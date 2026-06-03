Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК БСН
🔴 Бесплатный вебинар → Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе
1CPNL.ru
Бухгалтерская отчетность
Деньги ушли в бизнес: какие отчеты нужны собственнику, чтобы не гадать по остатку на счете

Деньги ушли в бизнес: какие отчеты нужны собственнику, чтобы не гадать по остатку на счете

Бухгалтерская отчетность показывает бизнес для налоговой. Управленческие отчеты — для собственника. Разбираем, зачем нужны ДДС, БДДС, платежный календарь, план-факт и как расширение P&L помогает собрать их в едином управленческом контуре.

В прошлых статьях мы разобрали две проблемы: бухгалтерская отчетность становится строже, а предприниматели все еще часто смотрят на бизнес через остаток на счете.

Но остаток — это фотография кошелька в конкретный момент. На счете может быть 3 млн рублей, а через неделю нечем платить зарплату. Может быть 200 тыс. рублей — и бизнес при этом прибыльный, просто деньги застряли в дебиторке, складе или проектах.

Поэтому дальше расскажем про систему управления деньгами: ДДС, БДДС, платежный календарь, план-факт, детализацию и контроль.

Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств

ДДС: структура, кошельки и статьи

ДДС — отчет о движении денежных средств. Он показывает, откуда деньги пришли, куда ушли и как изменился остаток за период.

Отчет простой, но именно его часто портят. Если собрать ДДС как попало, он превращается в хлам статей: «переводы», «оплата», «расходы». Деньги ушли. Куда? В «прочее». Спасибо, стало легче.

Нормальный отчет ДДС строится по логике бизнеса. В нем есть остатки на начало периода, поступления, выплаты, чистый денежный поток и остатки на конец периода.

Важно не забыть про «кошельки». Деньги бизнеса живут не только на расчетном счете: есть кассы, корпоративные карты, депозиты до востребования. Если часть денег живет отдельно, ДДС снова врет, но только тише.

Главная ошибка в статьях — крайности. Если в отчете 150 статей, собственник тонет. Если 5 статей, ничего не видно. Работает середина.

Не обязательно отдельно держать «вода», «чай», «печенье» и «салфетки», если для решения это один блок «офисные расходы». Но если маркетинг для бизнеса ключевая статья, его лучше разделить: контекст, таргет, маркетплейсы, подрядчики, продакшн.

Денежные потоки разделяют по типам деятельности: операционная, инвестиционная, финансовая. Главная строка — операционный денежный поток. Если он стабильно плюсовой, бизнес зарабатывает деньги основной деятельностью. Если минусовой, компанию спасают кредиты или разовые продажи активов.

В 1CPNL.ru ДДС собирается как управленческий отчет внутри 1С: видны остатки денежных средств, в том числе не отраженные в бухучете, движения, общий денежный поток, контроль и конечные остатки.

Структуру отчета можно настроить под бизнес: группы статей, статьи поступлений и выплат, порядок строк. Проектной компании важно видеть деньги по проектам, сети — по филиалам, подрядчику — по договорам или объектам. Один ДДС, но разные управленческие углы.

Проверьте ДДС на своих данных

Демодоступ к 1CPNL.ru: ДДС, БДДС, платежный календарь и план-факт внутри 1С.

БДДС и план-факт: деньги нужно видеть до того, как они закончились

БДДС — бюджет движения денежных средств. Это план будущих поступлений и выплат: когда придут деньги от клиентов, когда платить зарплату, аренду, налоги, поставщикам и по кредитам, где может появиться минус.

Рабочий БДДС живет только в режиме план-факт: запланировали поступление — сравнили, запланировали платеж — проверили исполнение, обнаружили отклонение — разобрали причину.

Вот здесь всплывает Excel. Ольга ведет файл, Андрей смотрит банк. На счете 1,8 млн рублей и вроде бы можно платить подрядчику. А в реальности через пять дней зарплата 900 тыс., через неделю аренда и налоги еще 420 тыс., клиент на 1,2 млн рублей перенес оплату.

Проблема Excel не в том, что он плохой. А в том, что данные живут отдельно от учета: выгрузили из 1С, пересчитали, поправили руками, а через неделю отчет уже устарел.

В модуле P&L финансовый план БДДС создается в управленческих документах и строится по структуре статей ДДС. Есть возможность сравнения ДДС + План БДДС, где наглядно видно расхождения плана с реальностью.

План-фактный анализ с платежный календарем
План-фактный анализ с платежный календарем

Платежный календарь: кассовый разрыв приходит из будущего

Если БДДС — общий план по деньгам на год, то платежный календарь — диспетчерская ближайших недель. Он отвечает на самый прикладной вопрос: кому, сколько и когда платить.

Без календаря платежи часто идут по принципу громкости: кто сильнее напомнил, тому и заплатили. Это плохая финансовая стратегия, но популярная.

С календарем платежи превращаются в очередь решений: что платим точно, что переносим, где договариваемся, где нельзя трогать деньги, потому что через три дня зарплата.

Не казна пустеет, а «через 12 дней будет недостаток средств в 700 тыс. рублей, потому что два клиента сдвинули оплату, а поставщик требует аванс». Вот и вся разница между паникой и планом.

В модуле P&L можно совместить ДДС + Платежный календарь и увидеть, как факт соотносится с будущими платежами. Отдельная сила блока — контроль платежей: реестр, согласование, лимиты бюджета и автоматическое создание записей в платежном календаре. Это уже не список «кому должны», а полноценный контур контроля выплат.

Учет в 1С уже есть. Финансового управления — еще нет

Показываем, что на самом деле происходит с деньгами бизнеса?

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Анализ ДДС: почему денег стало меньше

Собрать ДДС — полдела. Вторая половина: понять, кто/что двигает деньги не туда.

Горизонтальный анализ сравнивает периоды. Поступления выросли на 20%, а выплаты на 45%. На первый взгляд бизнес растет. На второй — деньги утекают быстрее, чем приходят.

Вертикальный анализ показывает структуру. Маркетинг съел 35% выплат, закупка 40%, зарплата — 18%. Уже можно спрашивать: маркетинг окупается, закупка не раздута, ФОТ соответствует выручке?

Факторный анализ разбирает причину изменения денежного потока: клиенты оплатили позже, склад вырос, поставщикам дали предоплату, кредит закрыли раньше, налоги попали в один месяц.

Но ДДС не объясняет всю экономику бизнеса один. Он отвечает на вопрос «куда ушли деньги», но не всегда показывает, почему они ушли и вернутся ли обратно. Для этого нужны ОПиУ и Баланс: ОПиУ показывает прибыль, Баланс — где деньги застряли в дебиторке, запасах, авансах и обязательствах.

В модуле для анализа ДДС есть отборы, детализация и дашборды. Отборы сужают отчет до нужной организации, проекта, подразделения или аналитики. Детализация раскрывает сумму до операций. Дашборды показывают динамику потоков, структуру расходов и ключевые тенденции.

А главное, руководитель смотрит не один симптом, а их связку: «прибыль есть, но деньги зависли в дебиторке» или «проект прибыльный, но съедает оборотку».

Дашборд по денежному потоку
Дашборд по денежному потоку

Вывод: деньги должны быть видны до того, как они закончились

Главная задача управленческого учета в том, чтоб заранее показать, где бизнесу хватит денег, где они задерживаются и какое решение нужно принять сейчас.

Плохой отчет отвечает на вопрос: «Что случилось?», а хороший добавляет: «Что будет дальше и где мы ошибаемся?»

Что сделать сейчас

Возьмите один ближайший месяц и проверьте три вещи:

  • какие деньги уже свободны;

  • какие суммы фактически заняты будущими платежами;

  • где может появиться кассовый разрыв.

Если на эти вопросы нельзя ответить за несколько минут — проблема не в деньгах. Проблема в том, что бизнес пока не видит их заранее.

Кейсы и примеры финансовых моделей внутри 1С на 1CPNL.ru

Спецпредложение для дочитавших

Если хотите проверить эту логику на своих данных, можно попробовать модуль P&L в деморежиме на 7 дней без ограничения функционала.

Для всех читателей статьи открыт демодоступ к модулю P&L для 1С.

За пробный период можно посмотреть, как в вашей базе работают ДДС, БДДС, платежный календарь, план-факт и управленческие отчеты без ручной сборки в Excel.

Информации об авторе

1CPNL.ru

1CPNL.ru

Финансовый учет в 1С без таблиц

127 подписчиков3 поста

Контакты

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка