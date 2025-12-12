Учетная политика–2026: конструктор для тех, кто слетел с освобождения от НДС

Почему учетная политика, «скачанная из интернета» убьет бухгалтерию в 2026 году

В 2026 году бизнес ждет налоговая реформа, которая серьезно изменит подход упрощенцев к учетной политике в целях налогообложения (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Теперь недостаточно просто скачать на сайте подходящий типовой шаблон налоговой УП: ИП и компаниям потребуется индивидуальная настройка процессов учета, чтобы соответствовать актуальным требованиям и избежать штрафов.

Почему типовая учетная политика «из интернета» — это риск в 2026 году:

Такая УП не учитывает особенности и специфику деятельности конкретной компании.

Она может быть неполной или содержать устаревшие положения.

Неполная и неактуальная УП может стать причиной грубого нарушения правил учета, что приведет к доначислению налогов, штрафам и пеням.

Среди основных изменений по НДС, которые нужно учитывать упрощенцам:

Снижение до 20 млн руб. порога прошлогодних или текущих доходов, при котором упрощенцы должны платить НДС. В УП следует прописать порядок раздельного учета НДС.

Повышение основной ставки НДС с 20% до 22% с правом на вычет «входящего» налога (ставки 10% и 0% не изменятся). Спецставки для УСН 5% и 7% без права на вычет сохранятся.

ИП, совмещающие УСН и ПСН, должны помнить о снижении лимита доходов, позволяющего применять патент, до 20 млн руб. Платить НДС при ПСН по-прежнему не надо, но если лимит будет превышен, придется работать на УСН с НДС.

Учетную политику по НДС можно оформить в виде новой главы (раздела) уже действующей налоговой УП компании или приложения к ней, либо составив и утвердив отдельный документ.

Рассмотрим ключевые моменты учетной налоговой политики упрощенцев, утративших освобождение от НДС в 2026 году.