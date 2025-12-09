Полный гид по налоговым изменениям 2026 года: что ждет бизнес и физлиц

Индивидуальные предприниматели в документах указывают ОГРНИП и дату его присвоения.

В счетах-фактурах на отгрузку по авансу требуется указывать реквизиты ранее выставленного авансового счета-фактуры.

Освобождение от НДС для внутреннего туризма продлено до 2030 года.

Переводы через Систему быстрых платежей (СБП).Для предпринимателей это приведет к росту издержек на безнал: налог будет начисляться на комиссию эквайринга (1,5–2,5%), а не на сумму чека. Наиболее уязвимыми окажутся ИП и компании на УСН/ПСН, не имеющие права на вычет «входного» НДС.

С указанной даты завершается действие длившегося с 2006 года освобождения от НДС для ряда банковских операций. Теперь налогом по полной ставке 22% будут облагаться:

Базовый размер НДС будет повышен с текущих 20% до 22%. Корректировка применяется ко всем операциям по реализации, начиная с 1 января 2026 года. Предыдущий аналогичный пересмотр ставки в сторону увеличения происходил в 2019 году.Для ряда социально значимых товарных групп сохраняется преференция в виде ставки 10%:

Цель нашего обзора — дать практические ориентиры в новых налоговых реалиях. Руководители и бухгалтеры найдут здесь ключи для защиты бизнеса от санкций, а физические лица — понятные разъяснения, как изменения отразятся на их доходах, имуществе и возможностях для экономии.

Отсутствие задолженности по алиментам.Размер выплаты составит от 56 до 189 тыс. рублей ежегодно. В 2026 году на эти цели планируется направить 119 млрд рублей, выплаты получат около 7.3 млн родителей.

Наличие 2+ детей до 18 лет (или до 23 при очной учебе).

С 2026 года семьи, имеющие двух и более детей, смогут претендовать на специальную выплату. Ее суть — пересчет уплаченного НДФЛ по ставке 6% вместо 13% с возвратом разницы.Условия получения:

Порог дохода для прекращения предоставления вычетов повышен с 350 тыс. до 450 тыс. рублей с начала года.

С 2025 года возрастает размер стандартных налоговых вычетов на детей:

Корректировка правил для упрощенной системы (УСН)

Поэтапное сокращение «освобождающего» лимита по НДС

Существенно меняется порог дохода, позволяющий «упрощенцам» не платить НДС: Период Предельный доход без НДС 2025 г. 60 000 000 ₽ 2026 г. 20 000 000 ₽ 2027 г. 15 000 000 ₽ 2028 г.+ 10 000 000 ₽ При превышении лимита в каком-либо месяце обязанность начислять НДС возникает с первого числа следующего месяца.

Специальные ставки для «упрощенцев»-плательщиков НДС

Для тех, кто утратил освобождение, предусмотрены пониженные ставки без права на вычет: 5% — при годовом доходе 20–250 млн ₽.

7% — при доходе 250–450 млн ₽.

22% — общая ставка с правом на налоговые вычеты.Новое правило: впервые ставшие плательщиками НДС на УСН в 2026 году могут однократно в течение первого года отказаться от льготных 5%/7% в пользу общей ставки 22% с вычетами.

Ключевые лимиты УСН на 2026 год

С учетом проектного коэффициента-дефлятора 1.09: Параметр Значение Макс. доход для применения УСН 490 500 000 ₽ Лимит для перехода на УСН (за 9 мес.) 367 875 000 ₽ Остаточная стоимость ОС 218 000 000 ₽ Средняя численность персонала 130 человек Макс. доля участия других организаций 25%

Расширение перечня расходов при УСН «Доходы-Расходы»

В НК внесена поправка, разрешающая учитывать иные расходы по правилам главы 25 НК (налог на прибыль). Теперь в затраты можно включать представительские расходы, затраты на СОУТ, экспортные пошлины, курсовые разницы, штрафы в бюджет, сверхнормативные потери товаров и резервы на оплату отпусков. Эксперты оценивают потенциальное снижение нагрузки для бизнеса с маржой 30–40% в 5–10%.

Ограничение региональных льгот по ставкам

Регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН (до 1% или 5%) только для видов деятельности из федерального перечня. Установление нулевых или универсально низких ставок для всех «упрощенцев» региона (как было, например, в Калмыкии) более не допускается.

«Иммунитет» от штрафов за первую декларацию по НДС