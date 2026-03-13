КПП БСН моб
Астрал
Первичные документы
Чек-лист перехода на обязательные ЭПД до 1 сентября 2026

Чек-лист перехода на обязательные ЭПД до 1 сентября 2026

С 1 сентября 2026 года участники перевозок должны будут обмениваться электронными перевозочными документами и подавать сведения в ГИС ЭПД через сервисы-посредники. Многие крупные компании уже завершили подготовку и подключили к процессу контрагентов. Узнайте, готова ли ваша компания.

Самое главное:

  • С 1 сентября 2026 года участники грузоперевозок переходят на обязательные перевозочные документы (ЭПД).

  • Требование затрагивает всех участников перевозок независимо от сферы деятельности.

  • ФНС рекомендовала заранее подготовить инфраструктуру и подключиться к ИС ЭПД. 

  • Подготовка к переходу на обязательные ЭПД включает: оформление КЭП, выпуск МЧД на сотрудников, создание регламентов, выбор оператора ИС ЭПД. Подробно расскажем об этих и других этапах.

  • В конце — чек-лист «Готова ли ваша компания к переходу на ЭПД».

Когда и для кого ЭПД становятся обязательными

Переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) — это часть государственного плана по переводу участников транспортно-логистической деятельности на электронный формат обмена документами. 

С 1 сентября 2026 года вместо бумажных документов необходимо использовать электронные формы:

  • Электронная транспортная накладная (ЭТрН).

  • Электронный заказ-заявка.

  • Сопроводительная ведомость.

  • Электронный путевой лист (ЭПЛ).

  • Заказ-наряд.

  • Электронный договор фрахтования.

Использовать их с указанного срока будут обязаны все участники перевозок — грузоотправители, получатели, экспедиторы, транспортные компании. Изменения внесены законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ

Также ФНС разработала электронные форматы экспедиторских документов. Проект приказа размещен на Едином портале для публикации проектов нормативных правовых актов.

Для обмена и хранения документов введена ГИС ЭПД — государственная платформа в области грузоперевозок. Все участники логистической деятельности будут предоставлять сведения в систему через операторов ИС ЭПД:

  • ГИС ЭПД повышает прозрачность и контроль в сфере перевозок и выводит из «тени» недобросовестных участников рынка. Координирует систему Минтранс. Ведомство отмечает, что использование электронных документов снижает количество нарушений в грузоперевозках. 

  • Операторы ИС ЭПД — сервисы-посредники, которые обеспечивают передачу документов в ГИС ЭПД. Участники транспортно-логистической деятельности не могут напрямую передавать сведения в ГИС ЭПД, поэтому должны заблаговременно выбрать оператора и подключиться к системе.

Требование к экспедиторам. С 1 марта по 30 апреля 2026 года экспедиторы обязаны зарегистрироваться в реестре экспедиторов системы «Гослог». С 1 мая 2026 года вести деятельность экспедитора без подключения к «Гослог» запрещено. 

Как перейти на обязательные ЭПД: пошаговая инструкция

Система ГИС ЭПД функционирует с 1 сентября 2022 года, и многие представители транспортной деятельности уже используют ее в работе. С 1 сентября 2026 года взаимодействие с госсистемой становится обязательным.

ФНС опубликовала рекомендации по переходу на ЭПД: руководителям и ИП получить КЭП, оформить МЧД на уполномоченных лиц (бухгалтеров, кладовщиков, логистов), подключиться к ИС ЭПД.

Шаг 1. Аудит текущих процессов

Многие крупные компании уже перешли на ЭПД и перестроили работу с контрагентами: им будет проще адаптироваться к новым условиям и преодолеть сложности перехода. Остальным участникам перевозок нужно ускориться, чтобы не выпасть из «обоймы» профессии. 

Что сделать прямо сейчас

Зачем это нужно

Проверить, как сейчас оформляются документы: на бумаге, ЭДО или смешанный вариант

До начала действия обязательных ЭПД участники могут использовать бумажные перевозочные документы. 

С 1 сентября 2026 года все без исключения участники перевозок обязаны будут использовать ЭПД: в транспортных, авиа- и железнодорожных перевозках

Проверить, какие подразделения задействованы в грузоперевозках: бухгалтерия, экспедиторы, логисты

Переход на ЭПД в марте-апреле 2026 года — наиболее оптимальный период, чтобы внедрить электронные перевозочные документы в бизнес-процессы. Далее уже стартует сезон отпусков — не самое благоприятное время для перехода на новые правила из-за отсутствия сотрудников, которые должны принимать участие.

Руководители могут заранее провести планерки и разъяснить сотрудникам новые правила работы. Проактивные действия снизят градус сопротивления «консервативных» работников и позволят спокойно пройти адаптацию. 

Примечание. Минтранс оставляет за собой право определять перечень разрешенных бумажных документов после 1 сентября 2026 года, но их доля будет незначительной по сравнению с количеством электронных форм.

Шаг 2. Инфраструктура и электронная подпись

1. Электронная подпись. Руководителям, ИП, бухгалтерам, экспедиторам, логистам понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП) для работы с ЭПД. Собственники бизнеса могут оформить подпись бесплатно в местном отделении ФНС: с собой нужно принести токен (USB-накопитель), на который сотрудники налогового органа запишут ключ и сертификат ЭП. 

Приобрести ЭП для работы с госсистемами также можно в сервисе «Астрал Подпись» — оформление происходит онлайн, вам не нужно посещать Удостоверяющий центр. Водителям и кладовщикам достаточно получить усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) — через «Госключ» или сервис оператора ЭДО.

2. Машиночитаемая доверенность. На уполномоченных лиц необходимо оформить МЧД и прописать в ней разрешительные функции для работы в сервисах. Получить МЧД можно на сайте ФНС или в сервисе «Астрал Доверенность».

Шаг 3. Выбор оператора ИС ЭПД

Участники грузоперевозок обязаны подавать сведения в ГИС ЭПД через посреднические сервисы — операторов ИС ЭПД. Кроме роли посредника, операторы выполняют и другие функции: например, проверяют корректность документов перед отправкой в ГИС ЭПД и обеспечивают безопасность. 

Подавать сведения участники могут только через сервисы уполномоченных операторов — перечень ОЭД опубликован на сайте ФНС. Обратите внимание, что компания «Астрал» входит в реестр Минтранса аккредитованных операторов ИС ЭПД. 

Шаг 4. Настройка учетной системы

В учетной системе будут храниться и обрабатываться электронные перевозочные документы — это может быть программа 1С или другая система. 

  • Настройка ЭПД / ЭТрН в 1С. Например, в «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей», «1С:ERP» есть функции для работы с ЭПД, но они могут быть не активированы. После настройки в программе появится возможность создавать электронную транспортную накладную или другой перевозочный документ и отправлять его контрагенту или перевозчику через оператора ЭДО.

  • Связь ЭПД с бухгалтерскими документами. Электронные перевозочные документы должны быть встроены в бухгалтерский и складской процесс. Например, когда товар реализуется, ЭТрН автоматически подтягивает данные о грузе, отправителе и получателе. 

Связанные документы решают несколько задач: исключают двойной ввод данных, помогают сопоставить сведения о перевозке и данные бухгалтерского учета. Документы можно быстро найти и предоставить контролирующим органам.

Шаг 5. Регламенты и маршруты согласования

Нужно заранее определить, кто и на каком этапе отвечает за создание, проверку и подписание ЭПД. Иначе документы будут «зависать» между подразделениями. Допустим, распределение зон ответственности может выглядеть так:

Сотрудники подразделений

Какие действия выполняют

Логистика

Формирует электронную транспортную накладную и заполняет сведения о перевозке (маршруте, перевозчике, водителе, транспорте)

Склад

Проверяет фактические данные по грузу — количество мест, вес, номенклатуру

Бухгалтерия

Контролирует корректность реквизитов контрагентов и связь документа с реализацией или поступлением

Уполномоченный сотрудник

Подписывает документ электронной подписью

Маршрут ЭПД следует закрепить во внутреннем регламенте и настроить в учетной системе: создание документа, внутренняя проверка, подписание, отправка контрагенту. 

Шаг 6. Обучение сотрудников

Проинформируйте сотрудников о новых изменениях в сфере грузоперевозок. Новшества касаются не только руководителей бизнеса, экспедиторов, перевозчиков, но и работников компаний — бухгалтеров, логистов, водителей. У каждого своя зона ответственности.

  • Проведите собрание на тему обязательного использования ЭПД с 1 сентября 2026 года. 

  • Организуйте тренинги и семинары. 

  • Уточните у специалистов ИС ЭПД о наличии у них обучающих видео или текстовых памяток. 

  • Создайте внутренние регламенты и инструкции. 

Сервис «1С-ЭПД» поддерживает актуальные требования закона № 140-ФЗ. Контрагенты могут обмениваться всеми видами ЭПД в грузоперевозках, форматы которых утверждает ФНС. На специальном бесплатном тренажере вы научитесь создавать и обмениваться документами в интерфейсе «1С-ЭПД». По запросу вы получите демонстрацию и узнаете, как работать с ЭТрН в сервисе. Специалисты готовы взять на себя переговоры с вашими контрагентами, чтобы выработать общее решение и выполнить оценку тестовых отправлений 

Шаг 7. Пилотный запуск

Пока еще есть время, внедрите ЭПД постепенно: протестируйте один маршрут, один тип груза, обмен документами с одним контрагентом. Не действуйте по принципу «все и сразу» — это может привести к сбоям в документообороте. В адаптационный период можно успеть выявить и доработать слабые места в процессах. Для пробных рейсов выбирайте несложные маршруты.

Шаг 8. Масштабирование и отказ от бумаги

С 1 сентября 2026 года ЭПД становится обязательным для всех участников транспортной деятельности независимо от сферы. Например, электронные перевозочные документы станут обязательными в перемещениях этих видов товаров:

  • зерна и продуктов его переработки;

  • алкогольной и спиртосодержащей продукции;

  • товаров с маркировкой.

Небольшая доля бумажных перевозочных документов останется — их будет утверждать Минтранс. ЭПД затрагивает большинство перевозок: наземных воздушных, морских. После окончания пробного периода нужно отказаться от документов на бумаге и постепенно масштабироваться.

«Астрал» — первый оператор ИС ЭПД в России

Итоговый чек-лист

Как понять, что ваша компания готова к переходу на электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года? Если на все пункты ответите «Да», то все в порядке:

Этап

Что означает

1

Вы провели аудит документооборота перевозок

Понимаете, какие перевозочные документы используются сейчас, где применяется бумага, какие подразделения участвуют в оформлении

2

Руководитель и ключевые сотрудники получили квалифицированные электронные подписи (КЭП)

Подписи оформлены для тех, кто будет подписывать и отправлять ЭПД

3

На сотрудников оформлены машиночитаемые доверенности (МЧД)

Полномочия на подписание и отправку электронных документов официально закреплены

4

Выбран оператор ИС ЭПД из реестра Минтранса

Компания подключена к сервису, через который документы передаются в ГИС ЭПД

5

Учетная система готова к работе с электронными перевозочными документами

В 1С или другой системе включена работа с ЭПД и настроена интеграция с оператором

6

ЭПД связаны с бухгалтерскими и складскими документами

Электронные транспортные накладные автоматически сопоставляются с реализациями, поступлениями и услугами перевозки

7

В компании утвержден внутренний регламент работы с ЭПД

Определено, кто формирует документ, кто проверяет данные, кто подписывает и отправляет

8

Настроен маршрут согласования и контроль статусов документов

Сотрудники видят, на каком этапе находится перевозочный документ и кто отвечает за следующий шаг

9

Сотрудники прошли обучение работе с ЭПД

Бухгалтерия, логисты, экспедиторы и водители понимают, как формируются и подписываются электронные документы

10

Компания провела тестовые перевозки с использованием ЭПД

Пилотные рейсы позволили проверить обмен документами с контрагентами и устранить ошибки до обязательного перехода

Почему бизнес выбирает сервисы «Астрал» — первого оператора ИС ЭПД в России? Сервис «1С-ЭПД» выполняет несколько функций:

  • Транспортный ЭДО. Участники грузоперевозок могут обмениваться всеми утвержденными форматами ЭПД (электронными транспортными накладными, путевыми листами и др.).

  • Подача сведений в ГИС ЭПД. Направляет сведения в госсервис, обеспечивает корректность заполнения документов и безопасность процесса. 

  • Работа в одном окне. Интегрируется с типовыми и нетиповыми конфигурациями 1С. Есть варианты подключения по API и в свое платформенное решение. 

Обменивайтесь с контрагентами любыми электронными документами в сервисе «Доки». Новым пользователям — бесплатный доступ и безлимитные отправки на 3 месяца! При подключении «Доки» вы получите модуль для работы с «1С-ЭПД» всего за 1 рубль.

Читайте также:

