1. Банковские вклады: классика жанра

Вклад — один из очевидных способов немного приумножить финансы. Размер дохода варьируется в зависимости от различных факторов: срока вложений, суммы, ставки в конкретном банке. Кроме того, следует помнить о страховании вкладов — сумма страховки может доходить до 1,4 млн руб.

На 1 декабря 2025 года средняя ставка по вкладам составляла:

15,30% годовых — на три месяца;

14,67% годовых — на полгода;

13,33% годовых — на год.

Например, в Т-Банке максимальная доходность составляет 16,21% для вкладов со сроком открытия на три месяца. В СберБанке — при открытии вклада на 4 или 5 месяцев доходность составит 16%*.

* Данные актуальны на начало декабря 2025 года. Проверяйте информацию на официальных сайтах банков на текущую дату.

Вклад в 1 млн руб. под 15% годовых сроком 4 месяца даст доход — 50 тыс. руб. За это время ставка в вашем банке может упасть, и выгоднее будет открыть вклад в другом банке. Простой вариант: оформить несколько вкладов в разных банках. Некоторые банки предлагают новым вкладчикам накопительные счета с +10% к текущей ставке.