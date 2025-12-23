Ловушка «нулевого директора»: риски миграции на АУСН ради экономии на взносах

АУСН как спасение от страховых взносов «за директора»

С 2026 года за руководителей коммерческих организаций необходимо уплачивать страховые взносы, исчисленные с базы в размере не менее одного федерального МРОТ (п. 1 ст. 421 НК в ред. п. 137 ст. 2 закона № 425-ФЗ). При этом не имеет значения, получает ли вообще такой директор зарплату — взносы нужно начислять даже при нулевом доходе.

В 2026 году ежемесячная сумма взносов за директора при МРОТ, равном 27 093 руб. (закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ)., составит 8 127,90 руб. (27 093 х 30%), а за год — 97 534,80 руб. (27 093 х 30% х 12 мес.). Если свои руководящие обязанности директор исполнял не полный месяц, сумма взносов рассчитывается пропорционально календарным дням месяца, в которых директорские полномочия осуществлялись.

Данная мера направлена против фирм-«однодневок» с номинальными гендиректорами на символической зарплате или вообще без нее. Коснется она также и «спящих» компаний, которые деятельность не ведут, но и ликвидироваться не спешат. Такие «нулевки» не готовы к ежемесячным тратам при отсутствии дохода и усиленно ищут способ избежать обязательных платежей.

Свое спасение они видят в АУСН — экспериментальном спецрежиме, при котором уплачиваются только относительно небольшие фиксированные взносы на «травматизм» (за 2026 год — 2 959 руб.) (постановление Правительства от 01.11.2025 № 1729).

А взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за сотрудников, включая директора, вообще не платят — для них установлен тариф 0%. При этом страховой стаж продолжает идти.

Казалось бы, вот он идеальный спецрежим! Но все не так просто — предприниматели забывают о рисках, которые сопровождают «нулевки» на автоупрощенке.