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Светлана Беляева

Амортизационная премия: 9 вопросов для правильного учета

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Амортизационная премия — это один из методов законной налоговой оптимизации.

Почему?

Она позволяет единовременно списать на расходы 10% или 30% первоначальной стоимости основного средства:

  • 10% для основных средств 1,2, 8, 9, 10 амортизационных групп;
  • 30% для основных средств с 3 по 7 амортизационных групп.

В новом видео я разбираю 9 вопросов для постановки правильного учета амортизационной премии:?

  1. Как амортизационная премия влияет на амортизацию?
  2. В какой момент амортизационная премия включается в расходы?
  3. Применяется ли амортизационная премия к нематериальным активам?
  4. Применяется ли амортизационная премия к объектам, бывшим в эксплуатации?
  5. Что делать, если компания реализовала основное средство, к которому применена амортизационная премия взаимозависимому лицу в течение 5 лет?
  6. Можно ли амортизационную премию применять к объектам выборочно?
  7. По каким основным средствам нельзя использовать амортизационную премию?
  8. Можно ли учесть премию позже, если не применили при вводе объекта в эксплуатацию?
  9. Можно ли учесть амортизационную премию, если основное средство введено в эксплуатацию в периоде применения упрощенной системы налогообложения??

Нормативные документы и разъяснения регулятора к видео:

  • П.9 ст.258 НК РФ
  • Письмо Минфина РФ от 09.12.2015 № 03-07-11/71838
  • Письмо Минфина РФ от 09.06.2015 № 03-03-06/1/33417
  • Письмо Минфина РФ от 15.08.2016 года № 03-03-06/1/47688
  • Письмо Минфина РФ от 8.06.2012 № 03-03-06/1/295
  • Письмо Минфина РФ от 21.04.2015 № 03-03-06/1/22577
  • Письмо Минфина РФ от 27.04.2017 № 03-11-06/2/25443

13.08.2020 старт очередного Марафона «Разобраться в налогах».

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