по НДС
Если упрощенец осуществляет операции и облагаемые, и необлагаемые НДС (в т. ч. освобожденные от НДС согласно ст. 149 НК), он должен закрепить в учетной налоговой политике порядок раздельного учета «входящего» НДС.
Вести раздельный учет налога можно на счете бухучета 19 «НДС по приобретенным ценностям» на его отдельных субсчетах. Другой вариант — специальные налоговые регистры, форму которых нужно утвердить как приложение к учетной политике.
При поступлении приобретенных товаров (работ, услуг) выбирается соответствующий вариант учета «входящего» НДС:
распределить — если приобретения используются как в облагаемых, так и в необлагаемых операциях;
учесть в стоимости — если используете приобретения только в необлагаемых операциях;
принять к вычету — если используете приобретения только в операциях, облагаемых НДС.
Внесите в УП порядок ведения раздельного учета самих облагаемых и необлагаемых НДС операций, которые есть в вашей деятельности (п. 4 ст. 149 НК). Например, такой учет можно вести на дополнительных субсчетах к субсчету 90.1 «Выручка» счета 90 «Продажи».
Как прописать в УП методику распределения «входного» НДС, чтобы не считать вручную каждую скрепку: пропорция и правило «5 процентов»
Раздельный учет «входящего» НДС ведите, используя пропорцию или правило «5 процентов».
Пропорция
Закрепите порядок расчета пропорции, в соответствии с которой будете распределять «входящий» НДС по приобретениям, используемым в облагаемых и необлагаемых операциях.
Такой налог должен распределяться пропорционально доле облагаемых и необлагаемых операций в совокупном объеме отгруженных товаров (работ, услуг). В УП это можно отразить так:
«К вычету принимается часть налога, относящаяся к облагаемым операциям. Доля НДС, принимаемого к вычету, рассчитывается согласно п. 4.1 ст. 170 НК по формуле:
Доля НДС к вычету
=
Стоимость облагаемых НДС товаров, работ, услуг, отгруженных за квартал (без учета НДС)
/
Общая стоимость облагаемых и необлагаемых НДС товаров, работ, услуг, отгруженных за квартал (без учета НДС)
Доля НДС, включаемого в стоимость товаров (работ, услуг), рассчитывается по формуле:
Доля НДС, включаемого в стоимость товаров (работ, услуг)
=
Стоимость не облагаемых НДС товаров, работ, услуг, отгруженных за квартал
/
Общая стоимость облагаемых и необлагаемых НДС товаров, работ, услуг, отгруженных за квартал (без учета НДС)
Расчет пропорции отражается в бухгалтерской справке».
Для наглядности приведем пример расчета пропорции. Допустим, за квартал компания на УСН «доходы минус расходы» отгрузила продукции на общую сумму без учета НДС 10 млн руб., из них:
облагаемой НДС — 6 млн руб. (без учета НДС);
не облагаемой НДС — 4 млн руб.
В том же квартале приобретены канцтовары на сумму 36 000 руб., включая НДС — 6 000 руб. Как распределить «входящий» НДС:
Доля НДС к вычету = 6 млн / 10 млн х 6 000 = 3 600 руб.
Доля НДС, включаемая в стоимость = 4 млн / 10 млн х 6 000 = 2 400 руб.
Правило «5 процентов»
В кварталах, в которых доля расходов по необлагаемым операциям не превышает 5% от общей суммы затрат, можно применять «правило 5 процентов» (п. 4 ст. 170 НК). Это правило позволяет снизить сумму НДС к уплате и не распределять «входящий» налог по каждой операции, а принять его в полной сумме к вычету.
При этом учтите следующее:
Если «входящий» НДС относится к товарам (работам, услугам), используемым только в необлагаемых операциях, принять к вычету его нельзя, даже когда расходы по таким операциям не превышают лимит в 5%.
В состав необлагаемых операций не включаются операции по выполнению работ и оказанию услуг за пределами РФ. Если они не перечислены в ст. 149 НК, относите их к облагаемым операциям.
В УП зафиксируйте формулу расчета доли расходов: «Для целей применения правила «5 процентов» по НДС доля расходов по необлагаемым операциям рассчитывается согласно п. 4 ст. 170 НК РФ по формуле:
Доля расходов
=
Расходы за квартал на приобретение, производство, реализацию по операциям, не облагаемым НДС
/
Совокупная сумма всех расходов за квартал на приобретение, производство, реализацию по операциям, облагаемым и необлагаемым НДС
Х 100%»
Также укажите в УП:
какие расходы будут включаться в расчет доли (прямые и косвенные);
как будут распределяться общехозяйственные расходы (пропорционально доле прямых расходов на необлагаемые операции в общей сумме прямых расходов);
с какой периодичностью производится расчет (на последнее число квартала в порядке согласно п. 4.1 ст. 170 НК).
Документооборот и счета-фактуры
В части документооборота по НДС закрепите в УП порядок обмена первичными документами с контрагентами — будет ли он электронным или на бумаге.
Укажите, какие формы первичных документов и налоговых регистров вы используете (за исключением тех форм документов, которые обязательны к применению) — унифицированные или разработанные самостоятельно.
Пропишите порядок нумерации счетов-фактур — это сквозная нумерация со строгим соблюдением хронологии дат выставления счетов-фактур.
Соблюдение четкой нумерации имеет свое особое значение при торговле через маркетплейсы в связи с большим объемом транзакций и применением сложной агентской схемы продаж — счета-фактуры выставляются маркетплейсу регулярно на основании предоставленных им отчетов о продажах.
Пропишите в УП факт применения с 2026 года налоговых регистров по НДС — книги продаж и книги покупок и в каком виде будете их вести — электронно или на бумаге.
Привычная и удобная система учета от Астрал
Отчитывайтесь по налогам и страховым взносам без ошибок
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Шпаргалка: чек-лист пунктов, которые обязательно нужно добавить в учетную политику бизнеса на УСН в декабре 2025 года
Итак, упрощенцам, которые с 1 января 2026 года будут платить НДС, необходимо до конца 2025 года включить в свою учетную политику для целей налогообложения несколько пунктов:
Выбранную ставку НДС (общую или специальную).
Методику ведения налогового учета в целях УСН и НДС.
Методику раздельного учета «входящего» НДС, если ведутся операции, облагаемые и необлагаемые НДС.
Применение налоговых регистров по НДС.
Порядок документооборота по НДС.
Отчитывайтесь по налогам и страховым взносам легко и без ошибок с помощью сервиса Астрал Отчет 5.0. Работайте в привычной системе учета и сдавайте отчетность с любого рабочего места сразу за несколько компаний. Все отчеты тщательно проверяются перед отправкой в ИФНС. А если вам привычнее работать в программе «1С:Предприятие», воспользуйтесь модулем 1С-Отчетность. Для этого не требуется никакого дополнительного программного обеспечения, а подключиться к сервису можно с любой УКЭП.
Читайте также:
Налоговая реформа 2026: пошаговый план выживания для малого бизнеса.
АУСН — последний вагон: пошаговая инструкция по переходу для тех, кто не хочет платить НДС.
Выемка документов при «камералке»: самая незаметная, но опасная поправка реформы.
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: 2W5zFFwDF1A
Начать дискуссию