Резервы по сомнительным долгам: нюансы налогового учета

Разберем вопросы налогового учета резервов по сомнительным долгам

1. Что такое сомнительная задолженность?

Задолженность признается сомнительной, если одновременно выполняются 3 условия:

• Возникла в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг

• Не погашена в срок, установленный договором

• Не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

2. Какие компании могут создать резерв по сомнительным долгам?

Создавать резерв могут только компании, которые для целей налогового учета применяют метод начисления.

3. Как рассчитать резерв по сомнительным долгам?

Шаг 1

На последнее число отчетного (налогового) периода проводим инвентаризацию дебиторской задолженности, на основании которой определяем величину расчетного резерва.

С момента возникновения задолженности прошло менее 45 дней? — в резерв не включаем.

С момента возникновения задолженности прошло от 45 до 89 дней? — в резерв включаем 50 процентов от суммы задолженности, с учетом НДС.

С момента возникновения задолженности прошло 90 дней и более? — в резерв включаем 100 процентов от суммы задолженности, с учетом НДС.

Шаг 2

Определяем, какая величина расчетного резерва может быть признана для целей налогового учета.

Резерв в налоговом учете не может превышать 10% выручки от продаж (без НДС), полученной за отчетный (налоговый) период.

При исчислении резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода по итогам отчетных периодов его сумма не может превышать большую из величин — 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки за текущий отчетный период.

Шаг 3.

Если организация приняла решение о создании резерва по сомнительным долгам, то списание безнадежных долгов осуществляется только за счет резерва. При этом, если сумма резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, то разница включается в состав расходов.

Пример В соответствии с учетной политикой для целей налогообложения на 2020г. Компания «К» применяет метод начисления и создает резервы по сомнительным долгам (ранее компания не создавала резерв). Выручка компании за 2020г. составила 24.000.000 руб. (в том числе НДС 4.000.000 руб.). Имеется следующая информация по просроченной дебиторской задолженности (суммы указаны в руб. с учетом НДС 20%): Просроченная дебиторская задолженность (руб.) 31.12.2020 90 дней и более 2.000.000 От 45 до 89 дней 1.600.000 До 44 дней 700.000 В мае 2020г. истек срок исковой давности по долгу Компании «С» на сумму 900.000 руб. и он был списан на расходы Компании «К». Резерв на возможные потери Компания «К» по данной задолженности не создавала. Определите сумму расхода, которая будет признана для целей налогообложения Компании «К». Решение Выручка 24.000.000 * 100/120 = 20.000.000 руб. Расчетный резерв на 31.12.2020г 2.000.000 * 100% 1.600.000 * 50% 0 = 2.800.000 руб. Максимальная сумма резерва (10% от выручки без учета НДС) Так как сумма расходов на создание резерва по сомнительным долгам для целей налогового учета не может превышать 10% от выручки (без учета НДС), то компания может учесть расходы в сумме, не превышающей 2.000.000 руб. 20.000.000 * 10% = 2.000.000 руб. Списание безнадежного долга Компании «С» 900.000 руб. Итого расход для целей налога на прибыль составит: 2.000.000 900.000 = 2.900.000 руб.

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