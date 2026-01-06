Экономический кризис в России 2026: что делать, чтобы сохранить деньги

Самое главное:
В 2026 году Центробанк прогнозирует ключевую ставку — 13–15%, инфляцию — 4–5%.
Инфляция, кризис и девальвация негативно отражаются на устойчивости рубля. По отношению к «твердым» национальным валютам рубль может подешеветь.
Есть разные способы сохранить деньги во время кризиса: вклады, депозиты, драгоценные металлы, недвижимость, инвестиции. Рассказываем о каждом сценарии.
Эксперты прогнозируют в целом положительную обстановку на фондовом рынке в 2026 году. Инвестиции в акции дивидендных аристократов и ценные бумаги добывающей промышленности тоже не стоит сбрасывать со счетов.
Выбор способа хранения денег зависит от самого собственника: для этого нужно следить за новостями экономики и геополитики, изучать профессиональное мнение и официальные источники.
1. Банковские вклады
По состоянию на декабрь 2025 года процентная ставка по банковским вкладам колеблется на уровне 14–16%. По данным Центробанка, пик процентной ставки был в конце декабря 2024 года — 22,28%. В начале декабря 2025 года средний показатель — 15,63% (на основе статистики в 10 кредитных организациях).
Размер ставок зависит от нескольких факторов: суммы, срока и тарифных условий. Например, в середине декабря средняя процентная ставка в популярных банках составляла:
15,56% годовых — на три месяца;
14,88% — на полгода;
13,5% — на год.
В 2026 году ставки по вкладам могут остановиться на отметке 9–11% из-за смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и снижения ключевой ставки до 13–15%.
Вклад — это универсальный инструмент для бизнеса, инвесторов и физлиц. На фоне снижения ключевой ставки ЦБ проценты по вкладам постепенно снижаются, но по-прежнему позволяют спасти собственные финансы от инфляции. Кроме того, стоит помнить о страховании вкладов на сумму до 1,4 млн руб.: вкладчику вернут эти деньги в случае форс-мажора. В 2026 году Центробанк предлагает увеличить страховку до 2 млн руб.
На заметку: открытый в 2025 году вклад позволит зафиксировать процентную ставку на 2026 год. Сравнивайте условия в разных банках, потому что они могут существенно отличаться. Самые выгодные проценты банки предлагают новым вкладчикам (+ 2–3% к основному тарифу) и по накопительным счетам для новых пользователей (до + 10% к текущей ставке).
2. Депозиты
Понятия «депозит» и «банковский вклад» отличаются:
Банковские вклады — это денежные вложения для клиентов-физлиц. Вкладчики получают доход в виде процентов.
Депозиты — доступны физлицам, ИП и компаниям. На депозиты принимают деньги, драгоценные металлы, ценные бумаги.
Депозитные ставки обычно меньше, чем проценты по вкладам: на 3–5% ниже ключевой ставки ЦБ. В 2026 году ставки по депозитам могут упасть еще больше из-за снижения ключевой ставки. Но сбрасывать со счетов этот инструмент точно не стоит, особенно бизнесу.
За счет чего депозиты обеспечивают доходность:
Конвертация в валюте разных стран (денежный депозит). Клиенты могут открывать мультивалютные вклады: одновременно в национальной и иностранной валюте. Внутри депозита допускается конвертация денежных средств.
Рост цен на драгоценные металлы (обезличенный металлический счет). При открытии депозита клиент передает банку деньги и взамен получает драгоценные металлы: золото, серебро, платину, палладий и т. д. После закрытия счета банк выплачивает клиенту стоимость металла на текущую дату. Кроме того, в течение срока депозита клиент получает проценты.
Депозит — это также способ хранения физических активов. Например, клиент может передать банку под хранение слитки или монеты из дорогостоящих металлов. Активы могут приносить доход в виде процентов.
На заметку: доход по депозитам зависит от срока, вида активов, условий. Депозиты позволяют сохранить собственные финансы с учетом инфляции и девальвации «твердых валют».
3. Драгоценные металлы
Золото, серебро, платина, палладий — это стабильные активы для сохранения личного капитала. А в долгосрочной перспективе — способ получить доход. По данным Центробанка, в период с 1 декабря 2024 по 17 декабря 2025 года сложилась следующая картина:
Золото. Стоимость за грамм золота за год выросла с 9 135 руб. до 11 021 руб. Спад произошел в середине марта 2025 года — 7 851 руб.
Серебро. В начале декабря 2024 года цена на серебро — 105,80 руб. за грамм, а в середине декабря 2025 года — 163,1 руб. Падение случилось в середине мая 2025 года — 82,92 руб.
Платина. По состоянию на 17 декабря 2025 года цена за грамм платины за год выросла почти на 41%: с 3 216 руб. до 4 532 руб. Но в конце апреля был зафиксирован спад — цена на платину упала до 2 490 руб.
Палладий. За год цена за грамм палладия выросла с 3 387,20 руб. до 3 978,92 руб. Спад пришелся на конец мая 2025 года — 2 467 руб. Самая высокая цена на металл была зафиксирована в октябре 2025 года — 4 100 руб. за грамм.
Особую ценность драгоценные металлы представляют для производственной отрасли, поэтому инвесторы проявляют к ним повышенный интерес. Горизонт в 10–20 лет создает благоприятные условия для высокого дохода. В краткосрочной перспективе металлы — это хороший способ сохранить деньги во время кризиса и инфляции.
На заметку: в моменты падения цен продавать драгоценные металлы невыгодно. Как показывает практика, рынок всегда выравнивает стоимость металлов, но нужно набраться терпения и никогда не идти на поводу у паники.
4. Недвижимость
По данным Аналитического центра ВЦИОМ, россияне отдают предпочтение вложению денег в недвижимость. На втором месте — драгоценные металлы.
Недвижимость — это не только дома и квартиры, но и дачи, гаражи, офисы, земельные участки. При правильном подходе недвижимые активы могут принести собственнику хороший пассивный доход.
Почему граждане России выбирают вложения в недвижимость:
Реальный заработок. В долгосрочной перспективе недвижимость всегда дорожает (независимо от показателей инфляции). Кроме того, ее можно сдавать в аренду — посуточно или на долгий срок.
Физический актив. С психологической точки зрения, недвижимость — это менее рискованный актив. Объект можно «потрогать руками», в отличие от акций, облигаций, депозитов. Для простых россиян наличие недвижимости — это спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
Минимальные риски. Цены на недвижимость исторически растут вместе с инфляцией. Купленный сегодня объект точно будет стоить дороже через 15–25 лет.
Опытные инвесторы рассматривают недвижимость как способ хранения денег: высокого дохода в краткосрочной перспективе здесь ждать не приходится. Стоит помнить и о доступе к капиталу: прежде чем получить деньги, недвижимость нужно продать, а это зачастую долгий процесс.
На заметку: часть дохода съедают налоги, коммунальные платежи, комиссии риелторам и нотариусам, ремонт, страховка. Вложение в покупку объекта долго окупается. Но при этом деньги собственника всегда будут защищены от негативных экономических факторов.
5. Инвестиции в фондовый рынок
Инвестиции в ценные бумаги — это недооцененный инструмент среди простых россиян, но пользуется популярностью у инвесторов. Назовем менее рискованные виды инвестиций по прогнозам экспертов на 2026 год:
Биржевые платформы. Самые популярные — Московская и Санкт-Петербургская биржи. На них можно приобрести акции лидеров рынка, облигации федерального займа (ОФЗ), валюту, паи ПИФ.
Дивидендные аристократы. В России есть пул компаний, которые стабильно выплачивают дивиденды по акциям: Лукойл, Газпром, СБЕР, Х5, Яндекс. Эксперты прогнозируют потенциал роста акций лидеров рынка от 20 до 52% — это акции Т-технологии, Хэдхантер, Полюс, НОВАТЭК, Озон. В 2026 году тенденция на стабильные выплаты от этих компаний сохранится за счет укрепления их капиталов.
Инвестиции в отрасль по добыче драгметаллов. Акции компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов, продолжают сохранять дивидендную способность. Компании крепко стоят на ногах за счет высокой цены на дорогостоящие ресурсы.
На фондовом рынке есть понятие «высокорисковые инвестиции» — например, к ним относятся внебиржевые акции. Риск понести убытки по ним выше, но и дивиденды зачастую составляют несколько «иксов». Например, инвестор вкладывает деньги в ценные бумаги молодого стартапа, а через 5–10 лет получает х10 за счет прироста рыночной стоимости акций и IPO.
На заметку: инвестиции в фондовый рынок — это инструмент инвесторов, которые умеют «играть» на индексах и динамике рынке. Доходы по ценным бумагам бирж, «голубым фишкам» и ОФЗ ниже, чем по «рискованным» инвестициям. Новичку перед входом на рынок инвестиций стоит оценить перспективы и риски, узнать мнение практиков, а также действовать осторожно. На начальном этапе лучше вкладывать деньги в ценные бумаги с небольшими, но гарантированными дивидендами — это способ спасти деньги от обесценивания.
🔥 Лучшие вклады прямо сейчас — короткая подборка по срокам
Мы собрали 9 актуальных вкладов в надежных банках под защитой АСВ (до 1,4 млн ₽) — без запутанных условий
Итоги и рекомендации
Пробелы в экономике остаются, но в целом Россия справляется с кризисом: в 2026 году намечены положительные сдвиги в геополитике, развиваются отношения с дружественными странами, развиваются ключевые государственные сферы (медицина, сельское хозяйство, инновации, искусственный интеллект).
На фоне представленных Центробанком уровня инфляции в 4–5% и ключевой ставки 13–15% остается возможность для россиян сохранить свои сбережения в 2026 году. Дадим несколько советов:
Сместите фокус внимания. Еще рано надеяться на положительный исход мирных переговоров, снятие санкций и быстрый выход на высокие экономические показатели. Изначально рассмотрите вариант именно сохранения капитала, а затем — пассивного дохода.
Комбинируйте способы. Мы рассмотрели пять способов по сохранению денег. Диверсифицируйте — например, одну часть денег положите на вклад, другую — на металлический депозитный счет.
Инвестируйте осторожно. Акции, купленные в 2025 году, дадут прирост только к 3–4 кварталу 2026 года. Стабильные выплаты могут гарантировать только лидеры рынка.
Следите за новостями и официальными данными. Инфляция, девальвация, ВВП — все это влияет на устойчивость рубля.
Сохраняйте спокойствие. В периоды рецессии хочется быстрее продать активы, чтобы вернуть хотя бы часть средств. Как показывает практика, многие активы дают эффект только в долгосрочной перспективе — 5–10 лет (акции, драгоценные металлы), а иногда 15–25 лет (долгие ОФЗ, недвижимость). Умение ждать — залог успеха.
