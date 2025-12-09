Полный гид по налоговым изменениям 2026 года: что ждет бизнес и физлиц

Цель нашего обзора — дать практические ориентиры в новых налоговых реалиях. Руководители и бухгалтеры найдут здесь ключи для защиты бизнеса от санкций, а физические лица — понятные разъяснения, как изменения отразятся на их доходах, имуществе и возможностях для экономии.
Новое в налоге на добавленную стоимость
Рост основной ставки
Базовый размер НДС будет повышен с текущих 20% до 22%. Корректировка применяется ко всем операциям по реализации, начиная с 1 января 2026 года. Предыдущий аналогичный пересмотр ставки в сторону увеличения происходил в 2019 году.Для ряда социально значимых товарных групп сохраняется преференция в виде ставки 10%:
Основные продукты питания.
Товары для детей.
Медикаменты и изделия медицинского назначения.
Книги и периодическая печать.
Племенной скот.
Обложение НДС финансовых услуг
С указанной даты завершается действие длившегося с 2006 года освобождения от НДС для ряда банковских операций. Теперь налогом по полной ставке 22% будут облагаться:
Услуги по приему платежей по картам (эквайринг).
Обработка транзакций по банковским картам (процессинг).
Переводы через Систему быстрых платежей (СБП).Для предпринимателей это приведет к росту издержек на безнал: налог будет начисляться на комиссию эквайринга (1,5–2,5%), а не на сумму чека. Наиболее уязвимыми окажутся ИП и компании на УСН/ПСН, не имеющие права на вычет «входного» НДС.
Дополнительные поправки по НДС
IT-компании, прошедшие аккредитацию, сохранят нулевую ставку при продаже собственного ПО.
Продлевается заявительный порядок возмещения налога, ускоряющий возврат средств бизнесу.
Освобождение от НДС для внутреннего туризма продлено до 2030 года.
В счетах-фактурах на отгрузку по авансу требуется указывать реквизиты ранее выставленного авансового счета-фактуры.
Индивидуальные предприниматели в документах указывают ОГРНИП и дату его присвоения.
Прогрессивная шкала НДФЛ и меры поддержки семей
Новая градация ставок
С 1 января 2025 года действует обновленная пятиступенчатая шкала обложения доходов физлиц:
Годовой доход
Ставка
Методика расчета
До 2 400 000 ₽
13%
Доход × 13%
От 2 400 001 до 5 000 000 ₽
15%
312 000 ₽ + 15% от суммы сверх 2.4 млн
От 5 000 001 до 20 000 000 ₽
18%
702 000 ₽ + 18% от суммы сверх 5 млн
От 20 000 001 до 50 000 000 ₽
20%
3 402 000 ₽ + 20% от суммы сверх 20 млн
Свыше 50 000 000 ₽
22%
9 402 000 ₽ + 22% от суммы сверх 50 млн
Повышенная ставка применяется исключительно к части дохода, превышающей установленный порог.
Увеличение «детских» вычетов
С 2025 года возрастает размер стандартных налоговых вычетов на детей:
Категория ребенка
Старый вычет
Новый вычет
На второго ребенка
1 400 ₽
2 800 ₽
На третьего и последующих
3 000 ₽
6 000 ₽
На ребенка-инвалида (для опекуна)
6 000 ₽
12 000 ₽
Порог дохода для прекращения предоставления вычетов повышен с 350 тыс. до 450 тыс. рублей с начала года.
Семейный налоговый кешбэк
С 2026 года семьи, имеющие двух и более детей, смогут претендовать на специальную выплату. Ее суть — пересчет уплаченного НДФЛ по ставке 6% вместо 13% с возвратом разницы.Условия получения:
Наличие 2+ детей до 18 лет (или до 23 при очной учебе).
Постоянное проживание в РФ и статус налогового резидента.
Среднедушевой доход семьи ≤ 1.5 прожиточного минимума в регионе.
Отсутствие задолженности по алиментам.Размер выплаты составит от 56 до 189 тыс. рублей ежегодно. В 2026 году на эти цели планируется направить 119 млрд рублей, выплаты получат около 7.3 млн родителей.
Корректировка правил для упрощенной системы (УСН)
Поэтапное сокращение «освобождающего» лимита по НДС
Существенно меняется порог дохода, позволяющий «упрощенцам» не платить НДС:
Период
Предельный доход без НДС
2025 г.
60 000 000 ₽
2026 г.
20 000 000 ₽
2027 г.
15 000 000 ₽
2028 г.+
10 000 000 ₽
При превышении лимита в каком-либо месяце обязанность начислять НДС возникает с первого числа следующего месяца.
Специальные ставки для «упрощенцев»-плательщиков НДС
Для тех, кто утратил освобождение, предусмотрены пониженные ставки без права на вычет:
5% — при годовом доходе 20–250 млн ₽.
7% — при доходе 250–450 млн ₽.
22% — общая ставка с правом на налоговые вычеты.Новое правило: впервые ставшие плательщиками НДС на УСН в 2026 году могут однократно в течение первого года отказаться от льготных 5%/7% в пользу общей ставки 22% с вычетами.
Ключевые лимиты УСН на 2026 год
С учетом проектного коэффициента-дефлятора 1.09:
Параметр
Значение
Макс. доход для применения УСН
490 500 000 ₽
Лимит для перехода на УСН (за 9 мес.)
367 875 000 ₽
Остаточная стоимость ОС
218 000 000 ₽
Средняя численность персонала
130 человек
Макс. доля участия других организаций
25%
Расширение перечня расходов при УСН «Доходы-Расходы»
В НК внесена поправка, разрешающая учитывать иные расходы по правилам главы 25 НК (налог на прибыль). Теперь в затраты можно включать представительские расходы, затраты на СОУТ, экспортные пошлины, курсовые разницы, штрафы в бюджет, сверхнормативные потери товаров и резервы на оплату отпусков. Эксперты оценивают потенциальное снижение нагрузки для бизнеса с маржой 30–40% в 5–10%.
Ограничение региональных льгот по ставкам
Регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН (до 1% или 5%) только для видов деятельности из федерального перечня. Установление нулевых или универсально низких ставок для всех «упрощенцев» региона (как было, например, в Калмыкии) более не допускается.
«Иммунитет» от штрафов за первую декларацию по НДС
Для бизнеса на УСН, впервые получившего статус плательщика НДС в 2026 году, действует мораторий на штрафы за непредставление первой налоговой декларации по этому налогу. Такая же норма актуальна и для 2025 года.
Модификация патентной системы (ПСН)
Снижение порога по доходам
Максимальный годовой доход для применения ПСН также подлежит поэтапному снижению:
Период
Предельный доход для ПСН
2025 год
60 000 000 ₽
2026 год
20 000 000 ₽
2027 год
15 000 000 ₽
2028 год и далее
10 000 000 ₽
При оформлении патента на 2026 год налоговики будут проверять доход ИП за 2025 год. Превышение лимита ведет к потере права на ПСН.
Сохранение патента для ключевых видов деятельности
Несмотря на первоначальные планы, Госдума сохранила возможность применения ПСН для стационарной розничной торговли (кроме сельской местности) и автомобильных грузоперевозок. При совмещении УСН и ПСН доходы по ним суммируются. Превышение общего лимита обязывает ИП: в 10-дневный срок уведомить ФНС, пересчитать налоги с даты начала действия патента и перейти на УСН с уплатой НДС.
Пересмотр тарифов страховых взносов для МСП
Отмена льготного тарифа 15% для многих
С 2026 года большинство субъектов МСП теряют право на пониженный тариф взносов в размере 15%. Льгота сохранится только для тех, чей основной вид деятельности войдет в специальный правительственный перечень приоритетных отраслей.
Условия применения льготы
Для использования тарифа 15% необходимо одновременное соблюдение:
Основной ОКВЭД по ЕГРЮЛ/ЕГРИП — в утвержденном перечне.
Доля доходов от этого вида деятельности — не менее 70% от общей выручки.Контроль ведется нарастающим итогом. Падение доли ниже 70% лишает права на льготу с начала текущего года.
Кто сохранит преференции
Обрабатывающие производства: 30% (до 1,5 МРОТ), 7.6% (свыше).
Крупные предприятия общепита (>250 чел.): 30% (до 1,5 МРОТ), 15% (свыше).
IT-компании: новый тариф 15% (в пределах базы), 7,6% (свыше). Ранее был единый 7,6%.
Общий тариф для остальных МСП
Компании и ИП, не вошедшие в перечень, платят по общему тарифу:
30% — с выплат в пределах предельной базы (2 979 000 ₽ в 2026 г.).
15,1% — с сумм, превышающих эту базу.
Взносы за руководителя-учредителя
С 2026 года вводится обязанность начислять и платить страховые взносы за руководителя - единственного участника, даже при отсутствии ему начислений по зарплате. Минимальная база - федеральный МРОТ на начало года. Мера направлена против «фирм-призраков».
Изменения в налоге на прибыль
Основные и льготные ставки
Общая ставка налога остается на уровне 25% (8% — федеральный бюджет, 17% — региональный). Для аккредитованных IT-компаний сохранена льгота: 5% в федеральный бюджет и 0% в региональный. Условие: не менее 70% доходов — от IT-деятельности. Срок — до 2030 года.
Инвестиционный вычет и перенос убытков
Срок действия ограничения на перенос убытков продлен до 2030 года: уменьшать текущую базу можно не более чем на 50% от суммы убытков прошлых лет. С 2025 года действует федеральный инвестиционный вычет (ФИВ) — уменьшение федеральной части налога (8%) на сумму до 50% от затрат на ОС и НМА для организаций в приоритетных отраслях (добыча, обрабатывающие производства, энергетика, IT, наука и др.). Максимальный вычет — 3% от налоговой базы, его можно передать внутри группы компаний.
Имущественные налоги: новые льготы и процедуры
Транспортный налог
Вводятся новые льготы: полное освобождение от налога для Героев, ветеранов БД, участников СВО и членов их семей — на одно транспортное средство с максимальной суммой налога. Также освобождается сельхозтехника (тракторы, комбайны).С 2027 года меняются сроки уплаты: авансы — не позднее 28 мая, августа, ноября; итоговый платеж — не позднее 28 марта.
Земельный налог
С 2026 года для участников СВО и многодетных семей вводится вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м одного земельного участка.
Налог на имущество организаций
С 2027 года отменяется обязанность организаций подавать уведомления об исчисленных суммах. Расчет будет производиться ФНС автоматически на основе данных регистрирующих органов.
🔥 Лучшие вклады прямо сейчас — короткая подборка по срокам
Мы собрали 9 актуальных вкладов в надежных банках под защитой АСВ (до 1,4 млн ₽) — без запутанных условий
Администрирование и новый технологический сбор
Порядок расчета пеней и отчетность
Особый порядок расчета пеней (1/300, затем 1/150, затем снова 1/300 ключевой ставки) продлен на 2026 год. С 2027 года — возврат к общим правилам.С 2027 года отменяется сдача отдельных деклараций по налогу на прибыль по обособленным подразделениям, но обязанность перечислять налог по месту их нахождения сохраняется.ФНС получает право передавать материалы камеральной проверки в уполномоченную инспекцию с уведомлением налогоплательщика в 5-дневный срок.
Введение технологического сбора
С 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор на импорт и производство электроники. Плательщики — юрлица и ИП, ввозящие электронные компоненты или производящие такую продукцию в РФ. Размер сбора — до 5 000 рублей за единицу в зависимости от вида товара. Мера затронет рынки смартфонов, серверов, бытовой электроники и может привести к определенному росту розничных цен на эту категорию товаров.
Вызовы реформы касаются всех: собственник ищет способы сохранить рентабельность бизнеса, его сотрудник оценивает, как новые правила повлияют на доход, а в семье планируют бюджет с учетом изменений.
В БАЗАР создано пространство, где можно обсудить эти взаимосвязанные вопросы, обменяться опытом и найти работающие решения — независимо от вашей роли: руководитель компании, наемный специалист или частный инвестор.
Скачайте БАЗАР, чтобы пройти грядущие изменения в кругу тех, кто уже ищет и находит практические пути для бизнеса и личных финансов.
Реклама: АО «Базар», ИНН 5032375210, erid: 2W5zFGL1JEU
Начать дискуссию