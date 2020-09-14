Договор с самозанятым: 11 пунктов для самостоятельного аудита

Если вы заключаете или планируете заключать договоры подряда с исполнителями, применяющими систему налогообложения в виде налога на профессиональный доход, проверьте такой договор по 11 пунктам, описанным в данной статье. Это поможет вам сократить риск налоговых претензий и избежать переквалификации договора в трудовой.

В чем преимущества договоров с самозанятыми?

Выплаты по договорам не облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Самозанятый самостоятельно уплачивает налог на профессиональный доход:

4% по доходам от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;

6% по доходам от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) ИП для предпринимательской деятельности и юридическим лицам.

Что необходимо сделать при заключении договора с самозанятым?

Убедиться, что с самозанятым ваша компания не имеет трудовых отношений и он не был в штате вашей компании последние 2 года.

Самозанятый должен предоставить Справку о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход. В договоре зафиксируйте его статус.

После каждой выплаты самозанятый должен предоставить чек, сформированный из приложения «Мой налог».

Проверить статус самозанятого можно на сайте ФНС «Проверить статус налогоплательщика НПД» https://npd.nalog.ru/check-status/.

Как облагаются выплаты по договорам с самозанятыми?

Выплаты по договорам не облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

При расчете налога на прибыль и УСН «Доходы — Расходы» можно учесть расходы на приобретенные у самозанятых товары (включая основные средства, материалы и инвентарь), работы и услуги.

Если компенсируете расходы самозанятого, такая компенсация:

облагается НДФЛ;

не облагается страховыми взносами;

не учитывается в расходах по налогу на прибыль и УСН «Доходы — Расходы»

Пример Елена Иванова работает в Компании «Д» по договору подряда и является плательщиком налога на профессиональный доход. За 2020г. ее доход до налогообложения составил 820.000 руб. В рамках выполнения работы по договору она понесла расходы в сумме 270.000 руб. Расходы были документально подтверждены, предоставлены в компанию и компенсированы. Рассчитайте налогооблагаемый доход Елены и налоги за 2020 г.

Налоговая база по НПД у самозанятого 820 000 руб.

Налоговая база по НДФЛ у заказчика 270 000 руб.

НДФЛ: 270 000 * 13% = 35 100 руб.

НПД = 820 000*6% = 49 200 руб.

Страховые взносы не уплачиваются. Выплата учитывается в качестве расхода по налогу на прибыль.

Компенсация не учитывается в качестве расхода по налогу на прибыль.

Как сократить налоговые риски договора с самозанятым?

Составьте договор, который не будет содержать признаки трудового договора.

Не заключайте договор, если исполнитель работает в штате вашей компании или работал последние 2 года.

Пропишите в договоре или в приложении к нему конкретный объем работ и результат.

Установите оплату, которая будет зависеть от результата и срока сдачи работ, она не может быть регулярной и гарантированной.

Укажите информацию о привлечении к выполнению работ третьих лиц. Например, в целях выполнения настоящего Договора Подрядчик вправе привлекать третьих лиц. Ответственность за их действия несет Подрядчик.

Пропишите условие о неустойке. Например, в случае нарушения Исполнителем срока оказания услуг (выполнения работ) Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1 процента за каждый день просрочки.

Установите гарантийный срок на результат работ. Например, на результат работы устанавливается гарантийный срок 6 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

Пропишите условие о возможности отказа от исполнения договора. Например, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и результата уже проделанной работы.

В платежных документах укажите «Оплата по договору подряда».

Пропишите обязанность исполнителя предоставлять отчет о выполненных работах (оказанных услугах) с конкретными результатами. А также акт выполненных работ.

Пропишите условие об устранении недостатков в проделанной работе. Например, если при принятии работ (услуг) Заказчиком обнаружены недостатки, он вправе потребовать безвозмездно устранить их или соразмерно уменьшить стоимость работ (услуг).