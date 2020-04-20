Пандемия не повод не работать! Решения 1С для удаленной работы бухгалтеров

В России большинство сотрудников компаний вынужденно перешли на удаленный режим работы по известным всем причинам. Карантин карантином, но у бухгалтеров работы меньше не стало. В какой-то степени даже больше, многие задачи приходится решать нестандартными способами, изучать большое количество нормативных актов.
Здесь очень важно, чтобы под рукой были максимально удобные и современные технологии. Итак, адаптируемся под изменившиеся условия.
Что выбрать бухгалтеру, чтобы продолжить работу в 1С удаленно? Давайте вместе разбираться.
Для начала необходимо определиться с исходными данными.
- В какой конфигурации 1С ВЫ работаете (1С:Бухгалтерия, или 1С Зарплата и управление персоналом, или 1С Управление торговлей) и на какой платформе (8.3 или 7.7)
- Насколько изменена Ваша конфигурация, или она типовая.
Самый быстрый способ проверить это – зайти в конфигуратор, открыть «дерево объектов» и посмотреть, есть ли замочек. Если замочек присутствует, значит, Ваша конфигурация без изменений. Если замочка нет - возможно, есть доработки.
- Есть ли возможность организовать бесперебойную работу компьютеров в офисе (постоянно работающие компьютеры. Автоматический запуск в случае отключения и тд.)
Рассмотрим сначала по отдельности возможные варианты, а потом сделаем сводную таблицу по ним.
1) 1С Облако (1C:FRESH)
Данный вариант наиболее распространен среди бухгалтеров. По праву заслужил первое место, т.к. позволяет организовать наиболее комфортное рабочее место бухгалтера.
Из плюсов:
- Приемлемая цена (от 543 руб за 1 рабочее место) и БЕСПЛАТНО при наличии договора ИТС ПРОФ
- Простота перехода (регистрируйтесь и сразу приступайте с работе)
- Возможно настроить все самостоятельно, без помощи специалистов 1С и системных администраторов
- ЭЦП можно перенести в облако, чтобы она всегда была под рукой
- Включена бесплатная лицензия 1С-Отчетность на 1 юридическое лицо
- Обновления все устанавливается фирмой 1С, ваши базы всегда актуальны
- Возможность работы в 1С с любых устройств и из любых мест, без привязки к компьютеру.
- Компьютер на работе держать включенным необязательно
Минусы:
- Данный вариант подойдет не всем, т.к. в сервисе 1С Фреш ограниченное количество приложений (только основные: 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата, 1С Бухгалтерия государственного учреждения, 1С Комплексная автоматизация, 1С ERP, 1С Розница, 1С УНФ, Камин: Зарплата и др)
- Подходит скорее для типовых конфигураций 1С, либо с незначительными доработками.
2) 1С:ГРМ (Готовое рабочее место)
Этот вариант рекомендуется для тех, кто использует нетиповое или отраслевое решение 1С, или в программе много доработок.
Из плюсов:
- Возможность перенести в облако практически любую конфигурацию 1С
- Можно перенести ЭЦП в облако
- Можно перенести любые доработки Ваших программ 1С + выполнять новые настройки
- Приемлемая цена от 930 руб в мес на 1 пользователя
- Компьютер на работе держать включенным необязательно
Из минусов:
- Требуется помощь специалиста 1С в установке обновлений
3) 1С:Линк
Сервис 1С для организации удаленной работы с Вашими программами 1С для тех, кто не желает «переезжать в облака»
Из плюсов:
- Никаких дополнительных знаний для подключения сервиса не требуется, можно подключить самостоятельно
- Подключаться можно как к типовым конфигурациям 1С, так и настроенным
- Бесплатно по договору ИТС ПРОФ для 2 баз (от 530 руб – дополнительная база)
Из минусов:
- Обновление 1С происходит отдельно
- Компьютер в офисе должен быть постоянно включен
4) Организация удалённого рабочего места
Использование альтернативных способов для удаленного подключения: 1С-коннект, настройка web-сервера, настройка RDP-удаленного рабочего стола.
Из плюсов:
- Бюджетно
- Можно организовать доступ к 1С:Предприятие 7.7
- Доступ ко всем данным на компьютере
Из минусов:
- ЭЦП хранится на рабочем компьюере
- Необходимо соблюдение минимальных технических требований (например, версия Windows, наличие белого статического IP-адреса
- Требуется помощь технического специалиста
- Обновления 1С выполняются отдельно.
Сведем данные в одну таблицу для наглядности возможных способов организации удаленной работы:
Также есть еще более масштабный вариант для организации удаленной работы. Это предоставление полноценного сервера для Вашей компании в облаке – 1С Облачная инфраструктура. Позволяет полностью перенести все Ваши базы и лицензии в облако. Подходит также для всех версий 1С, в т.ч. 7.7. Стоимость 1700 руб/мес.
Выбор всегда остается только за Вами. Сначала оцените Ваши исходные данные, не все варианты подойдут под любую компанию.
Если Вы цените комфорт и удобство, не хотите заморачиваться с обновлениями, экономите свое время, тогда Ваш вариант — работа в облаке! Пробуйте 30 дней бесплатно. Если не понравится – всегда можно все откатить обратно.