Банк Хлынов запустил акцию «Выгодный ВЭД»

В современных реалиях ведение международных расчетов требует оперативности, особого внимания и оптимизации затрат. Чтобы поддержать предпринимателей в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), мы запустили акцию «Выгодный ВЭД», которая позволит воспользоваться услугами банка в сфере ВЭД, сократив при этом финансовые расходы компании.

Акция проводится с 8 сентября по 31 декабря 2025 года и действует в Кировской области, а также в городах Киров, Йошкар-Ола, Чебоксары, Ижевск, Ульяновск, Пенза, Самара, Пермь и Саранск. Распространяется на услуги банка, необходимые для комфортной международной торговли.

В рамках акции клиенты получают:

скидку до 50% на проведение валютного контроля;

бесплатную постановку на учет внешнеэкономического контракта;

бесплатное открытие счетов в иностранной валюте;

бесплатное ведение валютных счетов.

Цель акции — дать предпринимателям комплексное решение, которое позволит сосредоточиться на развитии бизнеса и эффективной работе с иностранными партнерами, не отвлекаясь на организационные вопросы и сложные комиссии.

Предложение распространяется на операции во всех востребованных валютах: российские рубли, китайские юани, казахстанские тенге, индийские рупии, армянские драмы, киргизские сомы, белорусские рубли, турецкие лиры, сербские динары, лаосские кипы, бразильские реалы и тайские баты.

Отметим, что клиенты, которые откроют первый расчетный счет до конца 2025 года, смогут зафиксировать условия на срок 6 месяцев, тем самым обеспечив себе стабильность при планировании внешнеэкономических операций.

Сегодня мы предоставляем полный спектр услуг для сопровождения ВЭД, в том числе: контроль валютных операций, подбор оптимальных маршрутов платежей, консультации по пакету документов, необходимых для расчетов, а также поддержку при работе с иностранными банками и контрагентами. Персональные эксперты банка помогут клиентам выбрать оптимальный вариант расчетов, снизить затраты на ВЭД для работы с партнерами по всему миру с максимальной эффективностью.

Акция «Выгодный ВЭД» — отличная возможность открыть первый валютный расчетный счет с фиксированными условиями на полгода и вести международные расчеты с минимальными издержками, используя надежную инфраструктуру банка и профессиональную поддержку команды Хлынов.

Ознакомиться с полными условиями акции и услугами банка для внешнеэкономической деятельности можно на нашем сайте банк-хлынов.ру.

