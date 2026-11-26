Почему общей прибыли компании недостаточно
Компания может закончить месяц с прибылью, но руководителю важно знать, какое направление стоит развивать, а какое требует слишком больших затрат.
Когда компания совмещает несколько видов деятельности с разной экономикой, общая прибыль мало помогает в этом вопросе. Учёт прибыли по направлениям деятельности показывает, сколько заработало каждое с учётом его затрат.
Компания с пятью направлениями
Наш клиент занимается SEO-продвижением, хостингом, продажей лицензий и консалтингом. После ухода зарубежного ПО с российского рынка компания начала разрабатывать собственный продукт.
У каждого вида деятельности своя экономика: в консалтинге важна загрузка специалистов, в хостинге — расходы на инфраструктуру, а разработка ПО требует вложений задолго до первых продаж.
Прибыль по отдельным проектам в компании предоставляющей услуги тоже бывает разной: один заказ приносит хорошую маржу, а на другой команда тратит больше времени, чем планировалось.
Где возникает ручной труд
Управленческий учёт компания ведёт уже двадцать лет. Финансовые консультанты помогли организовать отчётность в Excel, но со временем таблиц стало слишком много.
Бухгалтерия уже работала в 1С, однако данные из документов приходилось повторно обрабатывать в таблицах.
Компания решила готовить управленческую отчётность в той же базе, чтобы сократить выгрузки и сверки. Финансовые данные не приходится передавать во внешние сервисы, а поскольку ОПиУ, ДДС и другие управленческие отчёты строятся на единой базе первичных документов, их показатели можно сопоставлять между собой.
Какие данные нужно разделить
Чтобы рассчитать прибыль по направлениям бизнеса, нужно определить доходы и затраты каждого вида деятельности и отделить их от общих расходов компании.
Направление
Что учитывать
SEO
Специалистов и подрядчиков по проектам
Хостинг
Инфраструктуру и обслуживание
Лицензии
Стоимость приобретения и условия продажи
Консалтинг
Трудозатраты по заказам
Собственное ПО
Разработку, тестирование и поддержку
Прямые расходы относят к конкретному заказу или направлению, а косвенные оставляют на уровне компании либо распределяют между видами деятельности по выбранным правилам.
Допустим, хостинг покрывает прямые затраты, но после распределения аренды и зарплаты администрации показывает убыток. Если закрыть направление, эти расходы могут остаться. Поэтому результат до распределения общих затрат иногда важнее итоговой цифры при решении, сохранять ли направление.
С разработкой другая ситуация. Для примера: создание нового ПО обошлось в 1 млн рублей, а продаж пока нет. Если всю сумму признать расходами месяца, получится убыток в миллион. Если затраты соответствуют условиям признания актива, они могут повлиять на прибыль позднее, например через амортизацию.
Оба примера условные. Признание и распределение затрат зависят от принятой методики.
Как организовать учёт в 1С
Для автоматизации использовали модуль 1CPNL.ru внутри «1С:Бухгалтерии». Управленческую аналитику решили заполнять уже в счёте покупателю.
В документ добавили реквизиты «Статья» и «Направление деятельности». По выбранной услуге их значения определяются настроенными правилами и передаются в связанные документы.
Например, менеджер выставляет счёт за SEO-продвижение. При оформлении реализации и поступления денег направление уже указано и повторно вводить его не нужно.
Для расходов также настраивают правила отражения и распределения. В модуле формируют ОПиУ по направлениям с детализацией до проектов и операций, позволяющий сравнить результат до и после распределения общих расходов.
Так можно анализировать прибыль по проектам внутри 1С и проверять, из каких операций сложились показатели.
Управленческий учёт по направлениям в 1С использует данные текущей работы компании, при этом модуль не изменяет первичные бухгалтерские документы.
Как руководитель видит результат до закрытия месяца
Финансист может сформировать предварительные отчеты по внесённым операциям, не дожидаясь закрытия месяца. По мере поступления документов показатели обновляются.
В компании также активно используют ДДС и платёжный календарь. Настроенные правила заполнения аналитики сокращают повторный ввод данных и финансист тратит меньше времени на подготовку регулярной отчётности.
Что проверить перед внедрением
Перед настройкой отчётности ответьте на пять вопросов:
Какие типы деятельности нужно анализировать отдельно?
Можно ли определить направление уже при оформлении документа?
Какие затраты относятся к конкретным направлениям и проектам?
Как распределять общие расходы и кто утверждает правила?
Кто отвечает за полноту операций и правильность аналитики?
Для первой проверки достаточно одного закрытого месяца: сопоставьте показатели отчёта с исходными документами.
Как проверить сценарий на своей базе
Попробуйте рассчитать прибыль одного направления по данным своей 1С. Сколько выгрузок, сверок и ручных расчётов для этого потребуется?
В демоверсии 1CPNL.ru можно посмотреть, как устроена аналитика и формируется ОПиУ по направлениям и проектам. Для работы на собственной базе проверьте совместимость конфигурации 1С и качество исходных данных. Посмотреть демо 1CPNL
Хотите понять, как считать прибыль по разным видам деятельности в своей 1С? Покажем, какие данные понадобятся и как можно организовать отчётность без дополнительных таблиц.
У вас тоже несколько направлений с разными правилами расчёта прибыли?
Разберём, как сейчас устроен учёт, какие данные уже есть в системе и что потребуется для автоматизации отчётности.
Подробнее об автоматизации отчётности — в кейсе IT-компании.
Частые вопросы
Какие данные нужны для расчёта прибыли по направлениям?
Доходы, прямые и общие расходы, правила распределения и аналитика по проектам.
Как распределять общие расходы между направлениями?
По выручке, трудозатратам или использованным ресурсам. Часть расходов можно оставить на уровне компании.
Можно ли вести учёт по направлениям внутри 1С?
Да. В «1С:Бухгалтерии» можно использовать номенклатурные группы для учёта выручки и прямых затрат. Для более детальной аналитики подойдёт модуль 1CPNL.ru.
Как проверить результат на данных своей компании?
Возьмите закрытый месяц и сопоставьте показатели ОПиУ с операциями, проверив аналитику и правила учёта затрат.
Комментарии под этим материалом были скрыты
В соответствии с редакционной политикой, в настоящий момент мы не отображаем комментарии под этим материалом. Если у вас есть вопросы или замечания, отправляйте их на почту support@klerk.ru