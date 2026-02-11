Декларация УСН за 2025: новая форма и контрольные точки для проверки 

ФНС рекомендует сдавать отчет за 2025 год по новой форме. Она утверждена приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@. Новый бланк начинает действовать для всех компаний и ИП на УСН при сдаче декларации за 2025 год и последующие периоды с 28.02.2026 года.
При этом в отчетную кампанию по УСН за 2025 год налоговики будут принимать декларации и на новом бланке, и на старом, утвержденном приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ (письмо ФНС от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@).
Самое главное:
Доходы в декларации по УСН должны быть равны реальным поступлениям денег за 2025 год.
В расходах можно учесть только разрешенные ФНС.
В вычетах можно учесть только расходы на страховые взносы, уплаченные в 2025 году. Работодатели также вправе включить туда больничные и ДМС, но с соблюдением общего лимита в 50%.
На 2026 год ФНС выпустила новый бланк декларации по УСН. Если не хотите ждать вступления его в силу, отчитайтесь на старом. ФНС примет любой.
Что изменилось в декларации по УСН в 2026 году
Убрали поле для повышенных ставок
Раньше упрощены в декларации делали отметку, если применяли повышенную ставку 8% или 20% при превышении лимита дохода на УСН «Доходы» или «Доходы минус расходы» соответственно. С 2025 года повышенные ставки отменили: теперь для всех налогоплательщиков на УСН «Доходы» одна ставка 6%, а для УСН «Доходы минус расходы» — 15%. Поэтому поле с кодом «2» налоговики убрали из декларации.
Новые строки для взносов ИП
ИП теперь отдельно указывают страховые взносы, которые уменьшают налог на УСН «Доходы» или включены в расходы на УСН «Доходы минус расходы»:
В разделе 2.1.1 для УСН «Доходы» добавлены строки 150–162. В них нужно вписать фиксированные взносы и дополнительный 1% с дохода свыше 300 000 рублей, на которые предприниматель уменьшил налог.
В разделе 2.2 для УСН «Доходы минус расходы» добавлены строки 290–320. Здесь нужно отразить те же взносы, но уже как часть расходов при расчете налоговой базы.
Такой подход делает заполнение декларации прозрачнее: отдельно — фиксированная сумма, отдельно — дополнительные взносы в 1%.
Новые штрих-коды
ФНС изменила штрих-коды на всех страницах декларации. Это техническое изменение, которое влияет только на автоматическую обработку в налоговой, заполнять ничего дополнительно не нужно.
Без изменений остались:
код формы — 1152017;
состав разделов и порядок их заполнения;
основные контрольные соотношения.
Как налоговая проверяет декларацию по УСН в 2026 году
Соответствие банковским выпискам
ФНС видит все банковские и кассовые операции в режиме онлайн. Любое расхождение между задекларированными доходами и реальными поступлениями — повод для запроса пояснений и риск попасться на занижении налоговой базы с последующими санкциями в виде доначислений, штрафов и пени.
Что проверить. Доходы в декларации по УСН должны совпадать с поступлениями по банковским выпискам и кассе, так как упрощенцы используют кассовый метод. То есть налоговая база формируется не из актов или накладных, а из реальных поступлений денег в кассу или на расчетный счет. Поэтому сумма доходов за год в декларации должна равняться сумме общего оборота по дебету банковского счета и кассовых поступлений, за исключением возвратов, перемещения собственных средств и полученных кредитов.
Соблюдение лимитов
ФНС проверяет, чтобы налогоплательщик работал на УСН обоснованно. Главный критерий — лимиты. В 2025 году действовали такие:
выручка — не более 450 млн рублей;
численность работников — не более 130 человек;
остаточная стоимость основных средств — не более 200 млн рублей.
Налогоплательщик теряет право на УСН с начала того месяца, в котором наступило превышение любого показателя.
Что проверить:
Соблюдение лимитов.
Если приближаетесь к лимитам, перепроверьте расчеты дважды.
Если любой из лимитов пройден, проверьте, что дата начала работы на ОСНО — первое число месяца, в котором лимит достигнут.
Обоснованность примененных вычетов на УСН «Доходы»
Налогоплательщики на УСН «Доходы» вправе сумму исчисленного налога уменьшить на сумму страховых взносов. ФНС обязательно проверит расчет и сопоставит с реально полученными платежами по страховым взносам. Правила следующие:
В вычет идут только взносы, уплаченные в расчетном периоде — в 2025 году. Например, взносы за 2025 год, которые уплачены в январе 2026, уменьшают аванс за I квартал 2026 года, а не налог за 2025 год.
ИП без работников может уменьшить налог на всю сумму уплаченных взносов: фиксированных и дополнительных в размере 1% с дохода свыше 300 000 рублей.
Юридические лица и ИП с работниками — не более чем на 50% от исчисленной суммы налога (п. 3.1 ст. 346.21 НК). Помимо страховых взносов бизнес на УСН «Доходы» вправе включать в вычет суммы выплаченных пособий по больничным персонала за первые три дня и расходы на ДМС работников в пределах 6% от ФОТ.
Что проверить:
Чтобы в вычет не попали суммы взносов и больничных, уплаченные в 2026 году, даже если они покрывают начисления 2025 года.
Соблюдение лимита в 50% от исчисленного налога, если у бизнеса есть сотрудники.
Состав расходов, включенных в вычет: в них не должно быть оплаты ДМС самого ИП.
Допустимые расходы на УСН «Доходы минус расходы»
ФНС следит, чтобы налогоплательщики на УСН «Доходы минус расходы» включали в состав расходов только те, что разрешает налоговый кодекс в п. 1 ст. 346.16 НК. В противном случае — занижение налоговой базы.
Что проверить. В расходы в декларации по УСН не должны попасть представительские, личные, штрафы контрагентам, рекламные в размере более 1% от выручки и другие расходы, отсутствующие в п. 1 ст. 346.16 НК.
Структура декларации и ключевые строки
Состав декларации по УСН:
Объект «Доходы» — титульный лист, раздел 1.1, раздел 2.1.1.
Объект «Доходы минус расходы» — титульный лист, раздел 1.2, раздел 2.2.
Что проверить:
Стр. 133 (налог за год) = Стр. 123 (база) × Стр. 102 (ставка) / 100 – Стр. 143 (вычет).
Стр. 110–113 (доходы) заполнены нарастающим итогом.
Сумма строк 140–143 (страховые взносы) меньше или равна сумме строк 130–133 (исчисленный налог).
Налог по обычной ставке на УСН «Доходы минус расходы» должен быть больше минимального. Если нет, то заплатите минимальный — 1% от доходов (п. 6 ст. 346.18 НК).
Что делать, если после подачи декларации нашли ошибку
Шаг 1. Оцените характер ошибки
Ошибка не требует обязательной подачи уточненки, если не повлияла на сумму налога к уплате, например, опечатки в реквизитах или КБК при условии, что налог уплачен вовремя и в полном объеме.
Ошибка требует подачи уточненной декларации, если это:
занижение налога или авансовых платежей;
ошибка в сумме налога к возврату или зачету;
неполное отражение доходов или расходов при объекте «Доходы минус расходы».
Шаг 2. Доплатите налог и пени, если ошибка привела к недоимке
Рассчитайте пени за период с даты, когда налог должен был быть уплачен, до даты фактической доплаты.
Внесите на ЕНС сумму недоимки и начисленных пени до подачи уточненки. Положительное сальдо на ЕНС на момент подачи уточненки — возможность избежать штрафа в 20% от неуплаченной суммы по ст. 122 НК (п. 4 ст. 81 НК).
Шаг 3. Подайте уточненную декларацию
Форма — та же форма, что и первоначальная декларация. Если отчитались на старом бланке, то и уточненка должна быть на нем.
Отметьте порядковый номер корректировки на титульном листе и измените только ошибочные данные.
Сроки — в любое время до истечения трех лет с даты представления первоначальной декларации (п. 1 ст. 81 НК). Но, если налоговая уже выявила ошибку и направила требование, уточненку нужно подать до окончания срока по требованию.
Чек-лист для самопроверки перед сдачей декларации по УСН
Форма декларации соответствует утвержденной приказом ФНС. Рекомендации для декларации за 2025 год — бланк из приказа ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@.
Доходы = поступления на расчетный счет и в кассу — возвраты и кредиты.
Расходы обоснованы и подтверждены документально.
Расходы присутствуют в перечне в ст. 346.16 НК.
Расходы совершены в 2025 году.
В вычеты не попали платежи 2026 года.
Лимиты для применения УСН не превышены.
Контрольные соотношения сошлись.
