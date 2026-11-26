Какие данные нужно разделить

Чтобы рассчитать прибыль по направлениям бизнеса, нужно определить доходы и затраты каждого вида деятельности и отделить их от общих расходов компании.

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Прямые расходы относят к конкретному заказу или направлению, а косвенные оставляют на уровне компании либо распределяют между видами деятельности по выбранным правилам.

Допустим, хостинг покрывает прямые затраты, но после распределения аренды и зарплаты администрации показывает убыток. Если закрыть направление, эти расходы могут остаться. Поэтому результат до распределения общих затрат иногда важнее итоговой цифры при решении, сохранять ли направление.

С разработкой другая ситуация. Для примера: создание нового ПО обошлось в 1 млн рублей, а продаж пока нет. Если всю сумму признать расходами месяца, получится убыток в миллион. Если затраты соответствуют условиям признания актива, они могут повлиять на прибыль позднее, например через амортизацию.

Оба примера условные. Признание и распределение затрат зависят от принятой методики.