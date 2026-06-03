Деньги ушли в бизнес: какие отчеты нужны собственнику, чтобы не гадать по остатку на счете

ДДС: структура, кошельки и статьи

ДДС — отчет о движении денежных средств. Он показывает, откуда деньги пришли, куда ушли и как изменился остаток за период.

Отчет простой, но именно его часто портят. Если собрать ДДС как попало, он превращается в хлам статей: «переводы», «оплата», «расходы». Деньги ушли. Куда? В «прочее». Спасибо, стало легче.

Нормальный отчет ДДС строится по логике бизнеса. В нем есть остатки на начало периода, поступления, выплаты, чистый денежный поток и остатки на конец периода.

Важно не забыть про «кошельки». Деньги бизнеса живут не только на расчетном счете: есть кассы, корпоративные карты, депозиты до востребования. Если часть денег живет отдельно, ДДС снова врет, но только тише.

Главная ошибка в статьях — крайности. Если в отчете 150 статей, собственник тонет. Если 5 статей, ничего не видно. Работает середина.

Не обязательно отдельно держать «вода», «чай», «печенье» и «салфетки», если для решения это один блок «офисные расходы». Но если маркетинг для бизнеса ключевая статья, его лучше разделить: контекст, таргет, маркетплейсы, подрядчики, продакшн.

Денежные потоки разделяют по типам деятельности: операционная, инвестиционная, финансовая. Главная строка — операционный денежный поток. Если он стабильно плюсовой, бизнес зарабатывает деньги основной деятельностью. Если минусовой, компанию спасают кредиты или разовые продажи активов.

В 1CPNL.ru ДДС собирается как управленческий отчет внутри 1С: видны остатки денежных средств, в том числе не отраженные в бухучете, движения, общий денежный поток, контроль и конечные остатки.

Структуру отчета можно настроить под бизнес: группы статей, статьи поступлений и выплат, порядок строк. Проектной компании важно видеть деньги по проектам, сети — по филиалам, подрядчику — по договорам или объектам. Один ДДС, но разные управленческие углы.