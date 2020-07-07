Покупка авто премиум-класса: как обосновать расходы?

Налоговый риск дорогостоящих активов — это снятие расходов по налогу на прибыль и отказ в вычетах по НДС.

Как обосновать расходы для избежания претензий проверяющих?

1. Обосновываем деловую цель.

Для этого готовим Локальный нормативный документ (например, положение об использовании служебного транспорта) и Приказ за подписью руководителя, в котором:

Прописываем цель приобретения актива. Например, автомобиль необходим для поездки на деловые встречи с заказчиками и партнерами и для поддержания имиджа компании.

Показываем, что расходы связаны с коммерческой деятельностью компании и направлены на получение доходов.

Описываем требования, которым должен соответствовать автомобиль и почему.

Указываем за кем из сотрудников будет закреплен автомобиль.

Пример,

Приказ № ___ о приобретении автомобиля г. Москва «__» _____ 2020 года ПРИКАЗЫВАЮ: 1. В целях поддержания делового имиджа и репутации Компании «Н» приобрести легковой автомобиль бизнес-класса марки _____________. Автомобиль необходим для поездок генерального директора ___________ на переговоры, деловые встречи и подписание контрактов с заказчиками. Средняя продолжительность поездки составляет ______ часов день. Для обеспечения комфортных условий, автомобиль должен быть оборудован __________________________. 2. Ответственным за приобретение автомобиля назначить ведущего специалиста отдела хозяйственных операций ______________________. 3. После приобретения автомобиль передать в пользование на срок ______ генеральному директору Компании «Н» на основании акта приема-передачи автомобиля. 4. Генеральному директору __________________ обеспечить использование автомобиля исключительно в деловых целях, указанных в настоящем Приказе и в соответствии с Положением «Об использовании служебного автотранспорта». 5. Ответственным за исполнение настоящего Приказа назначить _____________. 6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера Компании «Н» _________________. Генеральный директор Компании «Н» _______________ С Приказом ознакомлены:

2.Подписываем с ответственным сотрудником Акт приема-передачи автомобиля

3. Доказываем, что автомобиль используется в производственной деятельности. Для этого: