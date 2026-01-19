ЕНС в 2026 году: 7 типовых ошибок, которые стоят бизнесу штрафов 

Как работает ЕНС

ЕНС работает по принципу консолидации. Если раньше бухгалтеру приходилось следить за десятками разных КБК и сроков, то теперь все сводится к управлению общим балансом. Здесь главное помнить про три ключевых принципа:

1. Все налоги и взносы в одном «кошельке». ЕНС — это, по сути, виртуальный кошелек компании в ФНС. Вместо того чтобы отправлять отдельные платежки по НДС, налогу на прибыль или страховым взносам, бухгалтер перечисляет общую сумму единым налоговым платежом (ЕНП).

Налоговая сама распределяет деньги из этого «кошелька» на основании деклараций и уведомлений об исчисленных суммах налогоплательщика. Таким образом исчезла проблема переплаты по одному налогу и недоимки по другому. Деньги внутри счета автоматически перекрывают возникающие обязательства.

2. Строгий порядок списания: от старых долгов к штрафам. Это критически важный момент, на котором многие спотыкаются.

Налоговая списывает деньги с ЕНС в строго установленной законом последовательности (п. 8 ст. 45 НК): Недоимка по НДФЛ налогового агента, начиная с самого раннего срока возникновения → Текущие платежи по НДФЛ налогового агента → Недоимка по другим налогам и взносам → Текущие платежи по налогам и взносам, по которым уже наступил срок уплаты → Пени → Проценты → Штрафы.

То есть если у вас висит копеечный старый долг, о котором вы забыли, новый платеж сначала погасит его, и на текущий налог может не хватить нескольких рублей. Результат — техническая недоимка по основному налогу.

3. Контроль сальдо: положительное и отрицательное сальдо.

Сальдо ЕНС — это итоговая разница между тем, что вы внесли на счет, и тем, что начислила ФНС:

Положительное сальдо возникает, когда вы внесли больше, чем должны. Эти деньги — актив налогоплательщика. Их можно вернуть на расчетный счет или зачесть в счет будущих платежей.

Отрицательное сальдо — это задолженность. Как только баланс уходит в минус, налоговая начинает процедуру взыскания: выставляет требования, начисляет пени, а в перспективе — блокирует счета.

Нулевое сальдо — идеальный баланс, когда начислено ровно столько, сколько уплачено.

В истории с переплатой в 1,5 млн рублей проблема возникла из-за того, что на момент подачи уточненки налоговая еще не видела положительного сальдо, и программа ФНС автоматически зафиксировала минус и выписала штраф.