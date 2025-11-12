Отчетность без боли: как 1С:ERP помогает финдиру спать спокойно

Отчет о доходах и расходах

В 1С:ERP он называется «Доходы и расходы предприятия» и находится в меню «Финансовый результат и контроллинг» — «Отчеты по финансовому результату» — «Доходы и расходы предприятия». Показывает картину доходов и расходов компании с возможностью детализации по подразделениям, направлениям деятельности, статьям доходов и расходов.

Отчет «Доходы и расходы предприятия» в 1С:ERP — гибкий инструмент управленческого анализа, который позволяет смотреть на финансовый результат с разных сторон.

Во-первых, отчет поддерживает широкий набор аналитик: помимо стандартных разрезов по подразделениям и направлениям деятельности, можно анализировать данные по сделкам, заказам, складам или даже отдельной номенклатуре.

Во-вторых, он формируется по первичным документам, а не по документам распределения расходов, поэтому каждая цифра полностью прозрачна — пользователь может расшифровать ее до исходного документа.

В-третьих, отчет показывает только прямые доходы и расходы, отнесенные на выбранную аналитику — это позволяет увидеть валовую прибыль по каждому направлению.

Отчет «Доходы и расходы предприятия»

В настройках можно выбрать формировать отчет в валюте управленческого учета без НДС либо с НДС.

Формирование отчета с НДС или без НДС

Также в настройках отчета можно детализировать следующие параметры:

направление деятельности;

подразделение;

статья доходов;

статья расходов.

Настройки отчета «Доходы и расходы»