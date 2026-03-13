Чек-лист перехода на обязательные ЭПД до 1 сентября 2026

В конце — чек-лист «Готова ли ваша компания к переходу на ЭПД».

Подготовка к переходу на обязательные ЭПД включает: оформление КЭП, выпуск МЧД на сотрудников, создание регламентов, выбор оператора ИС ЭПД. Подробно расскажем об этих и других этапах.

С 1 сентября 2026 года участники грузоперевозок переходят на обязательные перевозочные документы (ЭПД).

Требование к экспедиторам. С 1 марта по 30 апреля 2026 года экспедиторы обязаны зарегистрироваться в реестре экспедиторов системы «Гослог». С 1 мая 2026 года вести деятельность экспедитора без подключения к «Гослог» запрещено.

Операторы ИС ЭПД — сервисы-посредники, которые обеспечивают передачу документов в ГИС ЭПД. Участники транспортно-логистической деятельности не могут напрямую передавать сведения в ГИС ЭПД, поэтому должны заблаговременно выбрать оператора и подключиться к системе.

ГИС ЭПД повышает прозрачность и контроль в сфере перевозок и выводит из «тени» недобросовестных участников рынка. Координирует систему Минтранс. Ведомство отмечает, что использование электронных документов снижает количество нарушений в грузоперевозках.

Для обмена и хранения документов введена ГИС ЭПД — государственная платформа в области грузоперевозок. Все участники логистической деятельности будут предоставлять сведения в систему через операторов ИС ЭПД:

Также ФНС разработала электронные форматы экспедиторских документов. Проект приказа размещен на Едином портале для публикации проектов нормативных правовых актов.

Использовать их с указанного срока будут обязаны все участники перевозок — грузоотправители, получатели, экспедиторы, транспортные компании. Изменения внесены законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ .

Переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) — это часть государственного плана по переводу участников транспортно-логистической деятельности на электронный формат обмена документами.

Когда и для кого ЭПД становятся обязательными

Как перейти на обязательные ЭПД: пошаговая инструкция

Система ГИС ЭПД функционирует с 1 сентября 2022 года, и многие представители транспортной деятельности уже используют ее в работе. С 1 сентября 2026 года взаимодействие с госсистемой становится обязательным. ФНС опубликовала рекомендации по переходу на ЭПД: руководителям и ИП получить КЭП, оформить МЧД на уполномоченных лиц (бухгалтеров, кладовщиков, логистов), подключиться к ИС ЭПД.

Шаг 1. Аудит текущих процессов

Многие крупные компании уже перешли на ЭПД и перестроили работу с контрагентами: им будет проще адаптироваться к новым условиям и преодолеть сложности перехода. Остальным участникам перевозок нужно ускориться, чтобы не выпасть из «обоймы» профессии. Что сделать прямо сейчас Зачем это нужно Проверить, как сейчас оформляются документы: на бумаге, ЭДО или смешанный вариант До начала действия обязательных ЭПД участники могут использовать бумажные перевозочные документы. С 1 сентября 2026 года все без исключения участники перевозок обязаны будут использовать ЭПД: в транспортных, авиа- и железнодорожных перевозках Проверить, какие подразделения задействованы в грузоперевозках: бухгалтерия, экспедиторы, логисты Переход на ЭПД в марте-апреле 2026 года — наиболее оптимальный период, чтобы внедрить электронные перевозочные документы в бизнес-процессы. Далее уже стартует сезон отпусков — не самое благоприятное время для перехода на новые правила из-за отсутствия сотрудников, которые должны принимать участие. Руководители могут заранее провести планерки и разъяснить сотрудникам новые правила работы. Проактивные действия снизят градус сопротивления «консервативных» работников и позволят спокойно пройти адаптацию. Примечание. Минтранс оставляет за собой право определять перечень разрешенных бумажных документов после 1 сентября 2026 года, но их доля будет незначительной по сравнению с количеством электронных форм.

Шаг 2. Инфраструктура и электронная подпись

1. Электронная подпись. Руководителям, ИП, бухгалтерам, экспедиторам, логистам понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП) для работы с ЭПД. Собственники бизнеса могут оформить подпись бесплатно в местном отделении ФНС: с собой нужно принести токен (USB-накопитель), на который сотрудники налогового органа запишут ключ и сертификат ЭП. Приобрести ЭП для работы с госсистемами также можно в сервисе «Астрал Подпись» — оформление происходит онлайн, вам не нужно посещать Удостоверяющий центр. Водителям и кладовщикам достаточно получить усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) — через «Госключ» или сервис оператора ЭДО. 2. Машиночитаемая доверенность. На уполномоченных лиц необходимо оформить МЧД и прописать в ней разрешительные функции для работы в сервисах. Получить МЧД можно на сайте ФНС или в сервисе «Астрал Доверенность».

Шаг 3. Выбор оператора ИС ЭПД

Участники грузоперевозок обязаны подавать сведения в ГИС ЭПД через посреднические сервисы — операторов ИС ЭПД. Кроме роли посредника, операторы выполняют и другие функции: например, проверяют корректность документов перед отправкой в ГИС ЭПД и обеспечивают безопасность. Подавать сведения участники могут только через сервисы уполномоченных операторов — перечень ОЭД опубликован на сайте ФНС. Обратите внимание, что компания «Астрал» входит в реестр Минтранса аккредитованных операторов ИС ЭПД.

Шаг 4. Настройка учетной системы

В учетной системе будут храниться и обрабатываться электронные перевозочные документы — это может быть программа 1С или другая система. Настройка ЭПД / ЭТрН в 1С. Например, в «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей», «1С:ERP» есть функции для работы с ЭПД, но они могут быть не активированы. После настройки в программе появится возможность создавать электронную транспортную накладную или другой перевозочный документ и отправлять его контрагенту или перевозчику через оператора ЭДО.

Связь ЭПД с бухгалтерскими документами. Электронные перевозочные документы должны быть встроены в бухгалтерский и складской процесс. Например, когда товар реализуется, ЭТрН автоматически подтягивает данные о грузе, отправителе и получателе. Связанные документы решают несколько задач: исключают двойной ввод данных, помогают сопоставить сведения о перевозке и данные бухгалтерского учета. Документы можно быстро найти и предоставить контролирующим органам.

Шаг 5. Регламенты и маршруты согласования

Нужно заранее определить, кто и на каком этапе отвечает за создание, проверку и подписание ЭПД. Иначе документы будут «зависать» между подразделениями. Допустим, распределение зон ответственности может выглядеть так: Сотрудники подразделений Какие действия выполняют Логистика Формирует электронную транспортную накладную и заполняет сведения о перевозке (маршруте, перевозчике, водителе, транспорте) Склад Проверяет фактические данные по грузу — количество мест, вес, номенклатуру Бухгалтерия Контролирует корректность реквизитов контрагентов и связь документа с реализацией или поступлением Уполномоченный сотрудник Подписывает документ электронной подписью Маршрут ЭПД следует закрепить во внутреннем регламенте и настроить в учетной системе: создание документа, внутренняя проверка, подписание, отправка контрагенту.

Шаг 6. Обучение сотрудников

Проинформируйте сотрудников о новых изменениях в сфере грузоперевозок. Новшества касаются не только руководителей бизнеса, экспедиторов, перевозчиков, но и работников компаний — бухгалтеров, логистов, водителей. У каждого своя зона ответственности. Проведите собрание на тему обязательного использования ЭПД с 1 сентября 2026 года.

Организуйте тренинги и семинары.

Уточните у специалистов ИС ЭПД о наличии у них обучающих видео или текстовых памяток.

Создайте внутренние регламенты и инструкции. Сервис «1С-ЭПД» поддерживает актуальные требования закона № 140-ФЗ. Контрагенты могут обмениваться всеми видами ЭПД в грузоперевозках, форматы которых утверждает ФНС. На специальном бесплатном тренажере вы научитесь создавать и обмениваться документами в интерфейсе «1С-ЭПД». По запросу вы получите демонстрацию и узнаете, как работать с ЭТрН в сервисе. Специалисты готовы взять на себя переговоры с вашими контрагентами, чтобы выработать общее решение и выполнить оценку тестовых отправлений Оставить заявку

Шаг 7. Пилотный запуск

Пока еще есть время, внедрите ЭПД постепенно: протестируйте один маршрут, один тип груза, обмен документами с одним контрагентом. Не действуйте по принципу «все и сразу» — это может привести к сбоям в документообороте. В адаптационный период можно успеть выявить и доработать слабые места в процессах. Для пробных рейсов выбирайте несложные маршруты.

Шаг 8. Масштабирование и отказ от бумаги