Чек-лист для вашего первого внешнеторгового контракта

Страх перед ошибками или задержками в расчетах — одна из главных причин, которая останавливает бизнесменов от активных действий. Неправильное оформление документации, неверный выбор банка или способа оплаты могут привести к штрафам, блокировкам транзакций и длительной потере времени. Это вызывает дополнительный стресс и заставляет сомневаться в своих силах.
Однако любые риски можно минимизировать при правильной подготовке и своевременной поддержке. Важную роль здесь играет профессиональная помощь и четкий план действий. В банке Хлынов мы понимаем ваши переживания и помогаем пройти важные этапы внешнеторговой сделки максимально безопасно, быстро и прозрачно.
Мы подготовили краткий чек-лист, который поможет учесть все важные моменты при заключении первого внешнеторгового контракта, уверенно и без лишних волнений.
1. Определите условия платежа и валюту расчетов
Согласуйте с контрагентом форму оплаты (предоплата, аккредитив, отсрочка) и выберите валюту расчетов. Этот этап является ключевым, поскольку именно от него зависит маршрут платежа, а также размер комиссий. Рекомендуем заранее согласовать с партнером возможность расчетов через третьих лиц.
2. Выберите банк для проведения расчетов
Валютный счет необходим для проведения расчетов в иностранной валюте с зарубежными контрагентами. Если партнер готов работать в рублях, достаточно наличия обычного расчетного счета.
Важно: операции с зарубежными партнерами в рублях тоже подлежат валютному контролю.
В банке Хлынов открыть счет можно в российских рублях и 11 наиболее востребованных иностранных валютах: китайских юанях, казахстанских тенге, турецких лирах, индийских рупиях, армянских драмах, киргизских сомах, белорусских рублях, сербских динарах, лаосских кипах, бразильских реалах и тайских батах.
Рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты платежей.
3. Подготовьте пакет документов для совершения платежа
Перед проведением валютной операции необходимо представить в банк документы для подбора оптимального маршрута платежа и проверки соответствия контракта требованиям валютного законодательства, а также в случае необходимости поставить контракт на учет. В дальнейшем потребуется отчитаться в банк о подтверждении исполнения обязательств по контракту с иностранным партнером: представить акты, транспортные и таможенные документы, а также справку о подтверждающих документах — точный перечень зависит от типа сделки, суммы операции и условий оплаты.
Персональный эксперт банка Хлынов предоставит квалифицированную поддержку на всех этапах оформления документов. Он подробно разъяснит процесс, ответит на вопросы и поможет корректно заполнить все требуемые формы, чтобы избежать ошибок.
4. Проведите расчеты по сделке
После завершения подготовки переходите к расчетам. Контролируйте сроки исполнения обязательств иностранным партнером и не забывайте отчитаться в банк о сделке.
Следуя этому чек-листу, вы сможете грамотно подготовиться к внешнеэкономической сделке и избежать лишних рисков. А чтобы процесс был максимально простым и у вас не возникало сомнений в корректности расчетов, в банке Хлынов с каждым клиентом работает персональный валютный эксперт. Независимо от масштаба вашего бизнеса и объема операций, специалист поможет подобрать оптимальную схему, проверить документы и провести валютные операции в полном соответствии с требованиями законодательства.
Если хотите вести внешнеэкономическую деятельность, оставьте онлайн-заявку на открытие валютного счета, и мы поможем организовать расчеты с иностранными контрагентами.
