Пандемия не повод не работать! Решения 1С для удаленной работы бухгалтеров

В России большинство сотрудников компаний вынужденно перешли на удаленный режим работы по известным всем причинам. Карантин карантином, но у бухгалтеров работы меньше не стало. В какой-то степени даже больше, многие задачи приходится решать нестандартными способами, изучать большое количество нормативных актов.

Здесь очень важно, чтобы под рукой были максимально удобные и современные технологии. Итак, адаптируемся под изменившиеся условия.

Что выбрать бухгалтеру, чтобы продолжить работу в 1С удаленно? Давайте вместе разбираться.

Для начала необходимо определиться с исходными данными.

В какой конфигурации 1С ВЫ работаете (1С:Бухгалтерия, или 1С Зарплата и управление персоналом, или 1С Управление торговлей) и на какой платформе (8.3 или 7.7)

Насколько изменена Ваша конфигурация, или она типовая.

Самый быстрый способ проверить это – зайти в конфигуратор, открыть «дерево объектов» и посмотреть, есть ли замочек. Если замочек присутствует, значит, Ваша конфигурация без изменений. Если замочка нет - возможно, есть доработки.

Есть ли возможность организовать бесперебойную работу компьютеров в офисе (постоянно работающие компьютеры. Автоматический запуск в случае отключения и тд.)

Рассмотрим сначала по отдельности возможные варианты, а потом сделаем сводную таблицу по ним.

1) 1С Облако (1C:FRESH)

Данный вариант наиболее распространен среди бухгалтеров. По праву заслужил первое место, т.к. позволяет организовать наиболее комфортное рабочее место бухгалтера.

Из плюсов:

Приемлемая цена (от 543 руб за 1 рабочее место) и БЕСПЛАТНО при наличии договора ИТС ПРОФ

Простота перехода (регистрируйтесь и сразу приступайте с работе)

Возможно настроить все самостоятельно, без помощи специалистов 1С и системных администраторов

ЭЦП можно перенести в облако, чтобы она всегда была под рукой

Включена бесплатная лицензия 1С-Отчетность на 1 юридическое лицо

Обновления все устанавливается фирмой 1С, ваши базы всегда актуальны

Возможность работы в 1С с любых устройств и из любых мест, без привязки к компьютеру.

Компьютер на работе держать включенным необязательно

Минусы:

Данный вариант подойдет не всем, т.к. в сервисе 1С Фреш ограниченное количество приложений (только основные: 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата, 1С Бухгалтерия государственного учреждения, 1С Комплексная автоматизация, 1С ERP, 1С Розница, 1С УНФ, Камин: Зарплата и др)

Подходит скорее для типовых конфигураций 1С, либо с незначительными доработками.

2) 1С:ГРМ (Готовое рабочее место)

Этот вариант рекомендуется для тех, кто использует нетиповое или отраслевое решение 1С, или в программе много доработок.

Из плюсов:

Возможность перенести в облако практически любую конфигурацию 1С

Можно перенести ЭЦП в облако

Можно перенести любые доработки Ваших программ 1С + выполнять новые настройки

Приемлемая цена от 930 руб в мес на 1 пользователя

Компьютер на работе держать включенным необязательно

Из минусов:

Требуется помощь специалиста 1С в установке обновлений

3) 1С:Линк

Сервис 1С для организации удаленной работы с Вашими программами 1С для тех, кто не желает «переезжать в облака»

Из плюсов:

Никаких дополнительных знаний для подключения сервиса не требуется, можно подключить самостоятельно

Подключаться можно как к типовым конфигурациям 1С, так и настроенным

Бесплатно по договору ИТС ПРОФ для 2 баз (от 530 руб – дополнительная база)

Из минусов:

Обновление 1С происходит отдельно

Компьютер в офисе должен быть постоянно включен

4) Организация удалённого рабочего места

Использование альтернативных способов для удаленного подключения: 1С-коннект, настройка web-сервера, настройка RDP-удаленного рабочего стола.

Из плюсов:

Бюджетно

Можно организовать доступ к 1С:Предприятие 7.7

Доступ ко всем данным на компьютере

Из минусов:

ЭЦП хранится на рабочем компьюере

Необходимо соблюдение минимальных технических требований (например, версия Windows, наличие белого статического IP-адреса

Требуется помощь технического специалиста

Обновления 1С выполняются отдельно.

Сведем данные в одну таблицу для наглядности возможных способов организации удаленной работы:

Также есть еще более масштабный вариант для организации удаленной работы. Это предоставление полноценного сервера для Вашей компании в облаке – 1С Облачная инфраструктура. Позволяет полностью перенести все Ваши базы и лицензии в облако. Подходит также для всех версий 1С, в т.ч. 7.7. Стоимость 1700 руб/мес.

Выбор всегда остается только за Вами. Сначала оцените Ваши исходные данные, не все варианты подойдут под любую компанию.

Если Вы цените комфорт и удобство, не хотите заморачиваться с обновлениями, экономите свое время, тогда Ваш вариант — работа в облаке! Пробуйте 30 дней бесплатно. Если не понравится – всегда можно все откатить обратно.