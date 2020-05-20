Ученический договор: налоговая схема или производственная необходимость

В соответствии со ст. 54.1 НК РФ основной целью совершения сделки не может являться неуплата налога. Это значит, что при заключении ученического договора у компании должна быть деловая цель, которая связана, например, с особенностями производства и необходимостью получения определенных знаний сотрудниками и соискателями.

Побочным эффектом заключения ученических договоров является отсутствие страховых взносов по выплатам на основе таких договоров.

Поэтому основной налоговый риск - это переквалификация ученического договора в трудовой договор. Давайте разберем, как минимизировать риск претензий.

Какими нормами регулируется ученический договор?

Порядок заключения ученического договора, права и обязанности сторон и другие вопросы регулируются ст.198-208 ТК РФ.

Согласно ст.198 ТК РФ работодатель юридическое лицо (организация) имеет право заключать с соискателем или с сотрудником ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы.

В ученическом договоре необходимо предусмотреть (ст.199 ТК РФ):

наименование сторон;

квалификацию, которую ученик приобретает в процессе обучения;

обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором;

обязанность работника пройти обучение и проработать по трудовому договору с работодателем в течение установленного ученическим договором срока. При этом, если ученик без уважительной причины после обучения увольняется или не приступает к работе, то по требованию работодателя он возвращает полученную за время обучения стипендию и возмещает другие расходы работодателя, связанные с его обучением;

срок ученичества;

размер оплаты в течение ученичества.

Особенности заключения договора с работником

Ученический договор является дополнением к трудовому договору. При этом ученический договор не является трудовым договором или договором гражданско-правового характера;

Договор может быть заключен о профессиональном обучении или переобучении без отрыва или с отрывом от работы;

В период действия ученического договора работники не могут привлекаться к сверхурочным работам, направляться в служебные командировки, не связанные с ученичеством.

Особенности заключения договора с соискателем

Ученический договор является самостоятельным договором. При этом ученический договор не является трудовым договором или договором гражданско-правового характера;

Договор может заключаться о профессиональном обучении или дополнительном образовании с присвоением конкретной квалификации;

В период действия ученического договора соискатель не является работником организации и не может быть направлен в командировку и привлечен к выполнению сверхурочных работ;

При успешном окончании обучения испытательный срок по трудовому договору не устанавливается.

Как оплачивать обучение по ученическому договору?

В период обучения выплачивается стипендия, которая устанавливается договором и зависит от получаемой квалификации, но не ниже МРОТ (в 2020 году = 12.130 руб.)

В курс обучения могут входить практические занятия. Такая работа оплачивается по установленным расценкам (ст.204 ТК РФ). Расценки можно оформить локальным документом по организации или установить в ученическом договоре.

Если работник совмещает обучение и работу, то за время обучения ему выплачивается стипендия, а за отработанное время – заработная плата.

Например Ирина Семенова работает в Компании “А” помощником бухгалтера с ежемесячным окладом 22.000 руб. Ирине предложили должность бухгалтера в этой же компании, но с условием профессионального обучения в течение 3 месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь. Для этого был заключен ученический договор, согласно которому: В течение каждого из 3 месяцев необходимо пройти обучение в объеме 10 занятий по 8 часов;

В дни, когда Ирина проходит обучение, она не выполняет работу, предусмотренную ее должностной инструкцией;

За обучение ежемесячно начисляется стипендия в размере 14.000 руб. Рассчитайте сумму, которая будет начислена Ирине за сентябрь, если известно, что в сентябре 22 рабочих дня. Решение 22.000 / 22 * (22 – 10) = 12.000 руб. – оплата труда в период, когда Ирина не проходила обучение 12.000 + 14.000 = 26.000 руб. – сумма, начисленная за сентябрь База по НДФЛ = 26.000 руб. База по СВ = 12.000 руб.

Как снизить риск переквалификации в трудовой договор?

Пропишите в трудовом или коллективном договоре условия о том, что работники проходят профессиональное обучение или получают дополнительное образование. Это может быть периодическое повышение квалификации или обучение при найме.

Разработайте локальные акты: положение об обучении, регламент по обучению сотрудников и соискателей. Опишите в них цели обучения, порядок организации обучения, учебные программы, порядок оценки результатов обучения и другие вопросы.

Организуйте обучение. Оно может проводиться по договору с образовательными организациями, имеющими лицензии, или собственными силами работодателя.

Если компания решает проводить обучение своими силами, тогда может потребоваться образовательная лицензия (это зависит от вида обучения).

Так, согласно п.12-14 ст.2 Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовательной деятельности” может быть:

профессиональное образование; профессиональное обучение; дополнительное образование.

Если компания проводит профессиональное образование или профессиональное обучение, тогда у нее должна быть образовательная лицензия.

Если компания проводит дополнительное образование для производственных нужд работодателя без выдачи документа о квалификации – лицензия не требуется. В этом случае в трудовой книжке указывается новая квалификация на основании приказа по итогам ученичества.

Заключите ученический договор.

Как учесть расходы на обучение по ученическим договорам для налога на прибыль?

Если сотрудник обучается с отрывом от работы, то стипендия и оплата практических занятий учитываются в составе расходов на оплату труда на основании п.19 ст.255 НК РФ; Если сотрудник обучается без отрыва от работы, то стипендия и оплата практических занятий учитываются в составе других расходов на оплату труда на основании п.25 ст.255 НК РФ; Если обучается соискатель, то стипендия и оплата практических занятий учитываются в составе других расходов, связанных с производством и реализацией на основании п.49 п.1 ст.264 НК РФ.

Расходы учитываются в периоде принятия в штат соискателей, с которыми заключены ученические договоры. Если соискатель не принят в штат работодателя по окончании обучения, то такие расходы нельзя учесть в составе расходов по налогу на прибыль.

Основание:

Письмо Минфина от 10.06.2016 № 03-03-06/1/34188

Письмо Минфина от 26.03.2015 №03-03-06/1/16621

Письмо Минфина от 08.06.2012 № 03-03-06/1/297

Письмо Минфина от 08.06.2011 № 03-03-06/1/336

Что с НДФЛ и страховым взносами?

Стипендии и выплаты за практические занятия по ученическим договорам облагаются НДФЛ и не облагаются страховыми взносами. Основание: