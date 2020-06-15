Платить или не платить НДС? Определяем место реализации товаров (работ, услуг)

Место реализации товаров

Местом реализации товаров признается территория РФ при наличии одного или нескольких обстоятельств (ст.147 НК РФ):

Товар находится на территории РФ (других территорий под юрисдикцией РФ), не отгружается и не транспортируется Товар находится на территории РФ (других территорий под юрисдикцией РФ) на момент начала отгрузки и транспортировки.

Если указанные условия не выполняются, то обязанности по уплате НДС не возникает.

Исключение:

Местом реализации углеводородного сырья, добытого на морском месторождении, и продуктов его переработки (стабильного конденсата, сжиженного природного газа, широкой фракции легких углеводородов) признается территория РФ, если выполняется одно из условий (п. 2 ст.147 НК РФ):

Товар находится на континентальном шельфе РФ и /или в исключительной экономической зоне РФ либо в российском секторе дна Каспийского моря и не отгружается и не транспортируется; Товар в момент начала отгрузки и транспортировки находится на континентальном шельфе РФ и/или в исключительной экономической зоне РФ либо в российском секторе дна Каспийского моря.

Как подтвердить нахождение товаров на момент отгрузки за пределами РФ?

Документами, подтверждающими нахождение товаров на момент отгрузки за пределами РФ, могут быть любые имеющиеся в распоряжении организации-продавца документы (в том числе транспортные, товаросопроводительные или иные документы), удостоверяющие факт нахождения товаров на территории иностранного государства в момент реализации.

Основание: Письмо Минфина РФ от 16.02.2009 N 03-07-08/35

Облагается ли НДС реализация товаров на территории РФ, если продавец и покупатель иностранные компании, не зарегистрированные в РФ?

Порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость такой операции Кодексом не определен.

Основание: Письмо Минфина от 7.09.2018 N 03-07-15/64209

Место реализации услуг

Место реализации работ (услуг) определяется в соответствии со следующими критериями (ст.148 НК РФ):

В общем случае определяем место выполнения работ (оказания услуг) по месту деятельности исполнителя

Если исполнитель ведет деятельность на территории РФ, то местом реализации работ (услуг) признается РФ.

В этом случае:

Если исполнитель зарегистрирован в налоговых органах РФ, то НДС уплачивается в общем порядке. А если исполнитель — иностранное лицо и не состоит в налоговых органах РФ на учете, то заказчик является налоговым агентом.

Однако есть исключения. Разберем их:

По месту нахождения имущества (пп.1, 2 п.1 ст.148)

Место реализации следующих работ (услуг) определяется по месту нахождения имущества: строительные, монтажные, сборочные, ремонтные, реставрационные работы, работы по озеленению, услуги по аренде.

Например, Российская компания «В» сдает в аренду российской компании «Г» склад, расположенный на территории Германии. Арендная плата в этом случае не облагается НДС.

По месту выполнения работ, оказания услуг (пп.3 п.1 ст.148)

Услуги в сфере культуры, искусства, образования, физической культуры, туризма, отдыха и спорта признаются реализованными по месту фактического оказания данных услуг. То есть, если такие услуги оказаны на территории РФ, то независимо от исполнителя, местом реализации будет являться территория РФ.

Например, Компания «П» организует семинары в Европе для сотрудников российских компаний. Такие услуги не будут являться объектом обложения НДС.

По месту регистрации заказчика (пп.4 п.1 ст.148)

Место реализации следующих услуг определяется по месту регистрации заказчика:

— Разработка программ для ЭВМ и баз данных;

— Оказание консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских, рекламных, маркетинговых услуг;

— Сдача в аренду движимого имущества.