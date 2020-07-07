Клерк.Ру
Светлана Беляева

Покупка авто премиум-класса: как обосновать расходы?

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Налоговый риск дорогостоящих активов — это снятие расходов по налогу на прибыль и отказ в вычетах по НДС.

Как обосновать расходы для избежания претензий проверяющих?

1. Обосновываем деловую цель.

Для этого готовим Локальный нормативный документ (например, положение об использовании служебного транспорта) и Приказ за подписью руководителя, в котором:

  • Прописываем цель приобретения актива. Например, автомобиль необходим для поездки на деловые встречи с заказчиками и партнерами и для поддержания имиджа компании.
  • Показываем, что расходы связаны с коммерческой деятельностью компании и направлены на получение доходов.
  • Описываем требования, которым должен соответствовать автомобиль и почему.
  • Указываем за кем из сотрудников будет закреплен автомобиль.

Пример,

Приказ № ___

о приобретении автомобиля

г. Москва «__» _____ 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целях поддержания делового имиджа и репутации Компании «Н» приобрести легковой автомобиль бизнес-класса марки _____________.

Автомобиль необходим для поездок генерального директора ___________ на переговоры, деловые встречи и подписание контрактов с заказчиками. Средняя продолжительность поездки составляет ______ часов день. Для обеспечения комфортных условий, автомобиль должен быть оборудован __________________________.

2. Ответственным за приобретение автомобиля назначить ведущего специалиста отдела хозяйственных операций ______________________.

3. После приобретения автомобиль передать в пользование на срок ______ генеральному директору Компании «Н» на основании акта приема-передачи автомобиля.

4. Генеральному директору __________________ обеспечить использование автомобиля исключительно в деловых целях, указанных в настоящем Приказе и в соответствии с Положением «Об использовании служебного автотранспорта».

5. Ответственным за исполнение настоящего Приказа назначить _____________.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера Компании «Н» _________________.

Генеральный директор Компании «Н» _______________

С Приказом ознакомлены:

2.Подписываем с ответственным сотрудником Акт приема-передачи автомобиля

3. Доказываем, что автомобиль используется в производственной деятельности. Для этого:

  • Готовим путевые листы. В путевом листе прописываем маршрут, а именно указываем конкретные места следования автомобиля.
  • Учитываем расходы на ГСМ.
  • Учитываем расходы на ремонт и обслуживание автомобиля.
  • Учитываем расходы на страхование ОСАГО.