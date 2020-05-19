2.000.000 + 3.000.000 или нюансы применения имущественного вычета

Имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактических расходов на строительство или приобретение объектов недвижимого имущества, но не более 2.000.000 руб.

Это значит, что вернуть можно 13% * 2.000.000 = 260.000 руб.

О каких объектах недвижимости идет речь?

К таким объектам недвижимого имущества относятся следующие объекты, расположенные на территории Российской Федерации:

Жилые дома;

Квартиры;

Комнаты или доли в них;

Земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства;

Земельные участки, на которых расположены приобретаемые жилые дома.

Какие расходы можно учесть при строительстве или приобретении дома?

Разработка проектной и сметной документации;

Приобретение строительных и отделочных материалов;

Приобретение жилого дома или доли в нем;

Оплата работ (услуг) по строительству и отделке;

Подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации.

Какие расходы можно учесть при покупке квартиры, комнаты, доли в них?

Расходы на приобретение квартиры, комнаты, доли в них;

Расходы на приобретение отделочных материалов;

Расходы на отделочные работы, разработку проектной и сметной документации.

Что дальше?

Разберем особенности применения имущественного вычета 2.000.000 руб:

Если в году приобретения (строительства) недвижимого имущества налогоплательщик использовал только часть вычета, то оставшаяся сумма вычета может быть перенесена на последующие годы до тех пор, пока не будет полностью использована; Вычет на приобретение (строительство) недвижимого имущества может быть предоставлен в отношении одного или нескольких объектов недвижимости. При этом общая сумма вычета по всем объектам не должна превышать 2.000.000 рублей; В случае приобретения недвижимости совместно несколькими лицами, каждый из совладельцев может получить вычет до 2.000.000 рублей.

Что там с 3.000.000?

Если физическое лицо покупает (строит) недвижимость за счет кредитных средств, то имущественный вычет можно получить также на сумму фактических расходов на погашение процентов по такому кредиту, но не более 3.000.000 рублей.

Это значит, что вернуть можно 13% * 3.000.000 = 390.000 руб.

Однако! Расходы на погашение процентов по займам (кредитам) могут быть приняты к вычету только в отношении одного объекта недвижимости.

Кто не имеет право на вычет?

Вычет не предоставляется в следующих случаях:

В части расходов на приобретение (строительство) недвижимости за счет средств материнского капитала ;

; При сделках между взаимозависимыми лицами (например, при покупке у родителей, детей, брата, сестры, работодателя и др.);

(например, при покупке у родителей, детей, брата, сестры, работодателя и др.); Если налогоплательщик не оплачивал приобретение (строительство) недвижимого имущества (например, стоимость квартиры оплатил работодатель).

Как можно получить имущественный вычет?

Имущественный вычет можно поучить одним из следующих способов:

При подаче налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода;

При обращении с письменным заявлением к работодателю. Для этого необходимо предоставить в налоговую документы, подтверждающие право на вычет, через 30 дней получить Уведомление и предоставить его работодателю.

Например, Вера Кравцова в 2020г. приобрела квартиру стоимостью 5.000.000 руб. и получила на нее Свидетельство о праве собственности. Квартира была куплена за счет банковских заемных средств. В 2020г. Вера заплатила проценты по кредиту в сумме 600.000 руб. Доход Веры за 2020г. составил 1.500.000 руб. Ранее она не использовала право на получение имущественного вычета. Определите сумму имущественного вычета за 2020г. Решение Максимальная сумма вычета (без учета уплаченных по кредиту процентов) – 2.000.000 руб. Максимальная сумма вычета по уплаченным процентам – 3.000.000 руб. Имущественный вычет за 2020г. составит 1.500.000 руб., остальную часть возможно перенести на следующий год. Сумма к переносу составит: (2.000.000 – 1.500.000) + 600.000 = 1.100.000 руб.

За какой период можно вернуть налог, если не подали документы сразу?

Вернуть НДФЛ можно не более чем за три последних года.

Например, Квартира куплена в 2017 году, а вычет решили оформить в 2020 году. В этом случае вернуть налог можно за 2019, 2018 и 2017 годы.

Сколько лет можно возвращать НДФЛ?

Ограничений по сроку, в течение которого можно возвращать налог, в налоговом законодательстве нет. Возвращать НДФЛ можно до тех пор, пока не достигните предельной величины вычета.

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