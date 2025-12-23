Ловушка «нулевого директора»: риски миграции на АУСН ради экономии на взносах

Чтобы избежать расходов, многие «спящие» ООО хотят перейти на АУСН, но мало кто из них задумывается о том, что такая экономия может стоить блокировки счета и потери пенсионного стажа.
Самое главное:
АУСН сэкономит на страховых взносах, но есть нюансы.
Почему банк может заблокировать счет.
Страховой стаж работникам при АУСН зависит от налога.
Потеряли право на АУСН — переходите на ОСНО «задним числом».
Кому из «нулевок» АУСН нужна, а кому лучше к ней не приближаться.
АУСН как спасение от страховых взносов «за директора»
С 2026 года за руководителей коммерческих организаций необходимо уплачивать страховые взносы, исчисленные с базы в размере не менее одного федерального МРОТ (п. 1 ст. 421 НК в ред. п. 137 ст. 2 закона № 425-ФЗ). При этом не имеет значения, получает ли вообще такой директор зарплату — взносы нужно начислять даже при нулевом доходе.
В 2026 году ежемесячная сумма взносов за директора при МРОТ, равном 27 093 руб. (закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ)., составит 8 127,90 руб. (27 093 х 30%), а за год — 97 534,80 руб. (27 093 х 30% х 12 мес.). Если свои руководящие обязанности директор исполнял не полный месяц, сумма взносов рассчитывается пропорционально календарным дням месяца, в которых директорские полномочия осуществлялись.
Данная мера направлена против фирм-«однодневок» с номинальными гендиректорами на символической зарплате или вообще без нее. Коснется она также и «спящих» компаний, которые деятельность не ведут, но и ликвидироваться не спешат. Такие «нулевки» не готовы к ежемесячным тратам при отсутствии дохода и усиленно ищут способ избежать обязательных платежей.
Свое спасение они видят в АУСН — экспериментальном спецрежиме, при котором уплачиваются только относительно небольшие фиксированные взносы на «травматизм» (за 2026 год — 2 959 руб.) (постановление Правительства от 01.11.2025 № 1729).
А взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за сотрудников, включая директора, вообще не платят — для них установлен тариф 0%. При этом страховой стаж продолжает идти.
Казалось бы, вот он идеальный спецрежим! Но все не так просто — предприниматели забывают о рисках, которые сопровождают «нулевки» на автоупрощенке.
Риск № 1. «Банковский светофор» и 115-ФЗ
В соответствии с законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 банки обязаны бороться с легализацией средств, полученных преступным путем. При подозрении, что компания на автоупрощенке является «технической», то есть фиктивной, банк запросит документы, подтверждающие реальность бизнеса и целесообразность производимых операций. Если документы не предоставить, операции приостановят, а расчетный счет заблокируют.
Если компания на АУСН без доходов и налоговых платежей пытается вывести деньги или провести хозрасходы (особенно, когда оплата идет сомнительным контрагентам), у банка возникнут сомнения — и вот почему:
Расходы есть, а налоговых платежей нет. Банк делает вывод, что реальный бизнес компания не ведет, а производимые ею траты — лишь создают видимость деятельности.
Экономический смысл в расходах отсутствует. В оплате услуг или материалов компанией, которая не ведет деятельность, нет логики, поэтому такие операции сразу попадают под подозрение.
Сработал красный свет «банковского светофора». Это специальная система мониторинга, для который красный свет означает высокий риск. Причина — сочетание нескольких факторов: применение АУСН, отсутствие налогов к уплате и реальной деятельности, наличие затрат или попытки вывода средств со счета (например, на личную карту директора или учредителя). Банк видит в этом схему по обналичке через техническую компанию.
Главная особенность режима АУСН — его прозрачность. Поэтому любые подозрительные шаги будут восприниматься банком как угроза и могут привести к блокировке счета.
Риск № 2. Пенсионный стаж на АУСН: развенчание мифа
Весомый плюс автоупрощенки, в отличие от самозанятости или патента, где взносов тоже нет — начисление страхового стажа сотрудникам, при том, что «пенсионные» взносы за них платить не нужно.
Также не требуется подавать формы РСВ и 6-НДФЛ — всю необходимую информацию о доходах физлиц передают в Соцфонд налоговики.
В СФР нужно представлять только сведения о трудовой деятельности, и по некоторым работникам — годовые сведения о страховом стаже (подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1 ЕФС-1).
При этом многие упускают из виду, что хоть автоупрощенцы и не перечисляют взносы напрямую, стаж у их сотрудников формируется при условии уплаты налога при АУСН.
Как это происходит:
ИФНС ежемесячно рассчитывает АУСН-налог по ставке 8% (АУСН «доходы») или 20% (АУСН «доходы минус расходы») исходя из данных, поступивших от ККТ, от самого налогоплательщика и от уполномоченных банков.
Автоупрощенец регулярно передает уполномоченному банку сведения о суммах и видах выплат по каждому физлицу.
От банка информация о выплатах работникам ежемесячно поступает в ИФНС, а затем налоговая передает ее в Соцфонд для исчисления страхового стажа и пенсионных баллов.
Часть уплаченного АУСН-налога направляется путем межбюджетного трансферта в бюджет Соцфонда — так финансируется соблюдение пенсионных прав работников автоупрощенца.
Получается следующее: если компания не имеет доходов, она не платит налог при АУСН, по этой причине невозможен трансферт части налога в СФР, следовательно — работникам не идет страховой стаж.
Кроме этого, если зарплата не выплачивается, в Соцфонд не передаются никакие сведения для формирования пенсионных прав, а значит, отсутствует база для расчета трансфертов.
Если рассчитываете на АУСН сохранить страховой стаж директора, помните, что без уплаты налога это невозможно.
Риск № 3. Потеря права на АУСН задним числом
«Слететь» с автоупрощенки можно по разным причинам, например (п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ):
заработали с начала года более 60 млн рублей;
компания открыла филиал;
приняли на работу нерезидента РФ;
средняя численность работников превысила пять человек;
выплатили физлицам доход наличными или в натуральной форме и т. д.
Даже если нарушение произошло «случайно» и этот случай единичный, исключений нет: право на применение АУСН утрачивается.
Дальнейшие последствия наступают «задним числом» (п. 6 ст. 4 закона № 17-ФЗ):
Автоматический переход на ОСНО с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение. При этом налоговую нужно уведомить об утрате права на АУСН не позднее 15 числа следующего месяца.
За весь период с начала месяца, в котором «слетели» с АУСН, нужно доначислить налоги, уплачиваемые на общей системе: налог на прибыль (НДФЛ для ИП), НДС, страховые взносы и т. д.
С начала того же месяца необходимо вести полноценный налоговый учет по правилам ОСНО.
Утратить статус автоупрощенца можно даже при однократном нарушении условий применения спецрежима. Возврат на АУСН возможен не ранее чем с начала следующего года.
Вывод: для кого «нулевка» на АУСН — билет в черный список банков, а для кого идеальный вариант
На первый взгляд АУСН идеальный режим для малого бизнеса с доходом до 60 млн руб. в год, который не хочет платить НДС и страховые взносы, вести налоговый учет и сдавать отчетность. Для «спящих» компаний с директором без зарплаты автоупрощенка тоже может стать подходящим вариантом, но только если учесть все возникающие при этом риски.
Риск признания подозрительным клиентом и попасть в банковский «черный список» грозит тем «нулевым» компаниям на АУСН, которые:
Долгое время не ведут реальной деятельности.
Выводят средства со счета или используют его в целях транзита.
Не могут доказать легальность проводимых операций.
Спокойно использовать АУСН могут компании, которые:
Не ведут деятельность лишь временно и в ближайшем будущем планируют начать работу.
Не проводят сомнительные платежи и не обналичивают средства со счета.
Могут обосновать и подтвердить документами любую операцию.
Читайте также:
