8071 ОК УСН Моб
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Астрал
АУСН
Ловушка «нулевого директора»: риски миграции на АУСН ради экономии на взносах

Ловушка «нулевого директора»: риски миграции на АУСН ради экономии на взносах

До конца 2025 года многим компаниям, которые не ведут деятельность, но и не закрываются, нужно определиться — какой налоговый режим они будут применять в дальнейшем. С 1 января 2026 года за руководителей таких фирм придется платить страховые взносы с МРОТ, даже если зарплата им не выплачивается. 

Чтобы избежать расходов, многие «спящие» ООО хотят перейти на АУСН, но мало кто из них задумывается о том, что такая экономия может стоить блокировки счета и потери пенсионного стажа.

Самое главное:

  1. АУСН сэкономит на страховых взносах, но есть нюансы.

  2. Почему банк может заблокировать счет.

  3. Страховой стаж работникам при АУСН зависит от налога.

  4. Потеряли право на АУСН — переходите на ОСНО «задним числом».

  5. Кому из «нулевок» АУСН нужна, а кому лучше к ней не приближаться.

АУСН как спасение от страховых взносов «за директора»

С 2026 года за руководителей коммерческих организаций необходимо уплачивать страховые взносы, исчисленные с базы в размере не менее одного федерального МРОТ (п. 1 ст. 421 НК в ред. п. 137 ст. 2 закона № 425-ФЗ). При этом не имеет значения, получает ли вообще такой директор зарплату — взносы нужно начислять даже при нулевом доходе.

В 2026 году ежемесячная сумма взносов за директора при МРОТ, равном 27 093 руб. (закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ)., составит 8 127,90 руб. (27 093 х 30%), а за год — 97 534,80 руб. (27 093 х 30% х 12 мес.). Если свои руководящие обязанности директор исполнял не полный месяц, сумма взносов рассчитывается пропорционально календарным дням месяца, в которых директорские полномочия осуществлялись.

Данная мера направлена против фирм-«однодневок» с номинальными гендиректорами на символической зарплате или вообще без нее. Коснется она также и «спящих» компаний, которые деятельность не ведут, но и ликвидироваться не спешат. Такие «нулевки» не готовы к ежемесячным тратам при отсутствии дохода и усиленно ищут способ избежать обязательных платежей.

Свое спасение они видят в АУСН — экспериментальном спецрежиме, при котором уплачиваются только относительно небольшие фиксированные взносы на «травматизм» (за 2026 год — 2 959 руб.) (постановление Правительства от 01.11.2025 № 1729).

А взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за сотрудников, включая директора, вообще не платят — для них установлен тариф 0%. При этом страховой стаж продолжает идти.

Казалось бы, вот он идеальный спецрежим! Но все не так просто — предприниматели забывают о рисках, которые сопровождают «нулевки» на автоупрощенке.

Отчитывайтесь в налоговые органы с помощью модуля 1С-Отчетность — это привычный интерфейс программы учета с новыми возможностями, который позволяет контролировать все этапы сдачи отчетов и отслеживать их приемку и перемещение.

Попробовать бесплатно

Риск № 1. «Банковский светофор» и 115-ФЗ

В соответствии с законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 банки обязаны бороться с легализацией средств, полученных преступным путем. При подозрении, что компания на автоупрощенке является «технической», то есть фиктивной, банк запросит документы, подтверждающие реальность бизнеса и целесообразность производимых операций. Если документы не предоставить, операции приостановят, а расчетный счет заблокируют.

Если компания на АУСН без доходов и налоговых платежей пытается вывести деньги или провести хозрасходы (особенно, когда оплата идет сомнительным контрагентам), у банка возникнут сомнения — и вот почему:

  • Расходы есть, а налоговых платежей нет. Банк делает вывод, что реальный бизнес компания не ведет, а производимые ею траты — лишь создают видимость деятельности.

  • Экономический смысл в расходах отсутствует. В оплате услуг или материалов компанией, которая не ведет деятельность, нет логики, поэтому такие операции сразу попадают под подозрение.

  • Сработал красный свет «банковского светофора». Это специальная система мониторинга, для который красный свет означает высокий риск. Причина — сочетание нескольких факторов: применение АУСН, отсутствие налогов к уплате и реальной деятельности, наличие затрат или попытки вывода средств со счета (например, на личную карту директора или учредителя). Банк видит в этом схему по обналичке через техническую компанию.

Главная особенность режима АУСНего прозрачность. Поэтому любые подозрительные шаги будут восприниматься банком как угроза и могут привести к блокировке счета.

Риск № 2. Пенсионный стаж на АУСН: развенчание мифа

Весомый плюс автоупрощенки, в отличие от самозанятости или патента, где взносов тоже нет — начисление страхового стажа сотрудникам, при том, что «пенсионные» взносы за них платить не нужно. 

Также не требуется подавать формы РСВ и 6-НДФЛ — всю необходимую информацию о доходах физлиц передают в Соцфонд налоговики. 

В СФР нужно представлять только сведения о трудовой деятельности, и по некоторым работникам — годовые сведения о страховом стаже (подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1 ЕФС-1).

При этом многие упускают из виду, что хоть автоупрощенцы и не перечисляют взносы напрямую, стаж у их сотрудников формируется при условии уплаты налога при АУСН.

Как это происходит:

  • ИФНС ежемесячно рассчитывает АУСН-налог по ставке 8% (АУСН «доходы») или 20% (АУСН «доходы минус расходы») исходя из данных, поступивших от ККТ, от самого налогоплательщика и от уполномоченных банков.

  • Автоупрощенец регулярно передает уполномоченному банку сведения о суммах и видах выплат по каждому физлицу.

  • От банка информация о выплатах работникам ежемесячно поступает в ИФНС, а затем налоговая передает ее в Соцфонд для исчисления страхового стажа и пенсионных баллов.

  • Часть уплаченного АУСН-налога направляется путем межбюджетного трансферта в бюджет Соцфонда — так финансируется соблюдение пенсионных прав работников автоупрощенца.

Получается следующее: если компания не имеет доходов, она не платит налог при АУСН, по этой причине невозможен трансферт части налога в СФР, следовательно — работникам не идет страховой стаж. 

Кроме этого, если зарплата не выплачивается, в Соцфонд не передаются никакие сведения для формирования пенсионных прав, а значит, отсутствует база для расчета трансфертов.

Если рассчитываете на АУСН сохранить страховой стаж директора, помните, что без уплаты налога это невозможно.

Отчетность по налогам и страховым взносам удобно сдавать с помощью решений от компании Астрал. Сервис Астрал Отчет 5.0 позволяет сформировать отчеты на любом устройстве с доступом к интернету, а затем своевременно отправить их в налоговую инспекцию. 

Попробовать бесплатно

Риск № 3. Потеря права на АУСН задним числом

«Слететь» с автоупрощенки можно по разным причинам, например (п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ):

  • заработали с начала года более 60 млн рублей;

  • компания открыла филиал;

  • приняли на работу нерезидента РФ;

  • средняя численность работников превысила пять человек;

  • выплатили физлицам доход наличными или в натуральной форме и т. д.

Даже если нарушение произошло «случайно» и этот случай единичный, исключений нет: право на применение АУСН утрачивается. 

Дальнейшие последствия наступают «задним числом» (п. 6 ст. 4 закона № 17-ФЗ):

  • Автоматический переход на ОСНО с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение. При этом налоговую нужно уведомить об утрате права на АУСН не позднее 15 числа следующего месяца.

  • За весь период с начала месяца, в котором «слетели» с АУСН, нужно доначислить налоги, уплачиваемые на общей системе: налог на прибыль (НДФЛ для ИП), НДС, страховые взносы и т. д.

  • С начала того же месяца необходимо вести полноценный налоговый учет по правилам ОСНО.

Утратить статус автоупрощенца можно даже при однократном нарушении условий применения спецрежима. Возврат на АУСН возможен не ранее чем с начала следующего года.

Привычная и удобная система отчетности от Астрал

Отчитывайтесь по налогам и страховым взносам без ошибок

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Вывод: для кого «нулевка» на АУСН — билет в черный список банков, а для кого идеальный вариант

На первый взгляд АУСН идеальный режим для малого бизнеса с доходом до 60 млн руб. в год, который не хочет платить НДС и страховые взносы, вести налоговый учет и сдавать отчетность. Для «спящих» компаний с директором без зарплаты автоупрощенка тоже может стать подходящим вариантом, но только если учесть все возникающие при этом риски.

Риск признания подозрительным клиентом и попасть в банковский «черный список» грозит тем «нулевым» компаниям на АУСН, которые:

  • Долгое время не ведут реальной деятельности.

  • Выводят средства со счета или используют его в целях транзита.

  • Не могут доказать легальность проводимых операций.

Спокойно использовать АУСН могут компании, которые:

  • Не ведут деятельность лишь временно и в ближайшем будущем планируют начать работу.

  • Не проводят сомнительные платежи и не обналичивают средства со счета.

  • Могут обосновать и подтвердить документами любую операцию.

Отчитывайтесь по налогам и страховым взносам легко и без ошибок с помощью сервиса Астрал Отчет 5.0. Работайте в привычной системе учета и сдавайте отчетность с любого рабочего места сразу за несколько компаний. Все отчеты тщательно проверяются перед отправкой в ИФНС. А если вам привычнее работать в программе «1С:Предприятие», воспользуйтесь модулем 1С-Отчетность. Для этого не требуется никакого дополнительного программного обеспечения, а подключиться к сервису можно с любой УКЭП. 

Читайте также:

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: 2W5zFFxYqdJ

Информации об авторе

Астрал

Астрал

Экосистема клиентского сервиса

65 293 подписчика750 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш