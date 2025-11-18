ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Банк Хлынов
Чек-лист для вашего первого внешнеторгового контракта

Начало внешнеэкономической деятельности и выход на международный рынок — важный и одновременно сложный этап в развитии бизнеса. Многие предприниматели сталкиваются с множеством вопросов и опасений, связанных с незнакомыми процессами: как правильно организовать платежи, что нужно знать о валютном контроле, какие документы понадобятся для прохождения таможни.

Страх перед ошибками или задержками в расчетах — одна из главных причин, которая останавливает бизнесменов от активных действий. Неправильное оформление документации, неверный выбор банка или способа оплаты могут привести к штрафам, блокировкам транзакций и длительной потере времени. Это вызывает дополнительный стресс и заставляет сомневаться в своих силах.

Однако любые риски можно минимизировать при правильной подготовке и своевременной поддержке. Важную роль здесь играет профессиональная помощь и четкий план действий. В банке Хлынов мы понимаем ваши переживания и помогаем пройти важные этапы внешнеторговой сделки максимально безопасно, быстро и прозрачно.

Мы подготовили краткий чек-лист, который поможет учесть все важные моменты при заключении первого внешнеторгового контракта, уверенно и без лишних волнений.

1. Определите условия платежа и валюту расчетов

Согласуйте с контрагентом форму оплаты (предоплата, аккредитив, отсрочка) и выберите валюту расчетов. Этот этап является ключевым, поскольку именно от него зависит маршрут платежа, а также размер комиссий. Рекомендуем заранее согласовать с партнером возможность расчетов через третьих лиц.

2. Выберите банк для проведения расчетов

Валютный счет необходим для проведения расчетов в иностранной валюте с зарубежными контрагентами. Если партнер готов работать в рублях, достаточно наличия обычного расчетного счета.

Важно: операции с зарубежными партнерами в рублях тоже подлежат валютному контролю. 

В банке Хлынов открыть счет можно в российских рублях и 11 наиболее востребованных иностранных валютах: китайских юанях, казахстанских тенге, турецких лирах, индийских рупиях, армянских драмах, киргизских сомах, белорусских рублях, сербских динарах, лаосских кипах, бразильских реалах и тайских батах. 

Рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты платежей.

3. Подготовьте пакет документов для совершения платежа

Перед проведением валютной операции необходимо представить в банк документы для подбора оптимального маршрута платежа и проверки соответствия контракта требованиям валютного законодательства, а также в случае необходимости поставить контракт на учет.  В дальнейшем потребуется отчитаться в банк о подтверждении исполнения обязательств по контракту с иностранным партнером: представить акты, транспортные и таможенные документы, а также справку о подтверждающих документах — точный перечень зависит от типа сделки, суммы операции и условий оплаты.

Персональный эксперт банка Хлынов предоставит квалифицированную поддержку на всех этапах оформления документов. Он подробно разъяснит процесс, ответит на вопросы и поможет корректно заполнить все требуемые формы, чтобы избежать ошибок.

4. Проведите расчеты по сделке

После завершения подготовки переходите к расчетам. Контролируйте сроки исполнения обязательств иностранным партнером и не забывайте отчитаться в банк о сделке.

Следуя этому чек-листу, вы сможете грамотно подготовиться к внешнеэкономической сделке и избежать лишних рисков. А чтобы процесс был максимально простым и у вас не возникало сомнений в корректности расчетов, в банке Хлынов с каждым клиентом работает персональный валютный эксперт. Независимо от масштаба вашего бизнеса и объема операций, специалист поможет подобрать оптимальную схему, проверить документы и провести валютные операции в полном соответствии с требованиями законодательства. 

Если хотите вести внешнеэкономическую деятельность, оставьте онлайн-заявку на открытие валютного счета, и мы поможем организовать расчеты с иностранными контрагентами.

Реклама: АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Хлынов», ИНН 4346013603, erid: 2W5zFJ7i4Ac

