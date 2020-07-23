Ошибки в счете-фактуре: откажут или нет в вычете НДС?

Счет-фактура — это документ, на основании которого покупатель товаров (работ, услуг, имущественных прав) может предъявить к вычету суммы НДС.

Разберем ошибки в счете-фактуре, которые могут привести к отказу в вычете НДС, и ошибки, которые не могут являться основанием для отказа.

Ошибки, которые могут стать основанием для отказа в вычете

Невозможно идентифицировать продавца или покупателя (например, не указан адрес, ИНН не соответствует названию, др.);

Наименование товаров (работ, услуг) в счете-фактуре не соответствует наименованию в отгрузочном документе;

Невозможно точно определить стоимость товара (работы, услуги (например, стоимость товара не соответствует данным о цене и количестве, не указана валюта);

Неверно указана ставка НДС и сумма НДС.

Если при оформлении счета-фактуры были допущены иные ошибки, отказать в вычете проверяющие не вправе (основание п.2 ст.169 НК РФ).

Рассмотрим ситуации, когда, по мнению проверяющих, нельзя принять НДС к вычету, однако существует положительная судебная практика и/или разъяснения Минфина РФ, подтверждающие необоснованность таких претензий.

Претензия 1. Счет-фактура выставлен по истечению 5 дней со дня отгрузки

По мнению Минфина, нарушение продавцом срока выставления счета-фактуры, установленного п.3 ст.168 НК РФ, не является основанием отказать в вычете по НДС.

Так, согласно Письмам Минфина от 14.03.19 № 03-07-11/16556, 25.04.2018 г. № 03-07-09/28071 счета-фактуры, выставленные продавцом товаров после вышуказанного срока, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС покупателем.

Аналогичный вывод следует из Постановления ФАС Московского округа от 23.12.2011г. №Ф05-13060/11.

Претензия 2. Нумерация счетов-фактур должна быть в хронологическом порядке

В соответствии с Постановлением АС Поволжского округа от 02.11.2016г. №Ф06-13869/2016 отсутствие хронологии в нумерации счет-фактур не может являться основанием для отказа в применении налоговых вычетов.

Данную позицию подтверждает и Письмо Минфина от 12.01.2017г. № 03-07-09/411. Согласно пп.1 п.5 с.169 Кодекса в счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны порядковый номер и дата составления счета-фактуры.

Таким образом, право на применение вычетов по налогу на добавленную стоимость не поставлено в зависимость от порядка формирования порядковых номеров счетов-фактур, выставляемых продавцом при реализации товаров (работ, услуг).

Аналогичный вывод содержится в Постановлении Одиннадцатого ААС от 24.02.2012 г. № 11АП-15135/11

Претензия 3. Адрес продавца в счет-фактуре не может отличаться от местонахождения, указанного в учредительных документах

Согласно Постановлению ФАС Поволжского округа от 17.09.2013 №А12-16526/2011:

«В соответствии с пп.2 и 3 п.5 ст.169 НК РФ в счете-фактуре должны быть указаны наименования, адреса и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя, а также наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя».

При этом положения пп. 2 и 3 п. 5 ст.169 НК РФ не конкретизируют, какой из адресов (фактическое местонахождение организации или ее юридический адрес) должен указываться в счете-фактуре.

Претензия 4. В адресе присутствуют сокращения «г.» (вместо «город»), «ул.» (вместо «улица»), данные адреса указаны в последовательности, не соответствующей ЕГРЮЛ/ЕГРИП, перестановка слов в названии улицы и др.

Согласно Письму Минфина от 17.01.2018 № 03-07-09/1846, написание в счете-фактуре адресов продавца и покупателя, указанных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с сокращениями, замена прописных букв на строчные или смена местами слов в названии улицы не являются основанием для признания счета-фактуры составленным с нарушением установленного порядка.

В соответствии с Письмом Минфина от 17.08.2018 г. N 03-07-14/58351:

«Ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца и покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость».

Таким образом, указание адреса покупателя с сокращениями слов «город», «улица» и т.д., а также в иной последовательности, чем предусмотрено ЕГРЮЛ или ЕГРИП, не является основанием для признания счета-фактуры составленным с нарушением установленного порядка.

Претензия 5. В счете-фактуре указан фактический адрес грузополучателя, хотя товар в течение дня отгружался в разные торговые точки

Согласно Письму Минфина от 02.05.2012 № 03-07-09/44 в случае, если договорами на поставку товаров предусмотрены особенности, связанные с ежедневной многократной отгрузкой товаров в адрес одного покупателя, то, составление счетов-фактур и их выставление покупателям возможно производить один раз в день не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товаров.

Если в строке 4 «Грузополучатель и его адрес» счета-фактуры не указаны адреса торговых точек покупателя, в которые продавцом осуществляется доставка товаров, но такой счет-фактура не препятствует налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать вышеуказанную информацию, то такой счет-фактура не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

Претензия 6. Покупатель не может принять к вычету НДС, если счет-фактура выставлен продавцом, применяющим упрощенную систему налогообложения (другой специальный налоговый режим)

По данному вопросу нет однозначного мнения, однако имеются решения судов, которые встают на сторону налогоплательщиков.

Так, по мнению АС Центрального округа (Постановление от 06.11.2018 по делу № А68-11361/2017) покупатель вправе принять к вычету НДС, который ему предъявил продавец, применяющий УСН.

Аналогичный вывод содержится в Постановлении КС РФ от 3.06.2014г. № 17-П.

Претензия 7: нельзя принять к вычету НДС, если в счете-фактуре отсутствует расшифровка подписи

Согласно Постановлению Федерального АС Поволжского округа от 19.04.2012 г. №Ф06-2391/12, отсутствие в счете-фактуре расшифровки подписей представителей организации-продавца не является основанием для отказа в вычете сумм НДС.

Само по себе отсутствие расшифровки подписи руководителя в счете-фактуре не препятствует налоговому органу идентифицировать продавца или покупателя товаров (а равно работ, услуг) и не является безусловным основанием к отказу в вычете НДС.

Согласно Постановлению ФАС Северо-Западного округа от 25.10.2012 по делу N А26-9024/2011 суд отклонил довод инспекции о неправомерности применения вычета на основании счета-фактуры, в котором отсутствуют расшифровки подписей руководителя и главного бухгалтера.