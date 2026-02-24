Годовая отчетность 2025: как избежать штрафов за 6-НДФЛ и РСВ в условиях тотального контроля ФНС

Премиум ДЗО моб
Одни из первых отчетных форм, которые компании и ИП с работниками сдают в налоговую в 2026 году — Расчет по страховым взносам (РСВ) и Расчет 6-НДФЛ за 2025 год. Рассказываем, как сдать эти расчеты и не нарваться на штрафы от налоговой.

Самое главное:

  • Годовые расчеты РСВ и 6-НДФЛ оформляют по тем же формам, что и в отчетных периодах 2025 года.

  • Отчитаться за 2025 год по РСВ следовало до 26 января, а по 6-НДФЛ — до 25 февраля 2026 года. За нарушение сроков — штраф и блокировка счетов.

  • Налоговики используют для проверки контрольные соотношения — проверяйте по ним расчеты перед сдачей.

  • Показатели доходов в РСВ и 6-НДФЛ могут отличаться — это нормально.

  • Налоговая нашла недочеты и прислала требование — отвечайте вовремя.

РСВ и 6-НДФЛ: формы и сроки сдачи

Расчеты за 2025 год заполняются:

Сроки сдачи у них разные:

  • РСВ за 2025 год нужно было сдать не позднее 26 января 2026 года;

  • крайний срок сдачи годового расчета 6-НДФЛ — 25 февраля 2026 года.

Что будет, если эти сроки нарушить:

  • При опоздании с подачей РСВ штраф от 5% до 30% от неуплаченных обязательств за каждый просроченный месяц, но не меньше 1 000 рублей (ст. 119 НК).

  • Не сданный вовремя расчет 6-НДФЛ обойдется в 1 000 рублей штрафа за каждый месяц просрочки (п. 1.2 ст. 126 НК).

  • Если задержите РСВ или 6-НДФЛ более чем на 20 рабочих дней, налоговая вправе заблокировать банковские счета (п. 3.2 ст. 76 НК).

Как налоговая проверяет расчеты РСВ и 6-НДФЛ

Из-за налоговой реформы и изменения отчетных форм в 2024–2025 годах ФНС усилила автоконтроль, обновив контрольные соотношения (КС) для проверки расчетов 6-НДФЛ и РСВ.

КС позволяют налоговикам и бизнесу проверить правильность заполнения форм. Проверка проводится между разделами и строками внутри расчета (внутридокументные КС), а также сопоставляет показатели расчета с другими показателями и формами отчетности (междокументные КС).

Какие КС используют налоговики:

Если в поданном расчете выполнены не все КС, налоговая направит требование о предоставлении пояснений или о сдаче уточненной отчетности. На исполнение требования дается пять рабочих дней (п. 3 ст. 88 НК).

При помощи КС для 6-НДФЛ сверяют:

  • суммы выплаченных доходов с суммами вычетов доходы не могут быть меньше вычетов;

  • показатели за год, отражаемые нарастающим итогом они должны быть больше или равны показателям расчета за 9 месяцев 2025 года;

  • показатели раздела 2 с суммированными данными справок о доходах и налоге физлиц они должны быть равны;

  • данные справок о доходах и налоге по каждому работнику с размером МРОТ и средней зарплатой по отрасли;

  • суммы вычетов с соответствующим уведомлением от налоговиков и т. д.​

КС для РСВ включают сверку показателей расчета:

  • с соответствующими реестрами, нахождение в которых дает право на пониженные тарифы взносов 15%, 7,6% и т. д.;

  • с размером МРОТ, действующим в 2025 году, и среднеотраслевыми зарплатами;

  • с персонифицированными сведениями о физлицах;

  • между разделами 1 и 3 РСВ;

  • с данными ЕНС и т. д.

Частые ошибки в годовых РСВ и 6-НДФЛ

Рассмотрим некоторые ошибки, которые часто допускают налоговые агенты и страхователи, заполняя расчеты 6-НДФЛ и РСВ.

Типовые ошибки при заполнении годового 6-НДФЛ:

  • Отразили еще не выплаченные доходы. В расчете 6-НДФЛ отражается налог, удержанный с доходов, которые реально выплатили физлицам. Если доход начислен в 2025 году, а выплачен в 2026 (например, зарплата за вторую половину декабря), включать его в 6-НДФЛ за 2025 год не нужно, чтобы не завышать налоговую базу.

  • Не отражены больничные, отпускные. Эти выплаты отражаются в расчете в периоде их выплаты, независимо от дат начала и окончания больничного или отпуска. Например, если отпуск сотрудника начался 12 января 2026, а отпускные ему выплатили накануне праздников 30 декабря 2025, отпускные и удержанный при их выплате НДФЛ нужно включить в расчет за 2025 год, иначе занизите базу по налогу.

  • Ошибки в кодах доходов и вычетов. В годовых справках о доходах и налоге физлиц (приложение № 1 к 6-НДФЛ) каждый вид дохода и налогового вычета обозначайте соответствующим ему кодом из приказа ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387 (в ред. от 01.09.2025).

  • Несоответствие показателей годового расчета 6-НДФЛ суммированным показателям всех прилагаемых справок о доходах и налоге физлиц.

Типовые ошибки, возникающие при заполнении РСВ:

  • Неправомерно применили пониженный тариф. Если страхователь применил льготу, не имея на это права, сумма страховых взносов будет уплачена не полностью. Например, компанию исключили из реестра МСП, а она продолжает применять пониженный тариф 15% к доходу, превышающему 1,5 МРОТ, вместо единого тарифа 30%.

  • Не включили в расчет выплаты, освобожденные от страховых взносов. Такие суммы нужно учесть в Подразделе 1 Раздела 1 в общем доходе по строке 030 и выделить отдельно в строке 040. Если в последние три месяца все выплаты сотруднику были необлагаемыми, их все равно надо отражать в строке 140 Подраздела 3.2 Раздела 3.

  • Не отразили данные по сотрудникам, которым не выплачивали доходы. Если в последние три месяца выплат работнику не было, но договор с ним действовал в этом периоде хоть один день, по нему нужно заполнить персональные сведения в Подразделе 3.1, в строке 130 указать код категории застрахованного, а в строках начислений поставить прочерки.

  • Несоответствие показателей Подраздела 1 Раздела 1 РСВ суммированным показателям Раздела 3. Налоговики не примут расчет, в котором суммы выплат и взносов за последние три месяца не сходятся с суммированными данными персонифицированного учета.

Почему доходы в РСВ и 6-НДФЛ могут не совпадать

Суммы доходов и облагаемые базы, отраженные в расчетах 6-НДФЛ и РСВ, совпадают не всегда. Это связано с тем, что доходы признаются по-разному:

  • в 6-НДФЛ по дате фактической выплаты​ физлицу;

  • в РСВ по дате начисления дохода в пользу физлица.

Также нужно учитывать, что некоторые выплаты могут облагаться НДФЛ и не облагаться взносами, и наоборот.

Примеры таких законных расхождений:

  • Зарплата за декабрь 2025 года, начисленная 31 декабря и выплаченная в январе 2026 года, будет отражена в РСВ за 2025 год, а в 6-НДФЛ за 2025 год — нет. 

  • Платежи за аренду помещения у физлица (не ИП) облагаются НДФЛ, но не облагаются страховыми взносами, поэтому в 6-НДФЛ они будут присутствовать, а в РСВ — нет.

ФНС знает об этих расхождениях и не требует пояснений​ междокументное контрольное соотношение, которым ранее проверялись показатели между 6-НДФЛ и РСВ, отменили еще в 2023 году (письмо ФНС от 30.01.2023 № БС-4-11/1010).

Чек-лист проверки РСВ и 6-НДФЛ перед сдачей

Для 6-НДФЛ:

  • Проверьте все показатели и расчеты убедитесь, что внесенные доходы, облагаются налогом и реально выплачены физлицам, пересчитайте базу и суммы НДФЛ.

  • Проверьте коды доходов и вычетов в справках.

  • Суммируйте данные справок о доходах и налоге по всем физлицам (приложение 1) и сверьте их с общими показателями Раздела 2 расчета.

  • Убедитесь, что весь НДФЛ, удержанный в 2025 году, вовремя перечислен в бюджет.

  • Прогоните заполненный расчет через проверку контрольных соотношений​ перед его отправкой в ИФНС. Если проверка выявит невыполненные КС, исправьте показатели и проверьте РСВ заново.

  • Если доходы от вас в 2025 году получали более 10 человек, расчет сдавайте только электронно.

Для РСВ:

  • Проверьте, имеете ли вы право на пониженные тарифы.

  • Пересчитайте облагаемую базу и взносы.

  • Сверьте персонифицированные данные застрахованных лиц (Раздел 3) с кадровыми документами.

  • Сделайте проверку готового отчета по контрольным соотношениям. Если есть нарушения, внесите исправления и проверьте еще раз.

  • При численности физлиц, получавших доходы, более 10, оформляйте и сдавайте РСВ в электронном формате.

ФНС запросила пояснения по расчетам: что делать

Если сами обнаружите ошибку в уже сданном расчете РСВ или 6-НДФЛ, подайте уточненный вариант до того, как нарушения заметят налоговики. Если же они найдут несоответствия раньше вас, вы получите требование, согласно которому необходимо:

  • Представить необходимые пояснения (когда ошибки нет, но нужно разъяснить, почему в расчет внесены именно такие данные).

  • Подать уточненку (обнаружена ошибка, которая привела к занижению или завышению налога, либо отсутствуют необходимые сведения).

Если не ответить на требование налоговиков вовремя, штраф составит 5 000 рублей, а при повторном нарушении в течение года 20 000 рублей (ст. 129.1 НК).

Что делать при просрочке сдачи расчетов 6-НДФЛ или РСВ

Опоздание со сдачей расчетов 6-НДФЛ и РСВ в срок грозит штрафами и приостановлением банковских счетов. Чтобы этого избежать, при возникшей просрочке действуйте так:

  • Перечислите подлежащие уплате суммы НДФЛ или страховых взносов до того, как сдадите расчет это уменьшит штраф, рассчитываемый от суммы неуплаты.

  • Подготовьте и сдайте расчет как можно скорее.

  • Подготовьте письменное объяснение причин, почему расчет не был представлен вовремя.

Делаем выводы: как избежать штрафов

  • Тщательно проверяйте отчетность РСВ и 6-НДФЛ по КС до ее отправки в налоговую.

  • Учитывайте разницу в признании доходов между РСВ и 6-НДФЛ по этой причине данные в отчетах могут не совпадать.

  • Не нарушайте сроки сдачи расчетов.

  • Если сами обнаружили ошибку в сданной отчетности, срочно подайте уточненку.

  • Если получили требование ИФНС, отвечайте на него в течение пяти рабочих дней.

Читайте также: 

