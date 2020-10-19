Онлайн-кассы: что говорят Минфин и ФНС?

Разберем восемь наиболее популярных вопросов по применению онлайн-кассс, на которые даны разъяснения Минфина или ФНС России.

Необходимо ли применять онлайн-ККТ при выдаче работнику заработной платы товарами?

Выдача работнику заработной платы товарами является оплатой труда в натуральной форме. Применять онлайн-кассу в этом случае не нужно.

Письмо ФНС от 14 августа 2018 г. N АС-4-20/15707

Какая ответственность предусмотрена за неприменение онлайн-ККТ, если используются обычные кассы

В этом случае может быть наложен административный штраф на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10.000 рублей; на юридических лиц — от трех четвертых до одного размера суммы расчета, но не менее 30.000 рублей.

Ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ

Надо ли применять онлайн-кассу при получении беспроцентного займа наличными от физического лица — учредителя?

Онлайн-касса при получении займа от физического лица — учредителя вне зависимости от способа внесения денежных средств не применяется.

Письмо Минфина от 28 июня 2019 г. N 03-01-15/47904

Письмо ФНС от 18 сентября 2018 г. N ЕД-4-20/18186@

Можно ли сдать онлайн-кассу в аренду и нужно ли снимать ее с учета в этом случае?

Онлайн-кассу можно сдать в аренду. При этом необходимо снять ее с учета в ИФНС России.

Письмо Минфина от 16 мая 2019 г. N 03-01-15/35310

На какой срок приостановлено проведение налоговых проверок по онлайн-кассам?

Проведение контрольных мероприятий по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники приостановлено до конца 2020 года.

Письмо ФНС от 21 апреля 2020 г. N АБ-2-20/671@

Какова ответственность за формирование отчета о закрытии смены по онлайн-ККТ на следующий день после конца смены

За несвоевременное формирование отчета о закрытии смены возможно привлечение к ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей .

Основание — ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ

Если несвоевременное формирование отчета привело к неоприходованию или неполному оприходованию выручки, то возможно привлечение к ответственности в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Основание — ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ

Как оформить чек при возврате денег покупателю на его банковскую карту, если товар был приобретен за наличный расчет

При возврате покупателем товара, приобретенного за наличный расчет, с возвратом денежных средств путем перечисления на банковскую карту следует оформить кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода» и формой расчета «безналичными».

Приложение N 2 к Приказу ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию»

Нужно ли применять онлайн-ККТ при продаже товаров в кредит и при рассрочке платежа

Онлайн-ККТ применяется при осуществлении каждого расчета, в том числе при реализации товаров (работ, услуг) на условиях рассрочки платежа или в кредит.

Письмо Минфина России от 30.01.2020 N 03-01-15/5601

Письмо ФНС России от 04.08.2020 N ВД-4-20/12469@