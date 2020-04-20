Клерк.Ру
Баланс

Пандемия не повод не работать! Решения 1С для удаленной работы бухгалтеров

14

В России большинство сотрудников компаний вынужденно перешли на удаленный режим работы по известным всем причинам. Карантин карантином, но у бухгалтеров работы меньше не стало. В какой-то степени даже больше, многие задачи приходится решать нестандартными способами, изучать большое количество нормативных актов.

Здесь очень важно, чтобы под рукой были максимально удобные и современные технологии. Итак, адаптируемся под изменившиеся условия.

Что выбрать бухгалтеру, чтобы продолжить работу в 1С удаленно? Давайте вместе разбираться.

Для начала необходимо определиться с исходными данными.

  • В какой конфигурации 1С ВЫ работаете (1С:Бухгалтерия, или 1С Зарплата и управление персоналом, или 1С Управление торговлей) и на какой платформе (8.3 или 7.7)
  • Насколько изменена Ваша конфигурация, или она типовая.

Самый быстрый способ проверить это – зайти в конфигуратор, открыть «дерево объектов» и посмотреть, есть ли замочек. Если замочек присутствует, значит, Ваша конфигурация без изменений. Если замочка нет - возможно, есть доработки.

  • Есть ли возможность организовать бесперебойную работу компьютеров в офисе (постоянно работающие компьютеры. Автоматический запуск в случае отключения и тд.)

Рассмотрим сначала по отдельности возможные варианты, а потом сделаем сводную таблицу по ним.

1)  1С Облако (1C:FRESH)

Данный вариант наиболее распространен среди бухгалтеров. По праву заслужил первое место, т.к. позволяет организовать наиболее комфортное рабочее место бухгалтера.

Из плюсов:

  • Приемлемая цена (от 543 руб за 1 рабочее место) и БЕСПЛАТНО при наличии договора ИТС ПРОФ
  • Простота перехода (регистрируйтесь и сразу приступайте с работе)
  • Возможно настроить все самостоятельно, без помощи специалистов 1С и системных администраторов
  • ЭЦП можно перенести в облако, чтобы она всегда была под рукой
  • Включена бесплатная лицензия 1С-Отчетность на 1 юридическое лицо
  • Обновления все устанавливается фирмой 1С, ваши базы всегда актуальны
  • Возможность работы в 1С с любых устройств и из любых мест, без привязки к компьютеру.
  • Компьютер на работе держать включенным необязательно

Минусы:

  • Данный вариант подойдет не всем, т.к. в сервисе 1С Фреш ограниченное количество приложений (только основные: 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата, 1С Бухгалтерия государственного учреждения, 1С Комплексная автоматизация, 1С ERP, 1С Розница, 1С УНФ, Камин: Зарплата и др)
  • Подходит скорее для типовых конфигураций 1С, либо с незначительными доработками.

2)  1С:ГРМ (Готовое рабочее место)

Этот вариант рекомендуется для тех, кто использует нетиповое или отраслевое решение 1С, или в программе много доработок.

Из плюсов:

  • Возможность перенести в облако практически любую конфигурацию 1С
  • Можно перенести ЭЦП в облако
  • Можно перенести любые доработки Ваших программ 1С + выполнять новые настройки
  • Приемлемая цена от 930 руб в мес на 1 пользователя
  • Компьютер на работе держать включенным необязательно

Из минусов:

  • Требуется помощь специалиста 1С в установке обновлений

  3)  1С:Линк

Сервис 1С для организации удаленной работы с Вашими программами 1С для тех, кто не желает «переезжать в облака»

Из плюсов:

  • Никаких дополнительных знаний для подключения сервиса не требуется, можно подключить самостоятельно
  • Подключаться можно как к типовым конфигурациям 1С, так и настроенным
  • Бесплатно по договору ИТС ПРОФ для 2 баз (от 530 руб – дополнительная база)

Из минусов:

  • Обновление 1С происходит отдельно
  • Компьютер в офисе должен быть постоянно включен

 4)  Организация удалённого рабочего места

Использование альтернативных способов для удаленного подключения: 1С-коннект, настройка web-сервера, настройка RDP-удаленного рабочего стола.

Из плюсов:

  • Бюджетно
  • Можно организовать доступ к 1С:Предприятие 7.7
  • Доступ ко всем данным на компьютере

Из минусов:

  • ЭЦП хранится на рабочем компьюере
  • Необходимо соблюдение минимальных технических требований (например, версия Windows, наличие белого статического IP-адреса
  • Требуется помощь технического специалиста
  • Обновления 1С выполняются отдельно.

Сведем данные в одну таблицу для наглядности возможных способов организации удаленной работы:

Также есть еще более масштабный вариант для организации удаленной работы. Это предоставление полноценного сервера для Вашей компании в облаке – 1С Облачная инфраструктура. Позволяет полностью перенести все Ваши базы и лицензии в облако. Подходит также для всех версий 1С, в т.ч. 7.7. Стоимость 1700 руб/мес.

Выбор всегда остается только за Вами. Сначала оцените Ваши исходные данные, не все варианты подойдут под любую компанию.

Если Вы цените комфорт и удобство, не хотите заморачиваться с обновлениями, экономите свое время, тогда Ваш вариант — работа в облаке! Пробуйте 30 дней бесплатно. Если не понравится – всегда можно все откатить обратно.

Получить тестовый доступ к облачной 1С на 30 дней

удаленная работа удаленный бухгалтер
Баланс

Компания "Баланс" - Официальный центр сопровождения 1С и центр сетевой компетенции фирмы "1С" Специализируется на предоставлении услуг и сервисов 1С для удаленной работы бухгалтеров, руководителей, отделов продаж, представителей кадровых служб. Организуем работу в 1С облаке. Срочно выполним любые настройки, обновления и доработки программ 1С в удаленном режиме, используя защищенные каналы связи, по привлекательным ставкам. Ручаемся за предоставление качественных услуг, поэтому даем возможность оценить работу с нами в течение пробного периода.

http://balns.ru/