Декларация УСН за 2025: новая форма и контрольные точки для проверки 

ФНС рекомендует сдавать отчет за 2025 год по новой форме. Она утверждена приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@. Новый бланк начинает действовать для всех компаний и ИП на УСН при сдаче декларации за 2025 год и последующие периоды с 28.02.2026 года.

При этом в отчетную кампанию по УСН за 2025 год налоговики будут принимать декларации и на новом бланке, и на старом, утвержденном приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ (письмо ФНС от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@).