Семь ошибок договора подряда

Разберем ошибки договора подряда (ГПХ) с физическим лицом, которые приведут к переквалификации этого договора в трудовой.
Ошибка 1. Установить график работы с 9 до 18
Исполнители по договору подряда не обязаны соблюдать трудовую дисциплину. Уберите из договоров ссылки на правила внутреннего распорядка, не указывайте время работы и отдыха.
Ошибка 2. Назначить подрядчика на должность
В договоре подряда не должно быть формулировок вроде «выполнение обязанностей бухгалтера, юриста» или указание должности. Предметом договора является результат «подготовить бухгалтерский баланс, подготовить и передать иск в суд и др.»
Ошибка 3. Указать в договоре оплату больничных, отпускных, пособий
Отношения по договору подряда регулируются Гражданским кодексом, а он не устанавливает гарантии, которые предусмотрены Трудовым кодексом.
Ошибка 4. Оформить приказ о приеме на работу
Приказ о приеме на работу оформляется на штатных сотрудников. По договору подряда исполнители выполняют разовые поручения.
Ошибка 5. Выплачивать заработную плату 2 раза в месяц
По договору подряда оплачивается результат, а не процесс работы. Также можно установить поэтапную оплату по результатам сдачи работы на каждом этапе.
Ошибка 6. Обеспечить условия труда и рабочее место
Исполнитель по договору подряда работает в собственном графике и самостоятельно обеспечивает себе рабочее место.
Ошибка 7. Установить в договоре подряда правила трудового распорядка и штрафы за его нарушение
Исполнитель по договору подряда не подчиняется принятым в организации правилам трудового распорядка так как Гражданский кодекс данное требование не устанавливает. Штрафы за нарушение дисциплины могут свидетельствовать о наличии трудовых отношений.
Также помните, если исполнителем по договору подряда является физическое лицо (не самозанятый) нельзя перекладывать на него функцию налогового агента по уплате НДФЛ. Заказчик должен самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ и страховые взносы.
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