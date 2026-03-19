Финансовые ошибки 2026 года: как не потерять все состояние в новой реальности

Дорогие кредиты: иллюзия возможностей

В начале 2026 года Банк России продолжает цикл смягчения денежно-кредитной политики. На февральском заседании ключевая ставка была снижена до 15,5% годовых, и это уже шестое снижение подряд. Регулятор дал мягкий сигнал, указав, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Согласно прогнозам аналитиков SberCIB и ПСБ, к концу 2026 года ставка может опуститься до 12% годовых.

Но даже при снижающихся ставках, главная ошибка — брать кредиты, не считая их реальную стоимость, это по-прежнему может привести к долговой яме. Более того ЦБ может взять паузу в снижении ставки или замедлить темпы смягчения.

Особенно опасны необеспеченные потребительские кредиты и микрозаймы. Бум ипотечного кредитования прошлых лет сейчас оборачивается проблемами: качество ипотечного портфеля банков ухудшается из-за людей, которые переоценили свои силы.Но самый короткий путь к печальному финалу — это взять например микрозайм, чтобы вложить деньги в фондовый рынок или сделать ставку на крипту. Шансы на успех там невелики а риски обнулиться более чем реальны.