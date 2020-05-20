Ученический договор: налоговая схема или производственная необходимость

В соответствии со ст. 54.1 НК РФ основной целью совершения сделки не может являться неуплата налога. Это значит, что при заключении ученического договора у компании должна быть деловая цель, которая связана, например, с особенностями производства и необходимостью получения определенных знаний сотрудниками и соискателями.
Побочным эффектом заключения ученических договоров является отсутствие страховых взносов по выплатам на основе таких договоров.
Поэтому основной налоговый риск - это переквалификация ученического договора в трудовой договор. Давайте разберем, как минимизировать риск претензий.
Какими нормами регулируется ученический договор?
Порядок заключения ученического договора, права и обязанности сторон и другие вопросы регулируются ст.198-208 ТК РФ.
Согласно ст.198 ТК РФ работодатель юридическое лицо (организация) имеет право заключать с соискателем или с сотрудником ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы.
В ученическом договоре необходимо предусмотреть (ст.199 ТК РФ):
- наименование сторон;
- квалификацию, которую ученик приобретает в процессе обучения;
- обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором;
- обязанность работника пройти обучение и проработать по трудовому договору с работодателем в течение установленного ученическим договором срока. При этом, если ученик без уважительной причины после обучения увольняется или не приступает к работе, то по требованию работодателя он возвращает полученную за время обучения стипендию и возмещает другие расходы работодателя, связанные с его обучением;
- срок ученичества;
- размер оплаты в течение ученичества.
Особенности заключения договора с работником
- Ученический договор является дополнением к трудовому договору. При этом ученический договор не является трудовым договором или договором гражданско-правового характера;
- Договор может быть заключен о профессиональном обучении или переобучении без отрыва или с отрывом от работы;
- В период действия ученического договора работники не могут привлекаться к сверхурочным работам, направляться в служебные командировки, не связанные с ученичеством.
Особенности заключения договора с соискателем
- Ученический договор является самостоятельным договором. При этом ученический договор не является трудовым договором или договором гражданско-правового характера;
- Договор может заключаться о профессиональном обучении или дополнительном образовании с присвоением конкретной квалификации;
- В период действия ученического договора соискатель не является работником организации и не может быть направлен в командировку и привлечен к выполнению сверхурочных работ;
- При успешном окончании обучения испытательный срок по трудовому договору не устанавливается.
Как оплачивать обучение по ученическому договору?
В период обучения выплачивается стипендия, которая устанавливается договором и зависит от получаемой квалификации, но не ниже МРОТ (в 2020 году = 12.130 руб.)
В курс обучения могут входить практические занятия. Такая работа оплачивается по установленным расценкам (ст.204 ТК РФ). Расценки можно оформить локальным документом по организации или установить в ученическом договоре.
Если работник совмещает обучение и работу, то за время обучения ему выплачивается стипендия, а за отработанное время – заработная плата.
Например
Ирина Семенова работает в Компании “А” помощником бухгалтера с ежемесячным окладом 22.000 руб.
Ирине предложили должность бухгалтера в этой же компании, но с условием профессионального обучения в течение 3 месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь.
Для этого был заключен ученический договор, согласно которому:
- В течение каждого из 3 месяцев необходимо пройти обучение в объеме 10 занятий по 8 часов;
- В дни, когда Ирина проходит обучение, она не выполняет работу, предусмотренную ее должностной инструкцией;
- За обучение ежемесячно начисляется стипендия в размере 14.000 руб.
Рассчитайте сумму, которая будет начислена Ирине за сентябрь, если известно, что в сентябре 22 рабочих дня.
Решение
22.000 / 22 * (22 – 10) = 12.000 руб. – оплата труда в период, когда Ирина не проходила обучение
12.000 + 14.000 = 26.000 руб. – сумма, начисленная за сентябрь
База по НДФЛ = 26.000 руб.
База по СВ = 12.000 руб.
Как снизить риск переквалификации в трудовой договор?
- Пропишите в трудовом или коллективном договоре условия о том, что работники проходят профессиональное обучение или получают дополнительное образование. Это может быть периодическое повышение квалификации или обучение при найме.
- Разработайте локальные акты: положение об обучении, регламент по обучению сотрудников и соискателей. Опишите в них цели обучения, порядок организации обучения, учебные программы, порядок оценки результатов обучения и другие вопросы.
- Организуйте обучение. Оно может проводиться по договору с образовательными организациями, имеющими лицензии, или собственными силами работодателя.
Если компания решает проводить обучение своими силами, тогда может потребоваться образовательная лицензия (это зависит от вида обучения).
Так, согласно п.12-14 ст.2 Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовательной деятельности” может быть:
- профессиональное образование;
- профессиональное обучение;
- дополнительное образование.
Если компания проводит профессиональное образование или профессиональное обучение, тогда у нее должна быть образовательная лицензия.
Если компания проводит дополнительное образование для производственных нужд работодателя без выдачи документа о квалификации – лицензия не требуется. В этом случае в трудовой книжке указывается новая квалификация на основании приказа по итогам ученичества.
- Заключите ученический договор.
Как учесть расходы на обучение по ученическим договорам для налога на прибыль?
- Если сотрудник обучается с отрывом от работы, то стипендия и оплата практических занятий учитываются в составе расходов на оплату труда на основании п.19 ст.255 НК РФ;
- Если сотрудник обучается без отрыва от работы, то стипендия и оплата практических занятий учитываются в составе других расходов на оплату труда на основании п.25 ст.255 НК РФ;
- Если обучается соискатель, то стипендия и оплата практических занятий учитываются в составе других расходов, связанных с производством и реализацией на основании п.49 п.1 ст.264 НК РФ.
Расходы учитываются в периоде принятия в штат соискателей, с которыми заключены ученические договоры. Если соискатель не принят в штат работодателя по окончании обучения, то такие расходы нельзя учесть в составе расходов по налогу на прибыль.
Основание:
- Письмо Минфина от 10.06.2016 № 03-03-06/1/34188
- Письмо Минфина от 26.03.2015 №03-03-06/1/16621
- Письмо Минфина от 08.06.2012 № 03-03-06/1/297
- Письмо Минфина от 08.06.2011 № 03-03-06/1/336
Что с НДФЛ и страховым взносами?
Стипендии и выплаты за практические занятия по ученическим договорам облагаются НДФЛ и не облагаются страховыми взносами. Основание:
- Письмо Минфина от 21.06.2019 № 03-15-06/45624
- Письмо Минфина от 03.07.2017 № 03-15-06/41745
- Письмо Минтруда от 26.02.2015 № 17–3/В-83
- Постановлении Президиума ВАС РФ от 03.12.2013 № А71-9175/2012