УСН и ПСН: как применять в 2021?

Есть бухгалтер а есть счетовод, это две большие разницы........
Но и писал он не официальное письмо, прямо скажем :)
Тогда СБИС - 500р в год до 25-12 нулевки у них. И М и ТД уле...
А что только за простую КЭП наказание? Это же логин-пароль п...
ЕГЭ по русскому автор этого опуса бы не сдал...
И мне расскажите, пожалуйста. Куда уходите из "бухов&qu...
Само собой, было бы странно если бы там их не было)
Надо подать заявление о перевыпуске ЭЦП. Подать жалобу в выш...
Там есть очень грамотные аудиторы, справедливости ради...
Там на этом сайте вообще удивительная публика сидит) Если вк...
Предприятие не ведет финансово-хозяйственную деятельность, б...
Вот так вот: Долгое время мы боролись с предложениями некото...
Ой, спасибо тебе, добрая женщина! Твоя рекомендация просто в...
Дети, внуки, правнуки спросят потом: как же вы жили при всех...
А серые - неопределившиеся? ?
Установите контур и направляйте отчёты в пфр, фсс,росстат,на...
Я - наёмный работник компании, которая использует в своей де...
Это стучать профессионально?
С налогом с продаж была одна сложность-база по нему считалас...
Мотивация "мы делаем общее дело" реально была в ст...
Да, орловская область.Да не денег там хотелось, там совсем д...
Зато мне не понятно что было у Вас от слова совсем.Кто Вы та...
все эти проценты от прибыли ровно до момента получения прибы...
Попалась мне как-то публикация в "Деловом мире" -б...
У меня также указано, при том что практически вся отчетность...
Так пусть бы и писали в вакансии, что требуется обезьяна, и ...
люди не для того учились и зарабатывали стаж, чтобы за гроши...
я снимаю на видео крупным планом как кидаю эту бумажку в ящи...
Вот так и понимай: дело в том, что в Москве создана гигантск...
Более опытные коллеги, подскажите. Запросил перечень отчетно...
Так магазины и сейчас в НК есть, в чем именно проблема?
Лимит по численности работников никто не отменял
Так еще и обязательную вакцинацию не ввели.
Не актуально. На исправление записей о недостоверности дают ...
Да.Планируется большое расширение номенклатуры. Объем будет ...