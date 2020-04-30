4 лайфхака для тех, кто умеет считать: как сократить расходы на обслуживание 1С без потери качества

Пандемия коронавируса привела к тому, что более 50% компаний оказались на грани банкротства, а остальным приходиться экономить по всем статьям затрат.

Лайфхаки, как сэкономить на затратах по сопровождению программ 1С (отказаться совсем от них не представляется возможным. Хотя бы потому, что требуются регулярные обновления, связанные с многочисленными коронавирусными изменениями законодательства):

1) Используйте облачную 1С

Почему?

Все обновления устанавливаются фирмой 1С, их не нужно заказывать и платить за них отдельно

Круглосуточная поддержка включена

Не требуется отдельно заключать договор ИТС, который необходим для возможности получать услуги 1С

Минимум затрат для стартапа (не нужно покупать и содержать сервер, нет затрат на закупку программного обеспечения)

Идеально при пандемии. Можно работать из дома.

Тарифы 1С в облаке достаточны для работы с 1С (при этом стоимость ежемесячного платежа не больше ежемесячного платежа по договору ИТС) от 1068 руб/мес

2) Следите за новостями 1С-компаний

Компании 1С не имеют права давать скидки на программные продукты 1С, а вот на услуги по сопровождению 1С могут.

Особенно актуально в летний сезон, часто бывают сезонные специальные предложения на услуги. Поэтому лайфхак Вам, если потребуется заказать глобальные настройки и доработки 1С, делайте это летом. Вам выгодней, и сделают быстрей.

В связи со сложившейся обстановкой, связанной с пандемией, большинство компаний 1С также запустили различные антикризисные пакеты услуг.

3) Используйте услуги по удаленному обслуживанию 1С

В чем выгода:

Выбирайте ценник и компетенции программистов 1С, не ограничиваясь выбором в своем регионе (цены на услуги 1с разнятся от 1000 до 3000 руб/час)

Обслуживание стирает границы и расстояния. Можно выбрать компанию из любого региона и получать услуги по более низким ценам (не теряя в качестве!)

Оперативность

Не нужно ждать, когда наконец до вас доедет программист.

Экономия до 40% бюджета. Вы платите за фактически отработанное время без округления до часа и времени на дорогу.

Возможно данный способ непривычный для большинства пользователей 1С и вызывает у вас опасения. Я попробую развеять их:

Непривычно.

В карантин все большинство компаний перешли на удаленную работу. Современные технологии позволяют это организовать. Вы не почувствуете разницы. Ощущение, как будто программист сидит рядом

Специалист 1С удаленно подключается к Вашему компьютеру по защищенным каналам. Вы будете все видеть, что происходит на Вашем компьютере и сами также можете показать. Плюс одновременное общение по телефону или в чате никто не отменял.

Затраты на межгород превысят экономию на обслуживанию 1С?

Как правило, компании, оказывающие услугу удаленного обслуживания 1С, предоставляют бесплатный номер для связи 8-800

Как получать закрывающие документы?

Существует удобная технология обмена документами через электронный документооборот традиционная отправка документов по почте.

4) Экономия при непрерывном продлении договора ИТС.

Ценообразование фирмы 1С по договору ИТС имеет такую особенность, что при прерывании договора теряется скидка.

Например, при непрерывном продлении договора ИТС ПРОФ на 12 месяцев экономия составляет 6756 руб в год.

Старайтесь не прерывать договор. А если все-таки пришлось приостановить договор — лайфхак вам. Можно сначала оформить договор на небольшой срок, а потом продлить его уже со скидкой.

Скорейшего всем восстановления после тяжелого периода самоизоляции. Всем пришлось покинуть зону комфорта, и это стало толчком для освоения новых технологий для дистанционной работы и удаленного получения услуг.

Как показывает практика, это раскрыло новые горизонты. В данной статье мы рассмотрели способы, как сэкономить на обслуживании 1С. Пользуйтесь и будьте здоровы!

Компания Баланс готова предложить свои специальные условия по обслуживанию 1С в этот сложный период.