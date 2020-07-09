Как за 6 месяцев выйти из найма и зарабатывать самостоятельно?

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TLBuh Коворк Бухачков, Вы считаете что слесари-наладчики это люди второго сорта и им приятно в грязи ту... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

VadimBA Не удивлюсь, если потом выяснится, что ФСБ ведет базу выезжающих в Белоруссию и в дальнейшем отсл... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Над.К Если имущество использовалось в предпринимательской деятельности ИП, то это основное средство, а ... Недвижимость индивидуального предпринимателя: регистрация права собственности

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Над.К А вы уверены, что линейка - это радость для детей? Ненавидела в детстве эти бессмысленные построе... 1 сентября школьных линеек не будет. Из-за коронавируса

Над.К И что это доказывает? Что людям надо взять в охапку маленьких детей, чемоданы и партизанскими тро... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Fraxine Никогда не любила эти бессмысленные линейки. Ну ладно в первый класс или 9/11, но все остальные-т... 1 сентября школьных линеек не будет. Из-за коронавируса

РюмкаБезысходности А знаете что самое смешное? Что такие министерства есть в цивилизованных странах. Просто называют... В Общественной палате предложили создать министерство пропаганды

Natali Kr Он ведь наверное и причины привел? Вот интересно было бы послушать.... а еще интереснее если бы о... В Общественной палате предложили создать министерство пропаганды

РюмкаБезысходности Знаете, это прям оксюморон: имеющие средства не имеют возможности выехать заграницу. Есть средств... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

ЛеонидНиколаевич 1 С считает неверно... К такому выводу пришли на форуме "бухонлайна" (давно, причем)... Заполняем РСВ для малого бизнеса по-новому

Natali Kr У них чистая прибыль за 2019 по -моему 4,5 млн....не точно, но порядок суммы именно такой. Так чт... Приобретение сервиса «Работа.ру» обошлось Сбербанку почти в 1,2 миллиарда