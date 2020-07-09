Клерк.Ру
Светлана Беляева

Как за 6 месяцев выйти из найма и зарабатывать самостоятельно?

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На мастер-классе 9 июля в 11:00 будем разбирать:

Что делать, если нет желания больше работать в найме? Как сделать первый шаг в собственный бизнес? Где искать клиентов? Как создавать собственный продукт?

Спикер — Лариса Магафурова, основатель и руководитель компании «Умный бухучёт».

О Ларисе:

  • Разработчик системы «6 шагов по переходу бухгалтерской компании из офиса на «удаленку»
  • Автор и ведущая обучающих курсов портала Клерк.ру, спикер на конференции fin-skill 2020
  • Руководитель Школы бухгалтеров
  • Провела более 100 мероприятий по налоговой оптимизации, финансам малого бизнеса и организации работы бухгалтерии. Более 70 публикаций в профессиональных изданиях: «Главбух», «Деловой Мир», «Учет.Налоги.Право», «Генеральный директор», «Управленческий учет», «Свое дело».
  • ТОП10 бухгалтерских блогеров по версии журнала Главбух 2019

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