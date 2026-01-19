ЕНС в 2026 году: 7 типовых ошибок, которые стоят бизнесу штрафов 

В бухгалтерских форумах часто можно встретить рассказы про подобные ловушки. Ошибка в работе с ЕНС — это не всегда ошибка в расчетах, часто это непонимание технических алгоритмов ФНС. В этой статье мы разобрали семь типовых ошибок, которые приводят к взысканиям, и рассказали, как не стать частью печальной статистики.
Самое главное:
ЕНС — не страшный зверь, а инструмент для управления налоговыми обязательствами.
Понимание порядка списания средств с ЕНС в счет задолженности — залог реального закрытия задолженности с помощью своевременного пополнения счета без растягивания копеечных долгов на долгие годы.
Перед подачей уточненки, увеличивающей налог, убедитесь, что на ЕНС на день подачи есть деньги в размере доплаты по налогу и набежавших пени.
ЕНП по единым реквизитам не отменил существование КБК и ОКТМО. По ним ФНС определяет налог и уровень бюджета. Следите за их корректностью при заполнении уведомлений.
Как работает ЕНС
ЕНС работает по принципу консолидации. Если раньше бухгалтеру приходилось следить за десятками разных КБК и сроков, то теперь все сводится к управлению общим балансом. Здесь главное помнить про три ключевых принципа:
1. Все налоги и взносы в одном «кошельке». ЕНС — это, по сути, виртуальный кошелек компании в ФНС. Вместо того чтобы отправлять отдельные платежки по НДС, налогу на прибыль или страховым взносам, бухгалтер перечисляет общую сумму единым налоговым платежом (ЕНП).
Налоговая сама распределяет деньги из этого «кошелька» на основании деклараций и уведомлений об исчисленных суммах налогоплательщика. Таким образом исчезла проблема переплаты по одному налогу и недоимки по другому. Деньги внутри счета автоматически перекрывают возникающие обязательства.
2. Строгий порядок списания: от старых долгов к штрафам. Это критически важный момент, на котором многие спотыкаются.
Налоговая списывает деньги с ЕНС в строго установленной законом последовательности (п. 8 ст. 45 НК): Недоимка по НДФЛ налогового агента, начиная с самого раннего срока возникновения → Текущие платежи по НДФЛ налогового агента → Недоимка по другим налогам и взносам → Текущие платежи по налогам и взносам, по которым уже наступил срок уплаты → Пени → Проценты → Штрафы.
То есть если у вас висит копеечный старый долг, о котором вы забыли, новый платеж сначала погасит его, и на текущий налог может не хватить нескольких рублей. Результат — техническая недоимка по основному налогу.
3. Контроль сальдо: положительное и отрицательное сальдо.
Сальдо ЕНС — это итоговая разница между тем, что вы внесли на счет, и тем, что начислила ФНС:
Положительное сальдо возникает, когда вы внесли больше, чем должны. Эти деньги — актив налогоплательщика. Их можно вернуть на расчетный счет или зачесть в счет будущих платежей.
Отрицательное сальдо — это задолженность. Как только баланс уходит в минус, налоговая начинает процедуру взыскания: выставляет требования, начисляет пени, а в перспективе — блокирует счета.
Нулевое сальдо — идеальный баланс, когда начислено ровно столько, сколько уплачено.
В истории с переплатой в 1,5 млн рублей проблема возникла из-за того, что на момент подачи уточненки налоговая еще не видела положительного сальдо, и программа ФНС автоматически зафиксировала минус и выписала штраф.
Попробуйте личный кабинет ЕНС в 1С — бесплатно на 6 месяцев!
Сервис автоматически сверяет данные из вашей 1С с информацией ФНС и сразу показывает все расхождения — без ручной сверки и лишних усилий.
7 типовых ошибок и алгоритмы решения
Ошибка 1: уточненка с недоимкой при недостаточном сальдо
Ситуация. ИП подал уточненку, которая увеличивает налог к уплате. На его ЕНС деньги есть, но их недостаточно, чтобы перекрыть сумму, на которую увеличился налог.
Чем грозит. Условие освобождения от штрафа — положительное сальдо ЕНС в размере недостающей суммы налога и пеней на дату подачи уточненки (п. 4 ст. 81 НК). Если на счете в этот момент недостаточно денег, ФНС выпишет штраф 20% от недоимки.
Как избежать:
Проверьте актуальное сальдо в личном кабинете ФНС.
Если сальдо меньше суммы недоимки, внесите деньги до подачи уточненки.
Не надейтесь на «переплаты в пути». Пока налоговая не обработала предыдущие уменьшающие налог уточненки и платежи в пути, переплаты не существует.
Отчитывайтесь в налоговые органы с помощью модуля 1С-Отчетность с интеграцией с личным кабинетом налогоплательщика — это привычный интерфейс программы учета с возможностями для контроля прохождения всех этапов сдачи отчетов и сальдо ЕНС.
Ошибка 2: ошибки в уведомлениях об исчисленных суммах
Ошибка в КБК в уведомлении — одна из самых частых ситуаций при работе с ЕНС. Уведомление — это документ, который распределяет деньги из общего кошелька по конкретным налогам, а ошибка в КБК приводит к тому, что деньги попадают не на тот налог или остаются в общем остатке.
Ситуация. Компания должна была заплатить НДФЛ за сотрудников за период с 1 по 22 число месяца. На ЕНС компании уже лежит нужная сумма. Бухгалтер подает уведомление об исчисленных суммах, но по ошибке указывает в поле КБК код для налога на имущество, а не для НДФЛ.
Чем грозит. Несмотря на то, что на ЕНС лежат деньги, они не закрепляются за НДФЛ потому что, система закрепила их за налогом на имущество на основе поданного уведомления. Если срок уплаты налога на имущество еще не подошел, ФНС будет его ждать и в нужный день перенесет на КБК налога на имущество. А 28-го числа по КБК НДФЛ образуется недоимка, так как уведомление по этому налогу не поступило.
Как правило, такие промахи вскрываются после подачи расчетов и деклараций, по данным которых ФНС отражает начисления и сверяет их с поступлениями. И когда поступления на КБК НДФЛ налоговая не увидит, может начислить пени.
Как избежать:
Внимательно проверяйте уведомления перед отправкой.
Исправьте ошибочное уведомление. Чтобы исправить ошибку в КБК, нужно подать новое уведомление, в котором:
Повторите данные из ошибочной строки (тот же КБК, ОКТМО, период), а в сумме укажите «0». Это обнулит предыдущую ошибочную запись.
Добавьте новую строку с верным КБК и правильной суммой.
Важно: если подать исправленное уведомление до 28-го числа, пени не возникнут.
Ошибка 3: забыли про пени при уточненке
Ситуация. ИП обнаружил, что указал в декларации по УСН не весь доход и соответственно рассчитал и заплатил налог меньше, чем нужно. Он внес на ЕНС недоплаченную сумму налога и затем подал уточненную декларацию, но про набежавшие пени ИП забыл.
Чем грозит. Штрафом в 20% от недоимки, так как от штрафа освобождает только положительное сальдо ЕНС в размере, соответствующем недостающей сумме налога и набежавших пеней (п. 1 ст. 122 НК, пп. 1 п. 4 ст. 81 НК).
Как избежать:
1. Сначала рассчитайте сумму набежавших пени:
Пени = Недоимка × Дни просрочки × 1/300 ставки ЦБ (для организаций, с 31-го дня — 1/150)
2. Пополните ЕНС на эту сумму.
3. Подайте уточненку.
Ошибка 4: не сверились с ФНС после сдачи отчетности или смене ответственного лица
Ситуация. Бухгалтер Богдасарова А. Л. работает в компании полгода. Она уверена, что сальдо ЕНС нулевое, так как перечисленные ею суммы налогов соответствуют поданным уведомлениям, расчетам и декларациям, а по уверению директора все налоги за прошлые периоды платились вовремя. Богдасарова А. Л. не знала, что ее предшественница Козлова Е. И. семь месяцев назад опоздала с платежом по страховым взносам на два дня. Система ФНС начислила пени.
Чем грозит. Заранее уплачиваемые Богдасаровой А. Л. страховые взносы и НДФЛ перекрывали долг по пени, поэтому сальдо ЕНС длительное время оставалось положительным и налоговая не информировала компанию о долге. Взносы за последний месяц квартала бухгалтер заплатила после подачи декларации, в этот момент ФНС снова увидела отрицательное сальдо ЕНС. Если задолженность не будет погашена, ведомство направит официальное требование об уплате. Если его проигнорировать, налоговая сможет перейти к мерам принудительного взыскания.
Как избежать:
Проводите сверку с ФНС при смене бухгалтера, руководителя или других ответственных лиц, а также при значимых организационных изменениях — реорганизации компании, переходе в другую ИФНС.
Проверяйте состояние расчетов после каждого отчетного периода и уплаты налогов.
Отправляйте уведомления в ФНС и проводите сверку с налоговой через онлайн-сервис Астрал Отчет 5.0. Вы не будете привязаны к рабочему времени и месту и сможете оперативно реагировать на выявленные расхождения Сервис доступен с любого устройства, где есть интернет.
Ошибка 5: не учли даты зачисления платежей
Многие банки проводят платежи практически круглосуточно, но все же так делают не все. А в казначейских органах бюджетной системы и вовсе четко следят за продолжительностью операционного дня. С проблемой проведения платежа не день в день сталкиваются не только бюджетные учреждения, но и НКО и коммерческие получатели государственных грантов и субсидий на счета в органах казначейства.
Ситуация. Организация отправила деньги в ФНС вечером в пятницу в последний день срока перечисления ЕНП, когда операционный день в банке уже закончился. Банк обработал платеж только в понедельник.
Чем грозит. Пени за просрочку уплаты, так как датой оплаты считается дата списания денег со счета в банке, а не дата формирования платежного поручения.
Как избежать:
Не откладывайте ЕНП на последний момент, особенно если дедлайн попадает на конец недели.
Узнайте в обслуживающем банке и / или казначействе длительность операционного дня и отправляйте налоговые платежи до его завершения.
Ошибка 6: «зависшие» платежи
Ситуация. ИП заплатил налог по УСН по итогам года, а спустя несколько месяцев получил требование об уплате. Бухгалтер ИП запросила сверку с ФНС и обнаружила, что входящий платеж не отражен, он завис из-за сбоя в налоговой программе.
Чем грозит. Разбирательствами с ФНС и блокировкой счета, если не уследить и пропустить уведомление ФНС о задолженности.
Как избежать:
Регулярно проводите сверку с ФНС. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ведомства или оператора ЭДО. По запросу ФНС предоставляет сведения в различных форматах: от простой справки о наличии или отсутствии долгов до подробного акта сверки.
Если обнаружили потерю платежа, обратитесь в свою ФНС через личный кабинет, оператора ЭДО или письменно на бумаге.
Для электронного взаимодействия с налоговой нужна электронная подпись. Астрал выпускает электронную подпись по двум документам за 15 минут и без похода в ФНС.
Ошибка 7: поторопились с выводом с ЕНС переплаты
Ситуация. Предприниматель увидел переплату на ЕНС и решил, что это его деньги и вывел их со счета. Позже выяснилось, что это были авансовые платежи, на которые он не подал уведомление, то есть фактически налог не заплатил.
Чем грозит. Штрафом за неуплату в размере 20% от задолженности и начислением пени на сумму недоимки до момента погашения долга.
Как избежать:
Не забывайте своевременно подавать уведомления, чтобы авансовые платежи списывались с ЕНС в счет исполнения обязательств.
Перед обращением в ФНС за возвратом переплаты по ЕНС, проведите сверку.
Чек-лист для ежемесячной работы с ЕНС
До 3 числа:
Проверить актуальное сальдо ЕНС.
Сверить удержанный с 23 числа по последнее число прошлого месяца НДФЛ с подготовленным уведомлением.
Проверить корректность заполнения уведомления по НДФЛ в части КБК, ОКТМО и налоговых периодов.
До 5 числа:
Перечислить удержанный НДФЛ на ЕНС за 1–3 дня до срока.
До 25 числа:
Проверить актуальное сальдо ЕНС.
Сверить удержанный с 1 по 22 число НДФЛ и другие начисленные налоги с подготовленными уведомлениями.
Проверить корректность заполнения уведомлений в части КБК, ОКТМО и налоговых периодов.
До 28 числа:
Перечислить деньги на ЕНС за 1–3 дня до срока.
Раз в месяц:
Проверить зачисление платежей на ЕНС через 10 дней после отправки.
Раз в квартал:
Запросить Акт сверки.
Устранить расхождения.
Отчетность, к которой вы уже привыкли от ГК «Астрал»
Сдавайте налоговые и страховые отчеты точно и без ошибок
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Заключение
ЕНС требует системного подхода к работе и контролю за состоянием счета — разовые проверки не работают.
Следите за уведомлениями, своевременно подавайте корректирующие уведомления и используйте учетные программы и сервисы для проведения автоматической сверки данных.
Настройте регламент работы с ЕНС и следуйте ему ежемесячно. Регулярные сверки и контроль баланса счета помогут выявлять и оперативно устранять ошибки, снизят риск пени и штрафов.
Понимание сроков и очередности распределения денег по налогам позволяет перекрывать задолженность текущими платежами и отсрочить момент погашения до появления возможности.
Не торопитесь с возвратом положительного сальдо.
Направляйте уведомления и отчитывайтесь по налогам без ошибок с помощью сервиса Астрал Отчет 5.0. Работайте в привычной системе учета и сдавайте отчетность с любого рабочего места сразу за несколько компаний. Все отчеты тщательно проверяются перед отправкой в ИФНС. А если вам привычнее работать в программе «1С:Предприятие», воспользуйтесь модулем 1С-Отчетность. Для этого не требуется никакого дополнительного программного обеспечения, а подключиться к сервису можно с любой УКЭП.
Читайте также:
Договорная кампания 2025–2026: 5 формулировок, которые спасут вашу маржу.
Кассовый разрыв 2026: моделируем денежные потоки при НДС на УСН.
Ловушка «нулевого директора»: риски миграции на АУСН ради экономии на взносах.
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: 2W5zFHAR1pC
Начать дискуссию