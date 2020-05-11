Как определить безопасную величину вычетов по НДС?

Превышение безопасной доли вычетов по НДС является одним из критериев оценки налоговых рисков.

Согласно Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок" – значительная доля вычетов по НДС от суммы начисленного с налоговой базы налога составляет от 89% за 12 месяцев.

Чтобы рассчитать актуальный размер средней доли вычетов для лиц, не осуществляющих экспортные операции, на которую следует ориентироваться, можно воспользоваться официальными данными отчета 1-НДС “Отчет о структуре начисления налога на добавленную стоимость”.

Отчет размещается на сайте nalog.ru в разделе:

Иные функции ФНС России - Статистика и аналитика - Данные по формам статистической налоговой отчетности (https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/) и формируется сводный по РФ или в разрезе регионов.

Для расчета используется формула на основе данных отчета 1-НДС:

Доля вычетов НДС = Сумма вычетов по НДС (строка 210 отчета) / Налог к начислению (строка 110 отчета) * 100%

Полученную величину сравниваем с долей, полученной на основе данных декларации по НДС налогоплательщика. Для расчета этих данных, используем формулу:

Доля вычетов НДС по декларации = Сумма заявленных вычетов НДС (стр. 190 разд.3 декларации) / Сумма исчисленного НДС с учетом восстановленных сумм НДС (стр.118 разд.3 декларации) * 100%

Превышение только лишь одного показателя не означает автоматического включения налогоплательщика в план проверок.

Необходимо смотреть на совокупность показателей. Для этого анализируем и иные налоговые риски, приведенные в Приказе ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок".