Как внедрить ЭПД в свою систему через API — без отдельного интерфейса и сложной разработки

Мобильное подписание: как водитель подписывает ЭТрН без токена

Одно из главных возражений при переходе на ЭПД: «Водитель в рейсе, у него нет компьютера с криптопровайдером и токеном. Как он подпишет накладную?».

Ответ: через мобильные средства электронной подписи. Водитель подписывает свои титулы ЭТрН (Т2 при приемке груза и Т4 при доставке) простой электронной подписью (ПЭП) в мобильном приложении. Одновременно логист или диспетчер перевозчика подписывает те же титулы усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) — это так называемая двойная схема подписания. Водителю не нужен токен, криптопровайдер или КЭП.

Отдельный сценарий — когда грузополучателем выступает физическое лицо. Такой участник может подписывать накладную неквалифицированной электронной подписью через мобильное приложение «Госключ», разработанное Минцифры. Для этого физическому лицу потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах и установленное приложение.

Как это выглядит в работе через API?

Информационная система партнера (например, TMS) отправляет запрос в Астрал.Платформу на подписание документа через Госключ. Платформа передает документ в Госключ, а тот отправляет push-уведомление пользователю на мобильное устройство. Пользователь открывает приложение, видит документ в читаемом виде и нажимает «Подписать». Госключ возвращает подпись в Астрал.Платформу, а та — в информационную систему партнера.

Для подключения такого сценария пользователь предварительно выпускает сертификат в приложении Госключ. После этого информационная система партнера через API регистрирует пользователя с этим сертификатом в контуре Астрал.Платформы для дальнейшего подписания документов.

Еще один возможный сценарий мобильного подписания — приложение «Моя подпись ФНС» для руководителей ЮЛ и ИП. Оно позволяет выпускать КЭП ФНС прямо на смартфон и подписывать документы без токена и ПК. Приложение доступно в RuStore, Google Play и App Store.

Выпуск сертификата в «Моей подписи»:

Пользователь устанавливает приложение и авторизуется через Госуслуги, после чего формирует запрос на выпуск сертификата. Пользователь проходит идентификацию: через подтвержденную биометрию или через АО «Калуга Астрал» (если есть действующая КЭП на токене, заявление подписывается им в ЛК Астрал на компьютере). ФНС выпускает сертификат, и он устанавливается в приложение. Ключи хранятся на мобильном устройстве; при смене телефона сертификат требуется перевыпустить.

При таком сценарии подписание документов через API Астрал.Платформы будет выглядеть так:

Информационная система партнера формирует документ (договор, акт, ЭТрН, путевой лист). Через API Астрал.Платформы документ отправляется в «Мою подпись». Пользователь получает push-уведомление на смартфон, видит документ в читаемом виде и нажимает «Подписать». Результат подписания автоматически возвращается в систему партнера.

За один запрос можно передать до 50 файлов общим объемом не более 100 МБ. Поддерживаются форматы PDF, JPEG, TXT, DOC, DOCX. Этот сценарий востребован для удаленного согласования договоров, тендеров, кадровых документов и транспортных накладных, когда руководитель или ИП находится вне офиса.