Годовая отчетность 2025: как избежать штрафов за 6-НДФЛ и РСВ в условиях тотального контроля ФНС

Почему доходы в РСВ и 6-НДФЛ могут не совпадать

Суммы доходов и облагаемые базы, отраженные в расчетах 6-НДФЛ и РСВ, совпадают не всегда. Это связано с тем, что доходы признаются по-разному:

в 6-НДФЛ — по дате фактической выплаты​ физлицу;

в РСВ — по дате начисления дохода в пользу физлица.

Также нужно учитывать, что некоторые выплаты могут облагаться НДФЛ и не облагаться взносами, и наоборот.

Примеры таких законных расхождений:

Зарплата за декабрь 2025 года, начисленная 31 декабря и выплаченная в январе 2026 года, будет отражена в РСВ за 2025 год, а в 6-НДФЛ за 2025 год — нет.

Платежи за аренду помещения у физлица (не ИП) облагаются НДФЛ, но не облагаются страховыми взносами, поэтому в 6-НДФЛ они будут присутствовать, а в РСВ — нет.

ФНС знает об этих расхождениях и не требует пояснений​ — междокументное контрольное соотношение, которым ранее проверялись показатели между 6-НДФЛ и РСВ, отменили еще в 2023 году (письмо ФНС от 30.01.2023 № БС-4-11/1010).