Как сохранить ипотечное жилье при банкротстве? Новый закон вступил в силу

Одним из главных минусов банкротных дел для рядовых граждан является продажа имущества, если, конечно, оно есть. Особенно обидно, если заберут недвижимость, приобретенную по ипотечному договору, ведь заемщик вносил по нему платежи. Вплоть до недавнего времени на 100% рабочих вариантов сохранить такое жилье не было. По сути, банкроту оставляли имущество только при реструктуризации, но при этом о списании задолженностей речи не шло.

Статья 213.10-1 появилась в законе в конце лета 2024 года и уже действует. Если говорить простыми словами, то новая норма позволяет должнику:

заключить соглашение напрямую с банком-залогодержателем, чтобы вывести ипотечное жилье из-под реализации;

не учитывать мнение остальных кредиторов при оформлении соглашения;

платить по ипотеке и после завершения банкротства, снять залог на квартиру после исполнения всех обязательств.

Другое имущество в соглашение не включить. Его продадут по общим правилам, а вырученные средства будут направлены на погашение расходов по делу, на вознаграждение управляющему и на выплаты кредиторам.

Предметом соглашения по статье 213.10-1 может быть только жилье, приобретенное по ипотеке. Такая схема не подойдет для остальных кредитов, даже если они выданы с оформлением залога. Нельзя заключить мировое соглашение при прохождении внесудебного банкротства. Его вообще не возбудят, если у должника есть какое-либо имущество под реализацию.