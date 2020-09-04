Семь ошибок договора подряда

Разберем ошибки договора подряда (ГПХ) с физическим лицом, которые приведут к переквалификации этого договора в трудовой.

Ошибка 1. Установить график работы с 9 до 18

Исполнители по договору подряда не обязаны соблюдать трудовую дисциплину. Уберите из договоров ссылки на правила внутреннего распорядка, не указывайте время работы и отдыха.

Ошибка 2. Назначить подрядчика на должность

В договоре подряда не должно быть формулировок вроде «выполнение обязанностей бухгалтера, юриста» или указание должности. Предметом договора является результат «подготовить бухгалтерский баланс, подготовить и передать иск в суд и др.»

Ошибка 3. Указать в договоре оплату больничных, отпускных, пособий

Отношения по договору подряда регулируются Гражданским кодексом, а он не устанавливает гарантии, которые предусмотрены Трудовым кодексом.

Ошибка 4. Оформить приказ о приеме на работу

Приказ о приеме на работу оформляется на штатных сотрудников. По договору подряда исполнители выполняют разовые поручения.

Ошибка 5. Выплачивать заработную плату 2 раза в месяц

По договору подряда оплачивается результат, а не процесс работы. Также можно установить поэтапную оплату по результатам сдачи работы на каждом этапе.

Ошибка 6. Обеспечить условия труда и рабочее место

Исполнитель по договору подряда работает в собственном графике и самостоятельно обеспечивает себе рабочее место.

Ошибка 7. Установить в договоре подряда правила трудового распорядка и штрафы за его нарушение

Исполнитель по договору подряда не подчиняется принятым в организации правилам трудового распорядка так как Гражданский кодекс данное требование не устанавливает. Штрафы за нарушение дисциплины могут свидетельствовать о наличии трудовых отношений.

Также помните, если исполнителем по договору подряда является физическое лицо (не самозанятый) нельзя перекладывать на него функцию налогового агента по уплате НДФЛ. Заказчик должен самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ и страховые взносы.