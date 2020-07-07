Покупка авто премиум-класса: как обосновать расходы?

Налоговый риск дорогостоящих активов — это снятие расходов по налогу на прибыль и отказ в вычетах по НДС.
Как обосновать расходы для избежания претензий проверяющих?
1. Обосновываем деловую цель.
Для этого готовим Локальный нормативный документ (например, положение об использовании служебного транспорта) и Приказ за подписью руководителя, в котором:
- Прописываем цель приобретения актива. Например, автомобиль необходим для поездки на деловые встречи с заказчиками и партнерами и для поддержания имиджа компании.
- Показываем, что расходы связаны с коммерческой деятельностью компании и направлены на получение доходов.
- Описываем требования, которым должен соответствовать автомобиль и почему.
- Указываем за кем из сотрудников будет закреплен автомобиль.
Пример,
Приказ № ___
о приобретении автомобиля
г. Москва «__» _____ 2020 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях поддержания делового имиджа и репутации Компании «Н» приобрести легковой автомобиль бизнес-класса марки _____________.
Автомобиль необходим для поездок генерального директора ___________ на переговоры, деловые встречи и подписание контрактов с заказчиками. Средняя продолжительность поездки составляет ______ часов день. Для обеспечения комфортных условий, автомобиль должен быть оборудован __________________________.
2. Ответственным за приобретение автомобиля назначить ведущего специалиста отдела хозяйственных операций ______________________.
3. После приобретения автомобиль передать в пользование на срок ______ генеральному директору Компании «Н» на основании акта приема-передачи автомобиля.
4. Генеральному директору __________________ обеспечить использование автомобиля исключительно в деловых целях, указанных в настоящем Приказе и в соответствии с Положением «Об использовании служебного автотранспорта».
5. Ответственным за исполнение настоящего Приказа назначить _____________.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера Компании «Н» _________________.
Генеральный директор Компании «Н» _______________
С Приказом ознакомлены:
2.Подписываем с ответственным сотрудником Акт приема-передачи автомобиля
3. Доказываем, что автомобиль используется в производственной деятельности. Для этого:
- Готовим путевые листы. В путевом листе прописываем маршрут, а именно указываем конкретные места следования автомобиля.
- Учитываем расходы на ГСМ.
- Учитываем расходы на ремонт и обслуживание автомобиля.
- Учитываем расходы на страхование ОСАГО.