Отчетность без боли: как 1С:ERP помогает финдиру спать спокойно

Самое главное:
1С:ERP объединяет данные из всех подразделений и формирует различные управленческие отчеты.
Финансовый директор получает полную картину бизнеса без ручных сверок.
Три ключевых отчета — управленческий баланс, P&L и ОДДС — показывают активы, прибыль и движение денег.
Система помогает анализировать ликвидность, прибыльность и реальный денежный поток.
Подсистема «Производство» показывает реальное состояние заказов и загрузку мощностей, помогая планировать и управлять выпуском продукции.
В основе эффективного управления лежит синхронизация внешних обязательств (договоры, заказы клиентов) с внутренними возможностями (производственные мощности, наличие материалов, персонал). 1С:ERP обеспечивает эту связь, предоставляя единую информационную среду.
Отчеты, которые нужны финансовому директору
От решений финансового директора зависит устойчивость бизнеса: как распределить ресурсы, где сократить затраты, когда можно инвестировать в развитие. Чтобы эти решения были обоснованными, важна точная управленческая отчетность.
Ее основу составляют несколько документов: управленческий баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств. Они показывают компанию с разных сторон, но вместе дают полную картину финансового состояния:
Отчет
Что показывает
Управленческий баланс
Отражает состав активов и пассивов на определенную дату. Активы — это все, чем владеет компания (деньги, запасы, оборудование, дебиторская задолженность и др.). Пассивы — источники финансирования активов: собственный капитал, кредитные средства и т. д. Баланс помогает увидеть, где «заморожены» средства и каково финансовое положение бизнеса
Отчет о доходах и расходах
Помогает увидеть, какие направления, подразделения или проекты приносят компании доход, а какие — создают затраты. Он строится по данным управленческого учета за выбранный период — месяц, квартал, год — и показывает структуру доходов и расходов в нужных разрезах.
Благодаря детализации по аналитикам отчет позволяет оценивать эффективность отдельных сегментов бизнеса и управлять прибылью по каждому направлению бизнеса
Отчет о движении денежных средств (ОДДС, Cash Flow)
Отчет о движении денежных средств фиксирует реальные платежи и поступления за период: из каких источников приходят деньги и куда они расходуются. Он помогает выявлять кассовые разрывы, оценивать способность компании платить и управлять ликвидностью
Без этих трех отчетов финдиректору сложно видеть взаимосвязь между прибылью, активами и денежными потоками. 1С:ERP решает эту задачу: система формирует управленческие отчеты по единым данным и показывает финансовую картину бизнеса целиком — от оборотных активов до движения денег по дням.
Управленческий баланс
В 1С:ERP управленческий баланс можно найти в разделе «Финансовый результат и контроллинг» — «Отчеты по финансовому результату» — «Управленческий баланс».
Отчет показывает структуру активов и пассивов на выбранную дату с возможностью детализации по подразделениям и направлениям деятельности, а также может использоваться для анализа ликвидности.
Параметры отчета:
Срез «на дату», выбирается период и периодичность просмотра баланса — месяц, квартал, полугодие или год.
Валюта отчета.
Группировка по активам и пассивам.
Формирование управленческого баланса в разрезе подразделений.
Что дает отчет финансовому директору:
сразу видно, хватает ли ликвидности для покрытия ближайших обязательств;
при расхождениях можно быстро открыть документы и найти причину — неоплаченные счета, зависшие авансы или избыточные остатки по незавершенному производству.
Отчет о доходах и расходах
В 1С:ERP он называется «Доходы и расходы предприятия» и находится в меню «Финансовый результат и контроллинг» — «Отчеты по финансовому результату» — «Доходы и расходы предприятия». Показывает картину доходов и расходов компании с возможностью детализации по подразделениям, направлениям деятельности, статьям доходов и расходов.
Отчет «Доходы и расходы предприятия» в 1С:ERP — гибкий инструмент управленческого анализа, который позволяет смотреть на финансовый результат с разных сторон.
Во-первых, отчет поддерживает широкий набор аналитик: помимо стандартных разрезов по подразделениям и направлениям деятельности, можно анализировать данные по сделкам, заказам, складам или даже отдельной номенклатуре.
Во-вторых, он формируется по первичным документам, а не по документам распределения расходов, поэтому каждая цифра полностью прозрачна — пользователь может расшифровать ее до исходного документа.
В-третьих, отчет показывает только прямые доходы и расходы, отнесенные на выбранную аналитику — это позволяет увидеть валовую прибыль по каждому направлению.
В настройках можно выбрать формировать отчет в валюте управленческого учета без НДС либо с НДС.
Также в настройках отчета можно детализировать следующие параметры:
направление деятельности;
подразделение;
статья доходов;
статья расходов.
Atech Resolve внедряет 1С:ERP с учетом особенностей бизнеса и структуры компании. Эксперты помогают выстроить прозрачный финансовый учет, автоматизировать отчетность и упростить ежедневные операции. Все настройки, обновления и интеграции выполняются под ключ — без лишних затрат времени и ресурсов.
Отчет о движении денежных средств (ОДДС)
ОДДС показывает все денежные поступления и оттоки компании за определенный период времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, где отражаются начисленные доходы и расходы, ОДДС показывает реальные поступления и выплаты денег.
Отчет находится в разделе «Казначейство — Отчеты по казначейству — Движение денежных средств».
В настройках отчета нужно:
1. Выбрать период, за который хотите сформировать отчет, например месяц, квартал, год.
2. Указать валюту, в которой сформировать отчет. В 1С:ERP можно выбрать валюту управленческого учета (для внутреннего анализа) или регламентированного учета (для официальной бухгалтерии).
3. Настроить детализацию. В зависимости от целей анализа отчет можно детализировать:
по статьям движения денежных средств — чтобы увидеть структуру денежных потоков по видам деятельности (операционной, инвестиционной, финансовой);
по подразделениям — для контроля денежных потоков по центрам финансовой ответственности;
по направлениям деятельности или проектам — чтобы оценить прибыльность и ликвидность отдельных направлений;
по контрагентам — чтобы понять, от каких клиентов поступает больше всего средств и каким поставщикам выполняются основные выплаты;
по банковским счетам и кассам — для контроля движения денег по конкретным расчетным и кассовым позициям.
Исполнение договоров
В 1С:ERP договор — это основной элемент, который задает условия работы с контрагентом и связывает между собой все операции по сделкам. Система не просто хранит данные о договоре, а помогает контролировать его выполнение.
Как это работает:
Основные данные. В карточке договора фиксируются общие условия: с кем заключен договор, предмет, срок действия, валюта, порядок и график оплат. Эти сведения используются во всех связанных документах.
Исполнение договора. Все операционные документы (заказы клиентов, заказы поставщикам, акты, счета, накладные) создаются с привязкой к конкретному договору. Благодаря этому система автоматически подставляет нужные условия и контролирует расчеты и отгрузки.
Контроль и аналитика. Так как все документы связаны с одним договором, можно в любой момент увидеть полную картину его исполнения: какие заказы оформлены, что поставлено, какие оплаты поступили, где есть задолженность.
Реальное состояние производства
В 1С:ERP можно формировать планы и заказы на производство — как по заявкам клиентов, так и на основе прогнозов продаж или внутренних планов предприятия.
Каждый заказ определяет, что, в каком объеме и к какому сроку нужно произвести. Для планирования используются ресурсные спецификации — технологические карты, где указаны материалы, операции, оборудование и трудозатраты.
На уровне предприятия система помогает согласовать планы производства, снабжения и продаж, чтобы все подразделения работали по единому графику.
Подсистема «Производство» поддерживает два уровня управления:
межцеховой — координация выполнения графика между подразделениями, передача этапов и полуфабрикатов;
внутрицеховой — планирование и контроль работы отдельных участков, смен и бригад.
Система позволяет управлять приоритетами заказов, распределять загрузку оборудования, отслеживать исполнение и своевременно реагировать на отклонения от графика.
Производственные мощности в 1С:ERP заданы через рабочие центры — отдельные станки, рабочие места или группы оборудования, которые выполняют определенные операции. Для них указаны графики работы, сменность и параметры загрузки.
Исполнителями этапов могут быть сотрудники или бригады, с возможностью учитывать индивидуальные показатели выработки и коэффициенты трудового участия.
1С:ERP обеспечивает для финдира мониторинг хода заказов: от планов и резервов материалов до выпуска готовой продукции. Можно анализировать использование ресурсов, выявлять узкие места, контролировать сроки и себестоимость.
Внедрение ERP-системы — это комплексная работа по автоматизации управления предприятием и повышению прозрачности процессов. Atech Resolve внедряет решения 1С:ERP под конкретные задачи компании — от построения системы «с нуля» до замены устаревших и неэффективных инструментов. Автоматизация сокращает рутину, повышает точность данных и помогает руководителям принимать решения на основе актуальной информации.
Практические советы:
Настройте интеграцию с банком — импорт выписок значительно сокращает ручные сверки и снижает риск ошибок.
Включайте в прогноз все плановые платежи по договорам и налогам, чтобы расчет отражал реальные обязательства компании.
Отмечайте на графике прогнозов дни с возможным дефицитом средств — это позволит заранее согласовать кредитные линии или перенести платежи.
