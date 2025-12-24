Самое главное:
2026 год обещает быть неожиданным для бизнеса и инвесторов. Решение: диверсификация инвестиций, правильное распределение мест в инвестиционном портфеле, оценка заемщиков.
Рассмотрели стандартные и неочевидные идеи для инвестиций в 2026 году: банковские вклады, вхождение на долю в капитале, конвертируемые займы, коллективные инвестиции, платформы внебиржевых инвестиций, драгметаллы.
Консервативные инвестиции — это вклады, ОФЗ, биржевые акции, недвижимость (небольшой доход, сохранение активов, финансовая подушка безопасности).
«Рискованные» инвестиции — например, внебиржевые акции. Они могут принести доход х10–х30 и больше через 5–10 лет, если оборот молодого стартапа кратно вырастет. Расскажем о преимуществах и рисках.
IPO компании влияет на доход инвестора. Бизнес на пике своего IPO может предлагать менее интересные условия по доходам, чем компании на этапе pre-IPO. Это связано с финансовым положением заемщика и потенциальными рисками для инвесторов.
1. Банковские вклады: классика жанра
Вклад — один из очевидных способов немного приумножить финансы. Размер дохода варьируется в зависимости от различных факторов: срока вложений, суммы, ставки в конкретном банке. Кроме того, следует помнить о страховании вкладов — сумма страховки может доходить до 1,4 млн руб.
На 1 декабря 2025 года средняя ставка по вкладам составляла:
15,30% годовых — на три месяца;
14,67% годовых — на полгода;
13,33% годовых — на год.
Например, в Т-Банке максимальная доходность составляет 16,21% для вкладов со сроком открытия на три месяца. В СберБанке — при открытии вклада на 4 или 5 месяцев доходность составит 16%*.
* Данные актуальны на начало декабря 2025 года. Проверяйте информацию на официальных сайтах банков на текущую дату.
Вклад в 1 млн руб. под 15% годовых сроком 4 месяца даст доход — 50 тыс. руб. За это время ставка в вашем банке может упасть, и выгоднее будет открыть вклад в другом банке. Простой вариант: оформить несколько вкладов в разных банках. Некоторые банки предлагают новым вкладчикам накопительные счета с +10% к текущей ставке.
2. Драгоценные металлы: стабильные активы в долгосрочной перспективе
Драгоценные металлы — это физические активы, которые не сильно привязаны к денежной массе в период рецессии активов с более высокой степенью риска. Инвесторы вкладывают в золото, серебро, платину, палладий. В долгосрочной перспективе (10–20 лет) они могут принести хороший доход, так как их стоимость часто превышает рост инфляции.
Инвестиции в драгметаллы на небольшой срок — это способ сохранить активы, но иногда доход «проседает». Например, в 2013 году золото подешевело на 21,8%: в такие периоды продавать его невыгодно.
Приобрести драгоценные металлы можно разными способами:
Купить в банке физические слитки или монеты.
Инвестировать в ценные бумаги компаний, которые занимаются добычей дорогостоящих ресурсов.
Инвестиции в драгоценные металлы не предусматривают получение дивидендов или процентов. Доход зависит от стоимости металла в текущий момент, ситуации на рынке. Особую ценность золото и серебро имеют в промышленности, поэтому эти металлы вызывают большой интерес у инвесторов.
3. Внебиржевые инвестиции: золотая середина между риском и высокой прибылью
Инвесторы могут вкладывать деньги в проекты через биржевые и внебиржевые платформы:
Биржевые платформы. Самые известные — Московская, Санкт-Петербургская биржи. Например, на таких площадках можно купить акции публичных акционерных обществ (ПАО). Сделки доступны через брокерские приложения или напрямую через брокера. Биржевые платформы отбирают проекты с высоколиквидными акциями, в связи с этим риски минимизируются.
Платформы внебиржевых инвестиций. Например, привлекать инвесторов на долю в капитале через такие платформы могут только АО. Доступ к публичным инвестициям здесь закрыт.
На внебиржевом рынке можно купить еврооблигации крупных компаний (Газпром, Роснефть), акции иностранных компаний, акции иностранных фондов (ETF).
Плюсы и минусы внебиржевых платформ: наличие проектов с неликвидными акциями. Здесь важно все правильно оценить. Инвестиции в проекты на пике своего IPO реально могут дать прирост в х1,5–2. Инвестиции в молодые стартапы с оборотом 100–500 млн руб. — это риск, но при растущей стоимости проекта инвестор может заработать не меньше, чем на криптовалюте.
На что обратить внимание: институт вторичного обращения на платформе внебиржевых инвестиций. Это ликвидный инструмент, который позволяет продать неликвидные акции (хоть и с дисконтом).
4. Бизнес-займы: заработок на процентах
Займы в бизнес — один из распространенных способов получить доход. Например: у инвестора есть 1 млн руб., который он дает бизнесу под 25% годовых. Через год инвестор получает 1,25 млн руб.: возвращает свои деньги + 250 тыс. руб. сверху (по 20 833 руб. в месяц).
Как это работает со стороны бизнеса: компания берет деньги от инвестора, а затем выплачивает тело долга и проценты за пользование деньгами. Минус: если бизнес сработает в убыток, то вернуть деньги инвестору будет проблематично.
В России активно развиваются краудлендинговые платформы, которые помогают нивелировать риски при сотрудничестве бизнеса и инвесторов. Площадки проверяют бизнес перед регистрацией, требуют углубленной идентификации (банковские выписки, оценка количественных и неколичественных показателей), формируют рейтинги и присваивают ставки.
У инвестора есть выбор: вкладывать средства в компанию с высоким рейтингом, но по невысокой кредитной ставке, или рисковать, надеясь на доход выше от компании с низкой позицией в рейтинге. Кроме того, на платформе инвестор может выбрать несколько проектов: допустим, не инвестировать в бизнес 1 млн руб., а разделить эту сумму на 4–5 проектов, снизив вероятность риска.
5. Вхождение на долю в капитале: больше партнер, чем инвестор
Инвестор предоставляет деньги и получает долю в бизнесе. Сценарий инвестирования отличается от «обычного» займа: при вхождении на долю в капитале отсутствует понятие «возврат тела долга». Компания обязана платить дивиденды на долю, которую приобрел инвестор.
В некоторых случаях инвестор и основатель проекта договариваются: компания выплачивает инвестору проценты, а потом возвращает изначально вложенную сумму.
Классическая пропорция: до возврата тела инвестиций инвестор получает 70% от прибыли, а собственник — 30%.
После выплаты тела инвестиций пропорция меняется: инвестору — 30%, собственнику — 70%.
Например, при покупке 30% доли в бизнесе инвестор получает 30% голосов и 30% при распределении дивидендов (так работает по умолчанию).
На практике инвесторы отдают предпочтение займам: они думают, что это менее рискованный вариант по сравнению с вхождением на долю в капитале. Кроме того, они знают про очередность кредиторов: если у компании дела пойдут плохо и она объявит себя банкротом, то кредиторы получают выплаты предпоследними в очереди.
От негативных сценариев никто не застрахован, но нужно учитывать и позитивные варианты развития событий.
Представим ситуацию: инвестор входит на долю в капитале в компанию с оценкой 10 млн руб. Вкладывая 1 млн руб., инвестор получает 10% в компании. У собственника нет обязанности возвращать тело долга. Скорее всего, инвестор просто будет получать 25% годовых. Главный плюс — это прирост акций: компания планомерно увеличивает свою выручку с 10 млн руб. до 30, 70, 100 млн руб. (в х10 раз). Инвестиции тоже выросли в 10 раз: теперь у инвестора 10% доли в компании, которая стоит 100 млн руб., а не 10 млн руб. Тело инвестиций выросло за счет рыночной стоимости.
Прирост акций — это ситуация win-win: зарабатывает и основатель проекта, и инвестор. В таких сделках стороны должны договариваться: находить компромиссы, договариваться о взаимовыгодных условиях, вместе думать над минимизацией рисков.
6. Смешанное финансирование: конвертируемые займы
Смешанное финансирование — это разновидность конвертируемого займа: когда инвестору интересен и заем, и доля в капитале.
Как это работает на практике: инвестор предоставляет бизнесу деньги взаймы. Основатель проекта конвертирует их в долю в капитале. Конвертация зависит от конкретного варианта развития событий:
Долг конвертируется в долю инвестора, если бизнес не смог вернуть деньги.
Инвестор получает право выбора: согласиться на конвертацию займа в долю в капитале (если бизнес хорошо развивается) или потребовать возврата кредита (если у компании шаткое финансовое положение).
Инвесторы могут заранее себя защитить в таких сделках: договориться о байбеке (buyback, обратный выкуп) — при покупке доли в бизнесе изначально предусмотреть возможность возврата займа вместо получения доли.
Например, инвестор покупает 10% доли в бизнесе, но сразу обозначает свое право — потребовать у основателя выкупить эту долю обратно. Через год инвестор оценивает ситуацию:
если дела у бизнеса идут хорошо, то инвестор оставляет акции;
если ситуация ухудшается, то инвестор вправе через суд потребовать выкупить акции.
Условие о байбеке лучше прописывать в акционерном соглашении: если инвестор по своему желанию потребует обратного выкупа акций, то основатель обязан это сделать. Высший пилотаж — когда бизнес согласен пойти на такие условия, и дополнительно основатель подкрепляет соглашение личным поручительством.
7. Коллективные инвестиции: распределение ответственности
Инвестор вправе войти в долю бизнеса (купить ценные бумаги), используя разные форматы сотрудничества:
Индивидуальная сделка. Например, инвестор находит компанию и предоставляет ей 10 млн руб. Взамен получает 10% в бизнесе. Такие сделки вправе заключать компании в статусе ООО или АО.
Коллективная сделка. Несколько инвесторов предоставляют заем в 10 млн руб. бизнесу. Каждый получает по определенному проценту: если участвует 10 инвесторов, то у каждого — 1% в доле.
Коллективные инвестиции — это способ диверсифицировать риски. Ответственность распределяется между всеми кредиторами.
Инвесторы могут пользоваться услугами краудинвестинговых платформ. Площадка находит проекты, проверяет их и составляет рейтинги. Инвесторам не нужно искать друг друга: достаточно найти совместный проект на платформе и принять участие в коллективной сделке (купить акции бизнеса онлайн).
На заметку: размещать акции на краудинвестинговых платформах могут только АО (закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ). ООО вправе привлекать только займы, но на долю в капитале через краудинвестинговые платформы привлекать инвесторов они не могут.
Преимущество коллективных инвестиций: инвестор может зайти с минимальным чеком в растущую компанию и получить все выгоды (рост рыночной стоимости акций, увеличение дохода при той же доле в капитале).
Часто задаваемые вопросы
Как правильно собрать инвестиционный портфель?
Классическая структура инвестиционного портфеля: 70% — консервативные активы (биржевые акции, классические облигации, недвижимость), 30% — «рискованные» инвестиции (например, внебиржевые акции). По степени защищенности активы в инвестпортфеле делятся на три категории — высокая, средняя и низкая (самая рискованная).
Например, распределить места в инвестиционном портфеле можно так: 40% — вклады и краткосрочные ОФЗ, 20% — облигации, 20% — биржевые акции, 20% — внебиржевые акции.
Самую высокую доходность может принести последняя категория активов (внебиржевые акции, но нужно помнить о рисках). Консервативные активы больше подходят для сохранения активов и подушки безопасности.
Почему инвестиции могут не принести доход?
В отсутствии доходов инвестора обычно виноваты экономические факторы или ухудшение финансовой ситуации в бизнесе. Не стоит забывать и про некомпетентные действия некоторых инвесторов. Что нужно учитывать при инвестировании:
Инфляция. По данным Центробанка, в 2026 году деньги могут обесцениться на 4–5%. Доход инвестора не должен быть ниже скорости инфляции, иначе в инвестициях нет смысла.
Экономическая турбулентность. Рынок теряет стабильность в условиях санкций, падения цен на нефть, девальвации рубля. Обеспечить прирост инвестиций можно за счет диверсификации.
Ключевая ставка ЦБ. По прогнозам, в 2026 году ставка может быть установлена на уровне 13–15%. Для экономики это волнительная новость.
2026 год обещает быть неожиданным для бизнеса и инвесторов. Выход — не завышать ожидания, помнить о диверсификации, инвестировать с осторожностью.
Как IPO бизнеса влияет на доходы инвесторов?
IPO (от англ. Initial Public Offering, инициация публичного предложения) — это размещение акций компании на фондовых биржах. По достижении IPO бизнес может выйти на рынок с хорошим инвестиционным предложением.
Для инвесторов предоставлять займы бизнесу с низким IPO — это рискованный вид инвестиций. Но при росте рыночной стоимости бизнеса доход может составить х5, х10, х30 и больше (на длительном сроке — от 5–10 лет).
Займы компаниям с высоким IPO — это более низкий доход. У компании стабильное финансовое положение, твердое инвестиционное предложение и инвестиционное обещание. Инвесторы сами ищут такие компании, но ставка доходности будет ниже по сравнению с компаниями на этапе pre-IPO.
