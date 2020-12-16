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Светлана Беляева

УСН и ПСН: как применять в 2021?

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В видео разобраны вопросы:

  • Как выбрать между УСН6% и УСН15%?
  • Патентная система налогообложения
  • Как совмещать ПСН и УСН?
  • Особенности заполнения Книги учета доходов и расходов
  • Переходные положения с ЕНВД
  • УСН при дроблении: ошибки бизнеса

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Светлана Беляева
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