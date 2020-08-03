Амортизационная премия: 9 вопросов для правильного учета

Амортизационная премия — это один из методов законной налоговой оптимизации.
Почему?
Она позволяет единовременно списать на расходы 10% или 30% первоначальной стоимости основного средства:
- 10% для основных средств 1,2, 8, 9, 10 амортизационных групп;
- 30% для основных средств с 3 по 7 амортизационных групп.
В новом видео я разбираю 9 вопросов для постановки правильного учета амортизационной премии:?
- Как амортизационная премия влияет на амортизацию?
- В какой момент амортизационная премия включается в расходы?
- Применяется ли амортизационная премия к нематериальным активам?
- Применяется ли амортизационная премия к объектам, бывшим в эксплуатации?
- Что делать, если компания реализовала основное средство, к которому применена амортизационная премия взаимозависимому лицу в течение 5 лет?
- Можно ли амортизационную премию применять к объектам выборочно?
- По каким основным средствам нельзя использовать амортизационную премию?
- Можно ли учесть премию позже, если не применили при вводе объекта в эксплуатацию?
- Можно ли учесть амортизационную премию, если основное средство введено в эксплуатацию в периоде применения упрощенной системы налогообложения??
Нормативные документы и разъяснения регулятора к видео:
- П.9 ст.258 НК РФ
- Письмо Минфина РФ от 09.12.2015 № 03-07-11/71838
- Письмо Минфина РФ от 09.06.2015 № 03-03-06/1/33417
- Письмо Минфина РФ от 15.08.2016 года № 03-03-06/1/47688
- Письмо Минфина РФ от 8.06.2012 № 03-03-06/1/295
- Письмо Минфина РФ от 21.04.2015 № 03-03-06/1/22577
- Письмо Минфина РФ от 27.04.2017 № 03-11-06/2/25443
13.08.2020 старт очередного Марафона «Разобраться в налогах».
Регистрация на https://belyaeva.biz