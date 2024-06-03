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Маркетплейсы

Открытие ИП для торговли на маркетплейсах: пошаговое руководство

Онлайн-торговля — одно из динамично развивающихся направлений бизнеса. Маркетплейсы, такие как Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, предоставляют предпринимателям удобную платформу для продажи своих товаров. Чтобы начать торговлю на маркетплейсе, нужно официально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).
Открытие ИП для торговли на маркетплейсах: пошаговое руководство
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Преимущества торговли на маркетплейсах для ИП

  • Большой охват аудитории. Маркетплейсы имеют миллионы зарегистрированных пользователей, что позволяет быстро найти потенциальных покупателей.

  • Экономия на рекламе. Продвижением товаров занимается сам маркетплейс, что снижает затраты на рекламу для продавцов.  

  • Простота запуска. Нет необходимости создавать собственный интернет-магазин и настраивать его функционал.

  • Удобство для покупателей. Клиенты могут заказать товары от разных продавцов в одном месте и оплатить одной транзакцией.

  • Доверие покупателей. Известные маркетплейсы уже завоевали лояльность клиентов, что повышает шансы на продажи для новых продавцов.

Выбор системы налогообложения

Прежде чем регистрировать ИП, определитесь с системой налогообложения. Наиболее популярные для торговли на маркетплейсах:

  • УСН (упрощенная система налогообложения) — оптимальный вариант налогообложения для интернет-торговли. Именно УСН чаще всего выбирают предприниматели. На упрощенке достаточно высоки лимиты по доходу и числу наемных сотрудников, а также приемлемые для небольшого бизнеса налоговые ставки — 6% от дохода или 15% от дохода, уменьшенного на величину расходов.

  • НПД (налог на профессиональный доход) — специальный налоговый режим для самозанятых. Нужно учесть, что на НПД можно продавать только тот товар, который самозанятый произвел лично. Нельзя торговать маркированной и подакцизной продукцией.

  • ОСНО (основная система налогообложения) — продавцы выбирают реже, так как нужно сдавать больше видов отчетности и платить больше налогов. 

Регистрация ИП

Процедура регистрации ИП для торговли на маркетплейсах включает следующие шаги:

1. Подготовьте необходимые документы: паспорт, ИНН, заявление по форме Р21001, квитанцию об уплате госпошлины (800 руб.). Оплата госпошлины требуется, если вы подаете заявление лично в налоговую инспекцию.

2. Выберите коды ОКВЭД, соответствующие вашей деятельности. Для онлайн-торговли через маркетплейсы обычно используют код 47.91.2.

3. Подайте документы на регистрацию лично в налоговую инспекцию, по почте или онлайн через «Госуслуги» или Личный кабинет налогоплательщика.

Совет: многие банки предлагают услугу открытия ИП под ключ с одновременным открытием расчетного счета на выгодных условиях. Это позволяет сэкономить время и упростить процесс регистрации. Банк сам готовит документы, а вам не придется посещать налоговую. 

4. Через 3 рабочих дня получите лист записи ЕГРИП — налоговая направит его по электронной почте.

Открытие расчетного счета

Для проведения безналичных операций с маркетплейсами и оплаты налогов необходим расчетный счет ИП в банке. При его выборе обратите внимание на:

  • Стоимость открытия и обслуживания счета.

  • Комиссии за переводы на счета физлиц и платежи контрагентам.

  • Интеграцию с используемыми маркетплейсами и онлайн-бухгалтерией.

  • Возможность бесплатного снятия наличных и внесения выручки на счет.

  • Мобильный банк и качество обслуживания.

Совет: специальные тарифы РКО для предпринимателей на маркетплейсах предлагают многие банки-партнеры торговых площадок. 

Регистрация в качестве продавца на маркетплейсе  

Следующим шагом будет регистрация в качестве продавца на выбранной торговой площадке:

  1. Создайте аккаунт в личном кабинете продавца на сайте маркетплейса. 

  2. Пройдите проверку документов и анкетирование.

  3. Добавьте информацию об ИП и реквизиты расчетного счета для получения платежей за проданные товары.

  4. Ознакомьтесь с требованиями площадки к описанию товаров, упаковке, срокам отгрузки и обработке заказов.  

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Бухгалтерский учет и налоги

Даже при небольших оборотах ИП обязан вести учет доходов и расходов, а также сдавать налоговые декларации. Для удобства можно использовать онлайн-сервисы, которые автоматизируют рутинные операции:

  • Формируют первичные документы: счета, акты, накладные.

  • Импортируют данные о продажах с маркетплейсов.

  • Рассчитывают налоги и взносы, формируют декларации.

  • Отправляют отчетность через интернет.

При выборе сервиса оцените его функционал, безопасность, интеграцию с маркетплейсами и доступность круглосуточной техподдержки.

Повышение эффективности продаж

После получения статуса продавца на маркетплейсе важно постоянно работать над улучшением бизнес-процессов и повышением лояльности покупателей:

  • Оптимизируйте карточки товаров — подробные описания, качественные фото, корректные характеристики и категории.

  • Контролируйте остатки и своевременно обновляйте информацию о наличии товаров. 

  • Тщательно упаковывайте заказы для сохранности при транспортировке.

  • Соблюдайте сроки отгрузки и обработки заказов, указанные маркетплейсом.

  • Отслеживайте отзывы покупателей и оперативно реагируйте на негативные комментарии.

  • Анализируйте статистику продаж и корректируйте ассортимент и цены для повышения прибыльности.

Открытие ИП — первый шаг на пути к успешной торговле на маркетплейсах. Правильный выбор системы налогообложения, надежного банка для РКО и партнеров для ведения учета позволит сосредоточиться на развитии бизнеса.

Регистрация в качестве продавца, оптимизация процессов обработки заказов и постоянное повышение качества сервиса обеспечат стабильный поток покупателей и рост продаж. 

Маркетплейсы открывают большие возможности для предпринимателей, и грамотный подход к организации работы на этих площадках позволит быстро масштабировать бизнес с минимальными затратами.

Чтобы сократить время на регистрацию бизнеса — откройте ООО или ИП через банк. Банк сам подготовит все документы без ошибок, поэтому сроки регистрации не затянутся из-за того, что нужно вносить исправления. Вам не придется посещать налоговую — банк направит документы через электронные каналы связи, а вы получите уведомление о постановке на учет от ФНС на электронную почту. При регистрации бизнеса через банк госпошлину платить не нужно. Это позволит вам заниматься бизнесом, банк все сделает за вас. После успешной регистрации бизнеса банк предложит вам открыть расчетный счет и другие полезные инструменты для ведения хозяйственной деятельности. Вам не придется тратить время на поиск выгодного РКО.

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