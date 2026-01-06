Экономический кризис в России 2026: что делать, чтобы сохранить деньги

1. Банковские вклады

По состоянию на декабрь 2025 года процентная ставка по банковским вкладам колеблется на уровне 14–16%. По данным Центробанка, пик процентной ставки был в конце декабря 2024 года — 22,28%. В начале декабря 2025 года средний показатель — 15,63% (на основе статистики в 10 кредитных организациях).

Размер ставок зависит от нескольких факторов: суммы, срока и тарифных условий. Например, в середине декабря средняя процентная ставка в популярных банках составляла:

15,56% годовых — на три месяца;

14,88% — на полгода;

13,5% — на год.

В 2026 году ставки по вкладам могут остановиться на отметке 9–11% из-за смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и снижения ключевой ставки до 13–15%.

Вклад — это универсальный инструмент для бизнеса, инвесторов и физлиц. На фоне снижения ключевой ставки ЦБ проценты по вкладам постепенно снижаются, но по-прежнему позволяют спасти собственные финансы от инфляции. Кроме того, стоит помнить о страховании вкладов на сумму до 1,4 млн руб.: вкладчику вернут эти деньги в случае форс-мажора. В 2026 году Центробанк предлагает увеличить страховку до 2 млн руб.

На заметку: открытый в 2025 году вклад позволит зафиксировать процентную ставку на 2026 год. Сравнивайте условия в разных банках, потому что они могут существенно отличаться. Самые выгодные проценты банки предлагают новым вкладчикам (+ 2–3% к основному тарифу) и по накопительным счетам для новых пользователей (до + 10% к текущей ставке).