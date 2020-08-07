Амортизационная премия: пошаговый алгоритм учета

Амортизационная премия — один из методов законной налоговой оптимизации.

Почему?

Она позволяет единовременно списать на расходы 10% или 30% первоначальной стоимости основного средства:

10% для основных средств 1,2, 8, 9, 10 амортизационных групп;

30% для основных средств с 3 по 7 амортизационных групп.

Разберём пошаговый алгоритм учета амортизационной премии.

Шаг 1. В учетной политике для целей налогообложения прописываем, что компания использует право на применение амортизационной премии на основании п.9 ст.258 НК РФ.

Шаг 2. Приобретение основного средства отражаем на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»

Шаг 3. Рассчитываем сумму амортизационной премии и оформим бухгалтерской справкой-расчетом. Признаем премию в расходах на основании п.3 ст.272 НК РФ, п.4 ст.259 НК РФ

Пример: Компания «А» приобрела основное средство, со сроком полезного использования 8 лет и включила его в 5 амортизационную группу. То есть амортизационная премия равна 30%. Первоначальная стоимость основного средства 150.000 руб. Основное средство введено в эксплуатацию в июле 2020 года. Компания применяет линейный метод начисления амортизации. Считаем: 150.000 * 30% = 45.000 руб. — амортизационная премия

Амортизационная премия является косвенным расходом.

Шаг 4. Вводим основное средство в эксплуатацию в сумме за минусом амортизационной премии. В нашем примере это значение составляет 150.000 — 45.000 = 105.000 руб.

Шаг 5. В следующем месяце после ввода объекта в эксплуатацию признаем премию в расходах по налогу на прибыль. В нашем примере — в расходах премию признаем в августе 2020 года.

Шаг 6. Одновременно с учетом амортизационной премии начисляем ежемесячную амортизацию за первый месяц. Ежемесячная амортизация равна 105.000 / 96 месяцев срока полезного использования.

Пример: В марте текущего года Компания «К» приобрела и ввела в эксплуатацию основное средство стоимостью 600.000 руб. (в том числе НДС 100.000 руб.), срок полезного использования которого составляет 8 лет. Согласно учетной политике для целей налогообложения компания единовременно списывает 30% (10%) первоначальной стоимости основных средств. Рассчитайте амортизируемую стоимость основного средства.

Решение. Чтобы определиться с размером единовременного списания (10% или 30%) компании необходимо установить номер амортизационной группы. Основные средства со сроком полезного использования 8 лет включаются в 5-ую амортизационную группу.

Соответственно, в апреле текущего года (месяц, следующий за месяцем ввода объекта в эксплуатацию) компания имеет право списать на расходы не более 30% первоначальной стоимости основного средства (без учета НДС):

600.000 * 100/120 = 500.000 руб. — стоимость основного средства без учета НДС

500.000 * 30% = 150.000 руб. — сумма единовременного списания

Амортизируемая стоимость основного средства составит:

500.000 — 150.000 = 350.000 руб.

Амортизацию будем признавать в расходах с учетом ст.318 НК РФ, в зависимости от того, прямой это расход или косвенный.?

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